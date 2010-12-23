Nokia 3210 yeniden satışa sunuldu

Nostalji seven teknoloji tutkunları için hizmet veren Fransız tasarım firması Lëkki, dönemine damga vurmuş "eski" telefonları yeniden satışa sunmaya devam ediyor. Ekim ayında Motorola'nın efsanevi StarTAC modelini yeniden satışa sunan firmanın son hamlesi ise kimilerince Nokia tarihinin en başarılı modeli olarak gösterilen 3210 oldu.

90'ların sonunda piyasaya çıkan ve ulaştığı 160 milyon adetlik satış rakamıyla telefon dünyasına damgasını vuran Nokia 3210, ülkemizde de çok tutulan bir model olmuştu. 150 gram ağırlığında ve 22mm kalınlığında olan telefon, sahip olduğu pil ile 4 saate kadar konuşma süresi sunuyor ve antensiz tasarımı ile dikkat çekiyordu.

Lëkki tarafından yeniden satışa sunulan Nokia 3210'un, Avrupa'da 75 Avro seviyesinden fiyatlandırılıyor. Bakalım Lëkki'nin üçüncü hamlesi hangi model üzerine olacak, bekleyip göreceğiz.

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