Nikon'dan yeni lens patenti, "58mm F/1.4"

Büyük fotoğraf şirketleri aldıkları patentler ile gelecekte çıkarabilecekleri potansiyel ürünlere temel oluşturmaya devam ediyorlar. Bu doğrultuda Nikon, 58mm F/1.4 lens için Japonya'da yeni bir patent aldı.

Nikon tarafından Japonya'da alınan patent, Nikon'un güncel ürün gamında yer almayan bir aralık olan 58mm F/1.4 modelini içeriyor. Patent bilgilerinde yayınlanan lens bilgilerine bakarsak;

- Patent çıkış tarihi: 31 Ocak 2013

- Patent numarası: 2013-19993

- Lens odak uzaklığı: 58mm

- Diyafram aralığı: 1.4

- Görüş açısı: 20.82°

- Lens uzunluğu: 93mm

- Lens yapısı: 5 grupta 9 element

Nikon ve diğer fotoğraf firmaları patent alımlarına hız kesmeden devam ediyorlar. Bakalım alınan bu patentlerden kaç tanesini bu yıl içerisinde görebileceğiz.

http://nikonrumors.com/2013/01/31/nikon-58mm-f1-4-lens-patent.aspx/