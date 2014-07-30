Nokia Here Maps, Windows 8.1 cihazlar için güncelleme aldı

Nokia tarafından hazırlanan harita uygulaması Here Maps, Windows 8.1 tarafında güncellendi.





RT ve Pro cihazlar dahil diğer bütün Windows 8.1 işletim sistemli bilgisayarlar ile tablet modelleri üzerinde de aktif olarak kullanılabilen ve çevrimdışı harita desteği yanında klavye - fare ikilisiyle de kontrol edilebilen HERE Maps, geçmiş aramaları hafızasında tutabiliyor, dünya genelinden 140 farklı şehre ev sahipliği yapıyor, yüksek çözünürlüklü görüntülerle iyi bir deneyim sağlayabiliyor, yürüyüş, otomobil ve toplu taşıma için yol tarifleri verebiliyor ve bünyesinde üç boyutlu tasarımlar yanında paylaşım için sosyal medya entegrasyonu da barındırıyor. Yeni sürümüyle evrensel olarak kullanıma sunulan uygulama, ayrıca otomatik yerine manuel konum belirleme de sunuyor, keşif için daha etkili şehir sayfasıyla geliyor ve rota belirlemeyle ayarlarını değiştirme desteğini veriyor.





45 MB boyutundaki Here Maps uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://360.here.com/2014/07/29/maps-windows-8-1-updated-available-globally/