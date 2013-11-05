Nikon'dan gerçek fotoğraf tutkunlarına özel FF (Tam Kare) sensörlü yeni DSLR: Df

Haber Editörü
1917 yılında Japonya merkezli kurulan görüntüleme sektörünün öncü ve büyük firmalarından Nikon, yaklaşık bir aydır “Pure Photography” adı altında yayınladığı kısa filmler ile tanıttığı ve gerçek fotoğraf tutkunlarına özel olarak hazırladığı Df isimli DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu.
Son dönemde kullanıcılardan büyük talep gören üst seviye fotoğraf kalitesine sahip, lensleri değiştirilebilir ve retro görünümlü modeller arasına eklenen ve Df yani “Dijital Fusion” adına sahip olan yeni Nikon fotoğraf makinesi, 143.5 x 110 x 66.5mm boyut ve 760 gram ağırlığı ile Nikon’un FX format DSLR fotoğraf makinelerinin en küçük ve hafif modeli olma özelliğini üzerine alıyor. Retro tasarım çizgisi ile firmanın filmli dönemden kalma modellerine (Örneğin F, F3 ve FM / FE serisi) benzer bir görüntüyle gelen Nikon DF, teknik olarak üzerinde firmanın amiral gemisi D4’te de kullanılan 16.2 mega piksel çözünürlüğünde FF (Tam Kare) CMOS sensör, güçlü EXPEED 3 görüntü işlemcisi, F-Mount lens (AF-S / AF-D ve AF uyumlu) bağlantı yuvası, 100 – 12,800 ISO aralığı, pentaprism optik vizör, 9’u çapraz 39 noktalı otomatik netleme sistemi (D610'da kullanılan), saniyede 5.5 kare seri çekim hızı, 1/4000 maksimum enstantane hızı, 3.2-inç 921K LCD ekran ve 2014 piksel RGB sensörü gibi detayları barındırıyor. Gerçek fotoğrafçılara özel olarak hazırlanmıştır ibaresini esasen video çekemiyor olmasıyla alan Nikon DF, fotoğrafa özel üst seviye kontrol için de gövdesi üzerinde birçok mekanik ayar tekerleği, ufak bir üst bilgi ekranı ve kontrol butonları taşıyor. Dahili bir flaşı bulunmayan Df, HotShoe yuvası üzerinden ise harici tepe flaşlarını kabul edebiliyor. Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğini harici WU-1A adaptörü ile kazanan ürün, Active D-Lightning ve HDR çekim özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.
JPEG, TIFF ve RAW formatlarında çekim yapabilen ve bu çekimleri SD / SDHC / SDXC hafıza kartları üzerine aktarabilen Nikon Df, aynı zamanda USB ve HDMI portlarından da bağlantı sağlayabiliyor. Lityum-iyon EN-EL14 bataryası ile CIPA standartlarına göre 1400 gibi iyi bir çekim sayısına ulaşabilen fotoğraf makinesi, magnezyum alaşım gövde kalitesine sahip.
Beraberinde gövde tasarımına uyumlu 50mm F/1.8G lens modeli satın alınabilen Nikon’un retro görünümlü yeni fotoğraf makinesi Df, gövde olarak 2,749$, kit olarak ise 2,999$ fiyat etiketleriyle 28 Kasım tarihinde satışa çıkıyor. DSLR fotoğraf makinesinin gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve büyük satış sitelerine göre şimdilik oldukça düşük bir stok miktarı bulunuyor.
http://m.dpreview.com/news/2013/11/05/nikon-df-combines-classic-design-with-modern-technology Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam DF'nin neresini sıfırdan tasarlamış sence Nikon?
Fiyatla algılayıcı kalitesi doğru orantılı değil. D800 D4'ün yarı fiyatı, hangisinin algılayıcısı daha iyi? ISO6400'ün üzerine çıkmadan D4'ün farkını göremiyorsun. D610 ve D800'deki algılayıcılar o kadar iyi. Belki eski objektifler düşünülerek 16MP kullanıldı, onu bilemiyorum.
Ben "DF kötü, kaka" demiyorum, Nikon'un yüksek kar odaklı bir ürün çıkardığını ve fiyatını haketmediğini söylüyorum. Ed (eski Crosshair) çok güzel birşey söylemiş: "D610'a kapak yapmış sanki Nikon"
Makineye dikkatli bakın, detaylarına, tuş yerleşimine bakın. Kesinlikle D800'den daha iyi değil kullanımı. "Pure photography" dediğin şey sadelikle, basitlikle yapılır. Gözün bakaçtayken ayarları rahat yapacaksın, tuşlar tam elinin olduğu yere gelecek. "Pure Photography" iddiası ile DF'nin neden uyuşmadığını anlatayım:
- ISO, diyafram, perde hızı ve pozlama telafisini kolay ayarlamak ilk öncelikler. DF'de bakacın sol-üst tarafında ISO ve perde hızı için iki ayrı tekerlek var. Buraya kadar herşey güzel, ama bunları çevirmek için tekerleklerin ortasındaki VE kenarındaki düşmelere basmak gerekiyor!!! Şaka gibi! Aklı evvellerden biri zamanında "çantamda yanlışlıkla ayarlar değişiyor, oraya kilit koyun" dedi, Canon dahil her firma o saçma "kilit" tulunu koydu! Ulan, ben FOTOĞ�RAF ÇEKERKEN makineyi adam gibi rahatça kullanmak istiyorum, beni neden kilitle uğraştırıyorsun? Çantandan çıkarınca 1 saniyeliğine bakıver ayarların değişmiş mi diye?
