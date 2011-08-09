Nokia N9'un çıkışıyla ilgili en son gelişmeler...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği telefonlardan biri olan Nokia N9 için gün geçmiyor ki yeni bir gelişme yaşanmasın. Sahip olduğu özellikler itibariyle Finlandiyalı mobil iletişim devinin en iyi telefonu olarak pazara giriş yapması beklenen N9 için biri ülkemizi de ilgilendiren üç önemli gelişme yaşandı. Şimdi isterseniz bu gelişmelerin detaylarına birlikte bakalım;
- Nokia N9'un Türkiye tanıtımı 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek: Türkiye pazarına girip girmeyeceği bir süre tartışma konusu olan N9, Nokia Türkiye genel müdürü Çiçek Uyansoy'un da yer alacağı etkinlikte basın mensuplarına tanıtılacak. Önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirilecek bu etkinlikte telefonun başta çıkış tarihi olmak üzere merak edilen detaylarının netlik kazanması bekleniyor.
- Nokia N9 Amerika'da satışa sunulmayacak: Tasarım özellikleriyle akıllı telefon meraklılarının ilgisini çeken N9, dünyanın en büyük elektronik pazarı olan Amerika'da satışa sunulmayacak. Nokia cephesinden Engadget.com sitesine yapılan açıklamalara bakılırsa, hangi ülkede hangi modelin satılacağına o ülke ofisinin karar verdiği ve Amerika için şimdilik N9 satışının planlanmadığı belirtildi.
- Nokia İsveç, N9 için başlattığı geri sayımı kaldırdı: Nokia İsveç sadece birkaç gün kadar önce N9 için resmi internet sitesine geri sayım aracı koymuş ve bu araç 50 günden geriye doğru saymaya başlamıştı. Ancak internet sitesinde yer alan bu araç kaldırıldı. Sessiz sedasız bir şekilde konan ve benzer şekilde sessizce kaldırılan geri sayım için Nokia'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.
3.9-inç büyüklüğünde ekrana, 1GHz işlemciye ve MeeGo 1.2 işletim sistemine sahip olan Nokia N9, Avrupa'daki ön-sipariş listelerine 600 Avro civarı fiyatlar ile giriş yapmış durumda.
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birde benim merak ettiğim şey acaba ilerleyen zamanlarda windows 7 yükleme desteği sunarlarm ki????
nokia o kadar cok hata yapip o kadar cok zaman kaybettiki. 1sene once n8'in bu n9 ozellikleriyle cikmis olmasi gerekirdi. 1ghz islemci ve meego ile. 1sene once meego hazir olmasa bile maemo n900 ile olgunlasmis durumda hazirdi. n8in diger guzel ozellikleriyle guclu islemci ve guclu yazilimi birlestirmis olsaydi nokia simdi rekabetten kopmamisdi. piyasa meegoyu kabul ettirme sansida olmustu. microsoftun kucagina oturmak zorundada kalmazdi.
amerika pazarı iphone ve blackbery ile domine edildi.kim telefon alacak daha merak konusu? amerikada satılan cihazların yarısı başka ülkelere gidiyor kaçak olarak türkiye de dahil.iphone4 çıkıyor ertesi hafta sahibinden.comda ilanlar başlıyo.satmayıp kullananlarında sayısı bi hayli fazla.
İşin güzel yanı şu olacak amerikalılar konu açacak Türkiyeden amerikaya gelen varmı n9 getirtecem :D:D ne olur he
Hevesliyim ama görüşlerin zıt değil. Amerika pazarı WP7 için tutuluyor. Halihazırda bir MeeGo cihaz ile WP7'li cihazların satışını baltalamak istemezler. Yalnız şu da var. Amerika pazarında olması çoğu zamanda başarı getirse de bu her daim başarı getireceğinin garantisini vermez. Zira Amerika pazarında Android, iOS ve RIM'ın toplamı pazarın büyük bölümünü oluşturuyor ve iddialı olması için ya da en azından pazarda söz sahibi olabilmesi için bunların pazar paylarından ciddi oranda müşteri kapması gerekiyor ki bu da çok kolay görünmüyor. Zaten Apple müşterilerinin ancak küçük bir kısmını kapabilir. Kaparsa Android ve RIM'den kapar. Zaten 1 yıla yakın bir süredir piyasada olmasına rağmen WP7'nin Amerika pazarındaki payı %1 civarlarında. Yani aradan geçen süreye rağmen başarılı olamadığının kanıtı. Nokia'nın ne kadar başarılı olacağı ise tartışmaya açık. Zaten Amerika pazarında başarının gelmemesi küresel çaptaki başarının gelmeyeceğini de büyük oranda garantileyecektir. Kaldı ki Amerikalıların Nokia'dan pek de hoşlandıklarını söyleyemeyiz.