Nikon’dan gökyüzü fotoğrafçılığına özel yeni DSLR fotoğraf makinesi: D810a

Son dönemde aynasız fotoğraf makinelerinin ve cep telefonlarının da etkisiyle mali olarak istediği başarıyı yakalayamayan Nikon, gökyüzü fotoğrafçılığı için hazırladığı yeni FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi D810a’yı kullanıcıların beğenisine sundu.





Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Nikon D810 üzerine kurulan D810a, çok fazla ışık hassasiyeti gerektiren gökyüzü fotoğrafçılığı temel alınarak geliştirilmiş durumda. Özel tasarlanan IR (Kızılötesi) filtresi standart versiyonlara oranla 4 kat daha fazla H-Alpha (Güneşin gözlenmesi için kullanılan filtrelerden. H-Alpha filtresi kameranın 656,3 nanometre dalga boyundaki kırmızı ışıkları görmesini sağlıyor ve böylece gökyüzünden çok daha fazla detay alınabiliyor) hassaslığı sunan D810a, yine çok daha fazla ışık yakalamak için yaklaşık 900 saniye (15 dakika / Uzun Pozlama M modu) perde hızıyla geliyor ve 51,000 gibi oldukça yüksek ISO seviyesine çıkış yapabiliyor. D810’da da yer alan 36.3 MP çözünürlüğündeki FF (Tam Kare) sensörüyle detay konusunda büyük vaatlerle gelen DSLR fotoğraf makinesi, fotoğraf odaklı yapısı yanında Full HD yani 1920 x 1080 piksel çözünürlükte 50/60p videoların da altında rahatlıkla kalkabiliyor. EXPEED 4 görüntü işlemcisiyle gökyüzü fotoğrafçılığında büyük önem taşıyan kumlama / noise konusunda yüksek performans vaat eden D810a, barındırdığı "Electronic Front Curtain Shutter" moduyla da uzun pozlamaları büyük oranda etkileyen titreşimleri minimum seviyeye getirerek çok daha keskin sonuçlar sunabiliyor.

Nikon, D810a yanında film yapımcılarına özel olarak "D750 Filmmaker’s Kit" isimli özel bir paket daha hazırlamış durumda. Film yapımcılarının ihtiyaçları doğrultusunda video odaklı hazırlanan bu özel paket, içerisinde FF (Tam Kare) sensörlü D750 DSLR fotoğraf makinesini, AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED, AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G, AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G lens modellerini, iki adet EN-EL15 bataryayı, ME-1 stereo mikrofonu, Atomos'un Ninja-2 harici kayıt cihazını ve Tiffen'den 67 ile 58mm aralığındaki 8 durak ND filtre setini barındırıyor. Özel paketiyle korunaklı şekilde taşınabilen D750 Filmmaker’s Kit, genel olarak toplu bir çözüm sunuyor ve tek tek satın almaya oranla 650$ daha ucuza geliyor.

Nikon'un ürün gamını genişlettiği yeni ürünlerinden gökyüzü fotoğrafçılığına özel D810a 3800$ fiyat etiketiyle Mayıs ayında, D750 Filmmaker’s Kit ise 4000$ fiyat etiketiyle Şubat ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/articles/5786202951/nikon-d810a-astrophotography-camera