Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia Lumia 920'ye yeni renk seçeneği; Nane Yeşili

6 yıl
1,7b
1
29
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia Lumia 920'ye yeni renk seçeneği; Nane Yeşili
Nokia üst seviye akıllı telefon segmentindeki amiral gemisi Lumia 920 için yeni bir renk seçeneği daha hazırladı. Hali hazırda siyah, beyaz, kırmızı ve sarı gibi renk seçeneklerine sahip olan Lumia 920, dileyen kullanıcılar tarafından "nane yeşili" renk seçeneğiyle de alınabilecek. Nisan ayı ile birlikte ikinci çeyreğe giriş yapmamız ve bahar havasının kendini iyiden iyiye hissettirmesini fırsat bilen Nokia, ürünlerini rakiplerinde olmayan canlı renk seçenekleri ile daha albenili bir hale getirmeyi planlamış gibi görünüyor.
Lumia 920'nin nane yeşili rengine sahip versiyonu, renk farklılığı dışında mevcut modellerden farklı ekstra herhangi bir özellik ya da yeniliğe sahip değil. 4.5-inç büyüklüğünde IPS ekran, Snapdragon S4 işlemci, 1GB bellek ve PureView kamera gibi özelliklerle gelen telefona, yazılım tarafında ise Windows Phone 8 eşlik ediyor. 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Katibim 6 yıl en beğenilen wustti
wustti

gün geçtikçe gözümden düşüyor lumia serisi ilk çıktığında fiyatı uygun olsaydı o gazla alacaktım az daha :) sonra htc 8x hoşuma gitti ama wphone çok kötü 8x de pahalı bu saatten sonra wphone alırken 40 kere düşünürüm

iyi yapmışsınız,herkeste olmasın zaten
wusttigün geçtikçe gözümden düşüyor lumia serisi ilk çıktığında fiyatı uygun olsaydı o gazla alacaktım az daha :) sonra htc 8x hoşuma gi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIMERIDER 6 yıl
ahmet maranki şiddetle tavsiye ediyor
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Nokia Ürdün'ün 1 Nisan şakası bu...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gestapo SS 6 yıl
fıstık yeşil'i eksik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xconnect 6 yıl
Nokia Lumia 950 gelirken altın renkli olsa bile bu saatten sonra alınmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gdervisoglu 6 yıl
Erdi Bey'de dahil, şaka olduğunun kimse farkında değil sanırım. güzel..
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Nokia nane yi yemiş galiba :-) yediği nane yi de satmak istiyor:-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eas722 6 yıl
Kaynak yok mu? Sanırım 1 nisan şakasını yayınladınız... Resmi bir haber yok, twitterdan öylesine paylaşılmış bir fotograf, hem de 1 nisanda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DjarumBlack- 6 yıl
Kılıfı beğenmedim ama bu telefonu çok seviyorum.
Sarı kılıf çok hoş oluyor gerçekten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bababll 6 yıl
nokia'dan bi nane olmayacağının resmidir bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhankara95 6 yıl
Peki nane gibi de kokacak mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl
Katibim
wustti gün geçtikçe gözümden düşüyor lumia serisi ilk çıktığında fiyatı uygun olsaydı o gazla alacaktım az daha :) sonra htc 8x hoşuma gitti ama wphone çok kötü 8x de pahalı bu saatten sonra wphone alırken 40 kere düşünürüm
iyi yapmışsınız,herkeste olmasın zaten

derdiniz oysa siz rahat olun bu fiyata bu özellikleri alan bi kaç kişiden birisiniz. tadını çıkarın. herkesin elinde göremeyeceğinize emin olabilirsiniz:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seconder77 6 yıl
bide nane gibi kokarsa alınır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl
gün geçtikçe gözümden düşüyor lumia serisi ilk çıktığında fiyatı uygun olsaydı o gazla alacaktım az daha :) sonra htc 8x hoşuma gitti ama wphone çok kötü 8x de pahalı bu saatten sonra wphone alırken 40 kere düşünürüm
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Katibim 6 yıl wustti
wustti

gün geçtikçe gözümden düşüyor lumia serisi ilk çıktığında fiyatı uygun olsaydı o gazla alacaktım az daha :) sonra htc 8x hoşuma gitti ama wphone çok kötü 8x de pahalı bu saatten sonra wphone alırken 40 kere düşünürüm

iyi yapmışsınız,herkeste olmasın zaten
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gdervisoglu 6 yıl
bünyeye de büyük faydası varmış..

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIMERIDER 6 yıl
ahmet maranki şiddetle tavsiye ediyor
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1682 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Audio Technica ATH-WS55 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim