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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'dan gerçek fotoğraf tutkunlarına özel FF (Tam Kare) sensörlü yeni DSLR: Df

5 yıl
2b
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37
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikon'dan gerçek fotoğraf tutkunlarına özel FF (Tam Kare) sensörlü yeni DSLR: Df
1917 yılında Japonya merkezli kurulan görüntüleme sektörünün öncü ve büyük firmalarından Nikon, yaklaşık bir aydır “Pure Photography” adı altında yayınladığı kısa filmler ile tanıttığı ve gerçek fotoğraf tutkunlarına özel olarak hazırladığı Df isimli DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu.

Son dönemde kullanıcılardan büyük talep gören üst seviye fotoğraf kalitesine sahip, lensleri değiştirilebilir ve retro görünümlü modeller arasına eklenen ve Df yani “Dijital Fusion” adına sahip olan yeni Nikon fotoğraf makinesi, 143.5 x 110 x 66.5mm boyut ve 760 gram ağırlığı ile Nikon’un FX format DSLR fotoğraf makinelerinin en küçük ve hafif modeli olma özelliğini üzerine alıyor. Retro tasarım çizgisi ile firmanın filmli dönemden kalma modellerine (Örneğin F, F3 ve FM / FE serisi) benzer bir görüntüyle gelen Nikon DF, teknik olarak üzerinde firmanın amiral gemisi D4’te de kullanılan 16.2 mega piksel çözünürlüğünde FF (Tam Kare) CMOS sensör, güçlü EXPEED 3 görüntü işlemcisi, F-Mount lens (AF-S / AF-D ve AF uyumlu) bağlantı yuvası, 100 – 12,800 ISO aralığı, pentaprism optik vizör, 9’u çapraz 39 noktalı otomatik netleme sistemi (D610'da kullanılan), saniyede 5.5 kare seri çekim hızı, 1/4000 maksimum enstantane hızı, 3.2-inç 921K LCD ekran ve 2014 piksel RGB sensörü gibi detayları barındırıyor. Gerçek fotoğrafçılara özel olarak hazırlanmıştır ibaresini esasen video çekemiyor olmasıyla alan Nikon DF, fotoğrafa özel üst seviye kontrol için de gövdesi üzerinde birçok mekanik ayar tekerleği, ufak bir üst bilgi ekranı ve kontrol butonları taşıyor. Dahili bir flaşı bulunmayan Df, HotShoe yuvası üzerinden ise harici tepe flaşlarını kabul edebiliyor. Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğini harici WU-1A adaptörü ile kazanan ürün, Active D-Lightning ve HDR çekim özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.
JPEG, TIFF ve RAW formatlarında çekim yapabilen ve bu çekimleri SD / SDHC / SDXC hafıza kartları üzerine aktarabilen Nikon Df, aynı zamanda USB ve HDMI portlarından da bağlantı sağlayabiliyor. Lityum-iyon EN-EL14 bataryası ile CIPA standartlarına göre 1400 gibi iyi bir çekim sayısına ulaşabilen fotoğraf makinesi, magnezyum alaşım gövde kalitesine sahip.

Beraberinde gövde tasarımına uyumlu 50mm F/1.8G lens modeli satın alınabilen Nikon’un retro görünümlü yeni fotoğraf makinesi Df, gövde olarak 2,749$, kit olarak ise 2,999$ fiyat etiketleriyle 28 Kasım tarihinde satışa çıkıyor. DSLR fotoğraf makinesinin gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve büyük satış sitelerine göre şimdilik oldukça düşük bir stok miktarı bulunuyor.
 
Nikon'dan gerçek fotoğraf tutkunlarına özel FF (Tam Kare) sensörlü yeni DSLR: Df
Nikon'dan gerçek fotoğraf tutkunlarına özel FF (Tam Kare) sensörlü yeni DSLR: Df

http://m.dpreview.com/news/2013/11/05/nikon-df-combines-classic-design-with-modern-technology Yorum Yaz
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First_Person 5 yıl
Gövde böyle olacaksa lenste de diyafram halkası olması lazım.
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ozturert 5 yıl en beğenilen
"Yeni" retro 50mm f1.8G şu anda Oslo'da "eski ve modern" 50mm f1.8G'den 100 Avro daha pahalı. Kullanırken zevk verir, belki fiyat farkı ondandır


üstelik pek çok şeyi sıfırdan tasarlaman lazım, nikon d800'ün tasarımı için 1 birim kafa yormuşsa bunun için 5 birim yormalı (ki daha iyi olabilirdi kabul ediyorum ama yine de fena değil)

Hocam DF'nin neresini sıfırdan tasarlamış sence Nikon?

sonra bu makinede d4 sensörü var, hani şu 6000 dolara satılan d4'deki.

Fiyatla algılayıcı kalitesi doğru orantılı değil. D800 D4'ün yarı fiyatı, hangisinin algılayıcısı daha iyi? ISO6400'ün üzerine çıkmadan D4'ün farkını göremiyorsun. D610 ve D800'deki algılayıcılar o kadar iyi. Belki eski objektifler düşünülerek 16MP kullanıldı, onu bilemiyorum.

