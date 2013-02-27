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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon'un güncel DSLR fotoğraf makinesi D7100 ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı

6 yıl
1,4b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon'un güncel DSLR fotoğraf makinesi D7100 ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı
Nikon'un geçtiğimiz hafta duyurusunu yaptığı yeni DSLR fotoğraf makinesi D7100 ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı.

Makinenin gerçekte nasıl performans verdiğini görmek açısından oldukça önemli olan ve Nikon Fransa tarafından yayınlanan yeni örnek fotoğraflar, daha önce yayınlanmayan bir adet gece çekimi de içeriyor. Yeni modelin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse; Nikon D7000'nin yerini alan Nikon D7100, 24.1MP APS-C CMOS sensöre, 6fps sürekli çekim hızına, gelişmiş 15 çapraz 51 otomatik netleme noktasına, AA filtresi olmayan yapıya ve EXPEED 3 görüntü işlemcisine sahip. Full HD kaliteli video çekimleri yanında, 3.2" 1,229 nokta LCD ekranın eşlik ettiği model, çift SD kart yuvası ile kullanıcılara rahat bir kullanım sunuyor. 
Nikon Fransa tarafından Flickr üzerinde yayınlanan ve D7100 modeli ile çekilmiş yeni fotoğraflara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.  

http://www.flickr.com/photos/nikonfrance/sets/72157632855280350/ 

http://www.flickr.com/photos/nikonfrance/sets/72157632855280350/ Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 6 yıl en beğenilen
Bu martıların fotoğrafçılardan çektiği nedir arkadaş
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righteous 6 yıl
Beklediğim makine idi
TÜRKİYE satış fiyatı kit ile 3.700 TL olacak fiyat bana yüksek geldi
yurt dışı ile arasında en az 800 TL fiyat farkı var. Nisan ve mayıs ayları bir gelsin de görelim bakalım fiyatlar ne olacak.
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theyapici 6 yıl
güzel haber yalnız sayfanın sol üst köşede kocaman bir d7100 fotoğrafı var
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renklem 6 yıl
En çok dikkat çeken fotoğraf sanırım sondan bir önceki fotoğraf olacak, merak edilen iso performansı dolayısıyla. :)
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Piêr Dé Sans 6 yıl en beğenilen
Bu martıların fotoğrafçılardan çektiği nedir arkadaş
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