Xiaomi şimdi de aynasız bir profesyonel kamera hazırladı

Mobil cihaz pazarının yanında hemen her sektörde adını duyduğumuz Çinli Xiaomi, şimdi de dijital kamera pazarına adım atıyor. Aslında aksiyon kameraları ile pazara göz kırpmaya başlayan Xiaomi, kalıcı olmak istediğinin işaretlerini veriyor.

Firmanın ortağı olduğu XiaoYi tarafından piyasaya sürülen Yi M1 adındaki aynasız profesyonel kamera modeli pek çok açıdan rakiplerinden farklılık gösteriyor. Örneğin kamerada bir elektronik vizör veya entegre flaş yer almıyor. Bu haliyle daha çok gündüz çekimlerine hitap eden kamera için harici flaş çözümleri olacak.

20.16MP çözünürlüğünde Sony IMX269 sensörü barındıran Micro Four Thirds türündeki kamera, 3 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip. Xiaomi’nin akıllı telefonlarındaki kamera arayüzüne benzer bir yazılım kullanan cihaz bu açıdan kullanımı biraz daha sadeleştirmiş.

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Mekanik bir deklanşöre sahip olan kamera 30 kare/saniye hızında 4K video kaydı yapabiliyor ve ISO aralığı da 25600’a kadar çıkabiliyor. RAW çekimler yapabildiğiniz kamera WiFi ve Bluetooth bağlantıları da hızlı paylaşım yapma olanağı sağlıyor.

Yi M1 modeli iki lens seçeneği ile gelecek. 12-40mm f/3.5-5.6 lens ile birlikte kameranın fiyatı 330$. 42.5mm f/1.8 lens tercihi yapıldığında fiyat 450$ oluyor. Kamera şimdilik sadece Çin pazarına yönelik olarak satışa sunulacak.