Ben "DF kötü, kaka" demiyorum, Nikon'un yüksek kar odaklı bir ürün çıkardığını ve fiyatını haketmediğini söylüyorum. Ed (eski Crosshair) çok güzel birşey söylemiş: "D610'a kapak yapmış sanki Nikon"

Makineye dikkatli bakın, detaylarına, tuş yerleşimine bakın. Kesinlikle D800'den daha iyi değil kullanımı. "Pure photography" dediğin şey sadelikle, basitlikle yapılır. Gözün bakaçtayken ayarları rahat yapacaksın, tuşlar tam elinin olduğu yere gelecek. "Pure Photography" iddiası ile DF'nin neden uyuşmadığını anlatayım:

- ISO, diyafram, perde hızı ve pozlama telafisini kolay ayarlamak ilk öncelikler. DF'de bakacın sol-üst tarafında ISO ve perde hızı için iki ayrı tekerlek var. Buraya kadar herşey güzel, ama bunları çevirmek için tekerleklerin ortasındaki VE kenarındaki düşmelere basmak gerekiyor!!! Şaka gibi! Aklı evvellerden biri zamanında "çantamda yanlışlıkla ayarlar değişiyor, oraya kilit koyun" dedi, Canon dahil her firma o saçma "kilit" tulunu koydu! Ulan, ben FOTOĞ�RAF ÇEKERKEN makineyi adam gibi rahatça kullanmak istiyorum, beni neden kilitle uğraştırıyorsun? Çantandan çıkarınca 1 saniyeliğine bakıver ayarların değişmiş mi diye?
- "Focus screen" dedikleri şeyin eski objektiflerle odak yapmaya yardımcı fonksiyonu yok. Halbuki Nikon "ince" düşünüp Non-AI objektiflerin de takılmasını sağlayan bir diyafram sistemi koymuş bu makineye. Birini düşünürken diğerini geçmiş. Neden? Çünkü bakaç sistemi D610'dan! Hani yeni tasarlıyordu? Ayrıca bu prizma değiştirilemiyor, yani istersen onu çıkarıp matte-bilmemne tipi takamıyorsun. Mevcut bakaç sistemleri f2.5 ya da f2.8'e ayarlı, onun altındaki diyaframlarda elle odak yapmak çok zor. Nikon gene bir verirken bir almış.
- Pil D3xxx ve D5xxx serisinde kullanılan pil. Ne? Neden? Nikon'un hedef kitlesi giriş seviye kullanıcıları mı yoksa? D7000, D800 gibi daha üst seviye makinelerde kullanılan pili kullansaymış asıl hedef kitlesine uygun olmaz mıydı? Ben şu anda D800 ve V1'deki pilleri ortak kullanıyorum ve müthiş işime yarıyor. Ufak detay belki ama önemli.
- Gerçekten "Pure Photography" artistliği yapıyorsan bütün sistemi ona göre çıkar. En azından 50mm f1.8G yerine 50mm f1.8D'yi yenile onu ver (diyafram bileziği olsun). f1.8G'yi allayıp pullayıp 100 Avro daha pahalıya satmak ne? Ayrıca yeni 50mm bence çok iğreti duruyor o gri plakayla. Bari manuel odaklama halkasını yumuşatsaydın da "bak bu objektif farklı" deseydin.
- D610'un odak sistemi iyi güzel ama düşük ışıkta D800-D700'e göre (hatta 6D'ye göre) zorlandığı herkesçe biliniyor. 2750$ istediğin alete neden en iyi odak sistemini koymamış?
- Tepe flaşı olmaması gündüz çekimlerinde dolgu flaşı kullanmanı gerektirecek. Bu "retro" gövdeye hangi "retro" flaşı takacaksın? Ya da belki "pure photography"cilerin ters ışıkta çekim yapmayacaklarını düşünüyor Nikon

- "Retro" ve "Pure Photography" ile gövdenin heryerine 100 tane düğme koymak bağdaşan şeyler mi? Leica makinelerin en beğendiğim tarafı (ya da eski filmli makineler diyeyim) üzerlerinde sadece 3-4 düğme ve kontrol olması, bu sayede gerçekten sadece kompozisyon ve enstantaneye odaklanabiliyorsun. İşte "Pure" dediğin şey bu. 150 tane düğme koyarsan o makine artık "saf fotoğraf makinesi" olmuyor. Eksik olan tek düğme "video" düğmesi

- Video düğmesi neden yok?
- Abi bu retro ya, o açıdan, hani asıl fotoğrafçı videoyla uğraşmaz falan ya hani....
- La AF-On ve AF-L düğmesi bile var ya?
- Abi ama retro falan...
- Hadi ordan...
- "Retro retro" diyorsun, peki siyah model ne? Üstteki düğmeleri görmesem D610 sanacam aleti
Siyah modeli beğenmedim.

Biraz daha baksam daha komiklikler bulurum büyük ihtimal.

