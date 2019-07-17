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Nintendo Switch yenilendi: İşte detaylar

Şu sıralar Nintendo Switch alma niyetiniz varsa bir süre daha beklemenizde fayda var. Nintendo'nun bugün duyurusunu yaptığı yeni Switch modeli, çok daha uzun bir pil ömrüne sahip olacak.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Nintendo'nun başarılı el konsolu Switch yenilendi. Japon oyun devi, bir süredir beklenen güncellemeyi nihayet bugün resmileştirdi. Yeni Nintendo Switch, eski sürüme göre çok daha uzun bir batarya ömrüne sahip olacak.

Yeni Switch modeli bugün Nintendo'nun Twitter adresi üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamalara göre yeni Switch, oynadığınız oyuna göre 4,5 ila 9 saat arasında bir kullanım süresi vaadediyor. Eski sürüm bildiğiniz gibi 2,5 ila 6,5 saat arasında bir pil ömrüne sahipti. Yani yeni model 2-3 saatlik ekstra kullanım sunacak.

Yeni Switch modelinin ayrıca güncellenmiş bir Tegra X1 işlemcisiyle geleceği belirtiliyor. Pil ömründeki artış bu yeni işlemci sayesinde mümkün olmuş. Nintendo, Switch'in yeni bir işlemci ve depolama çözümleriyle güncelleneği konusunda geçtiğimiz ay Federal İletişim Komisyonu'na bir bildiride bulunmuştu.

Yeni Switch modeli pil ömründeki artış dışında herhangi bir heyecan verici özelliğe sahip değil. Birçok Nintendo hayranının yeni bir Swith Pro modelinin duyurulabileceği konusunda beklentileri vardı ancak maalesef bu gerçekleşmedi.

HAC-001(-01) kod isimli yeni Switch; Japonya'da Ağustos sonu, Avrupa'da ise Eylül ayında piyasaya sürülecek. 

https://www.theverge.com/2019/7/17/20697601/nintendo-switch-new-model-battery-life-improvements Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Yusuf_Ozkan 1 sa.
Almayı çok istediğim ama konsol ve oyunların fiyatına bakınca vazgeçtiğim konsol.
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Kerim5100 1 sa.
Ekran değişmediği sürece adam olmaz ondan :(
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alidarkstone 1 sa.
Eğlencenin tam karşılığı bu konsol. Sorunsuz kullanıyorum. Maalesef oyunları pahalı ama onun da çözümü var. :)
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yorumculuklar 2 sa.
Hoşuma gidiyor bu konsol ancak konsol ve oyun fiyatlarını görünce geri durdum. Gerçekten Nintendo ve Nintendo oyunlarını hayranı olmak lazım almak için, o kadar hayranlığım olmadığı için vazgeçiyorum ama oyun konsollarına olan farklı bakış açısı nedeniyle seviyorum.
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