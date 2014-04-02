Nokia Lumia 930 gün ışığına çıktı

Nokia'nın Windows Phone dünyasına adım attığı ilk telefon olan Lumia 920'nin üzerinden oldukça uzun bir süre geçti ve artık yenilenme vakti geldi. Evleaks tarafından ortaya çıkartılan resmi görsele göre Lumia 930, genel görünüm anlamında Lumia 925 ve Lumia Icon gibi modellerden izler taşıyacak. Farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken telefon, yerini alacağı Lumia 920'ye kıyasla daha ince ve daha hafif bir şaseye sahip olacak.

Farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken Lumia 930, 1080p çözünürlüğünde ekran ile karşımıza çıkıyor olacak. Ekran boyutunun da büyüdüğü yeni telefon, Windows Phone 8.1 işletim sistemi ile kullanıcılarını selamlayacak. Snapdragon 800 işlemcisinden, Adreno 330 grafik biriminden ve 2GB RAM'den güç alması beklenen telefon, ihtiyaç duyduğu gücü daha yüksek kapasiteli pilden karşılıyor olacak. Gövde ve çerçevenin farklı renkte olmasının yarattığı kontrast ile şık bir görünüm sergileyen telefon, 20MP çözünürlüğünde kamera kullanıyor. PureView teknolojisine ve Carl Zeiss lense sahip olan kameranın, Lumia 1520'ye göre fotoğraf ve video kalitesi anlamında ne gibi farklar sunacağı şu an için bilinmiyor.

Resmi duyurusunun yakın gelecekte yapılması beklenen Martini kod adlı Lumia 930'un takip eden süreçte satışa sunulması bekleniyor. Windows Phone ekosisteminin adeta tek oyuncusu olarak yoluna devam eden Nokia'da, Microsoft etkilerini de yeni modeller üzerinde daha fazla görmeye başlayacağız gibi. Lumia 930 olmasa bile yılın ilerleyen dönemlerinde lanse edileck cihazlarda, Micoroft imzası kendini daha fazla belli edebilir.