- "Focus screen" dedikleri şeyin eski objektiflerle odak yapmaya yardımcı fonksiyonu yok. Halbuki Nikon "ince" düşünüp Non-AI objektiflerin de takılmasını sağlayan bir diyafram sistemi koymuş bu makineye. Birini düşünürken diğerini geçmiş. Neden? Çünkü bakaç sistemi D610'dan! Hani yeni tasarlıyordu? Ayrıca bu prizma değiştirilemiyor, yani istersen onu çıkarıp matte-bilmemne tipi takamıyorsun. Mevcut bakaç sistemleri f2.5 ya da f2.8'e ayarlı, onun altındaki diyaframlarda elle odak yapmak çok zor. Nikon gene bir verirken bir almış.
- Pil D3xxx ve D5xxx serisinde kullanılan pil. Ne? Neden? Nikon'un hedef kitlesi giriş seviye kullanıcıları mı yoksa? D7000, D800 gibi daha üst seviye makinelerde kullanılan pili kullansaymış asıl hedef kitlesine uygun olmaz mıydı? Ben şu anda D800 ve V1'deki pilleri ortak kullanıyorum ve müthiş işime yarıyor. Ufak detay belki ama önemli.
- Gerçekten "Pure Photography" artistliği yapıyorsan bütün sistemi ona göre çıkar. En azından 50mm f1.8G yerine 50mm f1.8D'yi yenile onu ver (diyafram bileziği olsun). f1.8G'yi allayıp pullayıp 100 Avro daha pahalıya satmak ne? Ayrıca yeni 50mm bence çok iğreti duruyor o gri plakayla. Bari manuel odaklama halkasını yumuşatsaydın da "bak bu objektif farklı" deseydin.
- D610'un odak sistemi iyi güzel ama düşük ışıkta D800-D700'e göre (hatta 6D'ye göre) zorlandığı herkesçe biliniyor. 2750$ istediğin alete neden en iyi odak sistemini koymamış?
- Tepe flaşı olmaması gündüz çekimlerinde dolgu flaşı kullanmanı gerektirecek. Bu "retro" gövdeye hangi "retro" flaşı takacaksın? Ya da belki "pure photography"cilerin ters ışıkta çekim yapmayacaklarını düşünüyor Nikon
- "Retro" ve "Pure Photography" ile gövdenin heryerine 100 tane düğme koymak bağdaşan şeyler mi? Leica makinelerin en beğendiğim tarafı (ya da eski filmli makineler diyeyim) üzerlerinde sadece 3-4 düğme ve kontrol olması, bu sayede gerçekten sadece kompozisyon ve enstantaneye odaklanabiliyorsun. İşte "Pure" dediğin şey bu. 150 tane düğme koyarsan o makine artık "saf fotoğraf makinesi" olmuyor. Eksik olan tek düğme "video" düğmesi
- Video düğmesi neden yok?
- Abi bu retro ya, o açıdan, hani asıl fotoğrafçı videoyla uğraşmaz falan ya hani....
- La AF-On ve AF-L düğmesi bile var ya?
- Abi ama retro falan...
- Hadi ordan...
- "Retro retro" diyorsun, peki siyah model ne? Üstteki düğmeleri görmesem D610 sanacam aleti Siyah modeli beğenmedim.
Biraz daha baksam daha komiklikler bulurum büyük ihtimal.
Aslında bu alet 2250$ civarına çıksa bu kadar eleştirmezdim belki de, ama fiyat olarak D800'ün alanına girmek çok ciddi bir iş çünkü D800 ciddi anlamda iyi makine. Sadece retro diye aynı paraya daha düşük bir alet almak tamamen zevke bakar. 2300$ altına düşsün, gene bakarız
Hocam DF'nin neresini sıfırdan tasarlamış sence Nikon?
Fiyatla algılayıcı kalitesi doğru orantılı değil. D800 D4'ün yarı fiyatı, hangisinin algılayıcısı daha iyi? ISO6400'ün üzerine çıkmadan D4'ün farkını göremiyorsun. D610 ve D800'deki algılayıcılar o kadar iyi. Belki eski objektifler düşünülerek 16MP kullanıldı, onu bilemiyorum.
