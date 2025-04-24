Xiaomi, HyperOS 2.2 güncelleme takvimini paylaştı: İşte liste

Xiaomi, HyperOS 2.2 güncelleme takvimini paylaştı
Xiaomi'nin paylaştığı listeye göre, HyperOS 2.2 alacak ilk modeller, Xiaomi 15, Xiaomi 14, Xiaomi Mix Fold 4, Mix Flip, Redmi K80, K70, Note 14 ve Turbo 4 modelleri olacak. Güncellemenin Mayıs ortasından Haziran ortasına kadar tamamlanması bekleniyor. Haziran-Temmuz arasında ise diğer modellere ulaşacak. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Xiaomi, HyperOS 2.2 beklenen yenilikler
Xiaomi, optimize edilmiş animasyonlar aracılığıyla kullanıcı arayüzünü daha akıcı hale getirdi. Bu, uygulama alt sayfalarında gezinirken gelişmiş kesinti animasyonu, uygulamalar arasında geçiş yaparken iyileştirilmiş geçiş animasyonları ve yatay yönelimli uygulamaları kapatırken gelişmiş animasyonları içeriyor.
Güncelleme ayrıca durum çubuğu ve bildirimlerde de iyileştirmeler getiriyor. Bunun yanı sıra ek durum çubuğu simgesi desteği, Genişletilebilir özel bildirimler ve optimize edilmiş sinyallerin geliştirilmiş simge davranışı da yeni güncellemeyle birlikte mevcut. Kilit ekranı bölümünde ise gelişmiş parmak izi kilidi açma animasyonları, masaüstü duvar kağıdı için bulanıklık efekti, gezinme ayarlarında da iyileştirmeler getiriyor.
Birinci parti (Mayıs ortası - Haziran ortası)
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi Note 14 (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Redmi Turbo 4
İkinci parti (Haziran ortası - Temmuz sonu)
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Note 13 (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Turbo 3
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
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