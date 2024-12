2025 oyunseverler için dolu dolu bir yıl vadediyor. Başta GTA 6 olmak üzere heyecanla beklenen pek çok yapımın oyunseverlerle buluşacağı 2025 için daha şimdiden dikkat çekici pek çok yapım duyurulmuş durumda. Üstelik yıl ilerledikçe bunlara yenileri de eklenecektir. Diğer yandan şu anda pek adını duymadığımız bazı indie oyunlar arasından da gönlümüzü kazanan sürpriz yapımlar çıkacaktır.

2025'te Çıkacak En Dikkat Çekici Oyunlar 🎮

Bu listede 2025'te çıkacağı duyurulan oyunlar arasından en dikkat çekici olanlarını derledik. Hollow Knight: Silksong ve Black State gibi 2025'te çıkabileceği konuşulsa da çıkış tarihi netleşmeyen yapımları ise değerlendirmeye almadık. İşte 2025'te çıkacak en dikkat çekici 30 oyun:

1️⃣ GTA VI

Tam Boyutta Gör 2026'da çıkacak en heyecan verici oyun şüphesiz ki GTA VI. Oyunun 2026'ya erteleneceğini düşünenler olsa da Rockstar Games GTA VI'nın 2025 bitmeden çıkacağı konusunda ısrar ediyor.

Yıllar sonra gelen bu yeni GTA oyununun hemen hemen her konuda oyun dünyası için çıtayı yükseltecek yapım olması bekleniyor. Nitekim geçtiğimiz aylarda yayınlanan ilk fragmanda bunun ilk emarelerini görme şansı yakaladık. GTA 6'nın merkezinde birlikte soygun yapan genç bir çift bulunuyor. Bu yüzden GTA tarihinde ilk kez kontrol ettiğimiz ana karakterlerden biri bir kadın olacak.

2️⃣ Assassin's Creed Shadows

Tam Boyutta Gör Hemen hemen her yıl yeni bir oyunla karşımıza çıkan Assassin's Creed serisi 2025'i de boş geçmeyecek. Merakla beklenen Assassin's Creed Shadows, 14 Şubat'ta oyunseverlerle buluşacak.

Yeni Assasin's Creed oyunu, Feodal Japonya'da geçiyor. Shadows'un hikâyesi, Japonya'da iç savaşların zirve yaptığı Sengoku döneminin sonuna denk geliyor. Oyunda birbirinden tamamen farklı özelliklere sahip iki ana karakter bulunuyor: Kadın bir ninja (shinobi) olan Naoe ve erkek bir samuray olan Yasuke. Oyuncular görevler sırasında bu iki karakter arasında tercih yaparak aslında oyun boyu iki karakteri de kontrol ediyor olacaklar.

3️⃣ Mafia: The Old Country

Tam Boyutta Gör Mafia serisi 2025'te çıkacak The Old Country ile köklerine dönüyor. Çok sevilen ilk oyunu epey andıran Mafia: The Old Country, hikâyeyi Amerika'dan İtalya'ya, mafyanın doğduğu topraklara taşıyor.

Mafia 3'ü de yapan stüdyo olan Hangar 13'ün geliştirdiği Mafia: The Old Country, üçüncü oyunun aksine açık dünya olmayacak. Bunun yerine ilk iki oyun gibi lineer bir hikâye anlatacak. The Old Country için henüz net bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak oyunun 2025'in ortalarına doğru PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC'ye gelmesi bekleniyor.

4️⃣ Ghost of Yotei

Tam Boyutta Gör Son yılların en sevilen oyunlarından olan Ghost of Tsushima, dört yıl sonra bir devam oyununa kavuşuyor. 2025'te oyunseverlerle buluşacak olan Ghost of Yotei, yine bir samuray hikâyesi anlatacak. Ama bu kez hikâyenin merkezinde tamamen yeni bir karakter olacak. Çünkü hikâye ilk oyunun 329 yıl sonrasında geçiyor. Oyuncuların tercihlerinin hikâye üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olması, bu yeni oyundaki en büyük farklılıklardan biri olacak.

