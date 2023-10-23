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    Sony'nin yeni konsolu PS5 Slim'in çıkış tarihi belli oldu

    Sony'nin tasarımıyla eleştirilen yeni oyun konsolu PS5 Slim modelinin çıkış tarihi belli oldu. PS5 Slim çıkmadan önce Spider Man hayranları için de bir sürpriz gelecek.
    sony ps5 slim oyun konsolu ne zaman çıkacak işte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Sony, geçtiğimiz hafta PlayStation 5’in yeni versiyonunu tanıttı. PS5 Slim olarak adlandırılan yeni model, orijinalinden biraz daha ufak ve daha ince hatlara sahip. Yeni PS5 modelini bekleyenler için güzel haber; PS5 Slim ne zaman çıkacak? belli oldu. İşte PS5 Slim çıkış tarihi:

    10 Kasım'da Amerika'da satışta

    Sony, yeni PS 5 modelinin Kasım ayında piyasaya çıkacağını belirtmişti ancak net bir tarih paylaşmamıştı. PS5 Slim dijital ve diskli versiyonu 10 Kasım 2023’te Amerika’da çıkacak. İki gün önce de Spider Man 2 oyunuyla gelen PS5 Slim piyasaya sürülecek.

    PS5 Slim, yeni bir teknolojiyle gelmiyor. Ancak dijital sürüm tercih edildiğinde 1TB SSD ve takılabilir Ultra HD Blu-ray disk sürücü içeren bir paket sunuluyor. PS5 Slim, mevcut modele göre %30 daha az yer kaplarken, %24 oranında daha hafif.

    Diskli ve dijital sürüm satılacak

    PS5 Slim diskli sürüm yurt dışında orijinaliyle aynı fiyata (500 dolar) satılacak. PS5 Slim dijital versiyon fiyatı ise 450 dolar ancak disk sürücü isterseniz 80 dolar ayrıca ödemeniz gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 1 dakika önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    american megatrends hatası evden çat çut ses gelmesi ustura nerede satılır evde radyo çekmiyor ne yapmalıyım endüstri mühendisliği zor mu

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