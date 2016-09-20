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Nikon’dan dayanıklılık odaklı aksiyon kameraları

GoPro’nun yeni Hero5 aksiyon kameralarını tanıttığı günün hemen ertesinde Nikon’da rakip olabilecek yeteneklere sahip yeni KeyMission serisini duyurdu. Detaylar yazımızda.
2 yıl
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Devam etmekte olan Photokina 2016 fotoğrafçılık fuarında önemli firmaların yenilikçi ürünlerini tanıttığına şahit oluyoruz. Bunlardan birisi olan Nikon, ilklere yer verdiği yeni KeyMission aksiyon kameralarını duyurdu.

Kameralardan en dikkat çekeni şüphesiz KeyMission 360. Adından da anlaşılacağı üzere 360 derecelik çekimler yapabilen bir aksiyon kamerası. Sanal gerçeklik konusuna aksiyon temasını getirmeyi isteyen KeyMission 360, ilk olarak CES 2016 fuarında tanıtılmıştı. Teknik detayları ise Photokina’da belli oldu.

KeyMission 360

360 derecelik 4K video kaydı yapabilen kamerada, iki adet balık gözü lense sahip CMOS sensör yer alıyor. 20MP çözünürlüğündeki sensörlerin diyafram aralığı f/2.0 olarak belirlenmiş. İki sensörden alınan veriler kamera içerisinde işleniyor ve ayrım çizgisi en az fark edilecek şekilde birleştiriliyor.

Zorlu şartlar için geliştirilen KeyMission 360 modeli 30 metreye kadar su altında kullanılabiliyor. Ayrıca 2 metreye kadar da düşmelere karşı dayanıklı. Aksiyon kamerası için belirlenen fiyat 499$.

 

Nikon’dan dayanıklılık odaklı aksiyon kameraları
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KeyMission 170

KeyMission 170 daha çok GoPro Hero serisinin karşısına çıkacak tarzda hazırlanmış. 8.3MP çözünürlüğünde CMOS sensör barındıran kameranın lens açısı 170 derece. Bu sayede geniş açılı olarak aksiyon anları kameraya alınabiliyor. 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabilen kameranın diyafram aralığı da f/2.8.

Arka kısımdaki LCD ekran fiziksel tuşlar ile kontrol ediliyor. Kamera 10 metreye kadar suya ve 2 metreye kadar düşmelere dayanıklı. Nikon’un sunduğu özel kılıf ise 40 metreye kadar su altında dayanıklılık sağlıyor. Kameranın fiyatı 399$.

 

Nikon’dan dayanıklılık odaklı aksiyon kameraları
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KeyMission 80

Günlük yaşam kayıt cihazı olarak tanımlanan KeyMission 80, 12MP çözünürlüğünde CMOS sensöre sahip. F/2.0 diyafram aralıklı lens 80 dereceye kadar kayıt yapabiliyor. Arka kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir sensör mevcut. 1.75 inçlik LCD ekran ise dokunmatik. Kamera 1 metreye kadar su altında kullanılabiliyor.

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Büyükçe bir çakmak boyutlarında olan kamera için Nikon oldukça iddialı. Tüketicilerin günlük hayatlarını videoya almak için kendi cihazlarını akıllı telefonlara tercih edeceğini düşünüyor. KeyMission 80 modelinin fiyatı 279$. Tüm kameralarda WiFi ve Bluetooth 4.0 bağlantısının olduğunu belirtmek gerek. Uzaktan kontrol için Snapbridge uygulaması da yenilenmiş. Satışlar Ekim ayında başlayacak. 

 

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2016/9/19/12934094/photokina-nikon-keymission-action-360-degree-gopro-price Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 yıl
çaptan düşen bir firma daha !
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ObjektifPoint.Net 2 yıl
Akıllı telefonları bırakıp bu cihazı mi tercih edecekmisiz yoksa ben mi yanlış okudum.
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MrKemal17 2 yıl
"Büyükçe bir çakmak boyutlarında olan kamera için Nikon oldukça iddialı. Tüketicilerin günlük hayatlarını videoya almak için kendi cihazlarını akıllı telefonlara tercih edeceğini düşünüyor."
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