5️⃣ Death Stranding 2: On the Beach

Tam Boyutta Gör 2025'te çıkacak bir diğer devam oyunu da Death Stranding 2 olacak. Hideo Kojima'nın elinden çıkan bu tuhaf serinin yeni oyunu da oyuncuları lojistik konusunda zorlayacak maceralar barındıracak. Ancak geçtiğimiz aylarda yayınlanan fragmana bakılırsa, bu kez bizi daha da çılgınca bir hikâye bekliyor. Norman Reedus, Léa Seydoux ve Troy Baker'ın ilk oyundaki rollerini tekrarlardığı Death Stranding 2'de ekibe Elle Fanning, George Miller ve Faith Akın da dâhil oluyor. Death Stranding 2, en azından ilk aşamada PlayStation 5'e özel olacak.

6️⃣ InZOI

InZOI, şu ana kadar yayınlanan fragmanları ve oynanış videolarıyla oyunseverleri heyecanlandırmayı başardı. Çünkü InZOI, The Sims'in çok daha gerçekçi bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

PUBG: Battlegrounds'ın arkasındaki stüdyo olan Güney Kore merkezli Krafton tarafından geliştirilen oyun, ilk olarak 28 Mart'ta PC'ye yönelik olarak çıkacak. Daha sonra PlayStation ve Xbox'a da gelecek ama onlar için henüz net bir çıkış tarihi verilmedi.

7️⃣ Sid Meier's Civilization VII

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen strateji oyunları arasında yer alan Civilization serisi önümüzdeki yıl yedinci oyunuyla geri dönecek. Sid Meier's Civilization VII, 11 Şubat'ta oyunseverlerle buluşacak.

Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi Civilization VII'de de oyuncular kontrol ettikleri medeniyetleri antik çağlardan alıp geliştirerek modern teknolojilere sahip bir medeniyete dönüştürebilecekler. Bu kez bu gelişim üç temel çağa ayrılmış olacak. Oyuncular isterlerse bunlardan sadece birini de seçerek oynayabilecek. Oyuncular bir yandan medeniyetlerini geliştirip bir yandan yeni kaynaklar için haritayı keşfederken, ordudan diplomasiye pek çok farklı unsuru kontrol ediyor olacak.

8️⃣ Elden Ring Nightreign

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce gerçekleşen Game Awards sırasında duyurulan Elden Ring Nightreign, 2025'te oyunseverlerle buluşacak.

Elden Ring'in devamı değil spin-off'u olan Nightreign, ana oyundan farklı bir oyun mekanğine sahip. Çünkü Nightreign, Fortnite ve PUBG benzeri battle royale oyunlarına benzer bir oynanışa sahip. Hem tek kişilik hem de multiplayer modu bulunan Nightreign'de oyuncular, gitgide daralan bir haritada mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyorlar.

9️⃣ Fable

Tam Boyutta Gör 2012 yılından beri yeni oyunun yolunu gözleyen Fable hayranları, nihayet 2025'te bu isteklerine kavuşacaklar. İlk olarak 2020'de duyurulan yeni Fable oyunu, önümüzdeki yıl PC ve Xbox'a gelecek. Normalde Forza Horizon oyunlarını yapan Playground Games stüdyosu tarafından geliştirilen Fable'ın konusu ve oyun mekanikleri hakkında bilinenler kısıtlı. Ancak TPS bakış açısından oynanan bir aksiyon RPG oyunu olacağını biliyoruz. Oyunun alpha versiyonunu görenler, gördüklerini The Witcher 3'e benzetiyorlar.

🔟 Monster Hunter Wilds

Tam Boyutta Gör 2025'in ilk çeyreğinde oyunseverlerle buluşacak en dikkat çekici oyunlardan biri de Monster Hunter Wilds olacak. Oyun 25 Şubat'ta PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e yönelik olarak çıkacak.