Aslında bu alet 2250$ civarına çıksa bu kadar eleştirmezdim belki de, ama fiyat olarak D800'ün alanına girmek çok ciddi bir iş çünkü D800 ciddi anlamda iyi makine. Sadece retro diye aynı paraya daha düşük bir alet almak tamamen zevke bakar. 2300$ altına düşsün, gene bakarız
"Yeni" retro 50mm f1.8G şu anda Oslo'da "eski ve modern" 50mm f1.8G'den 100 Avro daha pahalı. Kullanırken zevk verir, belki fiyat farkı ondandır
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ozturert 5 yıl en beğenilen
"Yeni" retro 50mm f1.8G şu anda Oslo'da "eski ve modern" 50mm f1.8G'den 100 Avro daha pahalı. Kullanırken zevk verir, belki fiyat farkı ondandır


üstelik pek çok şeyi sıfırdan tasarlaman lazım, nikon d800'ün tasarımı için 1 birim kafa yormuşsa bunun için 5 birim yormalı (ki daha iyi olabilirdi kabul ediyorum ama yine de fena değil)

Hocam DF'nin neresini sıfırdan tasarlamış sence Nikon?

sonra bu makinede d4 sensörü var, hani şu 6000 dolara satılan d4'deki.

Fiyatla algılayıcı kalitesi doğru orantılı değil. D800 D4'ün yarı fiyatı, hangisinin algılayıcısı daha iyi? ISO6400'ün üzerine çıkmadan D4'ün farkını göremiyorsun. D610 ve D800'deki algılayıcılar o kadar iyi. Belki eski objektifler düşünülerek 16MP kullanıldı, onu bilemiyorum.

Ben "DF kötü, kaka" demiyorum, Nikon'un yüksek kar odaklı bir ürün çıkardığını ve fiyatını haketmediğini söylüyorum. Ed (eski Crosshair) çok güzel birşey söylemiş: "D610'a kapak yapmış sanki Nikon"

Makineye dikkatli bakın, detaylarına, tuş yerleşimine bakın. Kesinlikle D800'den daha iyi değil kullanımı. "Pure photography" dediğin şey sadelikle, basitlikle yapılır. Gözün bakaçtayken ayarları rahat yapacaksın, tuşlar tam elinin olduğu yere gelecek. "Pure Photography" iddiası ile DF'nin neden uyuşmadığını anlatayım:

- ISO, diyafram, perde hızı ve pozlama telafisini kolay ayarlamak ilk öncelikler. DF'de bakacın sol-üst tarafında ISO ve perde hızı için iki ayrı tekerlek var. Buraya kadar herşey güzel, ama bunları çevirmek için tekerleklerin ortasındaki VE kenarındaki düşmelere basmak gerekiyor!!! Şaka gibi! Aklı evvellerden biri zamanında "çantamda yanlışlıkla ayarlar değişiyor, oraya kilit koyun" dedi, Canon dahil her firma o saçma "kilit" tulunu koydu! Ulan, ben FOTOĞ�RAF ÇEKERKEN makineyi adam gibi rahatça kullanmak istiyorum, beni neden kilitle uğraştırıyorsun? Çantandan çıkarınca 1 saniyeliğine bakıver ayarların değişmiş mi diye?
- "Focus screen" dedikleri şeyin eski objektiflerle odak yapmaya yardımcı fonksiyonu yok. Halbuki Nikon "ince" düşünüp Non-AI objektiflerin de takılmasını sağlayan bir diyafram sistemi koymuş bu makineye. Birini düşünürken diğerini geçmiş. Neden? Çünkü bakaç sistemi D610'dan! Hani yeni tasarlıyordu? Ayrıca bu prizma değiştirilemiyor, yani istersen onu çıkarıp matte-bilmemne tipi takamıyorsun. Mevcut bakaç sistemleri f2.5 ya da f2.8'e ayarlı, onun altındaki diyaframlarda elle odak yapmak çok zor. Nikon gene bir verirken bir almış.
- Pil D3xxx ve D5xxx serisinde kullanılan pil. Ne? Neden? Nikon'un hedef kitlesi giriş seviye kullanıcıları mı yoksa? D7000, D800 gibi daha üst seviye makinelerde kullanılan pili kullansaymış asıl hedef kitlesine uygun olmaz mıydı? Ben şu anda D800 ve V1'deki pilleri ortak kullanıyorum ve müthiş işime yarıyor. Ufak detay belki ama önemli.
- Gerçekten "Pure Photography" artistliği yapıyorsan bütün sistemi ona göre çıkar. En azından 50mm f1.8G yerine 50mm f1.8D'yi yenile onu ver (diyafram bileziği olsun). f1.8G'yi allayıp pullayıp 100 Avro daha pahalıya satmak ne? Ayrıca yeni 50mm bence çok iğreti duruyor o gri plakayla. Bari manuel odaklama halkasını yumuşatsaydın da "bak bu objektif farklı" deseydin.
- D610'un odak sistemi iyi güzel ama düşük ışıkta D800-D700'e göre (hatta 6D'ye göre) zorlandığı herkesçe biliniyor. 2750$ istediğin alete neden en iyi odak sistemini koymamış?
- Tepe flaşı olmaması gündüz çekimlerinde dolgu flaşı kullanmanı gerektirecek. Bu "retro" gövdeye hangi "retro" flaşı takacaksın? Ya da belki "pure photography"cilerin ters ışıkta çekim yapmayacaklarını düşünüyor Nikon

