- 2025'te Çıkacak En Dikkat Çekici Oyunlar 🎮
- 1️⃣ GTA VI
- 2️⃣ Assassin's Creed Shadows
- 3️⃣ Mafia: The Old Country
- 4️⃣ Ghost of Yotei
- 5️⃣ Death Stranding 2: On the Beach
- 6️⃣ InZOI
- 7️⃣ Sid Meier's Civilization VII
- 8️⃣ Elden Ring Nightreign
- 9️⃣ Fable
- 🔟 Monster Hunter Wilds
- Gears of War: E-Day
- Doom: The Dark Ages
- Marvel 1943: Rise of Hydra
- Dune: Awakening
- The Alters
- Metroid Prime 4: Beyond
- Split Fiction
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Dispatch
- ARK 2
- Borderlands 4
- Dying Light: The Beast
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Crimson Desert
- Avowed
- The Outer Worlds 2
- Rematch
- The First Berserker: Khazan
- Hell is Us
- Slay the Spire 2
- Yorumlar
2025 oyunseverler için dolu dolu bir yıl vadediyor. Başta GTA 6 olmak üzere heyecanla beklenen pek çok yapımın oyunseverlerle buluşacağı 2025 için daha şimdiden dikkat çekici pek çok yapım duyurulmuş durumda. Üstelik yıl ilerledikçe bunlara yenileri de eklenecektir. Diğer yandan şu anda pek adını duymadığımız bazı indie oyunlar arasından da gönlümüzü kazanan sürpriz yapımlar çıkacaktır.
2025'te Çıkacak En Dikkat Çekici Oyunlar 🎮
Bu listede 2025'te çıkacağı duyurulan oyunlar arasından en dikkat çekici olanlarını derledik. Hollow Knight: Silksong ve Black State gibi 2025'te çıkabileceği konuşulsa da çıkış tarihi netleşmeyen yapımları ise değerlendirmeye almadık. İşte 2025'te çıkacak en dikkat çekici 30 oyun:
1️⃣ GTA VI
Yıllar sonra gelen bu yeni GTA oyununun hemen hemen her konuda oyun dünyası için çıtayı yükseltecek yapım olması bekleniyor. Nitekim geçtiğimiz aylarda yayınlanan ilk fragmanda bunun ilk emarelerini görme şansı yakaladık. GTA 6'nın merkezinde birlikte soygun yapan genç bir çift bulunuyor. Bu yüzden GTA tarihinde ilk kez kontrol ettiğimiz ana karakterlerden biri bir kadın olacak.
2️⃣ Assassin's Creed Shadows
Yeni Assasin's Creed oyunu, Feodal Japonya'da geçiyor. Shadows'un hikâyesi, Japonya'da iç savaşların zirve yaptığı Sengoku döneminin sonuna denk geliyor. Oyunda birbirinden tamamen farklı özelliklere sahip iki ana karakter bulunuyor: Kadın bir ninja (shinobi) olan Naoe ve erkek bir samuray olan Yasuke. Oyuncular görevler sırasında bu iki karakter arasında tercih yaparak aslında oyun boyu iki karakteri de kontrol ediyor olacaklar.
3️⃣ Mafia: The Old Country
Mafia 3'ü de yapan stüdyo olan Hangar 13'ün geliştirdiği Mafia: The Old Country, üçüncü oyunun aksine açık dünya olmayacak. Bunun yerine ilk iki oyun gibi lineer bir hikâye anlatacak. The Old Country için henüz net bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak oyunun 2025'in ortalarına doğru PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC'ye gelmesi bekleniyor.
4️⃣ Ghost of Yotei
5️⃣ Death Stranding 2: On the Beach
6️⃣ InZOI
PUBG: Battlegrounds'ın arkasındaki stüdyo olan Güney Kore merkezli Krafton tarafından geliştirilen oyun, ilk olarak 28 Mart'ta PC'ye yönelik olarak çıkacak. Daha sonra PlayStation ve Xbox'a da gelecek ama onlar için henüz net bir çıkış tarihi verilmedi.
7️⃣ Sid Meier's Civilization VII
Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi Civilization VII'de de oyuncular kontrol ettikleri medeniyetleri antik çağlardan alıp geliştirerek modern teknolojilere sahip bir medeniyete dönüştürebilecekler. Bu kez bu gelişim üç temel çağa ayrılmış olacak. Oyuncular isterlerse bunlardan sadece birini de seçerek oynayabilecek. Oyuncular bir yandan medeniyetlerini geliştirip bir yandan yeni kaynaklar için haritayı keşfederken, ordudan diplomasiye pek çok farklı unsuru kontrol ediyor olacak.
