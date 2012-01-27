Nintendo'nun düşüşü sürüyor

Geçtiğimiz yıl iddialı 3DS modeliyle beklentilerin altında kalan ve bir önceki çeyrekte düşüş yaşayan Nintendo bu çeyrekte de düşüşüne devam etti.





Ekim-Aralık ayını kapsayan son çeyrek itibariyle Nintendo 631 milyon dolar kar elde etti. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 61 düşüş yaşandı. Nintendo bu çeyrek yükseliş beklediğini belirtmesine rağmen 31 Mart'ta bitecek mali yıl genelinde 580 milyon dolarlık kayıp bekleniyor.





Son 9 aylık tabloda ise firmanın net 7 milyar dolar satış geliri elde ettiği görülüyor. İşletim karı ise 2 milyar dolar civarında. Net gelir 6 milyar dolar olarak gerçekleşti.





Konsol ürünleri açısından bakıldığında toplamda 15 milyon 3DS modeli satıldığı görülüyor. Bunun 11 milyonu son 9 ayda satıldı. Yine son 9 ayda 10 milyon 3DS ile ilgili yazılım ürünü satılırken 200 civarı yeni oyun bu dönemde oyunseverlerle buluştu.





Nintendo'nun en popüler konsolu olma ünvanını halen koruyan Nintendo DS serisi ise toplamda 151 milyon satış rakamına ulaştı. Son 9 ayda 4.5 milyon civarı satış yaparak halen güçlü bir talep olduğunu da göstermiş oldu.Son 9 ayda 50 milyon olmak üzere toplamda da 890 milyon yazılım ürünü satıldı.





Toplamda 94 milyon satan Wii son 9 ayda 10 milyon konsol sattı. Yazılım ürünleri toplamda 805 milyon adede ulaşırken son 9 ayda 90 milyon yazılım ürünü satıldı, 270 adet Wii oyunu satışa çıktı.





Nintendo mali yılda yaşanan kayıplarla ilgili 3DS satışlarını sebep gösteriyor. Nisan 2010 tarihine kadar 3.5 milyon civarı satış yapabilen Nintendo Ağustos ayındaki büyük indirimin ardından 11 milyon adet satış yaptı. Toplamda 15 milyona ulaştı. Ancak kar marjında ciddi bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki 3 aylık süreçte Nintendo, 3.5 milyon adet daha 3DS modeli satacağını düşünüyor.





Ayrıca Nintendo iddialı Wii U konsol modelini de global olarak 2012 yılı sonu tatil döneminde piyasaya süreceğini açıkladı.





Şubat ayında Sony'nin PS Vita modeli Avrupa ve ABD'de satışa sunuluyor. Gerçi Japonya'da beklentilerin altında kalan satışlar global olarak da tatmin edici olmayabilir. Nintendo 3DS Japonya'da haftalık 80 000 satış grafiği yakalamış durumda. Ancak yine de 2012 yılı için taşınabilir konsol pazarında büyük bir artış beklenmiyor.