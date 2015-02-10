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Nikon’dan gökyüzü fotoğrafçılığına özel yeni DSLR fotoğraf makinesi: D810a

4 yıl
5,3b
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11
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon’dan gökyüzü fotoğrafçılığına özel yeni DSLR fotoğraf makinesi: D810a
Son dönemde aynasız fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının da etkisiyle mali olarak istediği başarıyı yakalayamayan Nikon, gökyüzü fotoğrafçılığı için hazırladığı yeni FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi D810a’yı kullanıcıların beğenisine sundu.

Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Nikon D810 üzerine kurulan D810a, çok fazla ışık hassasiyeti gerektiren gökyüzü fotoğrafçılığı temel alınarak geliştirilmiş durumda. Özel tasarlanan IR (Kızılötesi) filtresi standart versiyonlara oranla 4 kat daha fazla H-Alpha (Güneşin gözlenmesi için kullanılan filtrelerden. H-Alpha filtresi kameranın 656,3 nanometre dalga boyundaki kırmızı ışıkları görmesini sağlıyor ve böylece gökyüzünden çok daha fazla detay alınabiliyor) hassaslığı sunan D810a, yine çok daha fazla ışık yakalamak için yaklaşık 900 saniye (15 dakika / Uzun Pozlama M modu) perde hızıyla geliyor ve 51,000 gibi oldukça yüksek ISO seviyesine çıkış yapabiliyor. D810’da da yer alan 36.3 MP çözünürlüğündeki FF (Tam Kare) sensörüyle detay konusunda büyük vaatlerle gelen DSLR fotoğraf makinesi, fotoğraf odaklı yapısı yanında Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlükte 50/60p videoların da altında rahatlıkla kalkabiliyor. EXPEED 4 görüntü işlemcisiyle gökyüzü fotoğrafçılığında büyük önem taşıyan kumlama / noise konusunda yüksek performans vaat eden D810a, barındırdığı "Electronic Front Curtain Shutter" moduyla da uzun pozlamaları büyük oranda etkileyen titreşimleri minimum seviyeye getirerek çok daha keskin sonuçlar sunabiliyor.
Nikon’dan gökyüzü fotoğrafçılığına özel yeni DSLR fotoğraf makinesi: D810a
Nikon, D810a yanında film yapımcılarına özel olarak "D750 Filmmaker’s Kit" isimli özel bir paket daha hazırlamış durumda. Film yapımcılarının ihtiyaçları doğrultusunda video odaklı hazırlanan bu özel paket, içerisinde FF (Tam Kare) sensörlü D750 DSLR fotoğraf makinesini, AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED, AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G, AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G lens modellerini, iki adet EN-EL15 bataryayı, ME-1 stereo mikrofonu, Atomos'un Ninja-2 harici kayıt cihazını ve Tiffen'den 67 ile 58mm aralığındaki 8 durak ND filtre setini barındırıyor. Özel paketiyle korunaklı şekilde taşınabilen D750 Filmmaker’s Kit, genel olarak toplu bir çözüm sunuyor ve tek tek satın almaya oranla 650$ daha ucuza geliyor.
Nikon'un ürün gamını genişlettiği yeni ürünlerinden gökyüzü fotoğrafçılığına özel D810a 3800$ fiyat etiketiyle Mayıs ayında, D750 Filmmaker’s Kit ise 4000$ fiyat etiketiyle Şubat ayında satışa çıkıyor.
Nikon’dan gökyüzü fotoğrafçılığına özel yeni DSLR fotoğraf makinesi: D810a

http://www.dpreview.com/articles/5786202951/nikon-d810a-astrophotography-camera Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
D750 kit efsane olmuş
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BekirHan 4 yıl
D750 Film Maker's kit :D
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Nightmare70 4 yıl
Canon 1100D ile deneyim dedim imkanı yok yapamıyorsunuz :D 55-250 lens ile denedim.Giriş seviyesi slr makinalar ile ancak çiçek böcek çekiliyor
3 Yanıt Yanıtla
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LastShip 4 yıl Nightmare70
Nightmare70
Canon 1100D ile deneyim dedim imkanı yok yapamıyorsunuz :D 55-250 lens ile denedim.Giriş seviyesi slr makinalar ile ancak çiçek böcek çekiliyor

rhabalar bende 1100d kullaniyorum. Kis baslarinda aldim makineyi gokyuzu cekmek icin bir turlu acik bir hava bulamadim. Hep icimde kalmisti bi uzun pozlama denemek :) siz denemelerinizi nerede yaptiniz sehir isiklarindan uzak bir yerde mi yoksa sehrin gobeginde pencereden/catidan filan mi
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aybey 4 yıl Nightmare70
İyi bir teleskop ile denerseniz tatmin edici sonuçlara ulaşabilirsiniz.
Ancak Denizden en az 1000m (mümkünse 2000 metre) yükseklikte açık bir gök yüzü varken ve çevrenizde ışık kaynağı hiç yokken veya azken denemeniz gerek.
Deniz seviyesine çok yakın (atmosferin görece daha kalın olduğu yerlerdir) yerlerde ve teleskopsuz şekilde bu denli görüntülere ulaşamazsınız. Videoda 130 mm ve 1000 mm'lik teleskoplarla bulutsuların (nebula) resimleri elde edilmiş.
55 -250 ile ancak 1000 m ve üzerindeki yüksekliklerde açık bir gökyüzü ve çevrenizde (yani insan kaynaklı olmayan) sıfır ışık ile samanyolu (yine videodaki gibi olmasa da) uzun pozlama ve dünyanın dönüşü ve yıldızların da harketini telafi edecek
haraketli(otomatik) bir üç ayak kullanmanız gerekecek.
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jiddi 4 yıl Nightmare70
Nightmare70

Canon 1100D ile deneyim dedim imkanı yok yapamıyorsunuz :D 55-250 lens ile denedim.Giriş seviyesi slr makinalar ile ancak çiçek böcek çekiliyor

Belki de siz doğru tekniği bilemediniz.
Misal Olympus pen e-PL5 ve 14-42 R II kit lens ile
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Star Trail 60 Photos by JackSoldano, on Flickr
Taken with a Olympus E-PL5. Star Trail using Olympus Zuiko Digital 14-42mm at 14mm ISO 1600, f/4, 60 second exposure. This star trail is compiled of 60 separate images using StarStax and Lightroom.
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Dark Sky by Painted Light Studio, on Flickr

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Süd-Himmel - Milchstraße - Flugzeug by MiGrü, on Flickr

D3200 ile
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
_DSC0037 by nicolapesenti, on Flickr
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Northern Lights-house by jamiepryer, on Flickr
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panelci 4 yıl
Artik sorunsuz bi nakina gelir herhalde:)) 9 tane modelden sonra,çinlilier bile daha iyisini yapcakti:)D810asdsassa diye gitmesinde :)
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SEO-Uzmanı 4 yıl
youtube'deki UFO videolarının kalitesi artacak diye biraz sevindim şimdi :)
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