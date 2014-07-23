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Nokia Lumia 530 resmiyet kazandı

4 yıl
1,4b
1
44
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Lumia 530 resmiyet kazandı

Nokia'nın Microsoft'a satışından önce başlayan projelerinden birisi olan düşük maliyetli Lumia 530 akıllı telefonu herhangi bir isim değişikliğine uğramadan lanse edildi. 

Bilindiği gibi Microsoft'un Lumia 830 ile birlikte Nokia by Microsoft tanımını kullanacağı iddia edilmişti. Bu bakımdan Lumia 530'un Nokia markalı son cihaz olabileceği belirtiliyor. 

Lumia 530 modeli 5xx serisinin son üyesi ancak donanım bakımından Lumia 525 modelinin gerisinde kalıyor. Önceki modelde 1GHZ saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8227 işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi yer almaktaydı. 

Bu modelde ise 4 çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 200 yongaseti, Adreno 302 grafik birimi, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesine yer verilmiş. İşlemci bakımından iyileşme olsa da diğer özellikler bakımından gerileme sözkonusu. Windows Phone ekosisteminin 1GB RAM sınırı dikkate alındığında Lumia 530 biraz hayal kırıklığı yaşatacak gibi görünüyor.

Lumia 530 modelinde bunun haricinde çift SIM desteği, 3G desteği, Windows Phone 8.1 işletim sistemi, ekran üzeri menü butonları, microSD ile 128GB'a kadar kapasite artırımı, 5MP çözünürlükte arka kamera, 4 inçlik 854x480 piksel çözünürlük, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS şeklinde diğer özellikler yer alıyor. 

Lumia 530 gelecek ay itibariyle belirli ülkelerde sonrasında da global olarak satışa çıkacak. Her iki versiyon da 100 Avro fiyat etiketine sahip olacak.  

http://conversations.nokia.com/2014/07/23/lumia-530/ Yorum Yaz
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Guaire 4 yıl en beğenilen
Lumia 525'in yarım porsiyonu olmuş bu.

Lumia 535 de çift çekirdek Cortex-A5'li, Adreno 203'lü Snapdragon S4 Play, 256MB RAM, 2GB dahili hafıza, 3MP kamera olur herhalde
Lumia 525'in yarım porsiyonu olmuş bu.Lumia 535 de çift çekirdek Cortex-A5'li, Adreno 203'lü Snapdragon S4 Play, 256MB RAM, 2GB dahili hafıza, 3MP ka...
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eP_362 4 yıl
Lumia 525
- 1 GB RAM
- Otofokuslu kamera
- 720p video kaydı
- Eldiven vb. ile kullanabilme
- 9.9 mm incelik

Lumia 530
- 512 MB RAM
- Sabit odaklı kamera
- 480p video kaydı
- 11.7 mm incelik

530, olsa olsa 525'ten 50 TL daha ucuza satılır(Türkiye için). Bu yüzden alınabiliyorsa hâlâ 525 alınmalı.
Lumia 525- 1 GB RAM- Otofokuslu kamera- 720p video kaydı- Eldiven vb. ile kullanabilme- 9.9 mm incelikLumia 5...
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DH Misafiri 4 yıl
telefomu aldım hiçte galaxy ace ye benzemiyo süper bişi rem 512 olsa bile oyunlarda filan hiç kasma yok.
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mureynur 4 yıl
carrefourdan 299 tl.ye aldım bu gün. fiyat olarak düşünüldüğünde iyi bir cihaz bence. ayrıca wp hoşuma gitti....
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olağan_şüpheli 4 yıl mureynur
mureynur

carrefourdan 299 tl.ye aldım bu gün. fiyat olarak düşünüldüğünde iyi bir cihaz bence. ayrıca wp hoşuma gitti....

tam ederi aslında o. iyi fiyata almışsınız hayırlı olsun.
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Kulak Misafiri 4 yıl mureynur
mureynur
carrefourdan 299 tl.ye aldım bu gün. fiyat olarak düşünüldüğünde iyi bir cihaz bence. ayrıca wp hoşuma gitti....

İnternetten mi aldın merak ettim. Bizim akraba gitmiş de internet alışverişine yönlendirmiş.
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ø 4 yıl
Alt segment için wp çok iyi seçenek. Alt segmentleri bile hızlı çalışıyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Nokia sadece kamerasını kotu yapmış bence tasırm 600serisi kalın ama biraz şirin Nokia kamera ya özel lens koymuş mu
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mcrew 4 yıl
carrefour da 300 liraya düşmüş alınır mı acaba
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qyurddass 4 yıl ekrem71
ekrem71





Nokia'nın Microsoft'a satışından önce başlayan projelerinden birisi olan düşük maliyetli Lumia 530 akıllı telefonu herhangi bir isim değişikliğine uğramadan lanse edildi. 



Bilindiği gibi Microsoft'un Lumia 830 ile birlikte Nokia by Microsoft tanımını kullanacağı iddia edilmişti. Bu bakımdan Lumia 530'un Nokia markalı son cihaz olabileceği belirtiliyor. 



Lumia 530 modeli 5xx serisinin son üyesi ancak donanım bakımından Lumia 525 modelinin gerisinde kalıyor. Önceki modelde 1GHZ saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8227 işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi yer almaktaydı. 



Bu modelde ise 4 çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 200 yongaseti, Adreno 302 grafik birimi, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesine yer verilmiş. İşlemci bakımından iyileşme olsa da diğer özellikler bakımından gerileme sözkonusu. Windows Phone ekosisteminin 1GB RAM sınırı dikkate alındığında Lumia 530 biraz hayal kırıklığı yaşatacak gibi görünüyor.



Lumia 530 modelinde bunun haricinde çift SIM desteği, 3G desteği, Windows Phone 8.1 işletim sistemi, ekran üzeri menü butonları, microSD ile 128GB'a kadar kapasite artırımı, 5MP çözünürlükte arka kamera, 4 inçlik 854x480 piksel çözünürlük, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS şeklinde diğer özellikler yer alıyor. 



Lumia 530 gelecek ay itibariyle belirli ülkelerde sonrasında da global olarak satışa çıkacak. Her iki versiyon da 100 Avro fiyat etiketine sahip olacak.  

 

 


Her yerde 512 mb ram diye geçiyo sadece sizde 1 gb
Zaten ürün giriş seviyesi bu özelliklerle bide 1gb ram olursa orta seviye telflon olur
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1BilimAdamı 4 yıl
Bu saatten sonra önkamera ve flaşsız telefon telefon değildir
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java 4 yıl
Ya bu mikrosoftta karar versin artık... Bir gün alt seviye cihazların üretimi duracak diye haber çıkıyor ertesi gün 530 diye dandik bir model tanıtılıyor... Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye bir laf var de mi...
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Elsa 4 yıl
525 hala çok taze niye boşu boşuna şu telefona arge harcamışlar
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Lightr 4 yıl
Bu ne şimdi nokia
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azteca 4 yıl
bence telefonun adi lumia 400 vb olmalıydı. isimlendirme cidden sacma olmuş.
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Charlie Chaplin 4 yıl
Model numaralarını 5'er 5'er artırarak birbirinin aynısı modelleri piyasa sürmek neyin kafası? Zaten düşük fiyatlı segmentte bir sürü telefonun var, hadi yapıyorsun bari flaş koy flaş. Özçekimin patladığı bu dönemde VGA'da olsa bir ön kamera koy.

Adamlar ileri gideceğine geriye gidiyor.
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