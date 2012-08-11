Nokia, 500'den fazla patentini 22 milyon dolar karşılığında Vringo'ya sattı





Üst düzey akıllı telefon pazarında oldukça zor zamanlar geçiren ve yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar dolarlık bir operasyonel zarar açıklayan Nokia, bu zararları azda olsa kapatmak için sahip olduğu bazı varlıkları elinden çıkarmaya devam ediyor.





Nakit açığını kapatmak için çabalayan şirket, 500'ü aşkın patentini 22 milyon dolar karşılığında Vringo'ya sattı. Patentlerin genel olarak hücresel bağlantı ve telekomünikasyon üzerine olduğu belirtildi. The Wall Street Journal tarafından konuyla ilgili olarak yayınlanan habere göre, 90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında Nokia tarafından alınan patentlerin birçoğu üçüncü ve dördüncü nesil kablosuz teknoloji üzerine olduğu belirtilidi. Nokia'nın daha önce açıklamış olduğu bazı patentlerin elden çıkarılması planına uygun hareket ettiği görülse de Vringo'ya satılan patentlerden elde edilen gelirim söz konusu nakit ihtiyacının yanında oldukça düşük bir miktar olduğu görülüyor. Ancak, Nokia'nın daha çok önem taşıyan bazı patentleri için yaklaşık 400 milyon avroluk bir fiyat belirlediği ve bu patenlerin potansiyel alıcılarının Microsoft ve Apple olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.





Nokia'nın elinde bulundurduğu patentleri kullanarak nakit ihtiyacını ne denli giderebileceğini ise ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://online.wsj.com/article/BT-CO-20120809-711134.html