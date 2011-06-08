Nintendo Wii U'nun sırrı çözülüyor; IBM POWER7 CPU ve AMD Radeon HD GPU

Nintedo yeni nesil oyun konsolu Wii U için dün gerçekleştirdiği E3 tanıtımında teknik özelliklerden çok fazla bahsetmedi ve daha çok oynanabilirlik üzerine durdu. Ancak firmalardan gelen açıklamalar, Nintendo Wii U'nun sahip olduğu donanımlar hakkında önemli ipuçları veriyor. Nintendo'nun yüksek satış rakamlarına ulaşan popüler oyun konsolu Wii'de, IBM tarafından geliştirilen PowerPC tabanlı 32-bit Broadway işlemcisi kullanılıyordu. Genel olarak Gekko mimarisinin bir türevi olduğu düşünülen ve 3 GigaFLOP civarında işlem gücü sunduğu belirtilen Broadway işlemcisi, Wii U ile birlikte yerini daha yenilikçi bir mimariye bırakıyor.

Henüz resmi herhangi bir doğrulama olmamakla birlikte, Wii U'da kullanılan işlemcinin, IBM'in Watson isimli süper-bilgisayarında kullandığı işlemcilerle aynı tasarım anlayışının ürünü olduğu ifade ediliyor. Yani bu demek oluyor ki, Wii U'da kullanılan işlemci, geçtiğimiz yıl lanse edilen POWER7 mimarisini temel alıyor. Yapılan açıklamalar Wii U'daki işlemcinin çok çekirdekli tasarıma sahip olduğunu doğruluyor. POWER7 mimarisi de 4,6 ve 8 çekirdekli tasarımlara olanak tanıyor. Oyun konsolunun ihtiyaçları için özel olarak optimize edilmiş olabileceği düşünülen işlemci, açıklanan teorik bilgilere göre tek çekirdek için 33.12 GigaLOP seviyesinde işlem gücü sunabilir ki bu Wii'deki işlemciden 10 kat daha fazla. Tabi bu tek çekirdek için geçerli, işlemcinin çok çekirdekli tasarıma sahip olduğu düşünülürse performans sıçrama çok daha net görülebilir.

Wii'deki donanım partnerlerinden memnun olan Nintendo, CPU tarafında devam eden IBM birlikteliğine ek olarak GPU tarafında da AMD ile olan çalışmalarını genişletti. Bilindiği üzere Wii'de, AMD tarafından (AMD'nin satın aldığı ATI) geliştirilen Hollywood kod adlı grafik işlem birimine yer veriliyor. Wii'nin grafik işlemcisi için ağırlıklı olan düşünce GameCube'deki Fligger GPU tasarımının geliştirilemiş bir versiyonu olduğu yönündeydi. Xbox 360'daki AMD (ATI) Xenos ve PlayStation 3'deki Nvidia Reality Synthesizer GPU'larına karşı hem performans hem de modern teknolojilere destek konusunda geride kalan Hollywood GPU'su, Wii U ile birlikte yerini çok daha güçlü ve mevcut oyun konsolları arasındaki en modern çözüme bırakıyor.

Nintendo Wii U'nun tanıtılmasıyla birlikte basın bülteni geçen AMD, teknik özellikleri hakkında çok fazla detay açıklamasa da Radeon HD serisi GPU mimarisinin özelleştirilmiş bir versiyonunun Wii U'da kullanıldığını açıkladı. Wii U'daki işlemciyle ilgili olarak, "Grafik teknoloji çözümlerimizin en iyi karakteristiklerini yanıstıyor; yüksek çözünürlükte grafik, zengin çoklu ortam hızlandırma ve oynatma ile çoklu ekran desteği..." desteği diyen AMD, özel yapım grafik işlem biriminin modern ve zengin grafik işlem çekirdeğine sahip olduğunu ve 2012'de çıkacak konsola yepyeni grafik özellikleri kazandıracağını ifade etti.

Kullanılan grafik işlem biriminin mimarisi hakkında AMD tarafından bir açıklama yapılmadı ancak konsolun geliştirme süreci dikkate alındığında tahminlerin Radeon HD 4000-5000 serisi üzerinde yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Tabi hangi mimari olursa olsun, bir konsolun en az 5-6 yıllık kullanım hedefiyle hazırlandığı dikkate alınırsa, grafik işlem biriminin de bu yönde çeşitli optimizasyonlar içereceğini söyleyebiliriz. Batman: Arkham City, Dirt ve Assassin's Creed başta olmak üzere iddialı pek çok yapım, Wii U ile birlikte Nintendo platformuna giriş yapacak. Sahip olduğu yeni nesil donanımlar, özel kontrolcü ve açıklanmayan yeni çevrimiçi oyun özellikleriyle Wii U, Xbox 360 ve PlayStation 3'e karşı Nintendo'nun "kas gücü" mücadelesine girebileceği en güçlü silahı olacak. Nisan-Aralık 2012 döneminde çıkması beklenen konsola karşı Microsoft ve Sony'nin ne gibi yenillikler sunacağı ise henüz bilinmiyor.