Popüler Monster Hunter serisinin bu yeni oyunu, Monster Hunter World ile Monster Hunter Rise'ın başarılı bir karışımı olarak tanımlanıyor. Ekim ayında erişime açılan beta sürümünü oynama şansını yakalayanlar Wilds'ın bu iki oyunun en iyi taraflarını alıp tek bir çatı altında buluşturduğunu söylüyorlar. Wilds'ta oyuncular kendi yarattıkları avcı karakterleriyle devasa canavaları avlamak için aksiyon dolu bir maceraya atılacaklar. Oyunda dört kişiye kadar co-op modu da bulunuyor. Tek başına oynamak isteyenlere ise AI tarafından kontrol edilen üç avcı eşlik ediyor olacak.

Gears of War: E-Day

Tam Boyutta Gör Özellikle Xbox kullanıcıları için oldukça özel bir yere sahip olan Gears of War serisi yakında yeni bir oyunla geri dönecek. Gears of War: E-Day adını taşıyan bu oyun için henüz bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da şu ana kadar gelen bilgiler 2025'in son çeyreğine işaret ediyor.

Xbox Series S/X ve PC'ye yönelik olarak çıkacak olan Gears of War: E-Day, ilk oyunun 14 yıl öncesinde geçiyor. Marcus Fenix ve Dom Santiago'nun canavarların yerin altında çıktığı ilk günlerde hayatta kalma mücadelesi veriyor. E-Day, Gears of War serisi için bir tür orijin hikâyesi görevi görecek.

Doom: The Dark Ages

Önümüzdeki yıl yeni oyunuyla geri dönecek bir diğer klasik seri de Doom olacak. E-Day gibi Doom: The Dark Ages da hikâyeyi geçmişe taşıyor. Oyun, serinin ana kahramanı olan Doom Slayer'ın orijin hikâyesini anlatıyor.

Doom: The Dark Ages, Doom Eternal'ın da arkasındaki stüdyo olan id Software tarafından hazırlandı. Oyun çıktığı gibi Xbox ve PC'nin yanı sıra PlayStation 5'e de gelecek. Ancak şimdilik net bir çıkış tarihi açıklanmadı.

Marvel 1943: Rise of Hydra

Tam Boyutta Gör Marvel 1943: Rise of Hydra, II. Dünya Savaşı yıllarında geçen bir Marvel oyunu olacak. Steve Rogers (Captain America), Hydra'yı durdurmak için Wakanda kralı Azzuri (Black Panther) ile güçlerini birleştirecek.

Son yıllarda Spider-Man ve Guardians of the Galaxy gibi dikkat çekici Marvel oyunları çıktığı için Marvel 1943'ten de beklentiler yüksek. Ancak bu kez işin arkasında yeni kurulan Skydance New Media stüdyosu var. Stüdyonun ilk işi olduğu için, Marvel 1943'e bir yandan temkinli de yaklaşılıyor aslında. Ortaya nasıl bir sonuç çıktığını bekleyip göreceğiz.

Dune: Awakening

Tam Boyutta Gör Film uyarlamaları sayesinde son dönemde popüler hâle gelen Dune serisi, önümüzdeki yıl bir de oyuna kavuşacak. Dune Awakening adını taşıyan oyun, bir survival MMO oyunu olacak.

Norveç merkezli oyun şirketi Funcom tarafından geliştirilen Awakening'de oyuncular çöl gezegeni Arrakis'te hayatta kalmaya çalışacak. Bir yandan gezegenin farklı köşelerini keşfederken, diğer yandan melanj olarak bilinen değerli baharattan arayacak.

The Alters

Tam Boyutta Gör İlgi çekici bir fikirden yola çıkan The Alters, ilk fragmanıyla pek çok oyuncunun radarına girmeyi başardı.

