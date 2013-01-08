Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'dan yeni aynasızlar

6 yıl
528
1
10
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık






Ces 2013 fuarı fotoğraf dünyası için oldukça verimli geçiyor. Dünya devleri yeni ürünlerini bir bir duyuruyorlar. Bu devlerden olan Nikon, "1 J3" ve "1 S1" isimli iki yeni aynasız fotoğraf makinesinin duyurusunu yaptı.
2012 yılını birçok öldül ve başarılar ile tamamlayan Nikon, 2013 senesine de çok hızlı bir giriş yaptı. Las Vegas'ta ki CES fuarında uzun zamandır dedikoduları dönen yeni aynasız kameralarını duyuran Nikon, aynasız fotoğraf makinesi pazarını geliştirmeye devam ediyor.
Duyurusu yapılan makinelerden Nikon 1 S1 modeli 10.1 MP CX CMOS sensöre sahip. Expeed 3A işlemcinin yer aldığı S1, ISO 100-6400 arasını aktif olarak kullanabiliyor. Aletin öne çıkan en önemli özellikleri ise, 73 noktadan otomatik netleme sistemine ve saniye 15 kare çekim hızına sahip olması.
Duyuru yapılan diğer bir gövde ise Nikon 1 J3 modeli. Nikon 1 J3, 14.3MP CX CMOS sensöre ve Expeed 3A işlemciye sahip. ISO 160-6400 arasını kullanabiliyor. Aynı S1 modelinde olduğu gibi J3 modelide 73 noktadan otomatik netleme sistemiyle beraber geliyor.
Lensleri değiştirilebilir yapıda olan makinelerden Nikon 1 J3 modeli 10-30mm objektif ile $600, Nikon 1 S1 modeli ise $500 fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İki cihazında satışına Şubat ayında başlanacak. 


http://www.petapixel.com/2013/01/08/nikon-officially-unveils-two-new-1-series-mirrorless-bodies-the-j1-and-s3/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 6 yıl
DSLRlarda ayna goruntuyu algilayiciya iletmiyor, bakaç ve odaklama sistemine iletiyor (ayni anda). Ayna kalkinca algilayiciya ışık geliyor.
Aynasiz denen sistemler kompakt makine mantigiyla calisiyor. Ayna yok, dolayisiyla her işi algilayici yapiyor (odaklamayi ve elektronik bakaç varsa ona goruntuyu gondermeyi).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ObjektifPoint.Net 6 yıl
wade53
şu aynasız ne oluyor biri açıklayabilirmi

Profesyonel SLR fotoğraf makinelerinin içlerinde ayna sistemi bulunur bu sistem lensden gelen görüntüyü vizör'e ve sensör'e ulaştırır... vizörlü sistemlerin bazılarında aynada olmaya bilir onlardaki sistemde vizörde bir LCD ekran bulunmasıdır... Bu aynasız Makinelerde ise vizör olmadıgı için ayna'yada gerek yoktur.. Kompakt bir makine tasarımı için aynadan ve vizörden vazgeçiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 6 yıl
73 noktadan netleme ne demek ? detaylı açıklayabilirmisiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagatay2023 6 yıl
başlık da süper olmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skylineGTR_34 6 yıl
j3'e mod tekeri koymalari iyi olmus menuden secmek zor oluyordu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wade53 6 yıl
şu aynasız ne oluyor biri açıklayabilirmi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ademyagiz 6 yıl
sevimli aletler :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
528 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, nikon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casper'dan Dokunmatik Ultrabook "Nirvana 14 Touch Ultrabook" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim