Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meraklandıran Samsung Galaxy S25 Edge’in çıkış dönemi açıklandı!

    Samsung, düzenlediği Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisini tanıtırken sürpriz bir şekilde Galaxy S25 Edge’i de ilk kez gösterdi. Samsung yetkilisi ise Galaxy S25 Edge’in çıkış dönemini açıkladı.
    Meraklandıran Samsung Galaxy S25 Edge’in çıkış dönemi açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Samsung, düzenlediği Unpacked etkinliğinde beklendiği gibi Galaxy S25 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Ancak firma, etkinliğin sonunda bir sürprize imza atarak daha önceden söylentileri dolaşan Galaxy S25 Edge modelini de ilk defa gösterdi. Firma, etkinlik kapsamında cihaz hakkında detay paylaşmazken bir Samsung yetkilisi Galaxy S25 Edge’in çıkış dönemini açıkladı.

    Galaxy S25 Edge, Nisan civarında geliyor

    Meraklandıran Samsung Galaxy S25 Edge’in çıkış dönemi açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 Edge, şirketin diğer yeni akıllı telefonlarıyla birlikte piyasaya sürülmüyor. İlginç bir şekilde yeni cihaz, Samsung tarafından bu kez oldukça gizli tutuldu. Evet, söylentiler vardı ama cihaza dair bilgiler hiçbir zaman paylaşılmadı.  Öte yandan Samsung, MCU'daki JARVIS'in seslendirmeni Paul Bettany'ye en yeni cihazının tanıtımını yaptırdı. Etkinlik sonrasında firma kimsenin Galaxy S25 Edge'e dokunmasına izin vermedi ancak cihazı sergiledi.

    Bu gizem ve merak perdesinin yanı sıra etkinlik sonrasında bir Samsung yöneticisi, Samsung’un Galaxy S25 Edge'i “Nisan 2025 civarında” piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Dolayısıyla cihazın çıkış dönemi de böylelikle belli oldu.

    Ek olarak, Galaxy S10'dan bu yana ilk kez Galaxy S serisi dördüncü (FE/Lite harici) bir cihaza sahip olacak. Mevcut onaylanmamı bilgilere göre cihazın 6,4 mm inceliğinde olduğu bildiriliyor; burada kamera çıkıntısının hesaba katılmadığını düşünüyoruz. Ön tarafta muhtemelen serinin geri kalanında da olan Dynamic AMOLED 2x yer alacak. Tasarım da yine kardeşlerine benziyor; düz ekran ve yuvarlatılmış köşeler. Kamera tarafında ise Galaxy S25 Edge'in arkasında sadece iki kamera var. Şu anda geri kalan özellikleri ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi ise bulunmuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de satışta

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zyban kullanarak sigarayı bırakanlar jaecoo 7 alınır mı telefondan maç izleme programı tekila bozulur mu kombi kapandı açılmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum