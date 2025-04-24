Xiaomi, HyperOS 2.2 güncelleme takvimini paylaştı: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, HyperOS 2'nin küresel dağıtımını tamamlamışken, bir yandan da HyperOS 2.2 sürümünün geliştirmeye devam ediyor. Son olarak HyperOS 2.1'in devamı olacak güncelleme için yeni bir takvim paylaşıldı. Halihazırda beta testleri devam eden sürüm, Mayıs ortasında yayınlanıyor.

Xiaomi, HyperOS 2.2 güncelleme takvimini paylaştı

Xiaomi'nin paylaştığı listeye göre, HyperOS 2.2 alacak ilk modeller, Xiaomi 15, Xiaomi 14, Xiaomi Mix Fold 4, Mix Flip, Redmi K80, K70, Note 14 ve Turbo 4 modelleri olacak. Güncellemenin Mayıs ortasından Haziran ortasına kadar tamamlanması bekleniyor. Haziran-Temmuz arasında ise diğer modellere ulaşacak. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi, HyperOS 2.2 beklenen yenilikler

Xiaomi, optimize edilmiş animasyonlar aracılığıyla kullanıcı arayüzünü daha akıcı hale getirdi. Bu, uygulama alt sayfalarında gezinirken gelişmiş kesinti animasyonu, uygulamalar arasında geçiş yaparken iyileştirilmiş geçiş animasyonları ve yatay yönelimli uygulamaları kapatırken gelişmiş animasyonları içeriyor.

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Güncelleme ayrıca durum çubuğu ve bildirimlerde de iyileştirmeler getiriyor. Bunun yanı sıra ek durum çubuğu simgesi desteği, Genişletilebilir özel bildirimler ve optimize edilmiş sinyallerin geliştirilmiş simge davranışı da yeni güncellemeyle birlikte mevcut. Kilit ekranı bölümünde ise gelişmiş parmak izi kilidi açma animasyonları, masaüstü duvar kağıdı için bulanıklık efekti, gezinme ayarlarında da iyileştirmeler getiriyor.

Birinci parti (Mayıs ortası - Haziran ortası)

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi Note 14 (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Turbo 4

İkinci parti (Haziran ortası - Temmuz sonu)

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 13 (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro (LTE/5G)

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Turbo 3

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