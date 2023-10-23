Sony'nin yeni konsolu PS5 Slim'in çıkış tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Sony, geçtiğimiz hafta PlayStation 5’in yeni versiyonunu tanıttı. PS5 Slim olarak adlandırılan yeni model, orijinalinden biraz daha ufak ve daha ince hatlara sahip. Yeni PS5 modelini bekleyenler için güzel haber; PS5 Slim ne zaman çıkacak? belli oldu. İşte PS5 Slim çıkış tarihi:

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10 Kasım'da Amerika'da satışta

Sony, yeni PS 5 modelinin Kasım ayında piyasaya çıkacağını belirtmişti ancak net bir tarih paylaşmamıştı. PS5 Slim dijital ve diskli versiyonu 10 Kasım 2023’te Amerika’da çıkacak. İki gün önce de Spider Man 2 oyunuyla gelen PS5 Slim piyasaya sürülecek.

PS5 Slim, yeni bir teknolojiyle gelmiyor. Ancak dijital sürüm tercih edildiğinde 1TB SSD ve takılabilir Ultra HD Blu-ray disk sürücü içeren bir paket sunuluyor. PS5 Slim, mevcut modele göre %30 daha az yer kaplarken, %24 oranında daha hafif.

Diskli ve dijital sürüm satılacak

PS5 Slim diskli sürüm yurt dışında orijinaliyle aynı fiyata (500 dolar) satılacak. PS5 Slim dijital versiyon fiyatı ise 450 dolar ancak disk sürücü isterseniz 80 dolar ayrıca ödemeniz gerekiyor.

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Sony PS5 Slim ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi