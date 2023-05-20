Canon akıllı telefonlara girmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Yıllar önce Nokia’nın başlattığı profesyonel kamera üreticileri ile ortak akıllı telefon kamerası geliştirme trendi bugün çok daha geniş bir alanda kabul gördü. Leika, Zeiss, Hasselblad gibi dev isimler zaman zaman amiral gemisi akıllı telefonlarda boy gösteriyor.

Canon hedef büyüttü

Sektörden gelen bilgilere göre Canon akıllı telefonlarda yer alabilmek için potansiyel ortaklıklar aramaya başladı. İşler yolunda giderse yıl bitmeden Canon imzasını taşıyan bir akıllı telefon kamerası görmek sürpriz olmayacak.

Artık tüketiciyi aldatmak yok 3 gün önce eklendi

Canon kim veya kimlerle ortaklık kuracak bilinmiyor. Sony ve Samsung zaten kendileri sensör üreticisi olduğu için ihtimal pek yok. Apple da özelleştirilmiş sensörlerden yana tercihini kullanıyor. Oppo, Vivo ve Xiaomi hali hazırda bir ortaklığa sahip. Bu durumda geriye Google, Honor, Motorola, realme gibi markalar kalıyor.

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