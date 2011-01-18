Nokia E7, 16 Şubat'ta satışa sunuluyor

Nokia merakla beklenen yeni telefonu E7 için satış tarihini doğruladı ve 16 Şubat itibariyle Sonera ve Giganti gibi perakende mağazalar aracılığı ile Avrupa'da kullanıma sunulacağını açıkladı. Yeni E7, 4,5 milyondan fazla satarak Nokia adına önemli bir başarıya imza atan N8 modelinin özellikle kurumsal müşteriler için geliştirilmiş klavyeli versiyonu olarak yorumlanabilir. E7-00 olarak ta bilinen telefon, 4-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana, kızaklı QWERTY tuş takımına ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. Aynı N8 modelinde olduğu gibi Symbian^3 işletim sistemiyle çalışan telefon, üzerinde yer alan HDMI çıkışı ile görüntüleri, televizyon ve monitör gibi daha büyük ekranlara da aktarabiliyor.

Avrupa'da 495 Avro seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla sunulacak olan Nokia E7'nin ülkemizdeki fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.