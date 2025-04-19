Nothing’in yeni amiral Gemisi Phone (3)'ün çıkış tarihi netleşiyor

Tam Boyutta Gör

Nothing’in merakla beklenen yeni akıllı telefonu Phone (3) için sonunda resmi takvim belli oldu. Şirketin CEO’su Carl Pei, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni modelin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını duyurdu. Bu açıklama, markanın önceki amiral gemisi modelleriyle benzer bir zaman çizelgesini işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere Phone (1) Temmuz 2022’de, Phone (2) ise Temmuz 2023’te piyasaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan uygun fiyatlı Phone (3a) serisiyle dikkatleri üzerine çeken Nothing, bu kez daha üst segmentte konumlanacak Phone (3) modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket, 2024’te yeni bir amiral gemisi sunmamıştı. Bu nedenle Phone (3), markanın bir yıllık aranın ardından yeniden sahneye çıkacağı güçlü bir dönüş niteliği taşıyor.

Genesis’in yeni SUV konsepti oldukça şaşırttı: Ultra lüks! 1 gün önce eklendi

Henüz donanım özellikleriyle ilgili net bir bilgi bulunmasa da, önceki modellerin çıkış dönemleri göz önünde bulundurulduğunda ilk resmi ipuçlarının Mayıs veya Haziran ayında paylaşılması bekleniyor. Phone (2) modelinde Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye ve geliştirilmiş bir Glyph (arka LED bildirim) arayüzüne yer verilmişti. Phone (3) tarafında ise yeni nesil bir işlemci, örneğin Snapdragon 8s Gen 4 veya Snapdragon 8 Elite gibi daha güçlü bir yonga seti kullanılması muhtemel görünüyor. Ayrıca arka tasarımdaki ışıklı panelin de daha da geliştirilmesi bekleniyor.

Nothing’in yaz dönemi lansman geleneğine geri dönmesi, marka takipçileri açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Phone (3), hem donanım hem tasarım açısından önemli yenilikler sunarak şirketin amiral gemisi geleneğini bir adım öteye taşıyabilir. Tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Nothing’in yeni amiral Gemisi Phone (3), 2025 yazında geliyor