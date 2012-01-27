Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo'nun düşüşü sürüyor

7 yıl
2,6b
1
12
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
http://admin.donanimhaber.com/uploads/aaanintendo-1327563681.jpg" border="0" alt="" />
Geçtiğimiz yıl iddialı 3DS modeliyle beklentilerin altında kalan ve bir önceki çeyrekte düşüş yaşayan Nintendo bu çeyrekte de düşüşüne devam etti. 

Ekim-Aralık ayını kapsayan son çeyrek itibariyle Nintendo 631 milyon dolar kar elde etti. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 61 düşüş yaşandı. Nintendo bu çeyrek yükseliş beklediğini belirtmesine rağmen 31 Mart'ta bitecek mali yıl genelinde 580 milyon dolarlık kayıp bekleniyor. 

Son 9 aylık tabloda ise firmanın net 7 milyar dolar satış geliri elde ettiği görülüyor. İşletim karı ise 2 milyar dolar civarında. Net gelir 6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Konsol ürünleri açısından bakıldığında toplamda 15 milyon 3DS modeli satıldığı görülüyor. Bunun 11 milyonu son 9 ayda satıldı. Yine son 9 ayda 10 milyon 3DS ile ilgili yazılım ürünü satılırken 200 civarı yeni oyun bu dönemde oyunseverlerle buluştu.

Nintendo'nun en popüler konsolu olma ünvanını halen koruyan Nintendo DS serisi ise toplamda 151 milyon satış rakamına ulaştı. Son 9 ayda 4.5 milyon civarı satış yaparak halen güçlü bir talep olduğunu da göstermiş oldu.Son 9 ayda 50 milyon olmak üzere toplamda da 890 milyon yazılım ürünü satıldı.

Toplamda 94 milyon satan Wii son 9 ayda 10 milyon konsol sattı. Yazılım ürünleri toplamda 805 milyon adede ulaşırken son 9 ayda 90 milyon yazılım ürünü satıldı, 270 adet Wii oyunu satışa çıktı.

Nintendo mali yılda yaşanan kayıplarla ilgili 3DS satışlarını sebep gösteriyor. Nisan 2010 tarihine kadar 3.5 milyon civarı satış yapabilen Nintendo Ağustos ayındaki büyük indirimin ardından 11 milyon adet satış yaptı. Toplamda 15 milyona ulaştı. Ancak kar marjında ciddi bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki 3 aylık süreçte Nintendo, 3.5 milyon adet daha 3DS modeli satacağını düşünüyor.

Ayrıca Nintendo iddialı Wii U konsol modelini de global olarak 2012 yılı sonu tatil döneminde piyasaya süreceğini açıkladı.

Şubat ayında Sony'nin PS Vita modeli Avrupa ve ABD'de satışa sunuluyor. Gerçi Japonya'da beklentilerin altında kalan satışlar global olarak da tatmin edici olmayabilir. Nintendo 3DS Japonya'da haftalık 80 000 satış grafiği yakalamış durumda. Ancak yine de 2012 yılı için taşınabilir konsol pazarında büyük bir artış beklenmiyor.

http://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2012/120126e.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bowser Zeki 7 yıl
Guya ds ilk ciitiginda da batacakti. :) psp ezer gecer diyolardi satislarda merak etmeyin nintendo oyunlarini devam ettirdigi surece satar. ;)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agrkan 7 yıl Bowser Zeki
soniczeki

Guya ds ilk ciitiginda da batacakti. :) psp ezer gecer diyolardi satislarda merak etmeyin nintendo oyunlarini devam ettirdigi surece satar. ;)

Bir batıramadılar gitti nintendoyu :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 yıl
her güzel şeyin bir sonu vardır !
haliyle nintendo'nun da artık sonu geldi !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 7 yıl
Wii U'un her şeyi değiştireceğini düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 7 yıl
satis rakamlarindaki buyuk degisimin sebebi bence ilk ciktiginda o kadar cok satamadi daha sonra fiyatini 169 dolara dusurunce birden satislar firladi simdi fiyati ilk hali kadar olmasada bi nebze pahali ondan dolayi satislarin dustugunu dusunuyorum .. bu cihazin maliyetini bilmiyorum ama 169 dolar siniri bence bu cihaz icin aslinda satislarini arttirmak istiyosa nds lite uretimine devam etse ve piyasada bi pahali bi ucuz cihazi olsa rakamlari daha iyi olurdu sonucta makinayla beraber oyunda satiliyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
Normal :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mobile Prof. 7 yıl
Aslında 3DS o kadar da rezil bir alet değil.
Sadece %70 civarında daha kuvvetli olsaydı iyi olurdu.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Görünüşe bakılırsa bir tek son dönemde 3DS ler ile satış yapılmış. Gerisi biraz foss..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S 7 yıl
Ekran boyutunu ve tuş sayısını artırsalar tercih edilecek bi oyuncak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2566 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, nintendo 3ds ve nintendo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -29- 7 yıl Nokia BH111 ve Play 360 inceleme masamızda 7 yıl CES 2012: Nokia'nın en güçlü akıllı telefonu Lumia 900 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim