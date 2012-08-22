Nikon'dan ufak boyutlarıyla ve 7.3 GB belleğiyle dikkat çeken kamera: Coolpix S01

Android işletim sistemli Coolpix S800c ile Coolpix P7700'ün ardından, Nikon'un bugün Coolpix ailesine kazandırdığı son modeli S01 oldu.

Bas-çek sınıfı olarak nitelendirilen Coolpix S01, dijital kameralarda taşınabilirlik faktörüne önem verenleri ve çekim esnasında çok detaylı ayarlarla uğraşmak istemeyenleri hedef alıyor. 77 mm x 52 mm x 17 mm ebatlarında ve lityum iyon batarya dahil 96 gram ağırlığında tasarımıyla, Nikon'un Coolpix serisi en küçük modeli olduğu bildirilen S01'de, 10.1 megapiksel çözünürlüğünde - 1/2.9-inç CCD sensör ile Nikkor 29 - 87 mm f/3.3-5.9 objektif kullanılmış. Üretici, hem maliyeti düşürmek hem de dijital kameranın boyutunu küçük tutmak adına sensör boyutundan feragat etmiş olabilir.



1280 x 720 piksel (HD) çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabilen ve ISO değeri 80 ile 1600 arasında ayarlanabilen dijital kameranın, 2.5-inç boyutunda ve 230.000 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT-LCD ekranı bulunuyor. Ayarlar, dokunmatik ekran üzerinden sağlanıyor. 7.3 GB'lık dahili flash bellek SD, SDHC veya SDXC kartlarla arttırılamadığı gibi lityum iyon batarya, dijital kamerayla tümleşik vaziyette. Lityum iyon batarya CIPA standartlarına göre 190 çekime olanak tanımakta.



Nikon, Coolpix S01'i beyaz, pembe, kırmızı ve gümüş renk seçenekleriyle, önümüzdeki aydan itibaren, 179.95$ fiyatla piyasaya sürecek.

