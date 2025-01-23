Meraklandıran Samsung Galaxy S25 Edge’in çıkış dönemi açıklandı!

Galaxy S25 Edge, Nisan civarında geliyor
Bu gizem ve merak perdesinin yanı sıra etkinlik sonrasında bir Samsung yöneticisi, Samsung’un Galaxy S25 Edge'i “Nisan 2025 civarında” piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Dolayısıyla cihazın çıkış dönemi de böylelikle belli oldu.
Ek olarak, Galaxy S10'dan bu yana ilk kez Galaxy S serisi dördüncü (FE/Lite harici) bir cihaza sahip olacak. Mevcut onaylanmamı bilgilere göre cihazın 6,4 mm inceliğinde olduğu bildiriliyor; burada kamera çıkıntısının hesaba katılmadığını düşünüyoruz. Ön tarafta muhtemelen serinin geri kalanında da olan Dynamic AMOLED 2x yer alacak. Tasarım da yine kardeşlerine benziyor; düz ekran ve yuvarlatılmış köşeler. Kamera tarafında ise Galaxy S25 Edge'in arkasında sadece iki kamera var. Şu anda geri kalan özellikleri ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi ise bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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