Redmi Note 17 ve Note 17 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

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Xiaomi, Çin’de yeni Redmi Note 17 serisini resmen tanıttı. Redmi Note 15 ailesinin halefi olan seri, özellikle dev bataryaları, büyük ekranları ve yeni nesil Snapdragon işlemcileriyle dikkat çekiyor. Seride Redmi Note 17 ve Redmi Note 17 Pro modelleri bulunuyor.

Redmi Note 17 özellikleri

Serinin standart modeli Redmi Note 17, bu kez Pro modelden daha büyük bir ekranla geliyor. Telefon, 7 inç büyüklüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekran kullanıyor. Panel, 1.080 x 2.396 piksel çözünürlük sunarken maksimum 1.800 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Ekran ayrıca, ıslak ellerle veya eldiven kullanırken bile dokunmatik girişleri algılayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise devasa bataryası. Redmi Note 17, 8.000 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Xiaomi’ye göre bu batarya, 22 saate kadar kısa video oynatma ve 10 saate kadar dış mekanda navigasyon kullanımı sunabiliyor. 45W hızlı şarj desteğine sahip batarya, 1.600 şarj döngüsüne dayabilecek şekilde tasarlanmış.

Redmi Note 17 gücünü Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi sağlıyor. Samsung’un 4nm üretim süreciyle hazırlanan çipte, 2 adet Cortex-A78, 6 adet Cortex-A55 çekirdeği ve Adreno 613 GPU'su yer alıyor.

Telefon, 6 GB veya 8 GB LPDDR4X RAM seçenekleriyle ve 128 GB ya da 256 GB UFS 2.2 depolama seçenekleriyle satışa çıkıyor. Ayrıca microSD kart desteği de bulunuyor.

Cihazda optik parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ve NFC gibi özellikler de mevcut. Telefonun dayanıklılık tarafında ise IP65 sertifikası bulunuyor.

Redmi Note 17 Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör Serinin üst modeli Redmi Note 17 Pro ise daha küçük bir ekran kullanmasına rağmen daha gelişmiş donanımlarla geliyor. Telefon, 6,83 inç büyüklüğünde 12-bit OLED ekran ile donatılmış. 120Hz yenileme hızına sahip panel, 1.280 x 2.772 piksel çözünürlük ve 3.500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Ayrıca ekran, 80 nit seviyesine kadar DC dimming ve 1 nit seviyesine kadar inebilen 3.840Hz PWM karartma teknolojisini destekliyor.

Redmi Note 17 Pro, standart modelden bile daha büyük bir batarya taşıyor. 9.000 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya, 67W hızlı şarj desteğiyle geliyor ve 1.600 şarj döngüsüyle uzun ömür vadediyor.

Tam Boyutta Gör Pro model gücünü Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisinden alıyor. Samsung’un 4nm üretim süreciyle geliştirilen çipte dört Cortex-A78 ve dört Cortex-A55 çekirdeği bulunurken grafik tarafında Adreno 710 GPU görev yapıyor.

Telefon, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle geliyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri sunuluyor. 128 GB sürüm UFS 2.2, diğer modeller ise UFS 3.1 depolama teknolojisini kullanıyor.

Redmi Note 17 Pro, dayanıklılık konusunda standart modele göre önemli geliştirmeler sunuyor. Telefon IP68 suya dayanıklılık, IP66/IP69/IP69K basınçlı su koruması ile geliyor. Ayrıca Gorilla Glass Victus 2 cam kullanıyor ve 3 metre yükseklikten düşme testini geçtiği belirtiliyor.

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Kamera tarafında ise Redmi Note 17 serisi büyük bir yükseltme sunmuyor. Redmi Note 17 Pro modelinde 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 8 megapiksel ön kamera bulunuyor. Ana kamerada kullanılan sensörün boyutu 1/2,76 inç ve telefon yalnızca 1080p çözünürlükte 30 fps video kaydı yapabiliyor. Redmi Note 17 modeli ise 50 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel selfie kamerasıyla geliyor.

Xiaomi’nin Çin versiyonlarında kamera donanımlarının global modellerden farklı olabildiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl Redmi Note 15 serisinde de Çin ve küresel sürümler arasında kamera farkları bulunuyordu.

Redmi Note 17 fiyatı

Redmi Note 17 (6 GB RAM + 128 GB depolama): 1.300 yuan (190 dolar)

Redmi Note 17 (8 GB RAM + 128 GB depolama): 1.500 yuan (220 dolar)

Redmi Note 17 (8 GB RAM + 256 GB depolama): 1.700 yuan (250 dolar)

Redmi Note 17 Pro fiyatı

Redmi Note 17 Pro (8 GB RAM + 128 GB depolama): 1.600 yuan (240 dolar)

Redmi Note 17 Pro (8 GB RAM + 256 GB depolama): 1.900 yuan (280 dolar)

Redmi Note 17 Pro (12 GB RAM + 256 GB depolama): 2.200 yuan (320 dolar)

Redmi Note 17 Pro (8 GB RAM + 512 GB depolama): 2.300 yuan (340 dolar)

Redmi Note 17 özellikleri

Ekran: 7.0 inç, 1080 x 2396 piksel, 120 Hz, 1800 nit, OLED

7.0 inç, 1080 x 2396 piksel, 120 Hz, 1800 nit, OLED İşlemci : Snapdragon 4 Gen 4

: Snapdragon 4 Gen 4 Bellek : 6 GB, 8 GB RAM

: 6 GB, 8 GB RAM Depolama : 128 GB, 256 GB

: 128 GB, 256 GB Arka kamera: 50 MP, f/1.8

50 MP, f/1.8 Ön kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya : 8000 mAh, 45 W hızlı şarj, 22 W ters şarj

: 8000 mAh, 45 W hızlı şarj, 22 W ters şarj Yazılım : Android 16, HyperOS 3

: Android 16, HyperOS 3 Boyut ve ağırlık: 169.7 x 79.1 x 8.3 mm, 225 gr

169.7 x 79.1 x 8.3 mm, 225 gr Bağlantı : WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, kızılötesi

: WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, kızılötesi Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP65 sertifikası

Redmi Note 17 Pro özellikleri

Ekran: 6.83 inç, 1280 x 2772 piksel, 120 Hz, 3500 nit, AMOLED

6.83 inç, 1280 x 2772 piksel, 120 Hz, 3500 nit, AMOLED İşlemci : Snapdragon 6s Gen 4

: Snapdragon 6s Gen 4 Bellek : 8 GB, 12 GB RAM

: 8 GB, 12 GB RAM Depolama : 128 GB, 256 GB, 512 GB

: 128 GB, 256 GB, 512 GB Arka kamera: 50 MP f/1.8 (ana) + 2 MP (derinlik sensörü)

50 MP f/1.8 (ana) + 2 MP (derinlik sensörü) Ön kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya : 9000 mAh, 67 W hızlı şarj, 22 W ters şarj

: 9000 mAh, 67 W hızlı şarj, 22 W ters şarj Yazılım : Android 16, HyperOS 3

: Android 16, HyperOS 3 Boyut ve ağırlık: 163.5 x 78.3 x 8.5 mm, 226 gr

163.5 x 78.3 x 8.5 mm, 226 gr Bağlantı : WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, kızılötesi

: WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, kızılötesi Diğer: Stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), IP68/IP69K su ve toza dayanıklılık

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Redmi Note 17 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

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