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Nokia, Symbian geliştiricileriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor

8 yıl
13,8b
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25
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun dönem stratejisini Microsoft'un Windows Phone platformu üzerine inşa eden Nokia'da, Symbian ekibinde yer alan çalışanlara ne olacağı sorusunun cevabı yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Finlandiya merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre, var olan tüm Symbian aktiviteleri 3000 çalışan ile birlikte Accenture firmasına devrediliyor.

Symbian tabanlı yazılım geliştirme ve destek servisleri sunacak olan Accenture aynı zamanda Windows Phone platformu için yazılım sağlayacak ve kurumsal/operasyonel hizmetler verecek. Nokia'dan Accenture firmasına geçecek olan 3000 geliştiricinin Çin, Finlandiya, Hindistan, İngiltere ve Amerika ofistelerinde görev alması bekleniyor.

Nokia ve Accenture arasındaki nihai anlaşmanın yaz aylarında tamamlanması beklenirken, personel transferinin tamamlanması ise yıl sonunu bulacak. Accenture'ye geçecek 3000 geliştiricinin yanında, Symbian çalışmalarında yer alan diğer 4000 çalışanın (1400'ü Finlandiya'dan) ise 2012 sonuna kadar tamamlanacak süreçte işten çıkartılması bekleniyor.


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jiveltro 8 yıl
bakalım wp7 ne kadar stabil ve kullanışlı olucak symbian gibi kasıntı ve çökmelerle hatalarla dolu olmaz inşallah ios kalitesinde stabil bir işletim sistemi tutturmalarını temenni eder en içten dileklerimle windowsla olan ortaklıklarının hayırlara vesile olmasını dilerim. :)
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Nz9 8 yıl
oh be nokia sonunda .. hep derim şu nokia da symbian yüzünden NEFRET ediyorum diye android e geçiş yapsın HTC Sense gibi de bi arayüz yaptım mı kendıne ıste o zaman nokıa telefonlar alınabılır duruma gelır symbıan ne ole abı ne grafık var ne bı kullanılırlık var insan kullandıgı telefonda gorsellıge doymak ıster ama bu symbian ekranı degıstırıyosun gormuyosun bıle tık dıger ekranı gosterıyo sana..
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Tanarri 8 yıl
okadar sene ortalığı kasıp kavurdular kazandıkları paraları üst üste koysak aya kadar yol olurdu... Çalışanlarda yemeye alışınca adam gibi iş çıkarmıyolar tabi hiçde isyan edip yürüyüş neyim yapmasınlar adam gibi iş çıkarsalardıda öldürmeselerdi symbian kendi kuyusunu kazmak buna dernir heralde az boşta kalsınlarda hırs yapsınlar iyi işler çıkarırlar belki...
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SERKAN BEY 8 yıl
Allahım ne kadar zeki adam var memlekette ne kadar ileri görüşlüler böyle tipler olmasa memleketin hali Nokia'dan beter olurdu herhalde.
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El Fuego 8 yıl
ekmek yedigi kaba etmek diye buna denir.

zavalli nokya, zavalli symbian...
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fatihcanery 8 yıl
nokia için sevindirici,iyi donanımlı bilgisiayara win95 yüklemek gibi bir şeydi.
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H.B.V 8 yıl

fatihcanery

nokia için sevindirici,iyi donanımlı bilgisiayara win95 yüklemek gibi bir şeydi.


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taner11 8 yıl
symbianlı 5800 ım var gps ten navigasyonun bağlanması en az dk alıyor. rezalet
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OverClocK1ng 8 yıl
Yakında Nokia batıyor falan diye haber çıkarsa kesin Hindistan satın alır. Adamlarda Nokia Fanboy donanımı default olarak geliyor..
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darkaura 8 yıl

OverClocKing

Yakında Nokia batıyor falan diye haber çıkarsa kesin Hindistan satın alır. Adamlarda Nokia Fanboy donanımı default olarak geliyor..



Tata-Nokia


(not: tatanin yazilim bolumunude var. yani ihtimal disi degil)
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acbold 8 yıl
Batuist
benim bildiğim windows 7 için bin adet mühendisin çalıştığıydı.. şu ne olduğu belirsiz symbian için 3bin kişinin çalıştığına eminmisiniz? şayet öyle olsaydı mobil platformda şimdi uzay çağını bizlere yaşatıyor olmaları gerekirdi..

aynen katılıyorum.3bin kişi ise,bu berbat işletim sistemini tasarlayan,hazırlayan...fazla söre gerek yok.bırakın olmasınlar.
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crowland 8 yıl
Symbian sadece tarayicisi problemli donanim olarak çok kötü işlemci ve ram kullanmasına rağmen performansliy di oyunlar ve grafik ler de samsung galaxy s symbian kurulduğunu düşünsenize 1 veya 2 eksisi kalır symbian nin
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.: mds :. 8 yıl
Symbian da Windows gibi zaten kitlenip duruyor.
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orhan azeri 8 yıl

.: mds :.
Symbian da Windows gibi zaten kitlenip duruyor.

Wp7 takikiliyormu suan dunyada en sorunsuz lagsiz, calisan iki mobil isletim sisteminden birisi digeri ise ios
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android137 8 yıl

.: mds :.
Symbian da Windows gibi zaten kitlenip duruyor.

Hocam Windows da takılma ve yavaşlama olayı yok
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