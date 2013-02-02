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Nikon'dan yeni lens patenti, "58mm F/1.4"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'dan yeni lens patenti,
Büyük fotoğraf şirketleri aldıkları patentler ile gelecekte çıkarabilecekleri potansiyel ürünlere temel oluşturmaya devam ediyorlar. Bu doğrultuda Nikon, 58mm F/1.4 lens için Japonya'da yeni bir patent aldı.
Nikon tarafından Japonya'da alınan patent, Nikon'un güncel ürün gamında yer almayan bir aralık olan 58mm F/1.4 modelini içeriyor. Patent bilgilerinde yayınlanan lens bilgilerine bakarsak;
- Patent çıkış tarihi: 31 Ocak 2013
- Patent numarası: 2013-19993
- Lens odak uzaklığı: 58mm
- Diyafram aralığı: 1.4
- Görüş açısı: 20.82°
- Lens uzunluğu: 93mm
- Lens yapısı: 5 grupta 9 element
Nikon ve diğer fotoğraf firmaları patent alımlarına hız kesmeden devam ediyorlar. Bakalım alınan bu patentlerden kaç tanesini bu yıl içerisinde görebileceğiz. 

http://nikonrumors.com/2013/01/31/nikon-58mm-f1-4-lens-patent.aspx/ Yorum Yaz
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