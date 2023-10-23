Sony'nin yeni konsolu PS5 Slim'in çıkış tarihi belli oldu

10 Kasım'da Amerika'da satışta
Sony, yeni PS 5 modelinin Kasım ayında piyasaya çıkacağını belirtmişti ancak net bir tarih paylaşmamıştı. PS5 Slim dijital ve diskli versiyonu 10 Kasım 2023’te Amerika’da çıkacak. İki gün önce de Spider Man 2 oyunuyla gelen PS5 Slim piyasaya sürülecek.
PS5 Slim, yeni bir teknolojiyle gelmiyor. Ancak dijital sürüm tercih edildiğinde 1TB SSD ve takılabilir Ultra HD Blu-ray disk sürücü içeren bir paket sunuluyor. PS5 Slim, mevcut modele göre %30 daha az yer kaplarken, %24 oranında daha hafif.
Diskli ve dijital sürüm satılacak
PS5 Slim diskli sürüm yurt dışında orijinaliyle aynı fiyata (500 dolar) satılacak. PS5 Slim dijital versiyon fiyatı ise 450 dolar ancak disk sürücü isterseniz 80 dolar ayrıca ödemeniz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.