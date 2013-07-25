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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, Lumia cihazları için "YouTube Upload" uygulamasını yayınladı

5 yıl
662
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7
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nokia, Lumia cihazları için
Windows Phone 8 işletim sistemine sahip Nokia Lumia cihazlar için yine Nokia tarafından hazırlanan YouTube Upload isimli uygulama, market üzerinde kullanıma sunuldu.
Nokia'nın Lumia serisi akıllı telefonlarını kullanan kişilerin çektikleri videoların, YouTube üzerine aktarılması amacıyla hazırlanan YouTube Upload uygulaması, bu aktarımları Wi-Fi ya da mobil bağlantılar sayesinde yapabiliyor. Nokia Video Trimmer üzerinden farklı düzenleme imkanlarını da kullanıcılara sunabilen uygulama, basit ara yüzü ile kolay bir kullanım sağlıyor.
Nokia tarafından yayınlanan YouTube Upload uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/youtube-upload/0aeb1b49-f255-41ec-bf47-897b56b15584?signin=true Yorum Yaz
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***Respect*** 5 yıl en beğenilen
Mikropsoft WP8'i Nokia'ya devretsin. Nokia, Micro'dan daha fazla çalışıyor.
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insunwetrust 5 yıl
Nokia olmasa WP8 cidden adam olmaz. Ne kadar stabil olursa olsun, hızlı olursa olsun. İyi ki Lumia var. Telefonumdan memnunum ama Microsoft gerçekten uyuşuk.
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DemirKipi 5 yıl
Resmi Youtube uygulamasını yapıyorlardı sözde. O ne oldu?
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e-Militarist 5 yıl
Uygulamanın adı Nokia Video Upload oldu.

www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/nokia-video-upload/0aeb1b49-f255-41ec-bf47-897b56b15584
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sniko1 5 yıl
Nokia ne zaman uygulama yayınlasa hep aynı yorumlar abi
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e-Militarist 5 yıl
Bu uygulama 'Amber' olarak adlandırılan sistem güncellemesinden sonra kullanılabilir.
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***Respect*** 5 yıl
Mikropsoft WP8'i Nokia'ya devretsin. Nokia, Micro'dan daha fazla çalışıyor.
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insunwetrust 5 yıl
Nokia olmasa WP8 cidden adam olmaz. Ne kadar stabil olursa olsun, hızlı olursa olsun. İyi ki Lumia var. Telefonumdan memnunum ama Microsoft gerçekten uyuşuk.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Nokia Specialist 5 yıl insunwetrust
insunwetrust

Nokia olmasa WP8 cidden adam olmaz. Ne kadar stabil olursa olsun, hızlı olursa olsun. İyi ki Lumia var. Telefonumdan memnunum ama Microsoft gerçekten uyuşuk.

Nokia da eninde sonunda patladı Windows a zaten:

Microsoft, Windows Phone 8 için zaman zaman küçük yamalar ve güncellemeler yayınlasa da görünen o ki şirketin en büyük WP8 ortaklarından Nokia, Microsoft'un bu yavaşlığından pek memnun değil.

Nokia uygulama geliştirme bölümü ikinci başkanı Bryan Biniak, Business Times'a verdiği röportajda Nokia'nın Microsoft'u hızlandırmak istediklerini söyledi. Nokia, Windows Phone 8 çıktığından bu yana sürekli yeni cepler tanıtsa da uygulamaların ve güncellemelerin eksikliği, zayıf nokta olmaya devam ediyor. Bu duruma parmak basan Biniak, "sık sık yeni cihazlar piyasaya sürüyoruz. Birisinin önem verdiği bir uygulama olduğunda ve bu WP8'de olmadığında, bu kaçan bir satış şansıdır" diyor.

"Telefonu uygulamalar olmadan satamazsınız" diyen Biniak, Nokia Lumia cihazlarında kullanılan yazılımların yavaş gelişiminden yakındı. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları uygulamaların platformda yer almaması halinde kullanıcıların yer değiştirmeyeceğini düşünen Biniak, Microsoft ve Nokia'nın Windows Phone'a geçmek için daha fazla neden sağlaması gerektiğine inanıyor. "Geçiş için cihazınızda gerekli uygulamaların sadece var olması yetmez, aynı zamanda daha iyi olmaları gerekir. Bunun yanında diğer cihazlarda elde edemediğiniz eşsiz bir deneyim sunulması gerekir."

Biniak, sıkıntılara rağmen durumun iyileştiğini düşünüyor. Biniak'a göre 2013 sonunda kullanıcılar "Windows Phone'da şu uygulama yok" gibi bir cümle kuramayacaklar. "Bir şirket olarak başkasına güvenip bir şeyleri düzeltmelerini bekleyemeyiz" diyen Biniak, Nokia'nın Windows Phone'da yapılacak geliştirmeler için baskı yaptığını da söylüyor. Gerçekten de Nokia, bir sonraki Windows Phone güncellemesiyle belirli cihazlarda Bluetooth 4.0 desteği vermeye başlayacak.
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