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Nokia, N8'in yerini alacak model üzerinde çalışıyor

7 yıl
19,4b
1
52
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MeeGo işletim sistemini kullanan N9 ve Windows Phone tabanlı Lumia serisi akıllı telefonlarıyla gündemde olan Nokia, Symbian ailesinin en güçlü temsilcisi olan N8'i güncellemeyi planlıyor. Carl Zeiss destekli kamerasıyla yüksek çekim kalitesi sunan N8'in yerini alacak modelde kamera yeteneklerinin daha da arttırılacağı (örneğin optik yakınlaştırma gibi) ifade ediliyor.
3.5” WVGA Clear Black  ekranla gelmesi ve Symbian işletim sisteminin en yeni sürümünü temel alması beklenen yeni modelde 1GHz hızında işlemci ve 512MB RAM'e yer verileceği konuşuluyor.
Lumia serisi Windows Phone telefonlarında Nokia, yazılım tarafındaki sınırlamalar nedeniyle kendisinden beklenen kalitede kamera özelliklerine yer veremeyen Nokia'nın, kamera tarafındaki boşluğu yeni N8'in yerini alacak yeni Symbian ile doldurması beklenirken, Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan da Nokia World etkinliği kapsamında "Symbian hala bizim gözbebeğimiz" diyerek aslında bu alandaki çalışmalara yönelik güçlü bir mesaj vermişti.
Şu anki bilgilere göre Nokia'nın 2012'ye kadar üst segmentte yeni bir modele sunması beklenmiyor dolayısıyla N8'in yerini alara Symbian platformunda dümene geçecek modelin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor. 

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07ONUR 7 yıl en beğenilen
Ortada kararsızlık yok çıkarmış olmak için Meego çıkarttı, Windows Phone'a geçti ancak daha 1 tane bile telefon satmadığı bir platforma eski platformunu bırakıp geçecek değil heralde? Hem de herşeyine sahipken. S40'ı da sayarsak 4 ayrı platformda ürün çıkartıyorlar beğendiğini alırsın beğenmezsen almazsın. Samsung Android, WM ve Bada çıkarınca kararsız olmuyor ama Nokia tü kaka. Herşeye laf etmek zorunda mısınız Nokia'yla ilgili bi haber bile okumaya gelmiyor ilk yorum ''symbian mı amuhahauhauh''la başlıyor yeter artık
Ortada kararsızlık yok çıkarmış olmak için Meego çıkarttı, Windows Phone'a geçti ancak daha 1 tane bile telefon satmadığı bir platforma eski platformunu bırakı...
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senatorlines 7 yıl
Simbian'ı neden bu kadar kötülüyor insanlar anlamıyorum, Nokia C7 tel.düşürdüm tamire gönderecem smartfonsuz kalmamak için şu çok reklamı yapılan ve rüzgarı esen androidlilerden birini alıp kullanayım dedim telefonum tamirdeyken, SE Experia Ray aldım Android 2.3.3 yüklü. Ama inanın hiç te anlatıldığı gibi değil, çok nadiren de olsa bazen birazcık hız fark ediliyor ve Sony'nın Bravia Engine üstünlüğü var ekranda okadar, geri kalan hepsi "Atraksiyon" androidtte olan her şeyi symbianda yapabiliyoruz zaten, Symbian anna ve belle de de bazı noksanlar giderildi. Uygulama konusunda da gerekli ve ihtiyaç olan bütün uygulamalar symbian'da da var, androit markette dolaştım ve indirdiğim bir sürü işe yramayan kullanışsız uygulama var çoğu öyle adam real player koymuş oraya kasıyor düzgün çalışmıyor bile. Senkronizasyon, şarz ve bluetooth konusunda yine Nokia üstün, C7 yi tamirden geldikten sonrada öncelikli kullanmaya devam edecem, android anlattıkları ve reklamını yaptıkları kadar çıkmadı, symbianlı C7 daha pratik ve kullanışlı, WP7,5 mangodan bile daha kullanışlı benim nazarımda, diğerleri hepsi atraksiyon yapmışlar daha ziyade, aslında ozaman nokia symbian içinde grafik şekil iyileştirse ve biraz da atraksiyon yapsa Ghz de yükseltse çok iyi olur bence. Şimdilik Symbiana devam diyorum her türlü işimi görüyor!
Simbian'ı neden bu kadar kötülüyor insanlar anlamıyorum, Nokia C7 tel.düşürdüm tamire gönderecem smartfonsuz kalmamak için şu çok reklamı yapılan ve rüzgarı ese...
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Mr. Jingles 7 yıl

