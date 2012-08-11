Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, 500'den fazla patentini 22 milyon dolar karşılığında Vringo'ya sattı

6 yıl
2,8b
1
44
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Üst düzey akıllı telefon pazarında oldukça zor zamanlar geçiren ve yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar dolarlık bir operasyonel zarar açıklayan Nokia, bu zararları azda olsa kapatmak için sahip olduğu bazı varlıkları elinden çıkarmaya devam ediyor.

Nakit açığını kapatmak için çabalayan şirket, 500'ü aşkın patentini 22 milyon dolar karşılığında Vringo'ya sattı. Patentlerin genel olarak hücresel bağlantı ve telekomünikasyon üzerine olduğu belirtildi. The Wall Street Journal tarafından konuyla ilgili olarak yayınlanan habere göre, 90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında Nokia tarafından alınan patentlerin birçoğu üçüncü ve dördüncü nesil kablosuz teknoloji üzerine olduğu belirtilidi. Nokia'nın daha önce açıklamış olduğu bazı patentlerin elden çıkarılması planına uygun hareket ettiği görülse de Vringo'ya satılan patentlerden elde edilen gelirim söz konusu nakit ihtiyacının yanında oldukça düşük bir miktar olduğu görülüyor. Ancak, Nokia'nın daha çok önem taşıyan bazı patentleri için yaklaşık 400 milyon avroluk bir fiyat belirlediği ve bu patenlerin potansiyel alıcılarının Microsoft ve Apple olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Nokia'nın elinde bulundurduğu patentleri kullanarak nakit ihtiyacını ne denli giderebileceğini ise ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://online.wsj.com/article/BT-CO-20120809-711134.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
baysan240 6 yıl en beğenilen
nokianın durumunun symbianla alakası yok tamamen marurlukla alakalı bir durum ios android gökten zembille inmedi heralde onlarıda mühendisler yazıyor. nokia kendini hiç bir şekilde güncellemedi donanımı rakiplerine göre çok düşük düzeyde tuttu yazılımıda hakeza aynı şekilde rakiplerinin en az 3-5 yıl gerisinde kaldı. bugün nokia batıyorsa zamanında kendisini dev aynasında gördüğü için batıyor yazılımsal olarak kendini geliştirmediği için batıyor donanım olarak rakiplerini 2 yıl geriden takip ettiği için batıyor...
nokianın durumunun symbianla alakası yok tamamen marurlukla alakalı bir durum ios android gökten zembille inmedi heralde onlarıda mühendisler yazıyor. nokia ken...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl
hangi patentlerin satıldığı söylenmemiş ki nokia yeni bi firma değil. elinde şu an ve gelecek cihazlarda kullanmayı düşünmediği ve kullanılacağını da düşünmediği patentler varsa satabilir paraya dönüştürür. nasıl şu anda ps4 ve xbox360 sahipleri gelecekte kullanmayı düşünmedikleri için değeri iyice düşmeden konsolları satıyorlarsa nokia da patentleri satar. şu anda giriş seviyesinde bizim adını dahi duymadığımız birsürü firma merdivenaltı telefon çıkarıyor nerdeyse. ve patentler de hak getire. o segmentte en çok patent nokiada dır haliyle. ve rakipleri artık o patentlere ihtiyaç duymuyor. nokia da bu kadar işin arasında o merdivenaltı firmalarla uğraşamıyor olabilir. bunun yerine uğraşacak bi firma satın alır bunları. nokia da yatacağına satar nakite çevirir. ben böyle olduğunu düşünüyorum. yani patentleri görmeden nokia battı diyenler. siz o yüzden şirket yönetemiyorsunuz işte. anca burdan yazarsınız böyle.
hangi patentlerin satıldığı söylenmemiş ki nokia yeni bi firma değil. elinde şu an ve gelecek cihazlarda kullanmayı düşünmediği ve kullanılacağını da düşünmediğ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Surfer Rosa 6 yıl
Akilli sirketse bir yolunu bulur cikar o bataktan.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 6 yıl
Nokia'nın köklü bir firma olamsı ve zamanında edindiği patentlerin bu zor günlerinde ne denli yardımı dokunur tam olarak kestirmek zor ancak kabataslak şöyle söylemek gerekirse "adını" bile satsa şu durumda kurtulması zor..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 6 yıl
Cep telefonu sektörünün lideri sayılabilecek firmalardan birinin düştüğün duruma bakın. Ericsson'un durumundan bile kötü olacak sanırım sonları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
Söz konusu olan Nokianın batması bir yana nokianın nasıl piyasaya darbe vuracağı ama gel gelelim bazıları rüyalar aleminde yaşıyor.Nokianın batması imkansız gibi birşey.Ama hala bazıları bunu idrak edemiyor.wp8 windows 8 2lisi öyle bir piyasaya damgasını vuracakki en antifanlar bile aradaki uçurumsal farkdan dolayı windows platformuna ayağını basmak zorunda kalacak.Windowsun yazılımsal potansiyeli bir yana donanımsal potansiyeli e sonucunda meydana gelecek olan entegrasyonlar hem rakipsiz hemde diyer platformlar için ulaşılamaz olacak.Aslında fazla söze gerek yok.durumun çekirdek yarışı olmadığını ram yarışı olmadığını er yada geç anlayabilmiş olacaksınız.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General Juhziz 6 yıl
Türkler Nokia sevdasından vazgeçmedikçe biraz zor batar o şirket.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 6 yıl
Sözde Symbian'ın 5 ortağı 11 lisansörü var ama Nokia daima hepsini yok saydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boracalin 6 yıl
NOKIA'nın sonu 2. KODAK vakası olacak bu gidişle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cancanax 6 yıl
Uzun süreli gözlem ve tecrübem sonucu rahatlıkla şunu derim ki.....
Tekelci zihniyetler; ama şimdi ama sonra,er ya da geç,iliğimiz kemiğimize kadar sömürülelim veya daha tam sömürülmemiş olalım,yarım asır veya 1 asır hatta 2 asır da geçse batmaya mahkumdur...


Tek dileğim dünyayı daha yaşanılabilir ve serbest yapmaya çalıştığını sandığım google ın da zamanla tekelci zihniyetin esiri olmaması (ki filizlendi tohumlar..bir iki can sıkıcı durum mevcut ama şimdilik devede kulak)..Adamlar özünden uzaklaşmaz ve fikirlerinde samimi iseler...helal olsun..


Tekelci zihniyetlere lanet olsun...



Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adam Lallana 6 yıl
NOKIA ANDROIDE GEC-ME-YE-CEK
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl Adam Lallana
*Professor Chaos*

NOKIA ANDROIDE GEC-ME-YE-CEK

Biliyoruz.
Zaten o sebeple de

BAAA-TAAA-CAAAK...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
nokianın windowstan ne karı var anlamadım. vaz geçemiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brksnr 6 yıl
Belki guc ama bence hersey bu sene belli olacak Nokia icin arkadaslar ortada 10.2 milyar dolar eden bir firma var en azindan su an icin batti demek erken ama bu senede yukselemezse o zaman cidden ben bile batti derim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
himmet_dal 6 yıl
Olumune nokia batsa bile yaptigi telefonlar hala kullanilacak 3310 lar kolay dogmuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Legendery 6 yıl
Microsoft seni yutacak, ama sen de buna meyilli durmaktan geri kalmıyorsun NOKIA...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2818 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 17. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz" 6 yıl Monster'dan 11.6" Ekranlı Mini Oyun Bilgisayarı Q61W110ER01 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim