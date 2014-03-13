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Nikon'dan saniyede 20 kare seri çekim yapabilen 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi: V3

5 yıl
9,1b
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9
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'dan saniyede 20 kare seri çekim yapabilen 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi: V3
Son dönemde popülerliği artan aynasız fotoğraf makinesi pazarında 1 serisi modelleriyle yer alan Nikon, saniyede 20 kare seri çekim hızıyla dikkat çeken yeni fotoğraf makinesi V3'ü resmi olarak duyurdu.

Nikon tarafından 1 V2 yerine geliştirilen 1 V3, tasarımsal olarak serisinin genel çizgisinden dışa çıkarak çok daha ergonomik olduğu söylenen bir gövdeyle geliyor ve 111 x 65 x 33 mm boyut ile 381 gram ağırlık değerleriyle rahatlıkla taşınabiliyor. Daha önce söylendiği gibi gücünü yeni geliştirilen Expeed 4A görüntü işlemcisinden alan ürün, bünyesinde maksimum keskinlik için AA filtresi olmayan 18.4MP çözünürlüğünde 1-inç CMOS sensör taşıyor ve firmanın CX serisi lensleriyle (Adaptör ile Nikkor ailesi de dahil) beraber kullanılabiliyor. Merkez 105 noktanın sahne algılamalı olduğu 171 noktalık Hibrit otomatik netleme sistemiyle DSLR modellerine yakın bir netleme performansı sağlayabilen V3, bu performansı sürekli netleme modunda saniyede 20 kare, tek netleme modunda ise saniyede 60 kare gibi dünyanın en iyi değerleriyle seri çekim yapabiliyor olmasıyla tamamlıyor.
Artık hemen her modelde gördüğümüz gibi 3-inç'lik 1.37M ekranı dokunmatik tercih edilen aynasız fotoğraf makinesi, 1920 x 1080 piksel çözünürlükte 60p video çekimlerin (720p çözünürlükte yavaş çekimler için 120 fps) altından kalabiliyor ve bu çekimleri elektronik sabitleme teknolojisiyle ciddi oranda pürüzsüz hale getirebiliyor. ISO aralığı 160-12800 olarak belirlenen ve maksimum 1/16000 enstantane değeri sunabilen Nikon 1 V3, çektiği görüntüleri microSD / SDHC / SDXC hafıza kartlarına veya dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisiyle iOS ile Android cihazlara aktarabiliyor. Düşük ışıklı ortamlar için dahili bir flaşı da bulunan V3, V2'nin aksine harici DF-N1000 elektronik vizörle (2359K) geliyor ve EN-EL20a lityum iyon bataryasıyla CIPA standardına göre 310 çekim yapabiliyor. Nikon 1 V3 aynı zamanda yeni tutma aparatı GR-N1010 ile çok daha iyi bir ergonomi ve ekstra butonlar kazanıyor.

Nikon'un gelişmiş özellikler sunan yeni aynasız fotoğraf makinesi 1 V3, 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-Zoom lens ile DF-N1000 elektronik vizör modeliyle beraber 1200$ fiyat etiketiyle Nisan ayında satışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Nikon'dan saniyede 20 kare seri çekim yapabilen 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi: V3
Nikon'dan saniyede 20 kare seri çekim yapabilen 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi: V3
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http://www.dpreview.com/news/2014/03/13/nikon-1-v3-offers-improved-af-system-and-faster-continuous-shooting?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2 Yorum Yaz
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skylineGTR_34 5 yıl
aa filtresiz 20fps cok iyi olmus. 2.7x carpanla Nikon kusculari icin super yanliz ucuzlamasi lazim.
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muhamnet 5 yıl
Yine hesap makinesi işine dalmıştır... hesap makinesinden zaman ayırınca da fotoğraf makinesi gelistirir...
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Elefue 5 yıl
Nikon Sony Panasonic Samsung Pannasonic gibi markalar bu kadar yenilik çeşitlik yaparken CANON niye bu kadar sakin sessiz yani sanki geride kalıyor. Hiç anlamıyorum.

Daha doğru düzgün bir aynasız makinası yok. Geride kaldığını mı düşünüyor. DSLR rakip yaratmak mı istemiyor (Böyleyse yanlış düşünüyor).

Çok yazdım ama gene yazayım. Canon bir farklılık yapsın EOS M makinası haricinde Standart lenslerinin takıldığı bir Aynasız yapsın. (Beklemiyorum 70D üstü bir makine zaten.110D 1200D 100D 600D 700D gibi modellerinin sınıfında olsun 60D aldığım lenslerimi istediğim zaman küçük makinama takıp rahatça dolaşayım yada yanımdaki lenslerimi değiştirmek zorundan kalmıyım biri Aynasızda Biri DSLR da.)

Şimdi alsam SONY Nikon hadi diyelim Canon EOS M aldım. Sonra git bide ona lens al adaptör al.
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3DneBandim 5 yıl Elefue
Ahh öyle birşey yapsa.
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turyunus 5 yıl
30 kareye de çıktıklarında artık video çekmek yerine fotoğraf çeker birleştiririz.Hem yok 1080p yok 4K felan yalan olur 18.4MP (ne kadar ....p yapıyorsa bilmiyorum) video çekeriz tabi seriliği de önemli


1 Yanıt Yanıtla +2
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Umutcan 5 yıl turyunus
turyunus

30 kareye de çıktıklarında artık video çekmek yerine fotoğraf çeker birleştiririz.Hem yok 1080p yok 4K felan yalan olur 18.4MP (ne kadar ....p yapıyorsa bilmiyorum) video çekeriz tabi seriliği de önemli




Fakat sensör yanardı muhtemelen o kadar kareye :)
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