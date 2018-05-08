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Nissan, dizel araçlarını Avrupa pazarından kademeli olarak çıkaracak

Avrupa'da satışları istikrarlı bir şekilde düşen dizel araçlar, yerini yavaş yavaş elektriklilere bırakıyor. Toyota'dan sonra Nissan da Avrupa'daki dizel satışlarını adım adım bitireceğini açıkladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Nissan, dizel araçlarını Avrupa pazarından kademeli olarak çıkaracak
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Avrupa’da dizel motorlu araç satışlarındaki düşüş istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Üreticiler de azalan talebin etkisiyle dizel motorlu araçlarını geri çekiyor. Geçtiğimiz mart ayında Toyota, bu yılın sonundan itibaren Avrupa’da dizel motorlu araç satmayacağını açıklamıştı. Onu izleyen bir başka Japon üretici de Nissan oldu.

Automotive News’e konuşan bir Nissan yetkilisi, Avrupa’daki dizel motorlu araç satışlarına adım adım son vereceklerini resmen onayladı. Yetkili, bu kararın arkasındaki neden olarak azalan satışları ve dizel skandalı yüzünden tüketicinin duyduğu endişeyi gösterdi.

Nissan’ın dizel motorlu araçların satışından vazgeçmesi aşama aşama gerçekleştirilecek. Yeni elektrikli modellerin üretilmesi ve var olanların elektriklendirilmesiyle birlikte dizelin varlığına zamanla son verilecek. Şirketin aldığı bu karar, SUV’den küçük araçlara kadar tüm modeller için geçerli olacak. Pickup gibi hafif ticari araçlar için hala önemli bir yakıt türü olan dizelin payı, elektrikliye geçişle birlikte bu alanda da azaltılacak.

Bloomberg’e göre Nissan geçtiğimiz yıl Avrupa’da 128 bin 456 adet dizel araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam da tüm satışların yaklaşık yüzde 16’sına denk geliyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda bu pazardaki satışlarının yüzde 40’ını elektrikli araçların oluşturmasını hedefliyor.


http://europe.autonews.com/article/20180507/ANE/180509843/more-eu-diesel-exits-may-follow-nissan-toyota Yorum Yaz
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SayınOzi 1 yıl
Toyota ve Nissan'in aldığı bu karar Türkiye'yi de kapsıyor mu?
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pprodigyy 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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volkan_kolay 1 yıl
PSA Grubu Citroen ve Peugeot birde Renault dışında dünya da verimli dizel motor yapmak isteyen yok, zaten çoğu da arge harcamak yerine bunlardan motor alıp kullanıyor, bu markalar emisyon değerlerini her yeni motor teknolojisinde düşürüp daha verimli dizel motorlar yaparken rakipleri emisyon değerleri ile oynama yoluna giderek işin kolayına ve sahtekarlığına kaçıyor.
Onun için dizel üzerinde algı yapılmaya çalışılıyor otomotiv sektöründe çünkü dizel motor üretecek marka sayısı az olacak nitekimde öyle zaten, çünkü yıllardır çoğu marka PSA Grubunun HDI, eHDI, BlueHDI ve Renault'un DCi motoru dışında piyasa da verimli dizel motorlar yok.
Ve biz dizel motor kullanmayacağız diyen markaların hemen hemen hepsi de zaten dizel motora yatırım yapmamış markalar ve işin komik tarafı benzinli vede hybrid motorlar da bir adım bile yol alamamış markalar. Yani bu olay tamamen algı olayıdır. Hatta bazı editörler VW Grubunun emisyon skandalını dizele olan ilgiyi azaltmak için bilinçli olarak yaptığını da ileri sürüyor.
Mazda'nın yeniliği dışında hiçbir marka benzinli motorlarda başka bir yenilik ve teknoloji sunmazken amaç dizeli kötülemek ve dizel motorların verimli hale getiren markalara da çamur atmak. VW yıllardır TSI diye gidiyor, Nissan keza verimli bir benzinli motoru yok, yapamadıkları işe bahane üretiyorlar işin özeti budur..
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DH Misafiri 1 yıl
Bizim için değişen bir şey yok. Durmak yok tam gaz kdv, ötv, kdv nin ötv si , ötv nin kdv sini ... ödemeye devam ...
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ukubat 1 yıl
2017 yılının tüm dünyada en çok otomobil satan grubu (reno-Nissan) için kötü haber...
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Tolgá 1 yıl
oyları akp ye atmaya devam edin.yakında sayelerinde şahin bile lüks olacak.
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huso 1 yıl
Cok matah birseymis gibi gosteriliyor elektrikli bunun batarya uretimi,kapasitesi dusen bataryaların dogaya verecegi zarar,sacmasapan sarj etme sureleri, Fiat CEO suna gore %50 yine dogaya salınımı...
Sırf Turkiye de uretsinler dizeli biz alırız.Ayrıca olay alım gucu de degil sadece Turbo Benzin ile Turbo Dizel arasında sarfiyat olarak ucurum oldugunu dusunmuyorum.Biz daha sıfır araba alamadık.Ibiza Benzin,Fabia Benzin/LPG,Punto Dizel,Megane Dizel seklinde gitti.2. elde Benzinliyi bizim aldıgımız arabalarda ucuza satan yoktu.Sıfır arabada ise 15-20 verip almak tartısılır.O parayı cıkarma sansın hersekilde cok az sıfır araba alacak durumum olsa Tuebo Benzin alırdım.Ama 2. Elde her turlu Dizeli mantıklı buluyorum.Ya da Avrupa gibi bizde de 1000+ farkla satılsa yine alınır.
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interwap 1 yıl
Aracınız nedir?
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sdelta 1 yıl interwap
2014 Fiesta :) Sıfır almıştım ama alırken dizel için devasa bir fark yoktu.
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interwap 1 yıl
Bizde dizel el üstünde tutuluyor.
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sdelta 1 yıl interwap
Yakıt bu kadar pahalı olursa tabi el üstünde tutulur. Yine alsam yine dizel alırım, mecburum. Alım gücümüz bu kadar düşük olursa, bu kadar vergi alınırsa dizel yakıttan veya tüp kullanmaktan başka çare yok.
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gallagher2001 1 yıl
Sen geç elektriğe ne olacak ki ? Kdv , ötv , kdv nin ötv si , ötv nin kdv si derken bizde değişen bir şey yok ... Kısacası , durmak yok tam gaz vergiye abanmaya devam ...
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1ses1 1 yıl gallagher2001
Keşke herşey vergide bitseydi. Döviz kuru almış başına gitmiş. Dizel yakıt olmuş 5.60 . Ama bunlar yokmuş gibi davranan millet gözlerini kapatmış . Bizim millet kadar umursamaz bir halk yok. Hakkını ararsan anarşist derler vatan haini derler. Ama Araçların oto cam filmi söz konusu oldumu bimeri şikayet yağmuruna tutarlar. Okadarda ehli keyif.
Arkdaş Müstehak müstehak da olan bizimgibi düşününenlere hakkını arayanları yanlışa yanlış diyenlere.
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nissan, elektrikli araçlar ve
5 etiket daha dizel araçlar nissan dizel Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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