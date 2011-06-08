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Nintendo Wii U'nun sırrı çözülüyor; IBM POWER7 CPU ve AMD Radeon HD GPU

7 yıl
20,4b
1
44
Oyun Konsolları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nintedo yeni nesil oyun konsolu Wii U için dün gerçekleştirdiği E3 tanıtımında teknik özelliklerden çok fazla bahsetmedi ve daha çok oynanabilirlik üzerine durdu. Ancak firmalardan gelen açıklamalar, Nintendo Wii U'nun sahip olduğu donanımlar hakkında önemli ipuçları veriyor. Nintendo'nun yüksek satış rakamlarına ulaşan popüler oyun konsolu Wii'de, IBM tarafından geliştirilen PowerPC tabanlı 32-bit Broadway işlemcisi kullanılıyordu. Genel olarak Gekko mimarisinin bir türevi olduğu düşünülen ve 3 GigaFLOP civarında işlem gücü sunduğu belirtilen Broadway işlemcisi, Wii U ile birlikte yerini daha yenilikçi bir mimariye bırakıyor.

Henüz resmi herhangi bir doğrulama olmamakla birlikte, Wii U'da kullanılan işlemcinin, IBM'in Watson isimli süper-bilgisayarında kullandığı işlemcilerle aynı tasarım anlayışının ürünü olduğu ifade ediliyor. Yani bu demek oluyor ki, Wii U'da kullanılan işlemci, geçtiğimiz yıl lanse edilen POWER7 mimarisini temel alıyor. Yapılan açıklamalar Wii U'daki işlemcinin çok çekirdekli tasarıma sahip olduğunu doğruluyor. POWER7 mimarisi de 4,6 ve 8 çekirdekli tasarımlara olanak tanıyor. Oyun konsolunun ihtiyaçları için özel olarak optimize edilmiş olabileceği düşünülen işlemci, açıklanan teorik bilgilere göre tek çekirdek için 33.12 GigaLOP seviyesinde işlem gücü sunabilir ki bu Wii'deki işlemciden 10 kat daha fazla. Tabi bu tek çekirdek için geçerli, işlemcinin çok çekirdekli tasarıma sahip olduğu düşünülürse performans sıçrama çok daha net görülebilir.

Wii'deki donanım partnerlerinden memnun olan Nintendo, CPU tarafında devam eden IBM birlikteliğine ek olarak GPU tarafında da AMD ile olan çalışmalarını genişletti. Bilindiği üzere Wii'de, AMD tarafından (AMD'nin satın aldığı ATI) geliştirilen Hollywood kod adlı grafik işlem birimine yer veriliyor. Wii'nin grafik işlemcisi için ağırlıklı olan düşünce GameCube'deki Fligger GPU tasarımının geliştirilemiş bir versiyonu olduğu yönündeydi. Xbox 360'daki AMD (ATI) Xenos ve PlayStation 3'deki Nvidia Reality Synthesizer GPU'larına karşı hem performans hem de modern teknolojilere destek konusunda geride kalan Hollywood GPU'su, Wii U ile birlikte yerini çok daha güçlü ve mevcut oyun konsolları arasındaki en modern çözüme bırakıyor.

Nintendo Wii U'nun tanıtılmasıyla birlikte basın bülteni geçen AMD, teknik özellikleri hakkında çok fazla detay açıklamasa da Radeon HD serisi GPU mimarisinin özelleştirilmiş bir versiyonunun Wii U'da kullanıldığını açıkladı. Wii U'daki işlemciyle ilgili olarak, "Grafik teknoloji çözümlerimizin en iyi karakteristiklerini yanıstıyor; yüksek çözünürlükte grafik, zengin çoklu ortam hızlandırma ve oynatma ile çoklu ekran desteği..." desteği diyen AMD, özel yapım grafik işlem biriminin modern ve zengin grafik işlem çekirdeğine sahip olduğunu ve 2012'de çıkacak konsola yepyeni grafik özellikleri kazandıracağını ifade etti.

