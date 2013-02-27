Nikon'un güncel DSLR fotoğraf makinesi D7100 ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı

Nikon'un geçtiğimiz hafta duyurusunu yaptığı yeni DSLR fotoğraf makinesi D7100 ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı.





Makinenin gerçekte nasıl performans verdiğini görmek açısından oldukça önemli olan ve Nikon Fransa tarafından yayınlanan yeni örnek fotoğraflar, daha önce yayınlanmayan bir adet gece çekimi de içeriyor. Yeni modelin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse; Nikon D7000'nin yerini alan Nikon D7100, 24.1MP APS-C CMOS sensöre, 6fps sürekli çekim hızına, gelişmiş 15 çapraz 51 otomatik netleme noktasına, AA filtresi olmayan yapıya ve EXPEED 3 görüntü işlemcisine sahip. Full HD kaliteli video çekimleri yanında, 3.2" 1,229 nokta LCD ekranın eşlik ettiği model, çift SD kart yuvası ile kullanıcılara rahat bir kullanım sunuyor.

Nikon Fransa tarafından Flickr üzerinde yayınlanan ve D7100 modeli ile çekilmiş yeni fotoğraflara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.





http://www.flickr.com/photos/nikonfrance/sets/72157632855280350/

http://www.flickr.com/photos/nikonfrance/sets/72157632855280350/