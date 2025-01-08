Honda, elektrikli araç prototiplerini tanıttı: Honda Zero

Şık ve fütüristik tasarım
Asimo OS
Yeni işletim sistemi, otomatik sürüşün yanı sıra dijital deneyimin “ultra kişisel optimizasyonu” gibi şeylere izin verecek. Honda ayrıca süspansiyon, frenleme ve yol tutuşu gibi işlevlerin daha iyi kontrol edilmesi için aracın elektronik kontrol ünitelerinin (ECU'lar) yönetimini entegre etmeyi planladığını söyledi.
Honda ayrıca otomatik sürüş sisteminin kullanılabileceği koşul yelpazesini hızla genişletebileceğini söylüyor. Firmaya göre tüm Zero araçlar “uygun bir fiyatla” bu teknoloji seçeneğine sahip olacak. Honda fiyatlandırma konusunda daha fazla ayrıntı vermedi ancak sistemin, Seviye 3 sistemi devreye girdiğinde yolcuların video izlemesine veya araçtaki bir toplantıya uzaktan katılmasına izin vereceğini söyledi. Tüm Honda Zero araçları bu yeni işletim sistemi ile birlikte gelecek ve kablosuz olarak güncellenebilecek. Sistem ayrıca her bir kullanıcıdan öğrenecek ve ona uyum sağlayacak.
Honda ayrıca Japon yarı iletken üreticisi Renesas ile ECU sayısını azaltmak ve daha fazla işlem talebini karşılamak için bir çip üzerinde sistem oluşturmak üzere yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu.
Günümüzde çoğu araçta farklı sistemleri idare eden birden fazla ECU bulunuyor. Her birinin diğeriyle milisaniyeler içinde iletişim kurması gerekiyor ve bu da çok fazla işlem gücü gerektiriyor. Bir araçta ne kadar çok ECU varsa, o kadar çok kablolama, o kadar çok kod ve o kadar çok gecikme söz konusudur, bu nedenle Honda gelecekteki Zero araçlar için tek bir ECU oluşturmak üzere Renesas ile ortaklık kuruyor.
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