l3ortacine16
sugar_klavyeci

l3ortacine16

A8 olsa iyiydi.Ben bile alabilirdim o zaman.

Keşke öyle olsa da yanılsam. Symbian Belle sürümü ile adam oldu. Bu sisteme Cortex A8 koyulsa tadından yenmez. ARM 11 olduğu halde Belle ile gayet akıcı ve stabil çalışıyor.

680mhz'e nazaran biraz daha iyidir en azından


Öyle ama internette ARM 11 yüzünden PC versiyonunu açamıyorsun işte. 1 GHz ARM 11 ~600 MHz Cortex A8'e denk. Yani güç olarak bir hayli düşük kalıyor.

Çözünürlük olarak WVGA yerine qHD olsa uyum açısından da daha iyi olur. WVGA nHD'ye uyumlu bir çözünürlük değil. En uygunu qHD. Umarım öyle olur. Bu cihazda büyük ihtimalle 1080p desteği olacak. Fakat ekran çözünürlüğünün yükselme olasılığı da bu bağlamda güçlü bir ihtimal oluyor. Zira 1080p videoyu nHD çözünürlükteki bir ekrandan izlemek hiç iyi olmaz. Dolayısıyla yeni cihazda 1080p desteğinin olmasından ötürü büyük ihtimalle ekran çözünürlüğü değişecek. Istediğim şu yazılımı Cortex tabanlı bir işlemciyle görebilmek.
l3ortacine16sugar_klavyecil3ortacine16A8 olsa iyiydi.Ben bile alabilirdim o zama...
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bir gercek varki nokia bu konuda çok geride kaldı.çünkü halihazırda samsung htc ve lg gibi üreticiler 1.2 ghz çift çekirdekli işlemci 1gb ram kullanmakta nokianın daha satışa çıkmamış n9 modeli bile 1 ghz tek çekirdekli işlemci ile çalışmakta.ayrıca ekran kalitesi yine samsunga lgye göre çok düşük.you tube genel testlere n8 çoğu zaman tabi tutulmuyor.çünkü donanım ve işletim sistemi yönünden nokia çok geride kaldı.ayrıca galaxy s2 satıp n8 olacak olan ardakaş telefondan hiç hiç anlamıyor.birçok teknoloji sitesi tarafından ylın telefonu ve en iyi telefon seçilen galaxy s2,şu anda piyasadaki en donanımlı telefon.
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DH Misafiri 7 yıl
bi arkadr nokıa eğer 1ghz hznda ckartrsa galaxs 2 satarm dmis bnce saat çunku nokının n9 telfnu 1ghz hznda ve 1 gb ram war we meego işltm sistmli harka bı telfon mukemel bı hzı war.
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DH Misafiri 7 yıl
Four score and seven minutes ago, I read a sweet atcrlie. Lol thanks
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Mr. Jingles 7 yıl
GPU'ya oynamalarının faydası yok. Bu kadar güçlü GPU koyacağına normal güçte bir GPU koyup yanına güçlü bir CPU koysa daha iyi olur. Sistem ağır kalıyor ARM 11 yüzünden. Ayrıca GPU ne kadar güçlü olursa olsun internet performansını CPU'nun gücü belirler. CPU güçsüz olduktan sonra GPU istediği kadar güçlü olsun hiçbir faydası olmaz. Internette temel yükü CPU yüklenir. Bu yüzden hem sistemin daha hızlı ve kararlı hem de internet deneyiminin iyi denilebilecek seviyede olabilmesi için ARM 11'i bırakması şart. Bu işlemciyle bu iş olmaz. Samsung ve SE'nin Cortex A8 işlemcili Symbian cihazları var.
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ponchik 7 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci
GPU'ya oynamalarının faydası yok. Bu kadar güçlü GPU koyacağına normal güçte bir GPU koyup yanına güçlü bir CPU koysa daha iyi olur. Sistem ağır kalıyor ARM 11 yüzünden. Ayrıca GPU ne kadar güçlü olursa olsun internet performansını CPU'nun gücü belirler. CPU güçsüz olduktan sonra GPU istediği kadar güçlü olsun hiçbir faydası olmaz. Internette temel yükü CPU yüklenir. Bu yüzden hem sistemin daha hızlı ve kararlı hem de internet deneyiminin iyi denilebilecek seviyede olabilmesi için ARM 11'i bırakması şart. Bu işlemciyle bu iş olmaz. Samsung ve SE'nin Cortex A8 işlemcili Symbian cihazları var.

