Nissan'ın 2013 model Infiniti modellerinde Intel Atom işlemci kullanılıyor

Atom işlemci mimarisini mümkün olan tüm endüstri kollarında kullanmayı amaç edinen Intel, uzun süredir dile getirdiği araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde önemli bir adım attı ve Nissan ile birlikte şirketin lüks araç markası olan Infiniti'nin 2013 modellerinde Atom işlemci ile yer alacağını açıkladı. New York Otomobil Fuarı'nda yapılan açıklama kapsamında Infitini'nin konsept aracı LE üzerinde Atom işlemcili bilgi-eğlence sistemi gösterilirken, bu teknoloji ile hem sürücü hem de yolculara başta akıllı telefonları için bulut hizmeti olmak üzere ileri seviyede video güvenlik, araç kontrolü ve izleme olanağı tanınacağı ifade ediliyor. Ayrıca yakın alan iletişimi teknolojisi NFC de Intel'in, Atom tabanlı sistemlerle birlikte araç içerisinde kullanımını yaygınlaştırmayı planladığı bir teknoloji olacak gibi görünüyor.

Bilindiği üzere otomobillerin bilgi-eğlence sistemlerinde şu an ARM'ın liderliği söz konusu. Hatta son olarak Nvidia, Tegra işlemci ailesiyle Audi ve Lamborghini'deki yerini almış kısa süre içerisinde tüm Vokswagen Grubu araçlarına girebileceğinin sinyallerini vermişti. Azalan netbook satışlarından doğan boşluk, Atom işlemci ailesi için yeni iş kolları ile kapatılacak gibi görünüyor. Ancak yaygın anlamda Atom işlemcili araçların ne zaman kullanıma sunulacağı ise şu an için belirsizliğini koruyan en önemli soru.