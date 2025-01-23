Meraklandıran Samsung Galaxy S25 Edge’in çıkış dönemi açıklandı!

Tam Boyutta Gör Samsung, düzenlediği Unpacked etkinliğinde beklendiği gibi Galaxy S25 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Ancak firma, etkinliğin sonunda bir sürprize imza atarak daha önceden söylentileri dolaşan Galaxy S25 Edge modelini de ilk defa gösterdi. Firma, etkinlik kapsamında cihaz hakkında detay paylaşmazken bir Samsung yetkilisi Galaxy S25 Edge’in çıkış dönemini açıkladı.

Galaxy S25 Edge, Nisan civarında geliyor

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 Edge, şirketin diğer yeni akıllı telefonlarıyla birlikte piyasaya sürülmüyor. İlginç bir şekilde yeni cihaz, Samsung tarafından bu kez oldukça gizli tutuldu. Evet, söylentiler vardı ama cihaza dair bilgiler hiçbir zaman paylaşılmadı. Öte yandan Samsung, MCU'daki JARVIS'in seslendirmeni Paul Bettany'ye en yeni cihazının tanıtımını yaptırdı. Etkinlik sonrasında firma kimsenin Galaxy S25 Edge'e dokunmasına izin vermedi ancak cihazı sergiledi.

Bu gizem ve merak perdesinin yanı sıra etkinlik sonrasında bir Samsung yöneticisi, Samsung’un Galaxy S25 Edge'i “Nisan 2025 civarında” piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Dolayısıyla cihazın çıkış dönemi de böylelikle belli oldu.

Nvidia, RTX 50 serisinde güç kablolarının erimeyeceğini söylüyor 10 sa. önce eklendi

Ek olarak, Galaxy S10'dan bu yana ilk kez Galaxy S serisi dördüncü (FE/Lite harici) bir cihaza sahip olacak. Mevcut onaylanmamı bilgilere göre cihazın 6,4 mm inceliğinde olduğu bildiriliyor; burada kamera çıkıntısının hesaba katılmadığını düşünüyoruz. Ön tarafta muhtemelen serinin geri kalanında da olan Dynamic AMOLED 2x yer alacak. Tasarım da yine kardeşlerine benziyor; düz ekran ve yuvarlatılmış köşeler. Kamera tarafında ise Galaxy S25 Edge'in arkasında sadece iki kamera var. Şu anda geri kalan özellikleri ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi ise bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.