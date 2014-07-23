Nokia Lumia 530 resmiyet kazandı





Nokia'nın Microsoft'a satışından önce başlayan projelerinden birisi olan düşük maliyetli Lumia 530 akıllı telefonu herhangi bir isim değişikliğine uğramadan lanse edildi.





Bilindiği gibi Microsoft'un Lumia 830 ile birlikte Nokia by Microsoft tanımını kullanacağı iddia edilmişti. Bu bakımdan Lumia 530'un Nokia markalı son cihaz olabileceği belirtiliyor.





Lumia 530 modeli 5xx serisinin son üyesi ancak donanım bakımından Lumia 525 modelinin gerisinde kalıyor. Önceki modelde 1GHZ saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8227 işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi yer almaktaydı.





Bu modelde ise 4 çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 200 yongaseti, Adreno 302 grafik birimi, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesine yer verilmiş. İşlemci bakımından iyileşme olsa da diğer özellikler bakımından gerileme sözkonusu. Windows Phone ekosisteminin 1GB RAM sınırı dikkate alındığında Lumia 530 biraz hayal kırıklığı yaşatacak gibi görünüyor.





Lumia 530 modelinde bunun haricinde çift SIM desteği, 3G desteği, Windows Phone 8.1 işletim sistemi, ekran üzeri menü butonları, microSD ile 128GB'a kadar kapasite artırımı, 5MP çözünürlükte arka kamera, 4 inçlik 854x480 piksel çözünürlük, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS şeklinde diğer özellikler yer alıyor.





Lumia 530 gelecek ay itibariyle belirli ülkelerde sonrasında da global olarak satışa çıkacak. Her iki versiyon da 100 Avro fiyat etiketine sahip olacak.

http://conversations.nokia.com/2014/07/23/lumia-530/