This War of Mine ve Frostpunk gibi beğeni kazanan oyunlara imza atan 11 Bit Studios'un geliştirdiği The Alters, oyunculara geçmiş kararlarını sorgulatan bir yapım olacak. The Alters'ta oyuncular, bir uzay madencisi olan Jan Dolski'yi kontrol ediyor. Dolski'nin çeşitli görevleri yerine getirebilmek için kendisinin klonlarını yaratması gerekiyor. Ancak verdiği her karar hikâyesinin seyrini değiştiriyor. Bu yüzden oyuncuların klonlarını yaratırken doğru seçimleri yapmaları gerekecek. Bunun ötesinde The Alters bir üs kurma ve kaynak yönetme oyunu olacak.

2025'te başlayacak heyecan verici yeni diziler 1 gün önce eklendi

Metroid Prime 4: Beyond

Tam Boyutta Gör Özellikle Nintendo Switch sahipleri için 2025'in en heyecanla beklenen oyunlarından biri de Metroid Prime 4: Beyond.

Serinin bir önceki oyunundan 17 yıl sonra çıkacağı için bir devam oyunundan ziyade bir reboot olarak değerlendirebileceğimiz Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo yapımı oyunlarda görmeye alışık olduğumuzdan daha karanlık bir tona sahip. FPS türündeki oyun, "Nintendo'nun Halo'su" olarak tanımlanıyor. Oyunun aksiyon dozu yüksek ilk fragmanı da bu tanımlamayı destekliyor. Metroid Prime 4: Beyond, ilk olarak Switch'e yönelik olarak çıkacak ama Switch 2'nin çıkışıyla birlikte bu yeni nesil konsola da geleceği düşünülüyor.

Split Fiction

Tam Boyutta Gör A Way Out ve It Takes Two gibi beğeni kazanan co-op oyunlarıyla tanınan Hazelight Studios, artık özdeşleşmeye başladığı bu türdeki yeni oyununu 2025'te oyunseverlerin beğenisine sunacak.

Stüdyonun önceki oyunları gibi bu da iki kişilik bir co-op oyunu olacak. Oyunu oynamak için iki kişi şart olsa da sadece bir kişinin bu oyuna sahip olması yeterli oluyor. Oyunu alan kişi, istediği bir kişiyi beraber oynamaya davet edebiliyor. Üstelik bu kişinin oyunun sahibiyle aynı cihaza sahip olması bile gerekmiyor. Elbette oyunda lokal co-op özelliği de bulunuyor.

Kingdom Come: Deliverance 2

Tam Boyutta Gör 2018 yapımı Kingdom Come: Deliverance, son derece gerçekçi bir açık dünyada Orta Çağ deneyimi yaşamak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunmuştu. Yedi yıl sonra gelen Kingdom Come: Deliverance II ise şimdi bu deneyimin daha da gelişmiş bir versiyonunu vadediyor. Özellikle NPC'lerin gelişiminin dikkat çekici olduğu söyleniyor ki oyunda NPC'lerle yaşadıklarımız oyunun seyrini değiştirebilecek. Oyun, 4 Şubat'ta PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X'e yönelik olarak çıkacak.

Dispatch

Tam Boyutta Gör Bu yıl Game Awards sırasında yayınlanan fragmanıyla pek çok oyunseverin ilgisini çekmeyi başaran Dispatch de 2025'te oyunseverlerle buluşacak.

Süper kahraman temalı bir komedi dizisini andıran bu oyunda oyuncular, süper güçlerini kaybetmiş genç bir adamı kontrol edecek. Artık süper güçleri olmadığı için sahada görev alamayan genç kahraman, bunun yerine bilgisayar başında ihbarları takip ederek diğer süper kahramanların sahadaki görevlendirmelerini yapacak. Dispatch'in temel oyun mekaniği bunun üzerine kurulu. Oyuncuların doğru görevler için doğru kişileri göndermesi ve zaman zaman zor kararlar vermesi gerekecek. Bu tercihlerin oyunun gidişatını değiştirmesi bekleniyor. Öte yandan bu yönetim kısmına eşlik eden bir hikâye de olacak ki ekip içi dinamikler ve ofisteki ilişkiler de oynanışın bir parçası olacak. Dispatch'in seslendirme kadrosunda Aaron Paul (Breaking Bad) ve Jeffrey Wright gibi sinema dünyasından tanıdığımız isimler de var.

