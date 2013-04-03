Nokia Lumia 920'ye yeni renk seçeneği; Nane Yeşili

Nokia üst seviye akıllı telefon segmentindeki amiral gemisi Lumia 920 için yeni bir renk seçeneği daha hazırladı. Hali hazırda siyah, beyaz, kırmızı ve sarı gibi renk seçeneklerine sahip olan Lumia 920, dileyen kullanıcılar tarafından "nane yeşili" renk seçeneğiyle de alınabilecek. Nisan ayı ile birlikte ikinci çeyreğe giriş yapmamız ve bahar havasının kendini iyiden iyiye hissettirmesini fırsat bilen Nokia, ürünlerini rakiplerinde olmayan canlı renk seçenekleri ile daha albenili bir hale getirmeyi planlamış gibi görünüyor.

Lumia 920'nin nane yeşili rengine sahip versiyonu, renk farklılığı dışında mevcut modellerden farklı ekstra herhangi bir özellik ya da yeniliğe sahip değil. 4.5-inç büyüklüğünde IPS ekran, Snapdragon S4 işlemci, 1GB bellek ve PureView kamera gibi özelliklerle gelen telefona, yazılım tarafında ise Windows Phone 8 eşlik ediyor.



