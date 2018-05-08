Nissan, dizel araçlarını Avrupa pazarından kademeli olarak çıkaracak

Automotive News’e konuşan bir Nissan yetkilisi, Avrupa’daki dizel motorlu araç satışlarına adım adım son vereceklerini resmen onayladı. Yetkili, bu kararın arkasındaki neden olarak azalan satışları ve dizel skandalı yüzünden tüketicinin duyduğu endişeyi gösterdi.
Nissan’ın dizel motorlu araçların satışından vazgeçmesi aşama aşama gerçekleştirilecek. Yeni elektrikli modellerin üretilmesi ve var olanların elektriklendirilmesiyle birlikte dizelin varlığına zamanla son verilecek. Şirketin aldığı bu karar, SUV’den küçük araçlara kadar tüm modeller için geçerli olacak. Pickup gibi hafif ticari araçlar için hala önemli bir yakıt türü olan dizelin payı, elektrikliye geçişle birlikte bu alanda da azaltılacak.
Bloomberg’e göre Nissan geçtiğimiz yıl Avrupa’da 128 bin 456 adet dizel araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam da tüm satışların yaklaşık yüzde 16’sına denk geliyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda bu pazardaki satışlarının yüzde 40’ını elektrikli araçların oluşturmasını hedefliyor.
http://europe.autonews.com/article/20180507/ANE/180509843/more-eu-diesel-exits-may-follow-nissan-toyota Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Onun için dizel üzerinde algı yapılmaya çalışılıyor otomotiv sektöründe çünkü dizel motor üretecek marka sayısı az olacak nitekimde öyle zaten, çünkü yıllardır çoğu marka PSA Grubunun HDI, eHDI, BlueHDI ve Renault'un DCi motoru dışında piyasa da verimli dizel motorlar yok.
Ve biz dizel motor kullanmayacağız diyen markaların hemen hemen hepsi de zaten dizel motora yatırım yapmamış markalar ve işin komik tarafı benzinli vede hybrid motorlar da bir adım bile yol alamamış markalar. Yani bu olay tamamen algı olayıdır. Hatta bazı editörler VW Grubunun emisyon skandalını dizele olan ilgiyi azaltmak için bilinçli olarak yaptığını da ileri sürüyor.
Mazda'nın yeniliği dışında hiçbir marka benzinli motorlarda başka bir yenilik ve teknoloji sunmazken amaç dizeli kötülemek ve dizel motorların verimli hale getiren markalara da çamur atmak. VW yıllardır TSI diye gidiyor, Nissan keza verimli bir benzinli motoru yok, yapamadıkları işe bahane üretiyorlar işin özeti budur..
Sırf Turkiye de uretsinler dizeli biz alırız.Ayrıca olay alım gucu de degil sadece Turbo Benzin ile Turbo Dizel arasında sarfiyat olarak ucurum oldugunu dusunmuyorum.Biz daha sıfır araba alamadık.Ibiza Benzin,Fabia Benzin/LPG,Punto Dizel,Megane Dizel seklinde gitti.2. elde Benzinliyi bizim aldıgımız arabalarda ucuza satan yoktu.Sıfır arabada ise 15-20 verip almak tartısılır.O parayı cıkarma sansın hersekilde cok az sıfır araba alacak durumum olsa Tuebo Benzin alırdım.Ama 2. Elde her turlu Dizeli mantıklı buluyorum.Ya da Avrupa gibi bizde de 1000+ farkla satılsa yine alınır.
Arkdaş Müstehak müstehak da olan bizimgibi düşününenlere hakkını arayanları yanlışa yanlış diyenlere.