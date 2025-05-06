GTA 6 için beklenen yeni fragman geldi

GTA 6, 26 Mayıs 2026'da Çıkacak
Tüm oyun dünyasında dengeleri değiştiren bu erteleme kararı Rockstar Games'in sahibi olan Take Two'nun hisselerine de yansıdı. Şirket erteleme kararının duyurulduğu gün kayda değer bir düşüş yaşadı. Take Two ve Rockstar Games, yatırımcıları yeniden heyecanlandırmak istemiş olacak ki bugün GTA 6'dan yeni bir fragman yayınlandı.
GTA 6 için yayınlanan bu yeni fragman, hikâyenin geçeceği Vice City'yi daha detaylıca görmemizi sağlıyor. Şu ana kadar yayınlanan iki fragman, GTA 6'daki açık dünyanın eskisinden çok daha canlı, çok daha kalabalı olacağını gösteriyor.
Zamanla bir online modu da eklenecek olan GTA 6'nın hikâye modunun merkezinde birlikte çeşitli suçlar işleyen genç bir çift bulunuyor. Oyuncular dönüşümlü olarak her iki karakteri de kontrol ediyor olacak. Bu yönüyle GTA 6, hikâye modunda oynanabilir bir kadın karakterin olduğu ilk Grand Theft Auto oyunu olacak.
Oyun dünyası için pek çok konuda çıtayı yukarı çekecek gibi görünen GTA 6'nın yeni fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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