- "Retro" ve "Pure Photography" ile gövdenin heryerine 100 tane düğme koymak bağdaşan şeyler mi? Leica makinelerin en beğendiğim tarafı (ya da eski filmli makineler diyeyim) üzerlerinde sadece 3-4 düğme ve kontrol olması, bu sayede gerçekten sadece kompozisyon ve enstantaneye odaklanabiliyorsun. İşte "Pure" dediğin şey bu. 150 tane düğme koyarsan o makine artık "saf fotoğraf makinesi" olmuyor. Eksik olan tek düğme "video" düğmesi

- Video düğmesi neden yok?
- Abi bu retro ya, o açıdan, hani asıl fotoğrafçı videoyla uğraşmaz falan ya hani....
- La AF-On ve AF-L düğmesi bile var ya?
- Abi ama retro falan...
- Hadi ordan...
- "Retro retro" diyorsun, peki siyah model ne? Üstteki düğmeleri görmesem D610 sanacam aleti
Siyah modeli beğenmedim.

Biraz daha baksam daha komiklikler bulurum büyük ihtimal.

Aslında bu alet 2250$ civarına çıksa bu kadar eleştirmezdim belki de, ama fiyat olarak D800'ün alanına girmek çok ciddi bir iş çünkü D800 ciddi anlamda iyi makine. Sadece retro diye aynı paraya daha düşük bir alet almak tamamen zevke bakar. 2300$ altına düşsün, gene bakarız
"Yeni" retro 50mm f1.8G şu anda Oslo'da "eski ve modern" 50mm f1.8G'den 100 Avro daha pahalı. Kullanırken zevk verir, belki fiyat farkı ondandır
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dreamblue35 5 yıl
tarsusian
birincisi nikon d800ü piyasadan çekmedi, satışta, alınıp kullanılabilir. tekerlerdeki kilit konusu kişisel bir tercih sana olması ters gelir başkasına olmaması. fokus screen olsa güzel olurdu ama nikonun vizördeki manuel fokus yardımcısı fokus screeni aratmayacak şekilde. nikonun mevcut bakacı f/2.8 civarına ayarlı demişsin bunu tam anlamadım ama ben non-ai 55mm f/1.2 lens, nikonun manuel af yardımcısıyla çok rahat kullanıyorum (bu makineyi alırsam en çok bu lensi kullanırken memnun kalacam) mesela bu:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
dfnin pili tek şarjda 1400 kare çekiyormuş, buna laf edeni allah taş eder :) (mesela sony a7r tek şarjla 340 kare çekiyormuş) diyafram bileziği olan bir lensle kit verilebilirdi ama (mesela af 50mm f/1.8d) ama bu sefer de nikon 2750 dolarlık makinesin yanında 100 dolarlık lens veriyor hiç olmazsa af-s olanını retro yapaydın denirdi. eminim denirdi. d610un odak sistemini tam inceleyemedim ama tam 7 çapraz af noktası f/8de netleme yapıyormuş, 5dm3de bu rakam sonradan yapılan güncellemeyle 1e çıktı diye biliyorum. belli ki canon 5dm3deki af sistemi üzerinde çok kafa yormuş (hem donanım hem de yazılım açısından çok başarılı) ama bu 39 noktalı sistem de altta kalmıyor. ha bu makinede extender kullanan olur mu orasını bilemem ama kullanınca farkı göreceklerdir. düşük ışıkta netlemede asıl problem af yardımcı ışığı olmaması olacaktır muhtemelen. nikon niye böyle bir şey yaptı anlamadım ama resmen makine canon fflere döndü. bilirsiniz canonda kendinden flashlı ve af yardımcı ışıklı ff bir dslr yoktur. ön ayar tekeri yerine iyi bir af yardımcı ışığı konsa çok daha iyi olurdu. hazır canondan bahsetmişken, canon o zayıf sensörlü 5dm3ü 3500 dolara satıyorsa ve insanlar alıyorsa bu makine de 2750 dolar eder. (evet 5dm3 sensörü 2000 dolarlık 6d ve d600ün sensörlerinden bariz geridedir) af-on ve af-l düğmeleri neden retro bir makinede olmamalı o kısmı da anlamadım. poz kilidi çok modern, dijital slrlere has bir özellik mi?

hocam o fotoğraf ne kadar net öyle herhangi bir işlem görmüş mü?
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tarsusian 5 yıl dreamblue35
dreamblue35

tarsusian

non-ai 55mm f/1.2 lensi nikonun manuel af yardımcısıyla çok rahat kullanıyorum (bu makineyi alırsam en çok bu lensi kullanırken memnun kalacam) mesela bu:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


hocam o fotoğraf ne kadar net öyle herhangi bir işlem görmüş mü?


gördü gördü, malesef 55mm f/1.2 en az kırk yıllık non-ai bir lens ve bulduğumda hiç iyi durumda değildi. zaten f/1.2 lensler o diyaframda çok keskin olamıyorlar. raw çekip düzenledim, raw düzenlemesi dışında photoshop'da bir ekleme çıkarma olmadı.
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ozturert 5 yıl
dslrbodies.com/...
Thom Hogan abim benim gibi düşünüyor, hatta daha da ağır konuşmuş


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mizantropia 5 yıl
camerasize.com/...

