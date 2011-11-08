Nokia, N8'in yerini alacak model üzerinde çalışıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
MeeGo işletim sistemini kullanan N9 ve Windows Phone tabanlı Lumia serisi akıllı telefonlarıyla gündemde olan Nokia, Symbian ailesinin en güçlü temsilcisi olan N8'i güncellemeyi planlıyor. Carl Zeiss destekli kamerasıyla yüksek çekim kalitesi sunan N8'in yerini alacak modelde kamera yeteneklerinin daha da arttırılacağı (örneğin optik yakınlaştırma gibi) ifade ediliyor.
3.5” WVGA Clear Black ekranla gelmesi ve Symbian işletim sisteminin en yeni sürümünü temel alması beklenen yeni modelde 1GHz hızında işlemci ve 512MB RAM'e yer verileceği konuşuluyor.
Lumia serisi Windows Phone telefonlarında Nokia, yazılım tarafındaki sınırlamalar nedeniyle kendisinden beklenen kalitede kamera özelliklerine yer veremeyen Nokia'nın, kamera tarafındaki boşluğu yeni N8'in yerini alacak yeni Symbian ile doldurması beklenirken, Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan da Nokia World etkinliği kapsamında "Symbian hala bizim gözbebeğimiz" diyerek aslında bu alandaki çalışmalara yönelik güçlü bir mesaj vermişti.
Şu anki bilgilere göre Nokia'nın 2012'ye kadar üst segmentte yeni bir modele sunması beklenmiyor dolayısıyla N8'in yerini alara Symbian platformunda dümene geçecek modelin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.
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Öyle ama internette ARM 11 yüzünden PC versiyonunu açamıyorsun işte. 1 GHz ARM 11 ~600 MHz Cortex A8'e denk. Yani güç olarak bir hayli düşük kalıyor.
Çözünürlük olarak WVGA yerine qHD olsa uyum açısından da daha iyi olur. WVGA nHD'ye uyumlu bir çözünürlük değil. En uygunu qHD. Umarım öyle olur. Bu cihazda büyük ihtimalle 1080p desteği olacak. Fakat ekran çözünürlüğünün yükselme olasılığı da bu bağlamda güçlü bir ihtimal oluyor. Zira 1080p videoyu nHD çözünürlükteki bir ekrandan izlemek hiç iyi olmaz. Dolayısıyla yeni cihazda 1080p desteğinin olmasından ötürü büyük ihtimalle ekran çözünürlüğü değişecek. Istediğim şu yazılımı Cortex tabanlı bir işlemciyle görebilmek.