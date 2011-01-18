Nokia E7, 16 Şubat'ta satışa sunuluyor

Nokia merakla beklenen yeni telefonu E7 için satış tarihini doğruladı ve 16 Şubat itibariyle Sonera ve Giganti gibi perakende mağazalar aracılığı ile Avrupa'da kullanıma sunulacağını açıkladı. Yeni E7, 4,5 milyondan fazla satarak Nokia adına önemli bir başarıya imza atan N8 modelinin özellikle kurumsal müşteriler için geliştirilmiş klavyeli versiyonu olarak yorumlanabilir. E7-00 olarak ta bilinen telefon, 4-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana, kızaklı QWERTY tuş takımına ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. Aynı N8 modelinde olduğu gibi Symbian^3 işletim sistemiyle çalışan telefon, üzerinde yer alan HDMI çıkışı ile görüntüleri, televizyon ve monitör gibi daha büyük ekranlara da aktarabiliyor.
Avrupa'da 495 Avro seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla sunulacak olan Nokia E7'nin ülkemizdeki fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.
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Klavye koymak o kadar pahalı bir iş değil. 350 liralık samsunta bile full qwerty klavye var. Zira şuan kullandığım telefon da bana göre çok üstün ve benimki eskidi ve 3. nesli çıktı. Nokiaya banlanmamak için ne demek istediğimi hayal gücünüze bırakıyorum.
Süper bir makina isteyenler Motorola Atrix 4Gye baksınlar. çift çekirdekli nvidia tegra 2 kullanıyor ve parmak izi okuyucusundan tutunda görsel arayüzle birlikte hd tvlere bağlanma özelliğine varıncaya kadar birçok farklı ve güzel özelliği bünyesinde barındırıyor.
ama 1 aya kalmaz 800 dolara duser diye bekliyorum
klavyesi cok guzel n8 deki kamera cikintisi yok bu bir arti bence
ama tek sorunu kavleyi biraz sert aciliyor
n97 de kullandim tek elimle acip kapatiyordum klavyesini bu oyle degilbence isletim sistemi falan hikae isteyen istedigini yapabilir bu tel ile
internet kullanmak isteyenler icin birebir diyorum
Tasarım olarak beğendim ama kamera oto-fokus olmadığı için çok kötü. türkiye satış fiyatıda 1700 tl civarı olur sanırım
3.5inc eline büyük gelirken 9.7inc eline büyük gelmicek demek
eğer ipad değilde ipod demek isteseydin... oda n8den boyular olarak daha geniş ve uzun
Millet Çift Çekirdekli 1.2 GHZ'li işlemcilere geçiyor.
Nokia daha 256 MB Ramlı ARM'li telefon çıkara dursun.
Nokia böyle giderse batar
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