Kullanılan grafik işlem biriminin mimarisi hakkında AMD tarafından bir açıklama yapılmadı ancak konsolun geliştirme süreci dikkate alındığında tahminlerin Radeon HD 4000-5000 serisi üzerinde yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Tabi hangi mimari olursa olsun, bir konsolun en az 5-6 yıllık kullanım hedefiyle hazırlandığı dikkate alınırsa, grafik işlem biriminin de bu yönde çeşitli optimizasyonlar içereceğini söyleyebiliriz. Batman: Arkham City, Dirt ve Assassin's Creed başta olmak üzere iddialı pek çok yapım, Wii U ile birlikte Nintendo platformuna giriş yapacak. Sahip olduğu yeni nesil donanımlar, özel kontrolcü ve açıklanmayan yeni çevrimiçi oyun özellikleriyle Wii U, Xbox 360 ve PlayStation 3'e karşı Nintendo'nun "kas gücü" mücadelesine girebileceği en güçlü silahı olacak. Nisan-Aralık 2012 döneminde çıkması beklenen konsola karşı Microsoft ve Sony'nin ne gibi yenillikler sunacağı ise henüz bilinmiyor.

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12henry14 7 yıl en beğenilen

phantom_coal


12henry14


Brumack

xbox 360 alcaktım...hala aynı fikirdeyim. sırf exclusive oyunlar yüzünden. işlem gücü olarak diğer konsollardan ne kadar iyi acep bu yeni wii u


daha iyi
ama bu neslin konsolu değil wii u
bir sonraki neslin konsolu, zaten piyasaya çıktığı sıralarda muhtemelen ps4 veya yeni xbox da tanıtılır


Nasıl bir sonraki neslin konsolu,en fazla bu neslin biraz cilalısı.Bluray bile yok nasıl bir sonraki neslin konsolu olacak.ps4 ,xbox 720 güçleriyle boğar yeni nesilde bu konsolu,nintendo yine ara konsol çıkarır.


bu neslin konsolu değil işte
neslin ölçütü grafik veya blu-ray olması mıdır?
her firma kendi isteği doğrultusunda donanımı konsoluna koyar, illa blu-ray yok diye konsol sonraki nesilde olamaz diye bir kaide ilk sizden duyuyorum. hoş idensity disc'in ne olduğu, blu-rayden üstün olup olmadığı bile belli değil

bu nesili nintendo wii ile kapattı
bir sonraki nesili nintendo wii u ile geçirecek işte
ps3'le xbox'da boğuyordu sözde wii'yi
ikisi birlikte yine nintendoyu boğamadı
phantom_coal12henry14Brumackxbox 360 alcaktım...hala aynı fik...
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Rock_Rage 7 yıl
PS3 un grafik işlemciside 7800GTX turevi bir işlemci idi kalitesi ortada siz takılmayın oyle adamlar ne koyacaklarını bilirler belki içinde 4000 serisini barındırıan ama 8 cekirdekli grafik işlemci var.Sonucta bu oyunlar dx platformunda yapılmıyor oyuzden cok kaliteli grafikler gorebilirsiniz.
SAYGILARLA
PS3 un grafik işlemciside 7800GTX turevi bir işlemci idi kalitesi ortada siz takılmayın oyle adamlar ne koyacaklarını bilirler belki içinde 4000 serisini barınd...
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SiPAHi_ 7 yıl
Yapimci firmalara gonderilen ilk devkitler 750 MB Ram e sahipti daha sonra 1GB oldu, hatta suan 2 GB olabilir deniyor ve 7000 serisi ekran karti Wii U donanim olarak bir sonraki nesilde Yeni Xbox ve PS4 den ustun bir donanima sahip olmuyacak FAKAT ! Nintendo Wii U nun bu guclu donanimla Yeni Xbox dan 1 yil once PS4 dende 2 yil once erken cikacagini 2012 Aralikda gelecegini dusunursek Hatta ve hatta Wii U nun artik Hard Core oyunlar ve WoW , Dota gibi MMO oyunlara destek verip oyun yelpazesini Kat ve Kat katliyacagini dusunursek Nintendo Wii de yasadigi basariyi Wii U da daha fazla yasayacaktir.

Not : Buyuk ihtimalle kaynaklarda Nintendo Wii U nun cikis oyunlari icinde World of Warcraft, Dota gibi MMO oyunlar bulunmakda.

