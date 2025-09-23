Nissan, sedan modeli Sentra'yı yeniledi: İşte tasarımı ve özellikleri

Yeni Nissan Sentra'da her ne kadar tasarım ve teknoloji açısından yenilikler öne çıksa da kaputun altında tanıdık bir motor görev yapıyor. 2.0 litrelik dört silindirli motor 149 beygir güç ve 198 Nm tork üretiyor. Güç, yalnızca önden çekişli düzende Xtronic CVT şanzıman aracılığıyla tekerleklere iletiliyor.
Tasarım tarafında Nissan’ın evrimleşen V-motion ön ızgarası dikkat çekerken, daha ince far tasarımıyla bütünleşiyor. Aerodinamik verimlilik için de birçok yenilik yapılmış. Küçültülmüş çamurluk açıklıkları ve hava sürtünmesini azaltan yan aynalar bu yenilikler arasında yer alıyor. Bu sayede yakıt tüketiminin 2025 Sentra'ya göre biraz daha düştüğü ifade ediliyor.
Nissan Sentra, Kuzey Amerika pazarı için Meksika'da üretiliyor ancak farklı pazarlar için Tayvan ve Çin gibi ülkelerde de üretimi mevcut. Fiyat henüz belli değil ancak 2025 Sentra, yaklaşık 23 bin dolardan satışa çıkmıştı. Yeni modelin de bu seviyeden satılması bekleniyor.
