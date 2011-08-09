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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia N9'un çıkışıyla ilgili en son gelişmeler...

7 yıl
15,1b
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32
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği telefonlardan biri olan Nokia N9 için gün geçmiyor ki yeni bir gelişme yaşanmasın. Sahip olduğu özellikler itibariyle Finlandiyalı mobil iletişim devinin en iyi telefonu olarak pazara giriş yapması beklenen N9 için biri ülkemizi de ilgilendiren üç önemli gelişme yaşandı. Şimdi isterseniz bu gelişmelerin detaylarına birlikte bakalım;

- Nokia N9'un Türkiye tanıtımı 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek: Türkiye pazarına girip girmeyeceği bir süre tartışma konusu olan N9, Nokia Türkiye genel müdürü Çiçek Uyansoy'un da yer alacağı etkinlikte basın mensuplarına tanıtılacak. Önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirilecek bu etkinlikte telefonun başta çıkış tarihi olmak üzere merak edilen detaylarının netlik kazanması bekleniyor.

- Nokia N9 Amerika'da satışa sunulmayacak: Tasarım özellikleriyle akıllı telefon meraklılarının ilgisini çeken N9, dünyanın en büyük elektronik pazarı olan Amerika'da satışa sunulmayacak. Nokia cephesinden Engadget.com sitesine yapılan açıklamalara bakılırsa, hangi ülkede hangi modelin satılacağına o ülke ofisinin karar verdiği ve Amerika için şimdilik N9 satışının planlanmadığı belirtildi.

- Nokia İsveç, N9 için başlattığı geri sayımı kaldırdı: Nokia İsveç sadece birkaç gün kadar önce N9 için resmi internet sitesine geri sayım aracı koymuş ve bu araç 50 günden geriye doğru saymaya başlamıştı. Ancak internet sitesinde yer alan bu araç kaldırıldı. Sessiz sedasız bir şekilde konan ve benzer şekilde sessizce kaldırılan geri sayım için Nokia'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. 

3.9-inç büyüklüğünde ekrana, 1GHz işlemciye ve MeeGo 1.2 işletim sistemine sahip olan Nokia N9, Avrupa'daki ön-sipariş listelerine 600 Avro civarı fiyatlar ile giriş yapmış durumda. 

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flexii_87 7 yıl
benimde aklımı celiyo cünkü ıphone hiç kullanmadım ve kullanmakta istemiyorum. android hiç hoşuma gitmiyo. 2004ten beri nokia saybiam kullanıcıyım. inşallah meego nokiaya yakışır bi işletim sistemidir 4 gözle bekliyorum ;)
birde benim merak ettiğim şey acaba ilerleyen zamanlarda windows 7 yükleme desteği sunarlarm ki????
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sahoron 7 yıl
bence o kadar yüksek fiyatı hak ediyor iphone4den daha fazla hakediyor. ama gel gelelim insanlarda bir apple rüzgarı var durmak bilmiyor. Telefon dikkatli düşünür iseniz tasarım olarak cok ilerici ve bana göre en güzel telefon. Ayrıca bir telefonun hak ettigi para donanımla mı ölcülüyor? degil ama n9daki donanımda öyle cok kötü degil saten meego acayip hızlı. Ayrıca bu telefon ilk dobbly dıgıtal li kaliteli sesi olan bir tel. Hem donanımı ne olursa olsun artık android telefonlar beni heyecanlandırmıyor. N9a kadar fikrim galaxy s2 almaktı ama n9 beni cezbetti. Galaxy s2 süper bir telefon ama ondaki anroidi huewide kullanıyor htc wilfiresde
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omers 7 yıl
bu haberden sonra youtube'daki N9 videolarını izledim ve şunu anladım; nokia meego'ya gerçekten çok yazık etmiş. iOs'a ve androide taş çıkartan bir işletim sistemi.
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Bl00dyHell 7 yıl
Nokia'nın MeeGo'ya desteğinin devam edeceği konusunda şüpheler olmasa daha çok satabilecek bir telefon olurdu N9.
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okanner48 7 yıl
Nokia kendi yazılımlarını sürekli geliştirmek yerine en son çalacağı kapı olan Microsoft ile ortak iş yapıyor. Bir multimedya telefonda Facebook, Twitter vs. ve Nokia tabanlı oyunları(yılanı hala oynayan ve bıkmak bilmeyen bir kesim var) geliştirmek çok mu zor Nokia için anlayamıyorum. İşin üzerine ciddi anlamda eğilse Iphone rüzgarını kesebilir. Sağlamlık ve stabil çalışma(yavaşta olsa) konusunda kullandığım telefonlar içinde en memnun kaldığım marka Nokia'dır. Samsung telefonum iki yıl içinde 8 kez teknik servise gitmiştir. Benden çok Samsung çalışanları kullandı zaten telefonu. Nokia doğru adımlar atarsa eski ginlerine dönmemesi için bir neden göremiyorum.
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darkaura 7 yıl okanner48
okanner48