World of Warcraft (Activison) - Çıkış Oyunu
DotA 2 (Valve)

Kaynak :
bolumsonucanavari.com/...
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artariel 7 yıl
arkadaşlar ps3'te 512 mb ram var, core 2 duonun ilk serisine eş değer bir işlemcisi ve 7800gtx ayarında bir gpusu var. adı üstüne konsol bunlar. pc değil ki. pcde yazılım özgürlüğü var, adeta yazılım çöplüğü olduğu için her seferinde daha kuvvetli parça gerektiriyor. konsol öyle değil, sınırları var. 512 mb ram az gibi gelebilir pc kullanıcılarına ama o ram öyle bir kullanılıyor ki, nasılsa başka yazılım yok konsolda. ama pc öyle değil, her yerinde bir yazılım, donanıma etki eden bir ton materyal var. ram çöplüğe dönüyor, her donanım sürekli başka bir şey tarafından çağırılıyor. konsol işlemcisi de bu oyunları çalıştırabilecek uygun mimariyle üretiliyor. zaten bu yüzden geriye dönük değil ps sürümleri. her sürüm için kapasitesine uygun, kendi içinde yetebilen bir cpu üretiliyor. ama pc öyle değil, x86 mimarisi var, 1980den beri kullanılıyor bu yüzden de çok çok eski yazılımlar hala daha çalıştırılabiliyor.
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DH Misafiri 7 yıl
bence 4000 veya 5000 serilerinin kullanilacagi gercegi yansitmayan bir olay.sene 2012 bu teknoloji cokdan tarih oldu bile.Wii u da 7000 serisi benzer bir gpu kullanilicagina eminim,aksi halde kimsenin wii u ilgi gosterecegini pek zannetmiyorum.Nintendo genellikle teknige degilde oyunu en iyi sekilde nasil yansitiriz mantigindaydi;gecen jenerasyonda bunu cok iyi basardi ama bu jenerasyonda sadce bu ozellikle bu isi goturemeyecegini cok iyi biliyor.Oyuncular artik hardcore gorsellik ariyor her oyunda,oyun oynanisi cok iyi olsa bile grafikler iyi degilse genellikle tutulmuyorlar ve oyun elestirmenleri tarafindan hep dusuk puanlar aliyorlar.Bu Nintendo cok iyi kavramis durumda ki wii u donanimi surekli degisiyor.Örnek olarak Darksiders in yapimcisi "Wii U bizim icin bir problem haline geldi konsolun donanimi surekli degisiyor bu yuzden yaptigimiz yazilimlarin cogunun update ihtiyaci var,konsolun en son hangi sistemde olacagini henuz kestirebilmis degiliz"dedi.Buda gercekten cok guclu bi konsolun bize bekleyeceginden emin olabilirsiniz anlamina geliyor
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söny 7 yıl
Lansman konusunda berbat olan bi firma özellıklerı bu kadar ıyı saklıyorsa iyidir fakat sunu unutmamak lazım sonuçta japon pazarına yönelik bir firma ve grafik olarak önceki serilerinin ne oldugunu bılıyoruz o yuzden bir yeni xbox veyahut ps olamıcak emınım ama denemek ısterim tabiki nintendonun elini ayağını cektiği türkiyede spotta veya 2. el bir wii u alınabilir cıktıgında
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Yossi Kohen 7 yıl
belkide wii u steam e benzer bir uygulama ile gelecek ve oyunları internetten indirip oynayacaz.
bu yüzden blu ray olmasa da olur
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theraptorx 7 yıl
Çıksada hareket gelse hayatımıza.
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Aklıkayınca 7 yıl
Tüketici oyun konsolundan ne bekliyor çok merak ediyorum? Sanki bir konsol ile modelleme yada render yapıcaklar. Konsollar oyun içindir ve kullanılan parçalar ise pc ortamından farklı mantıklarda çalışırlar. Bundan dolayı optimize edilmiş bir şekilde konsolların içinde yer alır. Basit bir örnek vermek gerekirse Emulator ile konsol oyunlarını pcde oynayabilmek için konsolun çok çok üstünde bir performans harcaması gerekir. Sonuç olarak Sony, Microsoft ve Nintendo kullandıkları donanım ile günümüzün çok gerisinde gibi görünselerde amaçlarına uygun şekilde performansı verebilen konsollar üretiyorlar. Bence Wii U Power7 işlemci ve Ati (Amd) gpu ikilisi ile sağlam bir performans sunacaktır. Zamanla göreceğiz.
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strider_venom 7 yıl
işlemci olarak bakarsak , 3 konsoldan sadece wii pc nin gerindeydi şimdi o da üst seviye geldi, gpu olarak hd4870 dekine benzer bir tasarımla geliyor ve benzer performans sunacak. yani gpu olarak diğer 2 konsolun önüne geçmekle beraber hala pc nin gerisinde.
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SilentGamer 7 yıl
Nintendonun yeni konsolunun grafik gücü vs böyle ise yeni ps ile xbox'u düşünemiyorum
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kUrAl40 7 yıl
bu nintendo adam olmaz
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ReDComrade 7 yıl
12henry14
phantom_coal
12henry14
Brumack xbox 360 alcaktım...hala aynı fikirdeyim. sırf exclusive oyunlar yüzünden. işlem gücü olarak diğer konsollardan ne kadar iyi acep bu yeni wii u
daha iyi ama bu neslin konsolu değil wii u bir sonraki neslin konsolu, zaten piyasaya çıktığı sıralarda muhtemelen ps4 veya yeni xbox da tanıtılır
Nasıl bir sonraki neslin konsolu,en fazla bu neslin biraz cilalısı.Bluray bile yok nasıl bir sonraki neslin konsolu olacak.ps4 ,xbox 720 güçleriyle boğar yeni nesilde bu konsolu,nintendo yine ara konsol çıkarır.
bu neslin konsolu değil işte neslin ölçütü grafik veya blu-ray olması mıdır? her firma kendi isteği doğrultusunda donanımı konsoluna koyar, illa blu-ray yok diye konsol sonraki nesilde olamaz diye bir kaide ilk sizden duyuyorum. hoş idensity discin ne olduğu, blu-rayden üstün olup olmadığı bile belli değil bu nesili nintendo wii ile kapattı bir sonraki nesili nintendo wii u ile geçirecek işte ps3le xboxda boğuyordu sözde wiiyi ikisi birlikte yine nintendoyu boğamadı

