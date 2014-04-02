Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia Lumia 930 gün ışığına çıktı

5 yıl
566
1
148
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia Lumia 930 gün ışığına çıktı
Nokia'nın Windows Phone dünyasına adım attığı ilk telefon olan Lumia 920'nin üzerinden oldukça uzun bir süre geçti ve artık yenilenme vakti geldi. Evleaks tarafından ortaya çıkartılan resmi görsele göre Lumia 930, genel görünüm anlamında Lumia 925 ve Lumia Icon gibi modellerden izler taşıyacak. Farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken telefon, yerini alacağı Lumia 920'ye kıyasla daha ince ve daha hafif bir şaseye sahip olacak.
Farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken Lumia 930, 1080p çözünürlüğünde ekran ile karşımıza çıkıyor olacak. Ekran boyutunun da büyüdüğü yeni telefon, Windows Phone 8.1 işletim sistemi ile kullanıcılarını selamlayacak. Snapdragon 800 işlemcisinden, Adreno 330 grafik biriminden ve 2GB RAM'den güç alması beklenen telefon, ihtiyaç duyduğu gücü daha yüksek kapasiteli pilden karşılıyor olacak. Gövde ve çerçevenin farklı renkte olmasının yarattığı kontrast ile şık bir görünüm sergileyen telefon, 20MP çözünürlüğünde kamera kullanıyor. PureView teknolojisine ve Carl Zeiss lense sahip olan kameranın, Lumia 1520'ye göre fotoğraf ve video kalitesi anlamında ne gibi farklar sunacağı şu an için bilinmiyor.
Resmi duyurusunun yakın gelecekte yapılması beklenen Martini kod adlı Lumia 930'un takip eden süreçte satışa sunulması bekleniyor. Windows Phone ekosisteminin adeta tek oyuncusu olarak yoluna devam eden Nokia'da, Microsoft etkilerini de yeni modeller üzerinde daha fazla görmeye başlayacağız gibi. Lumia 930 olmasa bile yılın ilerleyen dönemlerinde lanse edileck cihazlarda, Micoroft imzası kendini daha fazla belli edebilir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Elsa 5 yıl en beğenilen
930, Z2 ve S5ten ucuz gelsin de forumu sallasın


S3e güncelleme desteği kesilirken 920ye 2 yıl daha güncelleme garantisi verildi. Adamsın Nokia!
930, Z2 ve S5ten ucuz gelsin de forumu sallasınS3e güncelleme desteği kesilirken 920ye 2 yıl daha güncelleme garantisi verildi. Adamsı...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +59
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KingOfShadows 5 yıl
1500 TL civarı olsun yok satsın.
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ens.aslan 5 yıl
şu 'evleaks' ne ayak ?? her firmada mı adamı olur her şeyi sızdırıyor gavurlar..
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Led Zeppelin 4 yıl
2.4k lık batarya mı uzun ömürlü bi kullanım sunacakmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Asr98 4 yıl
Bence fiyatı iyi gibi diğer amiral gemileri 2000 ve üstü iken bu 1800 ayrıca eskisi gibi donanımda geri bir telefon da değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orktas 4 yıl
1800 den satışa sunuldu, bence gayet uygun bir fiyat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gholen 4 yıl
Rakipleri sanki stabil çalışıyor.
bu cihaz 2sene sonra da yağ gibii akar gelişir. Diğerleri çöp olur. S800 lü wp s805li robotu tokatlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadelipoğaça 4 yıl
Vallahi yurtdışı fiyatlarına baktımda durum hiçte iç açıcı değil. LG G3 ve Samsung S5 lerle aynı fiyatlara satılmaya başlamış. Bence burdaki fiyatı 1999-2099 arası olacaktır. 4 aydır beklediğim telefon 1500 TL olur diye düşünmüştüm
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drakoid 4 yıl gholen
gholen
Rakipleri sanki stabil çalışıyor.
bu cihaz 2sene sonra da yağ gibii akar gelişir. Diğerleri çöp olur. S800 lü wp s805li robotu tokatlar


Kafan iyiymis. Ne ictin? Soyle biz de icelim.


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skyrime2828 4 yıl
Bir cihazi iki ayda getiremedi bu nokia(microsoft) bu kadar mi bekletilir. Arada kac tane rakiplerin amiral telefonlari cikti. Birde kar edeceklerini saniyolar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozeceze 4 yıl
Bataryası iyi olsun ısınma sorunu olmasın 1500 lira olsun yık satsın. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halog 4 yıl
Nokia yine model kasıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotoburak 4 yıl
Kardes sen nasihat dan hiç anlamıyorsun nasıl bir çocukluk geçirdin ki böyle embesil oldun.. acaba nokia yi baban mi üretiyor bu kadar savunuyor sun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
navolta 4 yıl
Z1 Compact'dan sonra beklediğim telefon. Hadi bakalım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skillet 4 yıl
Uçuk bir fiyatta olur yine. 925ler hala daha pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl
Gecen yaz cikan 1020 hala guncelleme almamis ve 8.1 desteklemiyor.o zaman bunun da sonu ayni.nokia madem windows ekosisteminde tek uretici,neden microsoft guncellemelerini telefonlarina sunmuyor?
5 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
w_wallace 4 yıl aycibin
aycibin

Gecen yaz cikan 1020 hala guncelleme almamis ve 8.1 desteklemiyor.o zaman bunun da sonu ayni.nokia madem windows ekosisteminde tek uretici,neden microsoft guncellemelerini telefonlarina sunmuyor?

Nasıl 8.1'i desteklemiyor? hepsi destekliyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enemy 4 yıl aycibin
aycibin

Gecen yaz cikan 1020 hala guncelleme almamis ve 8.1 desteklemiyor.o zaman bunun da sonu ayni.nokia madem windows ekosisteminde tek uretici,neden microsoft guncellemelerini telefonlarina sunmuyor?

8.1 daha çıkmadı bilip bilmeden yrum yapıyosunuz
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mares626 4 yıl aycibin
aycibin
Gecen yaz cikan 1020 hala guncelleme almamis ve 8.1 desteklemiyor.o zaman bunun da sonu ayni.nokia madem windows ekosisteminde tek uretici,neden microsoft guncellemelerini telefonlarina sunmuyor?

Daha 8.1 çıkmadı bile
Nerde güncelleme desteği kesiliyor.
Ve wp ekosistemindeki tek üretici Nokia değil.En büyük pazar payına sahip olan Nokia
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
566 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia ve
4 etiket daha haber teknik özelliker detay erdi özüağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper Nirvana CRY 17.3" Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme 5 yıl WD: Yeni Nesil Mor Sabit Diskler, WDCloud ve dahası! 5 yıl iPad için Microsoft Office video inceleme "Sunum hazırlayın, not tutun, bilanço oluşturun" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim