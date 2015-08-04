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Nikon'dan Nikkor ailesine üç önemli üye

3 yıl
1,5b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'dan Nikkor ailesine üç önemli üye
 
Fotoğraf makinesi sektörünün sayılı isimlerinden Nikon, geçtiğimiz günlerde 95 milyon üretim seviyesine ulaştığı Nikkor lens ailesine yeni 24mm f/1.8G ED, 24-70mm f/2.8E ED VR ve 200-500mm f/5.6E ED VR modellerini eklediğini duyurdu.
Uzun zamandır bilgileri gelen FF (Tam Kare) uyumlu lensler 24mm f/1.8G ED, 24-70mm f/2.8E ED VR ve 200-500mm f/5.6E ED VR, ortak olarak firmanın en gelişmiş teknolojilerini ve optik elemanlarını barındırıyorlar. Lenslerden 24mm f/1.8G ED, sabit odak uzaklığıyla geniş açı çekimler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Yine sabit tasarlanan F/1.8 diyafram değeriyle düşük ışıklı ortamlarda yüksek performans vaat eden lens, Nano Crystal Coat kaplamasıyla yansımaları çok ciddi seviyede azaltabiliyor ve 23cm minimum netleme mesafesiyle yakın çekimlerde de kullanılabiliyor. 72mm filtre çapı bulunan lensin ağırlığı ise 355 gram seviyesinde.
Nikon'un en çok arzulanan lenslerinden 24-70mm F2.8'in yerini alan 24-70mm f/2.8E ED VR ise özellikle yeni optik dizilimi, elde çekimlere büyük fayda sağlayan VR yani titreşim azaltma sistemi ve elektromanyetik diyafram kontrol (Seri çekimlerde doğru pozlamayı korumak için) sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 24-70mm odak uzaklığıyla her türlü çekim tarzına uyum sağlayabilen ve sabit F/2.8 diyafram değeri bulunan lens, Nano Crystal Coat dahil birçok özel kaplama ile olabilecek en iyi fotoğraf kalitesini sunuyor ve zorlu şartlara dayanıklı gövdesiyle beğeni topluyor. 82mm filtre çapı bulunan lensin ağırlığı 1070 gram seviyesinde.
Nikon'dan Nikkor ailesine üç önemli üye
 
Odak uzaklığıyla spor ve doğa fotoğrafçılarına özel hazırlanan Nikkor 200-500mm f/5.6E ED VR ise 24-70mm f/2.8E ED VR ile benzer olarak VR titreşim azaltma sistemi ve elektromanyetik diyafram kontrol sistemiyle geliyor. Odak uzaklığı büyük bir çalışma kolaylığı getiren lens, üçayak bağlantı bacağıyla beraber geliyor ve yine optik olarak üst seviye sonuçlar vaat ediyor. 95mm filre çapı bulunan Nikkor 200-500mm f/5.6E ED VR, yaklaşık 2300 gram ağırlığa sahip. 1.4X, 1.7X ve 2.0X telekonvertor modellerine destek veren lens, bu sayede DX gövdelerde 1500mm odak uzaklığına çıkabiliyor.
Nikon'un yeni lenslerinden 24mm f/1.8G ED 750$ fiyat etiketiyle Eylül ayında, 24-70mm f/2.8E ED VR 2400$ fiyat etiketiyle Ağustos ayında, son olarak Nikkor 200-500mm f/5.6E ED VR ise 1400$ fiyat etiketiyle Eylül ayında raflardaki yerini alıyor.
Nikon'dan Nikkor ailesine üç önemli üye
 


http://nikonrumors.com/2015/08/04/nikon-announces-3-new-lenses-nikkor-24mm-f1-8g-ed-24-70mm-f2-8e-ed-vr-and-200-500mm-f5-6e-ed-vr.aspx/ Yorum Yaz
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myhotyro 3 yıl
Anarsizm
Yine pahalı yine pahalı.Eli yüzü düzgün bir 24-70 alamadık yav

Önceki 24-70 biraz daha uygunlaşır. İyi de bir lens.
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Pexo 3 yıl
Kuş, yaban Hayat çeken Nikoncuların yıllardır Canon daki gibi 400mm f/5,6 alınabilir bir lens beklediğini okurdum. Sırf bu yüzden Canon a geçenleri bile biliyorum.
Nikonda tek 400mm lens f/2,8 diyaframla 11bin usd fiyatıyla biraz el yakıyordu

Nikon'un , Canoın 400mm f/5,6 ile hemen hemen aynı fiyata anons ettiği 200-500 f/5,6 dan sonra sanırım bu eksiklik hemde fazlasıyla giderilmiş olacak.

Bence son yıllarda Nikon'un piyasaya sürdüğü en önemli nokta atış lens bu

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theyapici 3 yıl
24 70 i yuksek mp e uyumlu hale getirmişler malum yakında 42 mp bir makine yapar nikon , 200 500 ise 3. Parti lens üreticilerinin papucunu dama atan uygun fiyatlı bir lens olmuş kuşçu lar icin ucuz alternatif olabilir nikon dogru yolda gidiyor tamron ve sigmanın 150 600 lerine saglam cevap olmus. Pahalı degıl vergı dahıl fıyatları uygun bıle sayılır
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CanTnçr 3 yıl theyapici
theyapici

24 70 i yuksek mp e uyumlu hale getirmişler malum yakında 42 mp bir makine yapar nikon , 200 500 ise 3. Parti lens üreticilerinin papucunu dama atan uygun fiyatlı bir lens olmuş kuşçu lar icin ucuz alternatif olabilir nikon dogru yolda gidiyor tamron ve sigmanın 150 600 lerine saglam cevap olmus. Pahalı degıl vergı dahıl fıyatları uygun bıle sayılır

Vallaha abi 200-500 benim de çok hoşuma gitti. Makro dışındaki doğa fotoğrafları için hep aklımda var böyle bir lens. Tamron 150-600 yerine bu daha alınabilir geldi bana
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EzoBride 3 yıl
Lensler neden bu kadar pahalı aklım almıyor
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CanTnçr 3 yıl EzoBride
EzoBride

Lensler neden bu kadar pahalı aklım almıyor

Optik üretimi diğer elektronik ürünler gibi büyük çaplı seri üretime alınamıyor. Şuan satılan birçok lens neredeyse tek tek elde üretiliyor. Ayrıca kaliteli optik maliyeti işin içine giren kimyasal malzemeler göz önünü alındığı zaman çok artıyor. Alttaki videoları izlemenizi tavsiye ederim;


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