d600 ile aynı boyutlarda gerçekten. Ergonomi olarak daha kötü olacağı kesin. Video yok. Dslr rahatlığı yok ve daha pahalı. Çok dar bir kesime hitap edeceği kesin.
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bymeric 5 yıl ozturert
ozturert

dslrbodies.com/...
Thom Hogan abim benim gibi düşünüyor, hatta daha da ağır konuşmuş




aynı şeyler daha önceden de oldu nikonun tüm kameraları ilk etapta yerden yere vurulur nedense, v1,j1 serisi çıktığında 2.7 çarpanla neler neler saymıştı insanlar. bu kamera satmaz, berbat, fiyat uçuk vs. sonra japonyada en çok satan kamera hangisi oldu, nikon j1.. satması iyi olduğu manasına gelmiyor tabi, ama bu kadarda vurmayın, durun artık df öldü
df boyutuna ve fiyatına göre satar kanımca, çok satar.. :)

zaten satmazsa fiyatlar otomatik olarak kırılacaktır. gövde büyüklüğüne de takılıyor insanlar ama 85mm 1.4mm lens takacak adamlar bu gövdeye, bundan daha küçük ff body olmaz, olmamalı kanımca olursa soni gibi olur ki bu çok mantıklı değil, leica gibi minik lensleri yok nikonun, hepsi ağır ve büyük.


şimdi gelelim bu sonici arkadaşlara, "yaw he he" deyip geçmek istiyorum ama tutamıyorum kendimi. sanki soni bedavaya satıyor kamerayı gibi tavır var nedense.. megappixel fiyat oranlıyor arkadaşlar. yukarıda plastik olarak nex lere kastetmiştim ama farketmez, o küçük gövdeye kocaman boru gibi lensleri takıpetrafta dolaşanları göreceğiz yakında ona şüphem yok.. sony nin insanlara kullandıracağı 70-200 ünü görünüzmü a7-r ile? saçmalığın daniskası gerçekten.

aşağıda eklediğim fotoğraftaki kepazeliğe bakar mısınız birde manuel fokus lensler kullanacaklar güya böyle dengesiz bir body ile ağır samyang, zeissler felan: sonra kalkıp nikon büyükmüş çirkinmiş yaw he he..

3zgehi1uaxi23dphbrgqa50r6z.wpengine.netdna-cdn.com/...
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JoeyBane 5 yıl
Retro tarzına yönelmişler.
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m@hm@ 5 yıl
Henüz daha son kullanıcıya ulaşmamış iki makina arasında niye kavga ediyosunz? Hel bi çıksınlar bi kullanılsın o zaman iyilermi kötülermi görürüz, ben şahsen a7 gibi cihaz alıcaksam sırf manuel lensleri focus paing ile kullanmak içindir ha yok bol lens çeşiti istiyosam nikon alırım ikisi arasındaki fiyat farkınıda enine boyuna hesaplarım
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DH Misafiri 5 yıl
Biri bazı cahillere A7 ve A7rın kasasının plastik değil magnezyum olduğunu, a7 çakması bu makineninde retro diye yedirilen çirkin tasarımıyla gereksiz pahalı olduğunu söylesin.
img1.lesnumeriques.com/...
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Hakimichi-kun 5 yıl
A7r bunu parçalar, retro kasa isteyipte nikon kullanmak isteyene güzel seçenek tabi
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ozturert 5 yıl
"Yeni" retro 50mm f1.8G şu anda Oslo'da "eski ve modern" 50mm f1.8G'den 100 Avro daha pahalı. Kullanırken zevk verir, belki fiyat farkı ondandır


üstelik pek çok şeyi sıfırdan tasarlaman lazım, nikon d800'ün tasarımı için 1 birim kafa yormuşsa bunun için 5 birim yormalı (ki daha iyi olabilirdi kabul ediyorum ama yine de fena değil)

Hocam DF'nin neresini sıfırdan tasarlamış sence Nikon?

sonra bu makinede d4 sensörü var, hani şu 6000 dolara satılan d4'deki.

Fiyatla algılayıcı kalitesi doğru orantılı değil. D800 D4'ün yarı fiyatı, hangisinin algılayıcısı daha iyi? ISO6400'ün üzerine çıkmadan D4'ün farkını göremiyorsun. D610 ve D800'deki algılayıcılar o kadar iyi. Belki eski objektifler düşünülerek 16MP kullanıldı, onu bilemiyorum.

Ben "DF kötü, kaka" demiyorum, Nikon'un yüksek kar odaklı bir ürün çıkardığını ve fiyatını haketmediğini söylüyorum. Ed (eski Crosshair) çok güzel birşey söylemiş: "D610'a kapak yapmış sanki Nikon"

Makineye dikkatli bakın, detaylarına, tuş yerleşimine bakın. Kesinlikle D800'den daha iyi değil kullanımı. "Pure photography" dediğin şey sadelikle, basitlikle yapılır. Gözün bakaçtayken ayarları rahat yapacaksın, tuşlar tam elinin olduğu yere gelecek. "Pure Photography" iddiası ile DF'nin neden uyuşmadığını anlatayım:

- ISO, diyafram, perde hızı ve pozlama telafisini kolay ayarlamak ilk öncelikler. DF'de bakacın sol-üst tarafında ISO ve perde hızı için iki ayrı tekerlek var. Buraya kadar herşey güzel, ama bunları çevirmek için tekerleklerin ortasındaki VE kenarındaki düşmelere basmak gerekiyor!!! Şaka gibi! Aklı evvellerden biri zamanında "çantamda yanlışlıkla ayarlar değişiyor, oraya kilit koyun" dedi, Canon dahil her firma o saçma "kilit" tulunu koydu! Ulan, ben FOTOĞ�RAF ÇEKERKEN makineyi adam gibi rahatça kullanmak istiyorum, beni neden kilitle uğraştırıyorsun? Çantandan çıkarınca 1 saniyeliğine bakıver ayarların değişmiş mi diye?
- "Focus screen" dedikleri şeyin eski objektiflerle odak yapmaya yardımcı fonksiyonu yok. Halbuki Nikon "ince" düşünüp Non-AI objektiflerin de takılmasını sağlayan bir diyafram sistemi koymuş bu makineye. Birini düşünürken diğerini geçmiş. Neden? Çünkü bakaç sistemi D610'dan! Hani yeni tasarlıyordu? Ayrıca bu prizma değiştirilemiyor, yani istersen onu çıkarıp matte-bilmemne tipi takamıyorsun. Mevcut bakaç sistemleri f2.5 ya da f2.8'e ayarlı, onun altındaki diyaframlarda elle odak yapmak çok zor. Nikon gene bir verirken bir almış.
- Pil D3xxx ve D5xxx serisinde kullanılan pil. Ne? Neden? Nikon'un hedef kitlesi giriş seviye kullanıcıları mı yoksa? D7000, D800 gibi daha üst seviye makinelerde kullanılan pili kullansaymış asıl hedef kitlesine uygun olmaz mıydı? Ben şu anda D800 ve V1'deki pilleri ortak kullanıyorum ve müthiş işime yarıyor. Ufak detay belki ama önemli.
- Gerçekten "Pure Photography" artistliği yapıyorsan bütün sistemi ona göre çıkar. En azından 50mm f1.8G yerine 50mm f1.8D'yi yenile onu ver (diyafram bileziği olsun). f1.8G'yi allayıp pullayıp 100 Avro daha pahalıya satmak ne? Ayrıca yeni 50mm bence çok iğreti duruyor o gri plakayla. Bari manuel odaklama halkasını yumuşatsaydın da "bak bu objektif farklı" deseydin.
- D610'un odak sistemi iyi güzel ama düşük ışıkta D800-D700'e göre (hatta 6D'ye göre) zorlandığı herkesçe biliniyor. 2750$ istediğin alete neden en iyi odak sistemini koymamış?
- Tepe flaşı olmaması gündüz çekimlerinde dolgu flaşı kullanmanı gerektirecek. Bu "retro" gövdeye hangi "retro" flaşı takacaksın? Ya da belki "pure photography"cilerin ters ışıkta çekim yapmayacaklarını düşünüyor Nikon

- "Retro" ve "Pure Photography" ile gövdenin heryerine 100 tane düğme koymak bağdaşan şeyler mi? Leica makinelerin en beğendiğim tarafı (ya da eski filmli makineler diyeyim) üzerlerinde sadece 3-4 düğme ve kontrol olması, bu sayede gerçekten sadece kompozisyon ve enstantaneye odaklanabiliyorsun. İşte "Pure" dediğin şey bu. 150 tane düğme koyarsan o makine artık "saf fotoğraf makinesi" olmuyor. Eksik olan tek düğme "video" düğmesi

- Video düğmesi neden yok?
- Abi bu retro ya, o açıdan, hani asıl fotoğrafçı videoyla uğraşmaz falan ya hani....
- La AF-On ve AF-L düğmesi bile var ya?
- Abi ama retro falan...
- Hadi ordan...
- "Retro retro" diyorsun, peki siyah model ne? Üstteki düğmeleri görmesem D610 sanacam aleti
Siyah modeli beğenmedim.

Biraz daha baksam daha komiklikler bulurum büyük ihtimal.

Aslında bu alet 2250$ civarına çıksa bu kadar eleştirmezdim belki de, ama fiyat olarak D800'ün alanına girmek çok ciddi bir iş çünkü D800 ciddi anlamda iyi makine. Sadece retro diye aynı paraya daha düşük bir alet almak tamamen zevke bakar. 2300$ altına düşsün, gene bakarız
Yanıtla +5
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ozturert 5 yıl
"Yeni" retro 50mm f1.8G şu anda Oslo'da "eski ve modern" 50mm f1.8G'den 100 Avro daha pahalı. Kullanırken zevk verir, belki fiyat farkı ondandır


üstelik pek çok şeyi sıfırdan tasarlaman lazım, nikon d800'ün tasarımı için 1 birim kafa yormuşsa bunun için 5 birim yormalı (ki daha iyi olabilirdi kabul ediyorum ama yine de fena değil)

Hocam DF'nin neresini sıfırdan tasarlamış sence Nikon?

sonra bu makinede d4 sensörü var, hani şu 6000 dolara satılan d4'deki.