Nokia kendi yazılımlarını sürekli geliştirmek yerine en son çalacağı kapı olan Microsoft ile ortak iş yapıyor. Bir multimedya telefonda Facebook, Twitter vs. ve Nokia tabanlı oyunları(yılanı hala oynayan ve bıkmak bilmeyen bir kesim var) geliştirmek çok mu zor Nokia için anlayamıyorum. İşin üzerine ciddi anlamda eğilse Iphone rüzgarını kesebilir. Sağlamlık ve stabil çalışma(yavaşta olsa) konusunda kullandığım telefonlar içinde en memnun kaldığım marka Nokia'dır. Samsung telefonum iki yıl içinde 8 kez teknik servise gitmiştir. Benden çok Samsung çalışanları kullandı zaten telefonu. Nokia doğru adımlar atarsa eski ginlerine dönmemesi için bir neden göremiyorum.


nokia o kadar cok hata yapip o kadar cok zaman kaybettiki. 1sene once n8'in bu n9 ozellikleriyle cikmis olmasi gerekirdi. 1ghz islemci ve meego ile. 1sene once meego hazir olmasa bile maemo n900 ile olgunlasmis durumda hazirdi. n8in diger guzel ozellikleriyle guclu islemci ve guclu yazilimi birlestirmis olsaydi nokia simdi rekabetten kopmamisdi. piyasa meegoyu kabul ettirme sansida olmustu. microsoftun kucagina oturmak zorundada kalmazdi.
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silver021 7 yıl
Euro bazlı girecek. euro şuanda 2.45 2.55 civarında seyrederken bunu satın almak olduğu gibi kullanıcılara atılıcak en büyük kazık olucaktır. N9 halen donanım olarak 2 yıl öncesinin donanımını uydurmuş bunuda alıcak bize kakalayacak. Hea gelin beni kakalayan diyen bir dolu kuyruğu görebiliorum şimdiden. çok yazık. :)
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india_ipekyolu 7 yıl
Amerikada nasıl piyasaya sunulmayacak anlayamadım?
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umutarslan.com 7 yıl
darkaura
hevesli arkadaslarla zitlasmak istemiyorum ama n9 un amerikada cikarilmamasi bile tek basina belli bir mesaj veriyor. bir urun amerikan pazarinda yoksa global basari kazanmasi hayaldir. bu kadar buyuk bir pazara sokmamalari teorimi destekler nitelikde. nokia yonetimi phone7 icin n9 un basarisiz olmasini istiyor. keza fiyati ve yaptiklari aciklamalarda bu yonde.

amerika pazarı iphone ve blackbery ile domine edildi.kim telefon alacak daha merak konusu? amerikada satılan cihazların yarısı başka ülkelere gidiyor kaçak olarak türkiye de dahil.iphone4 çıkıyor ertesi hafta sahibinden.comda ilanlar başlıyo.satmayıp kullananlarında sayısı bi hayli fazla.
İşin güzel yanı şu olacak amerikalılar konu açacak Türkiyeden amerikaya gelen varmı n9 getirtecem :D:D ne olur he
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darkaura 7 yıl
hevesli arkadaslarla zitlasmak istemiyorum ama n9 un amerikada cikarilmamasi bile tek basina belli bir mesaj veriyor. bir urun amerikan pazarinda yoksa global basari kazanmasi hayaldir. bu kadar buyuk bir pazara sokmamalari teorimi destekler nitelikde. nokia yonetimi phone7 icin n9 un basarisiz olmasini istiyor. keza fiyati ve yaptiklari aciklamalarda bu yonde.
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Mr. Jingles 7 yıl darkaura
darkaura

hevesli arkadaslarla zitlasmak istemiyorum ama n9 un amerikada cikarilmamasi bile tek basina belli bir mesaj veriyor. bir urun amerikan pazarinda yoksa global basari kazanmasi hayaldir. bu kadar buyuk bir pazara sokmamalari teorimi destekler nitelikde. nokia yonetimi phone7 icin n9 un basarisiz olmasini istiyor. keza fiyati ve yaptiklari aciklamalarda bu yonde.

Hevesliyim ama görüşlerin zıt değil. Amerika pazarı WP7 için tutuluyor. Halihazırda bir MeeGo cihaz ile WP7'li cihazların satışını baltalamak istemezler. Yalnız şu da var. Amerika pazarında olması çoğu zamanda başarı getirse de bu her daim başarı getireceğinin garantisini vermez. Zira Amerika pazarında Android, iOS ve RIM'ın toplamı pazarın büyük bölümünü oluşturuyor ve iddialı olması için ya da en azından pazarda söz sahibi olabilmesi için bunların pazar paylarından ciddi oranda müşteri kapması gerekiyor ki bu da çok kolay görünmüyor. Zaten Apple müşterilerinin ancak küçük bir kısmını kapabilir. Kaparsa Android ve RIM'den kapar. Zaten 1 yıla yakın bir süredir piyasada olmasına rağmen WP7'nin Amerika pazarındaki payı %1 civarlarında. Yani aradan geçen süreye rağmen başarılı olamadığının kanıtı. Nokia'nın ne kadar başarılı olacağı ise tartışmaya açık. Zaten Amerika pazarında başarının gelmemesi küresel çaptaki başarının gelmeyeceğini de büyük oranda garantileyecektir. Kaldı ki Amerikalıların Nokia'dan pek de hoşlandıklarını söyleyemeyiz.
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mert1907 7 yıl
Bu cihaz tutarsa ve Nokia MeeGo'daki potansiyelin farkına varırsa ben tek MeeGo'lu cihazın bu olacağını düşünmüyorum.
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