8️⃣ Elden Ring Nightreign
Elden Ring'in devamı değil spin-off'u olan Nightreign, ana oyundan farklı bir oyun mekanğine sahip. Çünkü Nightreign, Fortnite ve PUBG benzeri battle royale oyunlarına benzer bir oynanışa sahip. Hem tek kişilik hem de multiplayer modu bulunan Nightreign'de oyuncular, gitgide daralan bir haritada mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyorlar.
9️⃣ Fable
🔟 Monster Hunter Wilds
Popüler Monster Hunter serisinin bu yeni oyunu, Monster Hunter World ile Monster Hunter Rise'ın başarılı bir karışımı olarak tanımlanıyor. Ekim ayında erişime açılan beta sürümünü oynama şansını yakalayanlar Wilds'ın bu iki oyunun en iyi taraflarını alıp tek bir çatı altında buluşturduğunu söylüyorlar. Wilds'ta oyuncular kendi yarattıkları avcı karakterleriyle devasa canavaları avlamak için aksiyon dolu bir maceraya atılacaklar. Oyunda dört kişiye kadar co-op modu da bulunuyor. Tek başına oynamak isteyenlere ise AI tarafından kontrol edilen üç avcı eşlik ediyor olacak.
Gears of War: E-Day
Xbox Series S/X ve PC'ye yönelik olarak çıkacak olan Gears of War: E-Day, ilk oyunun 14 yıl öncesinde geçiyor. Marcus Fenix ve Dom Santiago'nun canavarların yerin altında çıktığı ilk günlerde hayatta kalma mücadelesi veriyor. E-Day, Gears of War serisi için bir tür orijin hikâyesi görevi görecek.
Doom: The Dark Ages
Doom: The Dark Ages, Doom Eternal'ın da arkasındaki stüdyo olan id Software tarafından hazırlandı. Oyun çıktığı gibi Xbox ve PC'nin yanı sıra PlayStation 5'e de gelecek. Ancak şimdilik net bir çıkış tarihi açıklanmadı.
Marvel 1943: Rise of Hydra
Son yıllarda Spider-Man ve Guardians of the Galaxy gibi dikkat çekici Marvel oyunları çıktığı için Marvel 1943'ten de beklentiler yüksek. Ancak bu kez işin arkasında yeni kurulan Skydance New Media stüdyosu var. Stüdyonun ilk işi olduğu için, Marvel 1943'e bir yandan temkinli de yaklaşılıyor aslında. Ortaya nasıl bir sonuç çıktığını bekleyip göreceğiz.
Dune: Awakening
Norveç merkezli oyun şirketi Funcom tarafından geliştirilen Awakening'de oyuncular çöl gezegeni Arrakis'te hayatta kalmaya çalışacak. Bir yandan gezegenin farklı köşelerini keşfederken, diğer yandan melanj olarak bilinen değerli baharattan arayacak.
The Alters
This War of Mine ve Frostpunk gibi beğeni kazanan oyunlara imza atan 11 Bit Studios'un geliştirdiği The Alters, oyunculara geçmiş kararlarını sorgulatan bir yapım olacak. The Alters'ta oyuncular, bir uzay madencisi olan Jan Dolski'yi kontrol ediyor. Dolski'nin çeşitli görevleri yerine getirebilmek için kendisinin klonlarını yaratması gerekiyor. Ancak verdiği her karar hikâyesinin seyrini değiştiriyor. Bu yüzden oyuncuların klonlarını yaratırken doğru seçimleri yapmaları gerekecek. Bunun ötesinde The Alters bir üs kurma ve kaynak yönetme oyunu olacak.
Metroid Prime 4: Beyond
Serinin bir önceki oyunundan 17 yıl sonra çıkacağı için bir devam oyunundan ziyade bir reboot olarak değerlendirebileceğimiz Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo yapımı oyunlarda görmeye alışık olduğumuzdan daha karanlık bir tona sahip. FPS türündeki oyun, "Nintendo'nun Halo'su" olarak tanımlanıyor. Oyunun aksiyon dozu yüksek ilk fragmanı da bu tanımlamayı destekliyor. Metroid Prime 4: Beyond, ilk olarak Switch'e yönelik olarak çıkacak ama Switch 2'nin çıkışıyla birlikte bu yeni nesil konsola da geleceği düşünülüyor.
Split Fiction
Stüdyonun önceki oyunları gibi bu da iki kişilik bir co-op oyunu olacak. Oyunu oynamak için iki kişi şart olsa da sadece bir kişinin bu oyuna sahip olması yeterli oluyor. Oyunu alan kişi, istediği bir kişiyi beraber oynamaya davet edebiliyor. Üstelik bu kişinin oyunun sahibiyle aynı cihaza sahip olması bile gerekmiyor. Elbette oyunda lokal co-op özelliği de bulunuyor.