Fiyatla algılayıcı kalitesi doğru orantılı değil. D800 D4'ün yarı fiyatı, hangisinin algılayıcısı daha iyi? ISO6400'ün üzerine çıkmadan D4'ün farkını göremiyorsun. D610 ve D800'deki algılayıcılar o kadar iyi. Belki eski objektifler düşünülerek 16MP kullanıldı, onu bilemiyorum.

Ben "DF kötü, kaka" demiyorum, Nikon'un yüksek kar odaklı bir ürün çıkardığını ve fiyatını haketmediğini söylüyorum. Ed (eski Crosshair) çok güzel birşey söylemiş: "D610'a kapak yapmış sanki Nikon"

Makineye dikkatli bakın, detaylarına, tuş yerleşimine bakın. Kesinlikle D800'den daha iyi değil kullanımı. "Pure photography" dediğin şey sadelikle, basitlikle yapılır. Gözün bakaçtayken ayarları rahat yapacaksın, tuşlar tam elinin olduğu yere gelecek. "Pure Photography" iddiası ile DF'nin neden uyuşmadığını anlatayım:

- ISO, diyafram, perde hızı ve pozlama telafisini kolay ayarlamak ilk öncelikler. DF'de bakacın sol-üst tarafında ISO ve perde hızı için iki ayrı tekerlek var. Buraya kadar herşey güzel, ama bunları çevirmek için tekerleklerin ortasındaki VE kenarındaki düşmelere basmak gerekiyor!!! Şaka gibi! Aklı evvellerden biri zamanında "çantamda yanlışlıkla ayarlar değişiyor, oraya kilit koyun" dedi, Canon dahil her firma o saçma "kilit" tulunu koydu! Ulan, ben FOTOĞ�RAF ÇEKERKEN makineyi adam gibi rahatça kullanmak istiyorum, beni neden kilitle uğraştırıyorsun? Çantandan çıkarınca 1 saniyeliğine bakıver ayarların değişmiş mi diye?
- "Focus screen" dedikleri şeyin eski objektiflerle odak yapmaya yardımcı fonksiyonu yok. Halbuki Nikon "ince" düşünüp Non-AI objektiflerin de takılmasını sağlayan bir diyafram sistemi koymuş bu makineye. Birini düşünürken diğerini geçmiş. Neden? Çünkü bakaç sistemi D610'dan! Hani yeni tasarlıyordu? Ayrıca bu prizma değiştirilemiyor, yani istersen onu çıkarıp matte-bilmemne tipi takamıyorsun. Mevcut bakaç sistemleri f2.5 ya da f2.8'e ayarlı, onun altındaki diyaframlarda elle odak yapmak çok zor. Nikon gene bir verirken bir almış.
- Pil D3xxx ve D5xxx serisinde kullanılan pil. Ne? Neden? Nikon'un hedef kitlesi giriş seviye kullanıcıları mı yoksa? D7000, D800 gibi daha üst seviye makinelerde kullanılan pili kullansaymış asıl hedef kitlesine uygun olmaz mıydı? Ben şu anda D800 ve V1'deki pilleri ortak kullanıyorum ve müthiş işime yarıyor. Ufak detay belki ama önemli.
- Gerçekten "Pure Photography" artistliği yapıyorsan bütün sistemi ona göre çıkar. En azından 50mm f1.8G yerine 50mm f1.8D'yi yenile onu ver (diyafram bileziği olsun). f1.8G'yi allayıp pullayıp 100 Avro daha pahalıya satmak ne? Ayrıca yeni 50mm bence çok iğreti duruyor o gri plakayla. Bari manuel odaklama halkasını yumuşatsaydın da "bak bu objektif farklı" deseydin.
- D610'un odak sistemi iyi güzel ama düşük ışıkta D800-D700'e göre (hatta 6D'ye göre) zorlandığı herkesçe biliniyor. 2750$ istediğin alete neden en iyi odak sistemini koymamış?
- Tepe flaşı olmaması gündüz çekimlerinde dolgu flaşı kullanmanı gerektirecek. Bu "retro" gövdeye hangi "retro" flaşı takacaksın? Ya da belki "pure photography"cilerin ters ışıkta çekim yapmayacaklarını düşünüyor Nikon

- "Retro" ve "Pure Photography" ile gövdenin heryerine 100 tane düğme koymak bağdaşan şeyler mi? Leica makinelerin en beğendiğim tarafı (ya da eski filmli makineler diyeyim) üzerlerinde sadece 3-4 düğme ve kontrol olması, bu sayede gerçekten sadece kompozisyon ve enstantaneye odaklanabiliyorsun. İşte "Pure" dediğin şey bu. 150 tane düğme koyarsan o makine artık "saf fotoğraf makinesi" olmuyor. Eksik olan tek düğme "video" düğmesi

- Video düğmesi neden yok?
- Abi bu retro ya, o açıdan, hani asıl fotoğrafçı videoyla uğraşmaz falan ya hani....
- La AF-On ve AF-L düğmesi bile var ya?
- Abi ama retro falan...
- Hadi ordan...
- "Retro retro" diyorsun, peki siyah model ne? Üstteki düğmeleri görmesem D610 sanacam aleti
Siyah modeli beğenmedim.

Biraz daha baksam daha komiklikler bulurum büyük ihtimal.

