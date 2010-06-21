Nintendo 3DS, DMP Pico200 grafik yongasını kullanıyor

Geride bıraktığımız E3 2010 fuarının öne çıkan isimlerinden biri de oyun dünyasının lider isimlerinden Japon Nintendo idi. Sony ve Microsoft'un yeni yeni dahil olmaya başladı hareket sensörlü kontrol yapısını Wii ile yıllardan bu yana sunmakta olan Nintendo, yine farklı bir yol izleyerek, üç boyutlu taşınabilir oyun konsolu 3DS'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

İçerisinde bulunduğumuz 2010 yılının en popüler akımlarından biri olan üç boyutlu görüntüleme teknolojilerine kayıtsız kalmayan Nintendo, 3DS ile oyunculara görsel anlamda daha zengin ve daha gerçekçi bir oyun deneyimi vaad etmeyi planlarken, 3DS'nin sahip olduğunu donanım alt yapısının bu iddiayı kaldıracak güçte olup olmadığı merak konusu idi.

Uzunca bir süre boyunca yeni nesil DS konsolunda Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanacağı iddia edilen Nintendo, açıklanan bilgilere göre yine bir Japon firmsaı olan DMP'nin Pico200 isim grafik yongasını kullanıyor. 3DS'in otostereoskopik ekranına güç veren Japon tasarımı GPU'nun 200MHz çalışma hızında 15.3 milyon piksel/sn çizebildiği belirtiliyor.

Daha çok endüstriyel uygulamalar ve gömülü sistemlere özel düşük güç tüketimli grafik çözümleri hazırlayan DMP firmasının Pico200 GPU'suna hangi işlemcinin eşlik ettiği henüz resmi olarak açıklanmadı ancak endüstri içerisinde öne sürülen bazı iddialar, 3DS modeli için Nintendo'nun ARMv7 tabanlı bir işlemci kullandığı üzaerinde duruyor.