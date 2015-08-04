Nikon'dan Nikkor ailesine üç önemli üye

Fotoğraf makinesi sektörünün sayılı isimlerinden Nikon, geçtiğimiz günlerde 95 milyon üretim seviyesine ulaştığı Nikkor lens ailesine yeni 24mm f/1.8G ED, 24-70mm f/2.8E ED VR ve 200-500mm f/5.6E ED VR modellerini eklediğini duyurdu.

Uzun zamandır bilgileri gelen FF (Tam Kare) uyumlu lensler 24mm f/1.8G ED, 24-70mm f/2.8E ED VR ve 200-500mm f/5.6E ED VR, ortak olarak firmanın en gelişmiş teknolojilerini ve optik elemanlarını barındırıyorlar. Lenslerden 24mm f/1.8G ED, sabit odak uzaklığıyla geniş açı çekimler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Yine sabit tasarlanan F/1.8 diyafram değeriyle düşük ışıklı ortamlarda yüksek performans vaat eden lens, Nano Crystal Coat kaplamasıyla yansımaları çok ciddi seviyede azaltabiliyor ve 23cm minimum netleme mesafesiyle yakın çekimlerde de kullanılabiliyor. 72mm filtre çapı bulunan lensin ağırlığı ise 355 gram seviyesinde.

Nikon'un en çok arzulanan lenslerinden 24-70mm F2.8'in yerini alan 24-70mm f/2.8E ED VR ise özellikle yeni optik dizilimi, elde çekimlere büyük fayda sağlayan VR yani titreşim azaltma sistemi ve elektromanyetik diyafram kontrol (Seri çekimlerde doğru pozlamayı korumak için) sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 24-70mm odak uzaklığıyla her türlü çekim tarzına uyum sağlayabilen ve sabit F/2.8 diyafram değeri bulunan lens, Nano Crystal Coat dahil birçok özel kaplama ile olabilecek en iyi fotoğraf kalitesini sunuyor ve zorlu şartlara dayanıklı gövdesiyle beğeni topluyor. 82mm filtre çapı bulunan lensin ağırlığı 1070 gram seviyesinde.

Odak uzaklığıyla spor ve doğa fotoğrafçılarına özel hazırlanan Nikkor 200-500mm f/5.6E ED VR ise 24-70mm f/2.8E ED VR ile benzer olarak VR titreşim azaltma sistemi ve elektromanyetik diyafram kontrol sistemiyle geliyor. Odak uzaklığı büyük bir çalışma kolaylığı getiren lens, üçayak bağlantı bacağıyla beraber geliyor ve yine optik olarak üst seviye sonuçlar vaat ediyor. 95mm filre çapı bulunan Nikkor 200-500mm f/5.6E ED VR, yaklaşık 2300 gram ağırlığa sahip. 1.4X, 1.7X ve 2.0X telekonvertor modellerine destek veren lens, bu sayede DX gövdelerde 1500mm odak uzaklığına çıkabiliyor.

Nikon'un yeni lenslerinden 24mm f/1.8G ED 750$ fiyat etiketiyle Eylül ayında, 24-70mm f/2.8E ED VR 2400$ fiyat etiketiyle Ağustos ayında, son olarak Nikkor 200-500mm f/5.6E ED VR ise 1400$ fiyat etiketiyle Eylül ayında raflardaki yerini alıyor.





http://nikonrumors.com/2015/08/04/nikon-announces-3-new-lenses-nikkor-24mm-f1-8g-ed-24-70mm-f2-8e-ed-vr-and-200-500mm-f5-6e-ed-vr.aspx/