ARK 2

Tam Boyutta Gör Son yıllarda epey popüler hâle gelen üst kurarak hayatta kalma oyunlarının başarılı örneklerinden biri olan Ark: Survival Evolved'ın yıllardır beklenen devam oyunu, nihayet 2025'te oyunseverlerle buluşacak. Tabii son anda yine ertelenmezse.

ARK 2'nin öncülüne kıyasla çok daha büyük bir yapım olması bekleniyor. İlk oyununun sürpriz derece başarılı olmasıyla eli kuvvetlenen stüdyo, bu kez daha iddialı bir yapımla karşımızda. Muhtemelen oyunun bu kadar gecikmesi de stüdyonun alışık olduğundan daha büyük bir ölçekte çalışıyor olması. Vin Diesel ve Auliʻi Cravalho'nun "rol aldığ" ARK 2'de kayda değer bir hikâye modu da olacak.

Borderlands 4

Tam Boyutta Gör 2025'te yeni bir oyunu çıkacak bir diğer popüler seri de Borderlands olacak. Borderlands 4 önümüzdeki yıl PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e yönelik olarak çıkacak. Yine Gearbox Software tarafından geliştirilen Borderlands 4, serinin önceki oyunları gibi FPS türünde bir looter-shooter oyunu olacak. Oyun tek kişilik oynanabileceği gibi dört kişiye kadar co-op modunu da destekleyecek.

Dying Light: The Beast

Tam Boyutta Gör Açık dünyada geçen zombi oyunları arasında belki de en popüleri olan Dying Light serisi, 2025'te yeni bir oyuna kavuşacak.

Dying Light: The Beast adını taşıyan bu yeni oyunda oyunseverler yine zombilerle dolu bir açık dünyada hayatta kalmaya çalışacak. FPS türündeki oyunun ana karakteri ilk oyundan tanıdığımız Kyle Crane olacak. İlk başta bir DLC olarak geliştirilen The Beast zamanla ayrı bir oyuna dönüşmüş olsa da Dying Light 2'nin Ultimate Edition'ına sahip olanlar The Beast'i ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Tam Boyutta Gör 2025'te çıkacak oyunlardan biri de 2004 yapımı Metal Gear Solid 3: Snake Eater'in remake'i olacak. Metal Gear Solid serisin beşinci oyunu olsa da kronolojik olarak en başta yer alan Snake Eater, 1964'te geçiyor ve Soğuk Savaş yıllarında geçen bir hikâyeye odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise Naked Snake kod adlı bir FOX ajanı yer alıyor. Bu yeniden yapımın orijinal oyuna mümkün olarak sadık kalırken, hikâyeyi ve oynanışı günümüz standartlarına uygun şekilde yenileyeceği söyleniyor.

Crimson Desert

Yıllardır merakla beklenen Crimson Desert, nihayet 2025'te oyunseverlerle buluşacak. Birkaç hafta önce resmi bir açıklama yapılarak oyununun 2025'in sonlarına doğru çıkacağı duyuruldu.

Güney Kore merkezli Pearl Abyss stüdyosu tarafından geliştirilen oyun, duyurulduğu ilk günden beri fragmanlarıyla oyuncuları heyecanlandıryor olsa da Koreli bir stüdyonun böyle bir işin altından kalkıp kalkamayacağı konusunda hep bir soru işareti vardı. Ama geçtiğimiz yıl çıkan Black Myth: Wukong gösterdi ki artık Asyalı stüdyolar da bu büyüklükte oyunları başarıyla kotarabiliyor. Bu yüzden Crimson Desert'tan beklentiler artık daha da yükselmiş durumda. Oyunun bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını ise bekleyip göreceğiz.

Avowed

Tam Boyutta Gör Fallout: New Vegas ve Alpha Protocol gibi oyunların arkasındaki stüdyo olan Obsidian Entertainment, 2025'te dikkat çekici iki oyun çıkaracak. Bunlardan ilki, Skyrim'e benzetilen Avowed olacak.

