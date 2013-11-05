Nikon'dan gerçek fotoğraf tutkunlarına özel FF (Tam Kare) sensörlü yeni DSLR: Df

1917 yılında Japonya merkezli kurulan görüntüleme sektörünün öncü ve büyük firmalarından Nikon, yaklaşık bir aydır “Pure Photography” adı altında yayınladığı kısa filmler ile tanıttığı ve gerçek fotoğraf tutkunlarına özel olarak hazırladığı Df isimli DSLR fotoğraf makinesini resmi olarak duyurdu.





Son dönemde kullanıcılardan büyük talep gören üst seviye fotoğraf kalitesine sahip, lensleri değiştirilebilir ve retro görünümlü modeller arasına eklenen ve Df yani “Dijital Fusion” adına sahip olan yeni Nikon fotoğraf makinesi, 143.5 x 110 x 66.5mm boyut ve 760 gram ağırlığı ile Nikon’un FX format DSLR fotoğraf makinelerinin en küçük ve hafif modeli olma özelliğini üzerine alıyor. Retro tasarım çizgisi ile firmanın filmli dönemden kalma modellerine (Örneğin F, F3 ve FM / FE serisi) benzer bir görüntüyle gelen Nikon DF, teknik olarak üzerinde firmanın amiral gemisi D4’te de kullanılan 16.2 mega piksel çözünürlüğünde FF (Tam Kare) CMOS sensör, güçlü EXPEED 3 görüntü işlemcisi, F-Mount lens (AF-S / AF-D ve AF uyumlu) bağlantı yuvası, 100 – 12,800 ISO aralığı, pentaprism optik vizör, 9’u çapraz 39 noktalı otomatik netleme sistemi (D610'da kullanılan), saniyede 5.5 kare seri çekim hızı, 1/4000 maksimum enstantane hızı, 3.2-inç 921K LCD ekran ve 2014 piksel RGB sensörü gibi detayları barındırıyor. Gerçek fotoğrafçılara özel olarak hazırlanmıştır ibaresini esasen video çekemiyor olmasıyla alan Nikon DF, fotoğrafa özel üst seviye kontrol için de gövdesi üzerinde birçok mekanik ayar tekerleği, ufak bir üst bilgi ekranı ve kontrol butonları taşıyor. Dahili bir flaşı bulunmayan Df, HotShoe yuvası üzerinden ise harici tepe flaşlarını kabul edebiliyor. Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğini harici WU-1A adaptörü ile kazanan ürün, Active D-Lightning ve HDR çekim özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

JPEG, TIFF ve RAW formatlarında çekim yapabilen ve bu çekimleri SD / SDHC / SDXC hafıza kartları üzerine aktarabilen Nikon Df, aynı zamanda USB ve HDMI portlarından da bağlantı sağlayabiliyor. Lityum-iyon EN-EL14 bataryası ile CIPA standartlarına göre 1400 gibi iyi bir çekim sayısına ulaşabilen fotoğraf makinesi, magnezyum alaşım gövde kalitesine sahip.





Beraberinde gövde tasarımına uyumlu 50mm F/1.8G lens modeli satın alınabilen Nikon’un retro görünümlü yeni fotoğraf makinesi Df, gövde olarak 2,749$, kit olarak ise 2,999$ fiyat etiketleriyle 28 Kasım tarihinde satışa çıkıyor. DSLR fotoğraf makinesinin gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve büyük satış sitelerine göre şimdilik oldukça düşük bir stok miktarı bulunuyor.

http://m.dpreview.com/news/2013/11/05/nikon-df-combines-classic-design-with-modern-technology