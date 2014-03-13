Nikon'dan saniyede 20 kare seri çekim yapabilen 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi: V3

Son dönemde popülerliği artan aynasız fotoğraf makinesi pazarında 1 serisi modelleriyle yer alan Nikon, saniyede 20 kare seri çekim hızıyla dikkat çeken yeni fotoğraf makinesi V3'ü resmi olarak duyurdu.





Nikon tarafından 1 V2 yerine geliştirilen 1 V3, tasarımsal olarak serisinin genel çizgisinden dışa çıkarak çok daha ergonomik olduğu söylenen bir gövdeyle geliyor ve 111 x 65 x 33 mm boyut ile 381 gram ağırlık değerleriyle rahatlıkla taşınabiliyor. Daha önce söylendiği gibi gücünü yeni geliştirilen Expeed 4A görüntü işlemcisinden alan ürün, bünyesinde maksimum keskinlik için AA filtresi olmayan 18.4MP çözünürlüğünde 1-inç CMOS sensör taşıyor ve firmanın CX serisi lensleriyle (Adaptör ile Nikkor ailesi de dahil) beraber kullanılabiliyor. Merkez 105 noktanın sahne algılamalı olduğu 171 noktalık Hibrit otomatik netleme sistemiyle DSLR modellerine yakın bir netleme performansı sağlayabilen V3, bu performansı sürekli netleme modunda saniyede 20 kare, tek netleme modunda ise saniyede 60 kare gibi dünyanın en iyi değerleriyle seri çekim yapabiliyor olmasıyla tamamlıyor.

Artık hemen her modelde gördüğümüz gibi 3-inç'lik 1.37M ekranı dokunmatik tercih edilen aynasız fotoğraf makinesi, 1920 x 1080 piksel çözünürlükte 60p video çekimlerin (720p çözünürlükte yavaş çekimler için 120 fps) altından kalabiliyor ve bu çekimleri elektronik sabitleme teknolojisiyle ciddi oranda pürüzsüz hale getirebiliyor. ISO aralığı 160-12800 olarak belirlenen ve maksimum 1/16000 enstantane değeri sunabilen Nikon 1 V3, çektiği görüntüleri microSD / SDHC / SDXC hafıza kartlarına veya dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisiyle iOS ile Android cihazlara aktarabiliyor. Düşük ışıklı ortamlar için dahili bir flaşı da bulunan V3, V2'nin aksine harici DF-N1000 elektronik vizörle (2359K) geliyor ve EN-EL20a lityum iyon bataryasıyla CIPA standardına göre 310 çekim yapabiliyor. Nikon 1 V3 aynı zamanda yeni tutma aparatı GR-N1010 ile çok daha iyi bir ergonomi ve ekstra butonlar kazanıyor.





Nikon'un gelişmiş özellikler sunan yeni aynasız fotoğraf makinesi 1 V3, 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-Zoom lens ile DF-N1000 elektronik vizör modeliyle beraber 1200$ fiyat etiketiyle Nisan ayında satışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

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http://www.dpreview.com/news/2014/03/13/nikon-1-v3-offers-improved-af-system-and-faster-continuous-shooting?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2