Aksiyon RPG türündeki Avowed, stüdyonun Pillars of Eternity oyunlarıyla aynı evrende geçiyor. Oyuncular kendi karakterlerini yaratarak bu fantastik evrende aksiyon dolu bir maceraya atılacaklar. Burada NPC'lerle kurulan diyaloglar oyunun gidişatını etkileyecek. Bu NPC'lerden bir kısmı oyuncuların ekibine de dâhil olabilecek. Hem FPS hem de TPS modunda oynanabilen Avowed özellikle ilk duyurulduğu dönemde Skyrim'e epey benzetilmiş olsa da aslında bir açık dünya oyunu değil. Bunun yerine birkaç farklı açık bölgede geçiyor. Gerçi bu bölgelerin epey büyük olacağı söyleniyor. Oyun 15 Şubat'ta PC ve Xbox'a yönelik olarak çıkacak.

The Outer Worlds 2

Tam Boyutta Gör 2025'te çıkacak bir diğer Obsidian Entertainment oyunu da 2019 yapımı The Outer World'ün devam oyunu olacak.

FPS türündeki bu uzay oyununda oyuncular yine galaksinin farklı köşelerine seyahat ederek farklı dünyalarda farklı karakterlerle etkileşime geçecekler. Oyuncuların bu karakterlerle nasıl etkileşime geçecekleri kendi isteklerine bağlı olacak. Bazı oyuncular görevleri diyalog kurarak tamamlarken, diğerleri tamamen gizlilikle ya da çatışmayla aynı görevi yapabilecekler.

Rematch

Tam Boyutta Gör 2022'nin en iyi oyunlarından olan Sifu ile dikkat çeken Sloclap, bu dövüş oyununun ardından çok daha farklı türde bir oyunla karşımıza çıktı. Kısa süre önce duyurulan Rematch, atari günlerini hatırlatan online bir futbol oyunu olacak. Rocket League'e benzetilen bu futbol oyununda beşer kişilik takımlar bol aksiyonlu futbol maçlarında karşı karşıya gelecek. Her oyuncu tek bir futbolcuyu kontrol ediyor olacak.

The First Berserker: Khazan

Tam Boyutta Gör İlk fragmanı yayınlandığı günden beri merakla beklenen The First Berserker: Khazan da 2025'te çıkacak. Gösterişli tasarımlarıyla dikkat çeken oyun, Dungeon & Fighter serisinin bir parçası olacak. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar ve oynanış videoları, bunun God of War gibi hack and slash oyunlarıyla Dark Souls benzeri (Soulslike) yapımların bir karışımı olacağını gösteriyor.

Hell is Us

Tam Boyutta Gör Deus Ex oyunlarının sanat direktörü olan Jonathan Jacques-Belletete öncülüğünde hazırlanan Hell is Us, oyuncuları tuhaf yaratıklarla dolu bir dünyanın içine atıyor. Zaten oyunun esin kaynağı da benzer temaları işleyen 2018 yapımı korku-gerilim filmi Annihilation.

Annihilation'da olduğu gibi Hell is Us'ta oyuncular bu tuhaf, tekinsiz dünyada yollarını bulmak ve cevaplara ulaşmak için dünyayı keşfetmeye çalışacaklar. Silent Hill'den Alan Wake'e, Death Stranding'den Bloodborne'a pek çok oyundan izler taşıyan Hell is Us'a dair ilk yorumlar gayet olumlu.

Slay the Spire 2

Tam Boyutta Gör Roguelike elementleriyle benzeli bir kart oyunu olan Slay the Spire, pek çok oyunsever için 2019'un en hoş sürprizlerinden biriydi. Bu yüzden şimdi devam oyunundan da beklentiler epey yüksek. Yeni bir oyun motoruyla geliştirilen Slay the Spire, özellikle indie oyun meraklıları için 2025'in en heyecanla beklenen oyunları arasında yer alıyor. Oyunun erken erişim sürümü 2025 bitmeden çıkmış olacak ama şimdilik daha net bir tarih verilmedi.