Kingdom Come: Deliverance 2
Dispatch
Süper kahraman temalı bir komedi dizisini andıran bu oyunda oyuncular, süper güçlerini kaybetmiş genç bir adamı kontrol edecek. Artık süper güçleri olmadığı için sahada görev alamayan genç kahraman, bunun yerine bilgisayar başında ihbarları takip ederek diğer süper kahramanların sahadaki görevlendirmelerini yapacak. Dispatch'in temel oyun mekaniği bunun üzerine kurulu. Oyuncuların doğru görevler için doğru kişileri göndermesi ve zaman zaman zor kararlar vermesi gerekecek. Bu tercihlerin oyunun gidişatını değiştirmesi bekleniyor. Öte yandan bu yönetim kısmına eşlik eden bir hikâye de olacak ki ekip içi dinamikler ve ofisteki ilişkiler de oynanışın bir parçası olacak. Dispatch'in seslendirme kadrosunda Aaron Paul (Breaking Bad) ve Jeffrey Wright gibi sinema dünyasından tanıdığımız isimler de var.
ARK 2
ARK 2'nin öncülüne kıyasla çok daha büyük bir yapım olması bekleniyor. İlk oyununun sürpriz derece başarılı olmasıyla eli kuvvetlenen stüdyo, bu kez daha iddialı bir yapımla karşımızda. Muhtemelen oyunun bu kadar gecikmesi de stüdyonun alışık olduğundan daha büyük bir ölçekte çalışıyor olması. Vin Diesel ve Auliʻi Cravalho'nun "rol aldığ" ARK 2'de kayda değer bir hikâye modu da olacak.
Borderlands 4
Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast adını taşıyan bu yeni oyunda oyunseverler yine zombilerle dolu bir açık dünyada hayatta kalmaya çalışacak. FPS türündeki oyunun ana karakteri ilk oyundan tanıdığımız Kyle Crane olacak. İlk başta bir DLC olarak geliştirilen The Beast zamanla ayrı bir oyuna dönüşmüş olsa da Dying Light 2'nin Ultimate Edition'ına sahip olanlar The Beast'i ücretsiz olarak oynayabilecekler.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Crimson Desert
Güney Kore merkezli Pearl Abyss stüdyosu tarafından geliştirilen oyun, duyurulduğu ilk günden beri fragmanlarıyla oyuncuları heyecanlandıryor olsa da Koreli bir stüdyonun böyle bir işin altından kalkıp kalkamayacağı konusunda hep bir soru işareti vardı. Ama geçtiğimiz yıl çıkan Black Myth: Wukong gösterdi ki artık Asyalı stüdyolar da bu büyüklükte oyunları başarıyla kotarabiliyor. Bu yüzden Crimson Desert'tan beklentiler artık daha da yükselmiş durumda. Oyunun bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını ise bekleyip göreceğiz.
Avowed
Aksiyon RPG türündeki Avowed, stüdyonun Pillars of Eternity oyunlarıyla aynı evrende geçiyor. Oyuncular kendi karakterlerini yaratarak bu fantastik evrende aksiyon dolu bir maceraya atılacaklar. Burada NPC'lerle kurulan diyaloglar oyunun gidişatını etkileyecek. Bu NPC'lerden bir kısmı oyuncuların ekibine de dâhil olabilecek. Hem FPS hem de TPS modunda oynanabilen Avowed özellikle ilk duyurulduğu dönemde Skyrim'e epey benzetilmiş olsa da aslında bir açık dünya oyunu değil. Bunun yerine birkaç farklı açık bölgede geçiyor. Gerçi bu bölgelerin epey büyük olacağı söyleniyor. Oyun 15 Şubat'ta PC ve Xbox'a yönelik olarak çıkacak.
The Outer Worlds 2
FPS türündeki bu uzay oyununda oyuncular yine galaksinin farklı köşelerine seyahat ederek farklı dünyalarda farklı karakterlerle etkileşime geçecekler. Oyuncuların bu karakterlerle nasıl etkileşime geçecekleri kendi isteklerine bağlı olacak. Bazı oyuncular görevleri diyalog kurarak tamamlarken, diğerleri tamamen gizlilikle ya da çatışmayla aynı görevi yapabilecekler.
Rematch
The First Berserker: Khazan
Hell is Us
Annihilation'da olduğu gibi Hell is Us'ta oyuncular bu tuhaf, tekinsiz dünyada yollarını bulmak ve cevaplara ulaşmak için dünyayı keşfetmeye çalışacaklar. Silent Hill'den Alan Wake'e, Death Stranding'den Bloodborne'a pek çok oyundan izler taşıyan Hell is Us'a dair ilk yorumlar gayet olumlu.
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