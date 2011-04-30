Nokia, Symbian geliştiricileriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Uzun dönem stratejisini Microsoft'un Windows Phone platformu üzerine inşa eden Nokia'da, Symbian ekibinde yer alan çalışanlara ne olacağı sorusunun cevabı yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Finlandiya merkezli firmadan yapılan açıklamaya göre, var olan tüm Symbian aktiviteleri 3000 çalışan ile birlikte Accenture firmasına devrediliyor.

Symbian tabanlı yazılım geliştirme ve destek servisleri sunacak olan Accenture aynı zamanda Windows Phone platformu için yazılım sağlayacak ve kurumsal/operasyonel hizmetler verecek. Nokia'dan Accenture firmasına geçecek olan 3000 geliştiricinin Çin, Finlandiya, Hindistan, İngiltere ve Amerika ofistelerinde görev alması bekleniyor.

Nokia ve Accenture arasındaki nihai anlaşmanın yaz aylarında tamamlanması beklenirken, personel transferinin tamamlanması ise yıl sonunu bulacak. Accenture'ye geçecek 3000 geliştiricinin yanında, Symbian çalışmalarında yer alan diğer 4000 çalışanın (1400'ü Finlandiya'dan) ise 2012 sonuna kadar tamamlanacak süreçte işten çıkartılması bekleniyor.