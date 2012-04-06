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Nissan'ın 2013 model Infiniti modellerinde Intel Atom işlemci kullanılıyor

7 yıl
5,6b
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27
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Atom işlemci mimarisini mümkün olan tüm endüstri kollarında kullanmayı amaç edinen Intel, uzun süredir dile getirdiği araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde önemli bir adım attı ve Nissan ile birlikte şirketin lüks araç markası olan Infiniti'nin 2013 modellerinde Atom işlemci ile yer alacağını açıkladı. New York Otomobil Fuarı'nda yapılan açıklama kapsamında Infitini'nin konsept aracı LE üzerinde Atom işlemcili bilgi-eğlence sistemi gösterilirken, bu teknoloji ile hem sürücü hem de yolculara başta akıllı telefonları için bulut hizmeti olmak üzere ileri seviyede video güvenlik, araç kontrolü ve izleme olanağı tanınacağı ifade ediliyor. Ayrıca yakın alan iletişimi teknolojisi NFC de Intel'in, Atom tabanlı sistemlerle birlikte araç içerisinde kullanımını yaygınlaştırmayı planladığı bir teknoloji olacak gibi görünüyor.
Bilindiği üzere otomobillerin bilgi-eğlence sistemlerinde şu an ARM'ın liderliği söz konusu. Hatta son olarak Nvidia, Tegra işlemci ailesiyle Audi ve Lamborghini'deki yerini almış kısa süre içerisinde tüm Vokswagen Grubu araçlarına girebileceğinin sinyallerini vermişti. Azalan netbook satışlarından doğan boşluk, Atom işlemci ailesi için yeni iş kolları ile kapatılacak gibi görünüyor. Ancak yaygın anlamda Atom işlemcili araçların ne zaman kullanıma sunulacağı ise şu an için belirsizliğini koruyan en önemli soru.

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MxFxOx 7 yıl en beğenilen
araba çok iyi yalnız
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MERCURY2000 7 yıl
Amd ve Nvidia bu alanda atak yapmışken İntel'de bu treni kaçırmak istemedi. Nvidia çözümlerinde tegra platformunu kullanıyor. Intel atom platformunu otomobiller için optimize edecektir ama ne kadar başarılı olur bilemem.
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Dovahkiin 7 yıl
Herşey akıllandı da şu insanlar akıllanamadı.
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rabitelli 7 yıl
Bu ne yaa..

Eski torosumda ne güzel beyin meyin yoktu. Araba dediğin şöferinden akıllı olmayacak kardesşiiiim. Sonra mahkum oluyosun servislerin kazık faturalarına.

Allahtan şu an sadece bilgi/eğlence sistemlerinde. Bi de motor kontrolü vb. olsa al başına belayı. Sonra zırt pırt os güncelleme çıkar bunun için de.

** Şekerim senin aracın işletim sistemi neydi.
** zindoz 2015
** yaa, sen de terfi et zotom2020 cpu ve zindoz 2020 ye bak bakalım 100km'de ne yakıyon, tasarrufu gör.
**
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E_Aydin35 7 yıl
Her dalda Intel'i görmek hem iyi hem kötü giderek yaygınlaşmaya başladı bu Inteş virüsü bakalım neler olucak..:)
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playmaker10 7 yıl
Akıllı telefon, akıllı tv, akıllı ev, akıllı araba... Lan !
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Barlas 7 yıl
Bu islemci serisinin calisma prensibi ve kapasitesi belli. Yegane kullanim alani boyle sistemler olmali, kaldi ki olasi medya oynatim opsiyonlari eklendiginde bile oldukca yavas kalacaktir. Kaymagini atomla yedikten sonra, i serisi de bu alanda yer alacaktir, bence.
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El_domingo 7 yıl
ŞİMDİYE KADAR GELMEMESI YANLISTI ZATEN...
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ec38 7 yıl
toyota aylar önce anlaşmıştı intel ile ama nedense markalara göre haberler yayınlanıyor
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Krabu 7 yıl
olur da amd intele rakip olmak için girerse araba işine araçlarda extreem overclock yapmaya çalışır:D bu sefer de aslında biz bulldozeri araçlar için tasarlamıştık felan derler..iyi bahane çıktı amd ye :D
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mactotherack 7 yıl
boeing 747 ler hala amd nin 86 da cıkardıgı işlemciyi kullanıyor , yeterki işe yarasın .
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perikentli 7 yıl
intel büyük avlar peşinde abi artık heryere elini sokacak bu kesin gelecegin yükselen firması
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artcraft35 7 yıl
ilker_xxx
Araba alırken en son bakacağım şey işlemcisi olur herhalde hatta bakmam bile

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