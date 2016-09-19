Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi şimdi de aynasız bir profesyonel kamera hazırladı

Fırsat buldukça hemen her sektörde faaliyet göstermeye çalışan Xiaomi’nin yeni durağı dijital kamera sektörü oldu. Aksiyon kameralarından sonra şimdi de firmanın aynasız kamerası karşımızda.
2 yıl
6,3b
1
19
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil cihaz pazarının yanında hemen her sektörde adını duyduğumuz Çinli Xiaomi, şimdi de dijital kamera pazarına adım atıyor. Aslında aksiyon kameraları ile pazara göz kırpmaya başlayan Xiaomi, kalıcı olmak istediğinin işaretlerini veriyor.

Firmanın ortağı olduğu XiaoYi tarafından piyasaya sürülen Yi M1 adındaki aynasız profesyonel kamera modeli pek çok açıdan rakiplerinden farklılık gösteriyor. Örneğin kamerada bir elektronik vizör veya entegre flaş yer almıyor. Bu haliyle daha çok gündüz çekimlerine hitap eden kamera için harici flaş çözümleri olacak.

20.16MP çözünürlüğünde Sony IMX269 sensörü barındıran Micro Four Thirds türündeki kamera, 3 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip. Xiaomi’nin akıllı telefonlarındaki kamera arayüzüne benzer bir yazılım kullanan cihaz bu açıdan kullanımı biraz daha sadeleştirmiş.

Ayrıca Bkz. "Nokia liderliğindeki ekip, fiber üzerinden 1Tbps hızlara ulaşmayı başardı"

Mekanik bir deklanşöre sahip olan kamera 30 kare/saniye hızında 4K video kaydı yapabiliyor ve ISO aralığı da 25600’a kadar çıkabiliyor. RAW çekimler yapabildiğiniz kamera WiFi ve Bluetooth bağlantıları da hızlı paylaşım yapma olanağı sağlıyor.

Yi M1 modeli iki lens seçeneği ile gelecek. 12-40mm f/3.5-5.6 lens ile birlikte kameranın fiyatı 330$. 42.5mm f/1.8 lens tercihi yapıldığında fiyat 450$ oluyor. Kamera şimdilik sadece Çin pazarına yönelik olarak satışa sunulacak. 

 

http://www.androidcentral.com/xiaomi-debuts-330-mirrorless-camera Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
turyunus 2 yıl en beğenilen joven
joven

bu iş telefon işine benzemez herkes yerini bilmeli

İsteyen istediğini yapar ne neye benzemezmiş. Bugün Apple Samsung Microsoft Google bu düzeye geldiyse farklı şeyler denemelerinden gelir. Yoksa Samsung balık satıcısı olurdu, Google bize Android'i Apple iPod iPhone 'u Microsoft Surface serisini bize veremezdi. Milyar dolarlık şirketlere yerini siz gösterecek ne yaptınız,ne biliyorsunuz. Lütfen mantıksız şeyler yazmayın.
jovenbu iş telefon işine benzemez herkes yerini bilmeliİsteyen istediğini yapar ne neye benzemezmiş. Bugün Apple Samsun...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 2 yıl
Cebimi sömürdün şayomi
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pollock 2 yıl
12-40 lens ise büyük ihtimal crop 2.0 bu da 24 80 mm ye eşit. Keşke diyorum crop faktörü 1.5 olsa da daha geniş açılı kit lens ile gelse. Tam araştırmadım ama 12 40 fazla bir heyecan yapmaz bu crop la ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuk172 2 yıl
thenewcamera.com/...
Merak edip senskre baktım da pana gh5 te 6k video çekmek için bu sensoru kullanacağımız?? . Eğer lensleri de fena dwdilse gh5in 5te bir fiyatına falan gelecek gibi duruyor.
Bakalım hayırlısı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 2 yıl
Seni yeğrım, ıstırırım Xiaomi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Selçuk ALAGÖZ 2 yıl
Bu haberi kimler beğenmedi ?
Canon ve Nikon' a dini inanç gibi tapıp. Asıl olan fotoğraf çekmek iken araca takılan marka fanatikleri beğenmedi. Çünkü 1500 TL ye aldıkları 18-55mm Kit lensli Canon ve Nikon ları ile bir anda prof fotoğrafçı oluyorlardı.

Kimler beğendi? Daha ucuz fiyata güzel fotoğraf makinesi almak isteyen. Makinin imajından daha çok fotoğrafa önem veren. Fiyat performans dengesini hayatının her alanında kurmaya çalışan insanlar beğendi.




Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 2 yıl
Arkadaşlar bu makinenin lens sıkıntısı kesinlikle olmaz çünkü 4/3 bayoney yani olympus,panasonic ile aynı onların lensini bunda da rahatlıkla adaptörsüz kullaabilirsin. Ayrıca adaptörlerle canon AF lensleri de kullanabiliyorsun ki o konuda çok başarılı adaptörler çıkmış. Yani işin özü lens sıkıntısı kesinlikle yok.
Yalnız Xiaomi şurada bir hata yapmış maden elektronik vizör koymuyorsun barı lcd ekranı 180 derece hareketli ekran yapsaydı bu makine çok şahane bir vlog kamerası olabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
ticari açıdan kullanmayı düşünenlere şöyle demek lazım ki
unutmayın ki çektiğiniz şeyin kamera kadar maddi değeri olmayacaktır!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kakarikikiri 2 yıl
Micro Four Thirds olduğu doğruysa m4/3 sistem içerisinde panasonic ve olympus a ait bir dolu lens var, belki onları kullanabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frt-_-ctn 2 yıl
Bu konuda bayağı dişli rakipleri var ama fiyatla iddialı olacaklar gibi görünüyor bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 2 yıl
Acaba lensleri kime ürettiriyorlar. Merak ettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 2 yıl
Leica çakması olmuş. Ayrıca vizör ve flash yok diye niye gündüz çekimlerine hitap etsin ne alaka? Şu satır aralarındaki saçma sapan yorumlarınızdan bir vazgeçin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HeavyClocker 2 yıl
Nikon Canon mountlar için AF dönüştürücüler çıkar veya en azından lens çeşitliliği bol olursa olmayacak iş değil, gayet güzel bir kamera olmuş. Ancak iş lens noktasında bitiyor. Nasıl bir bayonet kullanılmış, şematikler sağlanıyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6295 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaoyi ve
6 etiket daha xiaoyi yi m1 yi m1 Fotoğraf Makineleri Ev Elektroniği Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google Pixel telefonları görüntülendi 2 yıl SanDisk’ten dünyanın ilk 1TB kapasiteli SD kartı 2 yıl macOS Sierra işletim sistemi indirmeye sunuldu 2 yıl Bilim kurgu filmi Passengers'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Fujifilm GFX 50S, büyük sensörü ile dikkat çekiyor 2 yıl iPhone 7 serisi için kapasitif dokunuş zorunluluğu 2 yıl Lexus'dan oyuncu koltuğuna benzeyen geleceğin araç koltuğu 2 yıl ARM ile Softbank arasındaki dev anlaşma Türkiye’de gerçekleşmiş 2 yıl Nikon’dan dayanıklılık odaklı aksiyon kameraları 2 yıl Maliye Bakanlığı trafik sigortasında yeni bir döneme hazırlanıyor 2 yıl Lenovo Vibe P2 "5100mAh pil ile şarj şampiyonu" 2 yıl Windows ve Mac için hem ücretsiz hem de limitsiz VPN hizmeti 2 yıl iPhone 7’de yer alan Intel modemde bağlantı problemi 2 yıl Yeni HTC Desire 10 serisi tanıtıldı 2 yıl Tüm otomobillere çip ile zorunlu takip geliyor! 2 yıl Karşınızda GoPro Hero5 2 yıl Katlanabilir GoPro Karma drone modeli duyuruldu 2 yıl Lyft 2021 yılına kadar tamamen otonom araç filosuna sahip olmayı hedefliyor 2 yıl Sony’nin yeni amiral gemisi A99 II resmiyet kazandı 2 yıl Galaxy Note 7 fiyaskosunun sebebi acelecilik 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi şimdi de aynasız bir profesyonel kamera hazırladı Sonraki TP-Link X1 ve X1 Max ön incelemesi 2 yıl 2016 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu 2 yıl TR uzantılı alan adlarından 8.4 milyon lira gelir 2 yıl Avrupa Komisyonu’ndan iletişim uygulamalarına acil çağrı zorunluluğu 2 yıl Cin fikirli okul taktikleri! 2 yıl Nokia liderliğindeki ekip, fiber üzerinden 1Tbps hızlara ulaşmayı başardı 2 yıl Kaçak elektrik ile mücadelede şifreli elektrik dönemi 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 için Ekim ayı sonları işaret ediliyor 2 yıl LG’nin 77 inçlik OLED televizyonu satışa çıkıyor 2 yıl Android dünyası yeni bir performans canavarı daha kazanıyor 2 yıl Yeni anne ve babalara teknolojik öneriler 2 yıl Logitech, aksesuar üreticisi Saitek’i satın alıyor 2 yıl iPhone 7 serisinden garip sesler 2 yıl Dünya tarihinin ilk tankı 100 yıl önce bugünlerde kullanılmıştı 2 yıl InFocus’dan kısmi modüler dizüstü modeli 2 yıl iFixit ekibi iPhone 7'yi akvaryuma attı 2 yıl 2017 Honda Civic hatchback artık resmi 2 yıl Avrupa Birliği, 2020'de Avrupa şehirlerine ücretsiz Wi-Fi sunmayı planlıyor 2 yıl 4 günde Samsungcu, Applecı, BTKcı ve Türk Telekomcu oldum. Yok mu arttıran? 2 yıl Twitter CEO'sundan Edward Snowden'a destek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim