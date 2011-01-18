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Nokia E7, 16 Şubat'ta satışa sunuluyor

8 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia merakla beklenen yeni telefonu E7 için satış tarihini doğruladı ve 16 Şubat itibariyle Sonera ve Giganti gibi perakende mağazalar aracılığı ile Avrupa'da kullanıma sunulacağını açıkladı. Yeni E7, 4,5 milyondan fazla satarak Nokia adına önemli bir başarıya imza atan N8 modelinin özellikle kurumsal müşteriler için geliştirilmiş klavyeli versiyonu olarak yorumlanabilir. E7-00 olarak ta bilinen telefon, 4-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana, kızaklı QWERTY tuş takımına ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. Aynı N8 modelinde olduğu gibi Symbian^3 işletim sistemiyle çalışan telefon, üzerinde yer alan HDMI çıkışı ile görüntüleri, televizyon ve monitör gibi daha büyük ekranlara da aktarabiliyor.

Avrupa'da 495 Avro seviyesindeki son kullanıcı satış fiyatıyla sunulacak olan Nokia E7'nin ülkemizdeki fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 7 yıl
n8 ile arasında donanımsal farklar olmasına rağmen, iş için kullanacakların tercihi olacak bir cihaz bence. aylardır iphone4 almamak için kendimi tutuyorum, bu telefonu alabilmek için. umarım beklememe değer ve umarım n8de tespit edilen çocukluk hastalıkları giderilmiş şekilde sunulur piyasaya.
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kurtar72 8 yıl
Bunun yarı fiyatına satılan Samsung S8500 Süper Amoled E7 ise Yalnızca Amoled. Badaya burun kıvıranlar buyursun Symbian bataklığına...
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DH Misafiri 8 yıl
Nokia E7nin görselliği tasarımı bana çok hitab ediyor hem dokunmatik hem de klavyeli oluşu beni cezbetti açıkçası. Ama çok kafam karışık az buz bi parada değil yani sizce ne yapmalıyım biraz yardımcı olursanız çok sevinirim gerçekten. şimdiden çok teşekkür ederim.
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darkaura 8 yıl
Aslında fena telefon değil. Size hitab ediyorsa, makül bir fiyattan alınabilir. Lakin şu an satıldığı fiyata öyle güzel, öyle üstün telefonlar var ki, bu yüzden bu fiyata bu telefonları alanların aklından şüphe ederiz diyoruz, sonra nokia fanları kızıyor. Ama 400euroya HTC Desire HD ve 300euroya Samsung Galaxy S varken, E7 ye 450-500euro verenin aklından şüphe etmiyelimde ne yapalım. Kaldiki çift çekirdekli Galaxy S2nin ön sipariş fiyatı 530eu.
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kesbi 8 yıl

DH Misafiri

Nokia E7nin görselliği tasarımı bana çok hitab ediyor hem dokunmatik hem de klavyeli oluşu beni cezbetti açıkçası. Ama çok kafam karışık az buz bi parada değil yani sizce ne yapmalıyım biraz yardımcı olursanız çok sevinirim gerçekten. şimdiden çok teşekkür ederim.

Klavye koymak o kadar pahalı bir iş değil. 350 liralık samsunta bile full qwerty klavye var. Zira şuan kullandığım telefon da bana göre çok üstün ve benimki eskidi ve 3. nesli çıktı. Nokiaya banlanmamak için ne demek istediğimi hayal gücünüze bırakıyorum.
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AND1 8 yıl
Tasarım olarak gayet iyi bence. Ama ah şu işletim sistemi...
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Technotronic 8 yıl
bu teli boşuna cıkarmasınlar bu saatten sonra nokia fanlarınlarından başkası almaz bu cihazı , özellikleri yeni cihazların gerisinde
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nightsoldier 8 yıl
Tasarım olarak başarılı buldum. Bu telefon ful dokunmatik ekran ile qwerty klavyeyi birleştiren bir model ve amaç bu. Balckberry torch 9800 de 624 MHz işlemci kullanılmış mesela, ve o telefon içinde bu işlemci yetersi diyorlar.işlemci konusunda firmaların bu şekilde tercih yapmalarını pil ömrüne bir katkı sağlamak için olduğunu düşünüyorum.

Süper bir makina isteyenler Motorola Atrix 4Gye baksınlar. çift çekirdekli nvidia tegra 2 kullanıyor ve parmak izi okuyucusundan tutunda görsel arayüzle birlikte hd tvlere bağlanma özelliğine varıncaya kadar birçok farklı ve güzel özelliği bünyesinde barındırıyor.
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aslanemre58 8 yıl
İş dünyasına yönelik bir cep olacaksa e-mailler önemli bir yer tutar.S^3'ün Mail for Exchange yazılımı şimdilik çok kötü
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DH Misafiri 8 yıl
e7 yi soyle bir inceledim bizim burda cikti oiyasaya ve 990 dolar
ama 1 aya kalmaz 800 dolara duser diye bekliyorum
klavyesi cok guzel n8 deki kamera cikintisi yok bu bir arti bence
ama tek sorunu kavleyi biraz sert aciliyor
n97 de kullandim tek elimle acip kapatiyordum klavyesini bu oyle degilbence isletim sistemi falan hikae isteyen istedigini yapabilir bu tel ile
internet kullanmak isteyenler icin birebir diyorum
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coustic 8 yıl
Perşembe günü dubai mall daki nokia mağazasında satışa çıkmıştı fiyatı tl olarak 1300 liraya denk geliyor. Diğer tüm elektronik mağazalarında da numunesi vardı.

Tasarım olarak beğendim ama kamera oto-fokus olmadığı için çok kötü. türkiye satış fiyatıda 1700 tl civarı olur sanırım
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TeufeL-07 8 yıl
Ya ben n8 i tutarken bile zorlanıyorum büyük diye. Bu ondanda büyükmüş. Bence hiç gerek yok bukadar ekrana. Git ipad al dimi:)
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MK* 8 yıl

TeufeL-07

Ya ben n8 i tutarken bile zorlanıyorum büyük diye. Bu ondanda büyükmüş. Bence hiç gerek yok bukadar ekrana. Git ipad al dimi:)

3.5inc eline büyük gelirken 9.7inc eline büyük gelmicek demek


eğer ipad değilde ipod demek isteseydin... oda n8den boyular olarak daha geniş ve uzun
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TeufeL-07 8 yıl
Ben hemen hemen ilk çıktığı günden beri nokia n8 i kullanıyorum. Ne bir problem ne bir donma ne bir takılma en ufak bir problem bile yaşamadım. 12mp kamerası, 720p hd video kalitesi ,hdmi çıkışı, dolbydigital 5.1e destek, vermesi 16gb dolmak bilmeyen hafızası , üflesem hissedecek kadar hassas amoled ekranı , xenon flaşı vs gibi özelliklerini zevkle kullanırken gidipte 3 5 ghz mhz mb yüksek işlemcili ram li diye saçma sapan telefonlara 1500 2000 hatta 2500 tl gibi bi rakamı vermek saçmalık ötesi. İnternete giriceksem oyun oynucaksam oturur bilgisayar oynarım. Avuç içi kadar telefonda ne internetten zevk alırım ne oyundan. 126 ekran 3D Tv de 5000 tl lik bir sistemde oyun oynayan biri olarak bunları söylüyorum. Ve bunlar benim tamamiyle şahsi fikrim.
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Ed - 8 yıl
e bi capsini göreydik şu e7'nin? mart oldu
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sergentooo 8 yıl
satışta mı?
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Cloud Nine 8 yıl
Nokia'ya bak sen


Millet Çift Çekirdekli 1.2 GHZ'li işlemcilere geçiyor.
Nokia daha 256 MB Ramlı ARM'li telefon çıkara dursun.

Nokia böyle giderse batar


Android ve iOS; Nokia'yı resmen bitirdi, geçmiş olsun Nokia Fanatikleri
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darkaura 8 yıl
su tarz su stille iphone/adroid devrinden once gelseydi piyasayi sallardi ve iki bin liradan ucuza bulunmazdi. nokia 2000lerdeki buyuk cikisini bu sekilde tarz ve stile verdigi oneme borclu degil mi. ama artik o devirler gecti. bugunku telefonlar bir nevi bilgisayar oldu. adam gibi yazilim donanim olmadan peynir gemisi yurumuyor artik.
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wentworthscofield 8 yıl
tam gününü seçmişler mwc'de bunu dörde beşe katlayacak telefonlar duyurulunca insanın tüm hevesi kaçar
nokia 2010'da yatığı bir yanlışı 2011'e taşıyarak geleceğinin ne kadar parlak olduğunu kanıtladı
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