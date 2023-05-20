Canon akıllı telefonlara girmeye hazırlanıyor

Canon hedef büyüttü
Sektörden gelen bilgilere göre Canon akıllı telefonlarda yer alabilmek için potansiyel ortaklıklar aramaya başladı. İşler yolunda giderse yıl bitmeden Canon imzasını taşıyan bir akıllı telefon kamerası görmek sürpriz olmayacak.
Canon kim veya kimlerle ortaklık kuracak bilinmiyor. Sony ve Samsung zaten kendileri sensör üreticisi olduğu için ihtimal pek yok. Apple da özelleştirilmiş sensörlerden yana tercihini kullanıyor. Oppo, Vivo ve Xiaomi hali hazırda bir ortaklığa sahip. Bu durumda geriye Google, Honor, Motorola, realme gibi markalar kalıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.