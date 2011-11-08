Nokia, N8'in yerini alacak model üzerinde çalışıyor

MeeGo işletim sistemini kullanan N9 ve Windows Phone tabanlı Lumia serisi akıllı telefonlarıyla gündemde olan Nokia, Symbian ailesinin en güçlü temsilcisi olan N8'i güncellemeyi planlıyor. Carl Zeiss destekli kamerasıyla yüksek çekim kalitesi sunan N8'in yerini alacak modelde kamera yeteneklerinin daha da arttırılacağı (örneğin optik yakınlaştırma gibi) ifade ediliyor.

3.5” WVGA Clear Black ekranla gelmesi ve Symbian işletim sisteminin en yeni sürümünü temel alması beklenen yeni modelde 1GHz hızında işlemci ve 512MB RAM'e yer verileceği konuşuluyor.

Lumia serisi Windows Phone telefonlarında Nokia, yazılım tarafındaki sınırlamalar nedeniyle kendisinden beklenen kalitede kamera özelliklerine yer veremeyen Nokia'nın, kamera tarafındaki boşluğu yeni N8'in yerini alacak yeni Symbian ile doldurması beklenirken, Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan da Nokia World etkinliği kapsamında "Symbian hala bizim gözbebeğimiz" diyerek aslında bu alandaki çalışmalara yönelik güçlü bir mesaj vermişti.

Şu anki bilgilere göre Nokia'nın 2012'ye kadar üst segmentte yeni bir modele sunması beklenmiyor dolayısıyla N8'in yerini alara Symbian platformunda dümene geçecek modelin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.