Forumda gordugum kadariyla nokia sempatizani (not:gozu kapali fan demiyorum karismasin) birisi bile artik arm11 in komik oldugunu acik ve net soylerken arm11 li bir telefonu nokia fiyat politikasi ile ancak fan lar alir

Bakin arm11 de koyabilir ancak orta sinif ve fiyati ona gore tutmasi lazim. (bkz orta direkt androidler ... Ha tamam sorunlu sorunsuz ama ucuz)
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senatorlines 7 yıl
Nokia'nın yazılım mühendisleri Symbian programında ARM11 dışında başka işlemciyi çalıştıramıyorlar mı acaba, sisteme mi entegre edemiyorlar,program mı kaldırmıyor ne, yoksa bu iş olmuyorsa gerçekten Symbianı bıraksınlar, ama elektronik mühendisleri bu işi yapamıyorsa çok yazık, güç tasarufu için olduğunu da pek zannetmiyorum çünkü Cortex8 ve Cortex9 ile çalışan cıhazlar var N8'kadar konuşma süreleri var, neticede bende ARM11'e karşıyım, artık şu yeni işlemcileri sisteme entegre et Nokia, yoksa durum vaziyet iyileşmez!
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SystemApps 7 yıl senatorlines
senatorlines

Nokia'nın yazılım mühendisleri Symbian programında ARM11 dışında başka işlemciyi çalıştıramıyorlar mı acaba, sisteme mi entegre edemiyorlar,program mı kaldırmıyor ne, yoksa bu iş olmuyorsa gerçekten Symbianı bıraksınlar, ama elektronik mühendisleri bu işi yapamıyorsa çok yazık, güç tasarufu için olduğunu da pek zannetmiyorum çünkü Cortex8 ve Cortex9 ile çalışan cıhazlar var N8'kadar konuşma süreleri var, neticede bende ARM11'e karşıyım, artık şu yeni işlemcileri sisteme entegre et Nokia, yoksa durum vaziyet iyileşmez!

