Nissan, dizel araçlarını Avrupa pazarından kademeli olarak çıkaracak

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Avrupa’da dizel motorlu araç satışlarındaki düşüş istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Üreticiler de azalan talebin etkisiyle dizel motorlu araçlarını geri çekiyor. Geçtiğimiz mart ayında Toyota, bu yılın sonundan itibaren Avrupa’da dizel motorlu araç satmayacağını açıklamıştı. Onu izleyen bir başka Japon üretici de Nissan oldu.

Automotive News’e konuşan bir Nissan yetkilisi, Avrupa’daki dizel motorlu araç satışlarına adım adım son vereceklerini resmen onayladı. Yetkili, bu kararın arkasındaki neden olarak azalan satışları ve dizel skandalı yüzünden tüketicinin duyduğu endişeyi gösterdi.

Nissan’ın dizel motorlu araçların satışından vazgeçmesi aşama aşama gerçekleştirilecek. Yeni elektrikli modellerin üretilmesi ve var olanların elektriklendirilmesiyle birlikte dizelin varlığına zamanla son verilecek. Şirketin aldığı bu karar, SUV’den küçük araçlara kadar tüm modeller için geçerli olacak. Pickup gibi hafif ticari araçlar için hala önemli bir yakıt türü olan dizelin payı, elektrikliye geçişle birlikte bu alanda da azaltılacak.

Bloomberg’e göre Nissan geçtiğimiz yıl Avrupa’da 128 bin 456 adet dizel araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam da tüm satışların yaklaşık yüzde 16’sına denk geliyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda bu pazardaki satışlarının yüzde 40’ını elektrikli araçların oluşturmasını hedefliyor.

http://europe.autonews.com/article/20180507/ANE/180509843/more-eu-diesel-exits-may-follow-nissan-toyota