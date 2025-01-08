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    Honda, elektrikli araç prototiplerini tanıttı: Honda Zero

    Honda, Las Vegas'ta düzenlenen CES'te söz verdiği yeni bataryalı-elektrikli Honda Zero prototiplerini sergiledi. Honda 0 SUV ve Honda 0 Saloon modelleri Asimo’nun işletim sistemine sahip.
    Honda, elektrikli araç prototiplerini tanıttı: Honda Zero Tam Boyutta Gör
    Japon otomobil devi Honda, CES 2025 fuarında yeni bataryalı-elektrikli Honda Zero prototiplerini sergiledi. Honda Zero serisi, geleceğin mobilite anlayışını yansıtan iki prototip model ile sahne aldı: Honda 0 SUV ve Honda 0 Saloon. Her iki model de Honda’nın ikonik Asimo robotundan ilham alarak geliştirilen yeni işletim sistemi Asimo OS ile donatılmış durumda.

    Şık ve fütüristik tasarım

    Honda, elektrikli araç prototiplerini tanıttı: Honda Zero Tam Boyutta Gör
    Honda 0 SUV, markanın Space-Hub konsepti üzerine inşa edilmiş olup, geniş iç hacmi ve pratik tasarımıyla dikkat çekiyor. Özellikle bagaj bölmesinde yer alan iki katlanabilir masa, aracın fonksiyonelliğini artırıyor. Honda 0 Saloon ise daha zarif ve aerodinamik hatlara sahip. Saloon’un tasarımı, nostaljik unsurları modern çizgilerle birleştirerek sofistike bir görünüm sunuyor.
    Honda, elektrikli araç prototiplerini tanıttı: Honda Zero Tam Boyutta Gör
    Her iki modelde de aracın bir uçtan diğerine uzanan devasa bir dijital ekran bulunuyor. Bu ekran tasarımı, Honda’nın Sony ile ortaklaşa geliştirdiği Afeela EV modelini anımsatıyor. Honda 0 SUV, özellikle Kuzey Amerika pazarına yönelik olarak 2026 yılında Ohio’daki fabrikada üretime girecek.

    Asimo OS

    Honda, elektrikli araç prototiplerini tanıttı: Honda Zero Tam Boyutta Gör
    Honda’nın adını ikonik insansı robotundan alan yeni işletim sistemi Asimo OS, markanın robotik alanındaki yıllara dayanan bilgi birikimini elektrikli araçlarına taşıyor. Asimo OS, otonom sürüş teknolojisiyle donatılmış olup, sürücülerin belirli trafik koşullarında ellerini ve dikkatini yoldan tamamen çekebileceği Seviye 3 otonom sürüş imkanı sunuyor. Honda şu anda bu özelliği yalnızca şirketin Sensing Elite teknolojisiyle donatılmış Honda Legend sedanında sunuyor.

    Yeni işletim sistemi, otomatik sürüşün yanı sıra dijital deneyimin “ultra kişisel optimizasyonu” gibi şeylere izin verecek. Honda ayrıca süspansiyon, frenleme ve yol tutuşu gibi işlevlerin daha iyi kontrol edilmesi için aracın elektronik kontrol ünitelerinin (ECU'lar) yönetimini entegre etmeyi planladığını söyledi.

    Honda ayrıca otomatik sürüş sisteminin kullanılabileceği koşul yelpazesini hızla genişletebileceğini söylüyor. Firmaya göre tüm Zero araçlar “uygun bir fiyatla” bu teknoloji seçeneğine sahip olacak. Honda fiyatlandırma konusunda daha fazla ayrıntı vermedi ancak sistemin, Seviye 3 sistemi devreye girdiğinde yolcuların video izlemesine veya araçtaki bir toplantıya uzaktan katılmasına izin vereceğini söyledi. Tüm Honda Zero araçları bu yeni işletim sistemi ile birlikte gelecek ve kablosuz olarak güncellenebilecek. Sistem ayrıca her bir kullanıcıdan öğrenecek ve ona uyum sağlayacak.

    Honda ayrıca Japon yarı iletken üreticisi Renesas ile ECU sayısını azaltmak ve daha fazla işlem talebini karşılamak için bir çip üzerinde sistem oluşturmak üzere yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

    Günümüzde çoğu araçta farklı sistemleri idare eden birden fazla ECU bulunuyor. Her birinin diğeriyle milisaniyeler içinde iletişim kurması gerekiyor ve bu da çok fazla işlem gücü gerektiriyor. Bir araçta ne kadar çok ECU varsa, o kadar çok kablolama, o kadar çok kod ve o kadar çok gecikme söz konusudur, bu nedenle Honda gelecekteki Zero araçlar için tek bir ECU oluşturmak üzere Renesas ile ortaklık kuruyor.

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