Ben "DF kötü, kaka" demiyorum, Nikon'un yüksek kar odaklı bir ürün çıkardığını ve fiyatını haketmediğini söylüyorum. Ed (eski Crosshair) çok güzel birşey söylemiş: "D610'a kapak yapmış sanki Nikon"
Makineye dikkatli bakın, detaylarına, tuş yerleşimine bakın. Kesinlikle D800'den daha iyi değil kullanımı. "Pure photography" dediğin şey sadelikle, basitlikle yapılır. Gözün bakaçtayken ayarları rahat yapacaksın, tuşlar tam elinin olduğu yere gelecek. "Pure Photography" iddiası ile DF'nin neden uyuşmadığını anlatayım:
- ISO, diyafram, perde hızı ve pozlama telafisini kolay ayarlamak ilk öncelikler. DF'de bakacın sol-üst tarafında ISO ve perde hızı için iki ayrı tekerlek var. Buraya kadar herşey güzel, ama bunları çevirmek için tekerleklerin ortasındaki VE kenarındaki düşmelere basmak gerekiyor!!! Şaka gibi! Aklı evvellerden biri zamanında "çantamda yanlışlıkla ayarlar değişiyor, oraya kilit koyun" dedi, Canon dahil her firma o saçma "kilit" tulunu koydu! Ulan, ben FOTOĞ�RAF ÇEKERKEN makineyi adam gibi rahatça kullanmak istiyorum, beni neden kilitle uğraştırıyorsun? Çantandan çıkarınca 1 saniyeliğine bakıver ayarların değişmiş mi diye?
- "Focus screen" dedikleri şeyin eski objektiflerle odak yapmaya yardımcı fonksiyonu yok. Halbuki Nikon "ince" düşünüp Non-AI objektiflerin de takılmasını sağlayan bir diyafram sistemi koymuş bu makineye. Birini düşünürken diğerini geçmiş. Neden? Çünkü bakaç sistemi D610'dan! Hani yeni tasarlıyordu? Ayrıca bu prizma değiştirilemiyor, yani istersen onu çıkarıp matte-bilmemne tipi takamıyorsun. Mevcut bakaç sistemleri f2.5 ya da f2.8'e ayarlı, onun altındaki diyaframlarda elle odak yapmak çok zor. Nikon gene bir verirken bir almış.
- Pil D3xxx ve D5xxx serisinde kullanılan pil. Ne? Neden? Nikon'un hedef kitlesi giriş seviye kullanıcıları mı yoksa? D7000, D800 gibi daha üst seviye makinelerde kullanılan pili kullansaymış asıl hedef kitlesine uygun olmaz mıydı? Ben şu anda D800 ve V1'deki pilleri ortak kullanıyorum ve müthiş işime yarıyor. Ufak detay belki ama önemli.
- Gerçekten "Pure Photography" artistliği yapıyorsan bütün sistemi ona göre çıkar. En azından 50mm f1.8G yerine 50mm f1.8D'yi yenile onu ver (diyafram bileziği olsun). f1.8G'yi allayıp pullayıp 100 Avro daha pahalıya satmak ne? Ayrıca yeni 50mm bence çok iğreti duruyor o gri plakayla. Bari manuel odaklama halkasını yumuşatsaydın da "bak bu objektif farklı" deseydin.
- D610'un odak sistemi iyi güzel ama düşük ışıkta D800-D700'e göre (hatta 6D'ye göre) zorlandığı herkesçe biliniyor. 2750$ istediğin alete neden en iyi odak sistemini koymamış?
- Tepe flaşı olmaması gündüz çekimlerinde dolgu flaşı kullanmanı gerektirecek. Bu "retro" gövdeye hangi "retro" flaşı takacaksın? Ya da belki "pure photography"cilerin ters ışıkta çekim yapmayacaklarını düşünüyor Nikon
- "Retro" ve "Pure Photography" ile gövdenin heryerine 100 tane düğme koymak bağdaşan şeyler mi? Leica makinelerin en beğendiğim tarafı (ya da eski filmli makineler diyeyim) üzerlerinde sadece 3-4 düğme ve kontrol olması, bu sayede gerçekten sadece kompozisyon ve enstantaneye odaklanabiliyorsun. İşte "Pure" dediğin şey bu. 150 tane düğme koyarsan o makine artık "saf fotoğraf makinesi" olmuyor. Eksik olan tek düğme "video" düğmesi
- Video düğmesi neden yok?
- Abi bu retro ya, o açıdan, hani asıl fotoğrafçı videoyla uğraşmaz falan ya hani....
- La AF-On ve AF-L düğmesi bile var ya?
- Abi ama retro falan...
- Hadi ordan...
- "Retro retro" diyorsun, peki siyah model ne? Üstteki düğmeleri görmesem D610 sanacam aleti Siyah modeli beğenmedim.
Biraz daha baksam daha komiklikler bulurum büyük ihtimal.
Aslında bu alet 2250$ civarına çıksa bu kadar eleştirmezdim belki de, ama fiyat olarak D800'ün alanına girmek çok ciddi bir iş çünkü D800 ciddi anlamda iyi makine. Sadece retro diye aynı paraya daha düşük bir alet almak tamamen zevke bakar. 2300$ altına düşsün, gene bakarız