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Nokia 3210 yeniden satışa sunuldu

8 yıl
85,5b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nostalji seven teknoloji tutkunları için hizmet veren Fransız tasarım firması Lëkki, dönemine damga vurmuş "eski" telefonları yeniden satışa sunmaya devam ediyor. Ekim ayında Motorola'nın efsanevi StarTAC modelini yeniden satışa sunan firmanın son hamlesi ise kimilerince Nokia tarihinin en başarılı modeli olarak gösterilen 3210 oldu.

90'ların sonunda piyasaya çıkan ve ulaştığı 160 milyon adetlik satış rakamıyla telefon dünyasına damgasını vuran Nokia 3210, ülkemizde de çok tutulan bir model olmuştu. 150 gram ağırlığında ve 22mm kalınlığında olan telefon, sahip olduğu pil ile 4 saate kadar konuşma süresi sunuyor ve antensiz tasarımı ile dikkat çekiyordu.

Lëkki tarafından yeniden satışa sunulan Nokia 3210'un, Avrupa'da 75 Avro seviyesinden fiyatlandırılıyor. Bakalım Lëkki'nin üçüncü hamlesi hangi model üzerine olacak, bekleyip göreceğiz.


http://www.lekki.fr/ Yorum Yaz
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Lath.Crusader 7 yıl
Bir sonraki denemede sony ericsson k750i yi yapsınlar bari...
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WESTEN 7 yıl
zeki müren falan
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DH Misafiri 7 yıl
ayy ben almak istiyorum birinci el mi :)
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sineer 8 yıl
hemen alıcam adamlar süper bir iş yapıyorlar her eski modelı yaparlar umarım...
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sizler için 8 yıl
lae şu telefon çok hoşuma kaçıyo
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JasoNBuraK 8 yıl
İlk telefonum 5140i idi. Tekrar yapsalar alırım. Tam karizmaydi..
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HackAv 8 yıl
Pardon Lekki miş ben başlığı okuyarak yorum yaptım...
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HackAv 8 yıl
Yuhhh saçmalığa bakın yaw Nokia artık İphone nun karşısında şaşkın şebelek gibi olmuş...(:
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SEO-Uzmanı 8 yıl
eskisini götürsen 10 liraya saymazlar !
şimdi bunu sana yeni diye 10 katlı pasta gibi süslerlerde
satarlar !
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yirthan 8 yıl
orjinali var elimde 75euro ya satarım emide original çakmasına gerek yok....
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DH Misafiri 8 yıl
bu telefonu alabilmek için. kaçtane burs parasını kenara koymuştum. Ananemde çok severdi.. anane üzülme bak tekrar yapıyorlar :(((
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