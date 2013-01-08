Nikon'dan yeni aynasızlar





















Ces 2013 fuarı fotoğraf dünyası için oldukça verimli geçiyor. Dünya devleri yeni ürünlerini bir bir duyuruyorlar. Bu devlerden olan Nikon, "1 J3" ve "1 S1" isimli iki yeni aynasız fotoğraf makinesinin duyurusunu yaptı.

2012 yılını birçok öldül ve başarılar ile tamamlayan Nikon, 2013 senesine de çok hızlı bir giriş yaptı. Las Vegas'ta ki CES fuarında uzun zamandır dedikoduları dönen yeni aynasız kameralarını duyuran Nikon, aynasız fotoğraf makinesi pazarını geliştirmeye devam ediyor.

Duyurusu yapılan makinelerden Nikon 1 S1 modeli 10.1 MP CX CMOS sensöre sahip. Expeed 3A işlemcinin yer aldığı S1, ISO 100-6400 arasını aktif olarak kullanabiliyor. Aletin öne çıkan en önemli özellikleri ise, 73 noktadan otomatik netleme sistemine ve saniye 15 kare çekim hızına sahip olması.

Duyuru yapılan diğer bir gövde ise Nikon 1 J3 modeli. Nikon 1 J3, 14.3MP CX CMOS sensöre ve Expeed 3A işlemciye sahip. ISO 160-6400 arasını kullanabiliyor. Aynı S1 modelinde olduğu gibi J3 modelide 73 noktadan otomatik netleme sistemiyle beraber geliyor.

Lensleri değiştirilebilir yapıda olan makinelerden Nikon 1 J3 modeli 10-30mm objektif ile $600, Nikon 1 S1 modeli ise $500 fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İki cihazında satışına Şubat ayında başlanacak.





http://www.petapixel.com/2013/01/08/nikon-officially-unveils-two-new-1-series-mirrorless-bodies-the-j1-and-s3/