genellikle gpuya oynuyorlar.gpu gayet iyi...
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isimsiz34 7 yıl
nokianın 1 ghz işlemci alabilecek kadar parası mı varmış :P
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muRTah 7 yıl
2006da N73, 2010da N8.....
Bu ikisinden hariç beni heyecanlanıran bir telefon olmadı ama şimdi heyecanlandım.
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Telefonla konusurken ayni zamanda mesajda cekilebiliyormus bu modelde inanamiyorum
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Mr. Jingles 7 yıl
@Systemapps, işlemcinin ARM 11 olması Symbian için çok önemli değil demişsin ama sana bu konuda katılmıyorum. Aslında o işlemci sistemi hantallaştırıyor ve cihazı yavaşlatıyor. Uygulama açarken bile bekletebiliyor bu yüzden. ARM 11 bu sistem için yetersiz. ARM 11 yüzünden Symbian cihazlar internet performansında vasatın altında bir deneyim sunuyorlar. Belle sürümü ile gayet iyi yol aldı ama bunun sadece yazılımla değil donanımla da desteklenmesi gerek. Ve ARM 11 bu iş için çok yetersiz. Adam gibi bir performans için bu sisteme Cortex şart yoksa ne kadar yazılım da güncellese Symbian Android'in ve iOS'un gerisinde kalıp fark yemeye mahkûmdur. Yazılım adam olmaya başladı ve yazılımın gerçek gücünü görmek için güçlü bir donanım şart.
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ınfiniti red bull racing 7 yıl
nokia aslında düşük sınıfta symbian, en yükseğin bir düşüğü sınıfta meego,yüksek sınıftada wp7 kullansa bence daha iyi olur. (wp7 ile meego nun yeri değişebilir gidişata göre yazdım.) yani yeni gelecek telefon bence symbian gelmemeli. onunyerine biraz daha bekleyip n10 çıkarıp onu meego ile çıkarabilirler. symbian da n serisinde değil de daha düşük serilerde kullanılır.
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SystemApps 7 yıl
sugar_klavyeci

@Systemapps, işlemcinin ARM 11 olması Symbian için çok önemli değil demişsin ama sana bu konuda katılmıyorum. Aslında o işlemci sistemi hantallaştırıyor ve cihazı yavaşlatıyor. Uygulama açarken bile bekletebiliyor bu yüzden. ARM 11 bu sistem için yetersiz. ARM 11 yüzünden Symbian cihazlar internet performansında vasatın altında bir deneyim sunuyorlar. Belle sürümü ile gayet iyi yol aldı ama bunun sadece yazılımla değil donanımla da desteklenmesi gerek. Ve ARM 11 bu iş için çok yetersiz. Adam gibi bir performans için bu sisteme Cortex şart yoksa ne kadar yazılım da güncellese Symbian Android'in ve iOS'un gerisinde kalıp fark yemeye mahkûmdur. Yazılım adam olmaya başladı ve yazılımın gerçek gücünü görmek için güçlü bir donanım şart.

Arm11 olacağı hakkında bir delil yok ortada hatta tek çekirdekli olacak diye bi kaide de yok.Nokia açık açık symbian hala gözbebeğimiz diyebiliyorsa bunu donanımına da yansıtabilir.Zaten güçlü gpu kullanıyorlar.Neden buna güçlü bir işlemci eklenmesin?Anlaşmada hazır zaten çift çekirdekle ilgili ya bismillah
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SystemApps 7 yıl
anaaammm bu haber nasıl kaçar gözümden :D
Mükemmel bir haber.801 gerçek olursa gerçekten gözüm kapalı geçerim.
Nokia n8 belki hızıyla değil ama fonsiyonalitesiyle göz dolduruyordu.Son çıkan belle sürümü ile hız olarakda baya yol alındı.üstüne eklenecek donnaım güncelleştirmeleri ile gerçekten çok iyi bir cihaz ortaya çıkacak.
Eğer kamera odaklı olacaksa carl zeis kameralı bir model gelecek.Ve n8in sollayıp 16mp kamera ile gelebilir(801i referans alırsak)
İşlemcinin arm11 olması aslında çok önemli değil symbian için.Ancak cortex a8 yahut a9olursa güzel olur.Hatta 801in idda edildiği gibi çift çekirdekli olma ihtimali bile var.
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senatorlines 7 yıl
Symbian'la Meego'ya yazık oldu gerçekten Nokia onları terk etmekle yanlış yapıyor, kendi programı işletim sistemi olmaması büyük hata, bak İOS gayet rahat hem cıhaz kendinin hem işletim sistemi emin adımlarla ileri gidiyor, alıcılar açısından da rahatlacı bence devamlı güncelleme ihtimali var, İphone 3GS'e bile İOS5 yüklüyor, HTC ise şu cıhaza ICS 4.0 var şunlara yok diyor neticede program kendilerinin değil, yapılacak bişey yok.
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