Nikon'dan AA pilden güç alan Coolpix L610

Haber Editörü
Görüntüleme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Nikon, Coolpix bas-çek dijital kamera serisine 610 modelini eklediğini duyurdu.
Giriş seviyesine hitap edecek Coolpix L610 dijital kamera, bir çift AA pilden gücünü alıyor. Heryerde bulunabilen AA piller ile seyahat etmeyi sevenlerin her zaman kamerayı kullanabilmesi amaçlanıyor.
Kameranın özellikleri arasında 16MP çözünürlükte arka aydınlatmalı BSI CMOS sensör, 1080p video kaydı, 3 inçlik LCD ekran, optik VR görüntü dengeleme, HDMI soketi ve 14x geniş açılı zoom lensleri bulunuyor.
Coolpix L610, 249$ fiyat etiketiyle Eylül ayında kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleri ile satışa sunulacak.
http://www.engadget.com/2012/08/09/nikon-coolpix-l610-camera-release-ship-date-pricing-release-official/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynı gün içinde üç fotoğraf makinesi haberi yapıldı.
Ben de tam DH artık telefon sitesi oldu diye düşünmeye başlamıştım.
Neyse, arada bir PC bileşeni, kamera haberi de verilir oldu.
Bakalım Canon' un cevabı ne olacak...