Aslında bu alet 2250$ civarına çıksa bu kadar eleştirmezdim belki de, ama fiyat olarak D800'ün alanına girmek çok ciddi bir iş çünkü D800 ciddi anlamda iyi makine. Sadece retro diye aynı paraya daha düşük bir alet almak tamamen zevke bakar. 2300$ altına düşsün, gene bakarız
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Nokia Specialist 5 yıl
Fotoğrafçılığa Lumia 1020 ile başladım, DSLR ile devam etmek istiyorum da, çok pahalılar be
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tarsusian 5 yıl
öncelikle bu makine aynasız değil bir dslr bunu kabul etmek lazım.
sonra bu makinede d4 sensörü var, hani şu 6000 dolara satılan d4'deki.
sonra nikon klasik dslr yapmayı bırakıp sadece bunu üretmeye karar vermedi, bu makine meraklısına hitap eden bir seçenek.
retro olduğu için pahalı olması normal mi? bir yerde normal, çünkü daha dar bir kesime hitap ediyorsun maliyeti daha az satışla çıkarman lazım.
üstelik pek çok şeyi sıfırdan tasarlaman lazım, nikon d800'ün tasarımı için 1 birim kafa yormuşsa bunun için 5 birim yormalı (ki daha iyi olabilirdi kabul ediyorum ama yine de fena değil)
nikon "mal bu, işine gelirse" demiyor, istersen böyle bir şey de var diyor.

büyük ve ağır denmiş ama neye göre? diğer ff dslr'lere göre ne büyük ne ağır, bir aps-c olan canon 7d bundan daha ağır mesela.
nikon en başından beri ne aynasız, ne küçük ne de hafif bir makine üretme vaadinde bulunmadı, retro görümümlü ve fotoğrafa odaklanmış bir gövde vaadediyordu.
bunu vaadini de bir şekilde yerine getirmiş, daha iyisi olabilirdi tabi, olacaktır da. sonuçta bu makine bir ilk.

fiyatı konusunda da biraz fazla ama o biraz fazla olan kısım hızla eriyip bir kaç ay içinde normal seviyeye gelecektir.
2000-2500 dolar arası bir fiyat bu makine için makuldür bence.
tasarıma görünüşüne para verilir mi? evet verilir.
biz türkler için tasarım para ödenmeye değmez bir şeydir ve genelde ham madde üzerinden maliyeti hesaplamayı severiz, bunu anlıyorum ama kullanırken keyif veren bir tasarım da belli bir fiyatı hak eder bence.
nikon d800 gövdesine d4 sensörü takıp satmayı bilmiyor muydu? hatta daha kolay ve işine gelirdi belki ama bu tarz bir makine kullanmak isteyenler için kafa yormuş bir ürün çıkarmış.

ben makinesini yükseltmek isteyen bir d700 sahibi olarak bunu uzun süredir bekliyordum ve gelişmeleri heyecanla takip ediyordum.
beni %100 tatmin eden bir sonuç olmadı, alıp almama konusunda kararsızım ama böyle bir girişimi %100 destekliyorum.
aynası, af'si, mountuyla böyle bir makine gerekiyordu, çıkması güzel oldu.

bu makinede eksik gördüğüm bir-iki noktayı da kopyala yapıştırla belirteyim;

kesin alırım diyemiyorum çünkü benim için önemli bir kaç şey bu makinede yok malesef.
birincisi d700'e olmasını istediğin en önemli şey olan çift kart yuvası bunda da yok
d700'ü değiştirmemi sağlayacak en önemli şey buydu benim için.

af yardımcı lambası ve dahili flash yok, dahili flashın olmaması demek, bendeki sb-700'ü başka bir aparat kullanmadan kablosuz tetikleyemeyeceğim demek.
özellikle makro ve ürün fotoğrafı çekerken ve portre çekiminde kablosuz flash çok işe yarıyor.

sanırım son kararı d600'le raw dayanıklılığı konusunda kapıştırıp öyle verecem
eğer raw'ının düzenlemeye karşı dayanıklılığı d600'den bariz öndeyse alırım.
d600-d610 bu konuda çok çok iyi, çift kart ve kablosuz flash desteği de var.
df retro güzel, bir mantalitesi var eyvallah ama en azından bir konuda d600'ü bariz geçmeli ki o kadar parayı vereyim :D
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mav1li 5 yıl
Nikon, Sony A7 ve A7R nin fiyatlarını bir kontrol etsin.
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bymeric 5 yıl mav1li
mav1li

Nikon, Sony A7 ve A7R nin fiyatlarını bir kontrol etsin.

sony nin A7 ve A7r modelleri retro değil ki neden o makinelerin fiyatlarını kontrol ediyor? :) beğenmeyen gitsin soni alsın nikon kimseye zorla kamera satmıyor ki.


shark naber nasılsın dostum, beni hatırlamazsın belki
burada da buldum seni, bu foruma yeni üye oldum birazda buraları karıştırayım dedim
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korayus 5 yıl
First_Person
Gövde böyle olacaksa lenste de diyafram halkası olması lazım.

Dilediğin lensi kullanabilirsin sıkıntı yok. Bu makine eski film zamanındaki lensleri de kabul ediyor.
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sinoka 5 yıl
Tutkunlarına değil, tutkunlarından parası çok olanlara.
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