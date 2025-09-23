Nissan, sedan modeli Sentra'yı yeniledi: İşte tasarımı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Nissan'ın sedan modeli Sentra, 2026 model yılı için kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçti. Şirketin 2025 model yılından sonra Versa’yı üretimden kaldırmayı planlamasıyla birlikte Sentra, tüketiciler için ulaşılabilir seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle yenilenen Sentra, marka için büyük öneme sahip.

Yeni Nissan Sentra'da her ne kadar tasarım ve teknoloji açısından yenilikler öne çıksa da kaputun altında tanıdık bir motor görev yapıyor. 2.0 litrelik dört silindirli motor 149 beygir güç ve 198 Nm tork üretiyor. Güç, yalnızca önden çekişli düzende Xtronic CVT şanzıman aracılığıyla tekerleklere iletiliyor.

Tasarım tarafında Nissan’ın evrimleşen V-motion ön ızgarası dikkat çekerken, daha ince far tasarımıyla bütünleşiyor. Aerodinamik verimlilik için de birçok yenilik yapılmış. Küçültülmüş çamurluk açıklıkları ve hava sürtünmesini azaltan yan aynalar bu yenilikler arasında yer alıyor. Bu sayede yakıt tüketiminin 2025 Sentra'ya göre biraz daha düştüğü ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör İç mekânda 7 inç gösterge ekranı ve 12,3 inçlik dokunmatik multimedya ekranı standart olarak sunuluyor. Giriş seviyesinde Android Auto ve Apple CarPlay desteği kablolu bağlantıyla gelirken, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve kablosuz bağlantı özellikleri için üst paketleri seçmek gerekiyor. Isıtmalı direksiyon, ambiyans aydınlatma, elektrokrom iç dikiz aynası, elektrikli açılır cam tavan ve suni deri koltuklar da üst paketlerde standart.

Nissan Sentra, Kuzey Amerika pazarı için Meksika'da üretiliyor ancak farklı pazarlar için Tayvan ve Çin gibi ülkelerde de üretimi mevcut. Fiyat henüz belli değil ancak 2025 Sentra, yaklaşık 23 bin dolardan satışa çıkmıştı. Yeni modelin de bu seviyeden satılması bekleniyor.