Blu-ray çok önemli bir belirleyicidir oyunların boyutlarına göre grafik ve texture kaliteleri artar bu da standart 8 lik disclerin yetmediği yerlerde blu-rayların kullanılacagı anlamına gelir
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Alper# 7 yıl
Wii U için şuan kullanabilecek en güçlü CPU ve GPU'yu Nintendo bir araya getirse bile Sony ve MS, Wii U'dan daha güçlü ve şuan Wii'nin bulunduğu konuma düşürmek için konsol çıkarmaya caba gösterecektir.

Eğer Wii U hem casual hemde hardcore oyunları barındırıcam diyorsa Sony PS3 gibi bir ömre sahip konsol çıkarması şart. Anladığım kadarıyla Nintendo donanım savaşına girmekten çok kontroller savaşına girmeyi tercih ediyor.

Wii U çizgisini değiştirmek istiyorsa büyük bir mücadeleye gireceği belli. Zaten Sony(Move) ve MS(Kinect) onun casual, party oyunlarını tehdit edince oda Sony ve MS'nin başarılı olduğu çizgiye geçmek istiyor. Sony ise elinde bulundurduğu Move ise hertürlü oyunda dahil etmeyi düşünüyor ve başarılı olacaktır. Kinect ise hardcore oyunlarını ilgilendirmiyor daha çok Wii'nin önemli şekilde sahip olduğu pazara göz dikmiş durumda.

AMD ise yapacağı işi bilir, OpenGl 4.1 destekli bir GPU tasarlar Nintendoya rahat ettirir. Nede olsa Nintendo yok satmasını bilecektir
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alfur61 7 yıl
Epey pahalı gelecek gibi duruyor
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CaSsErDoDo 7 yıl
ben aleti beğendim controller ıda beğendim.çıktığı gibi almayı düşünüyorum.benim gibi oturmayı değil dolanmayı seven adamlar için ideal bence.al eline aleti dolan dur
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Oyun Konsolları, grafik işlemci ve
7 etiket daha cpu İşlemci gpu teknik özellik IBM amd nintendo
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