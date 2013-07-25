Nokia, Lumia cihazları için "YouTube Upload" uygulamasını yayınladı

Windows Phone 8 işletim sistemine sahip Nokia Lumia cihazlar için yine Nokia tarafından hazırlanan YouTube Upload isimli uygulama, market üzerinde kullanıma sunuldu.

Nokia'nın Lumia serisi akıllı telefonlarını kullanan kişilerin çektikleri videoların, YouTube üzerine aktarılması amacıyla hazırlanan YouTube Upload uygulaması, bu aktarımları Wi-Fi ya da mobil bağlantılar sayesinde yapabiliyor. Nokia Video Trimmer üzerinden farklı düzenleme imkanlarını da kullanıcılara sunabilen uygulama, basit ara yüzü ile kolay bir kullanım sağlıyor.

Nokia tarafından yayınlanan YouTube Upload uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/youtube-upload/0aeb1b49-f255-41ec-bf47-897b56b15584?signin=true