Nokia N9'un çıkışıyla ilgili en son gelişmeler...

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği telefonlardan biri olan Nokia N9 için gün geçmiyor ki yeni bir gelişme yaşanmasın. Sahip olduğu özellikler itibariyle Finlandiyalı mobil iletişim devinin en iyi telefonu olarak pazara giriş yapması beklenen N9 için biri ülkemizi de ilgilendiren üç önemli gelişme yaşandı. Şimdi isterseniz bu gelişmelerin detaylarına birlikte bakalım;





- Nokia N9'un Türkiye tanıtımı 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek: Türkiye pazarına girip girmeyeceği bir süre tartışma konusu olan N9, Nokia Türkiye genel müdürü Çiçek Uyansoy'un da yer alacağı etkinlikte basın mensuplarına tanıtılacak. Önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirilecek bu etkinlikte telefonun başta çıkış tarihi olmak üzere merak edilen detaylarının netlik kazanması bekleniyor.





- Nokia N9 Amerika'da satışa sunulmayacak: Tasarım özellikleriyle akıllı telefon meraklılarının ilgisini çeken N9, dünyanın en büyük elektronik pazarı olan Amerika'da satışa sunulmayacak. Nokia cephesinden Engadget.com sitesine yapılan açıklamalara bakılırsa, hangi ülkede hangi modelin satılacağına o ülke ofisinin karar verdiği ve Amerika için şimdilik N9 satışının planlanmadığı belirtildi.





- Nokia İsveç, N9 için başlattığı geri sayımı kaldırdı: Nokia İsveç sadece birkaç gün kadar önce N9 için resmi internet sitesine geri sayım aracı koymuş ve bu araç 50 günden geriye doğru saymaya başlamıştı. Ancak internet sitesinde yer alan bu araç kaldırıldı. Sessiz sedasız bir şekilde konan ve benzer şekilde sessizce kaldırılan geri sayım için Nokia'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.





3.9-inç büyüklüğünde ekrana, 1GHz işlemciye ve MeeGo 1.2 işletim sistemine sahip olan Nokia N9, Avrupa'daki ön-sipariş listelerine 600 Avro civarı fiyatlar ile giriş yapmış durumda.