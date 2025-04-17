Samsung One UI 7.0 güncellemesi tekrar başlıyor: İşte güncelleme takvimi

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Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 7 güncellemesini kısa süreliğine durdurmuş ve kullanıcılardan bu konuda özür dilemişti. Şimdi ise yeniden dağıtıma almak için hazırlıklara başladı. Ice Universe, Galaxy S24 serisi için güncellemenin tekrar kullanıcılara sunulduğunu paylaştı. İşte güncellenen One UI 7.0 takvimi...

One UI 7.0 güncellemesi tekrar başlıyor

Güncellemenin neden durdurulduğu konusunda şirket sessiz kalırken, Güney Kore'deki Exynos işlemcili S24 modellerinde ciddi bir hata yaşandığı iddia edilmişti. Bu hata ise, telefon kilidinin açılmasına engel olabiliyordu. Görünüşe göre Samsung, bu problemi kısa sürede çözüme kavuşturdu ve dağıtım tekrar başlıyor.

One UI 7 güncellemesinin tüm bölgelerde aynı anda mı yoksa kademeli olarak mı sunulacağı şu an için belirsiz. Benzer şekilde, güncellemeyi alacak modellerin listesinde bir değişiklik olup olmadığına dair de net bir bilgi bulunmuyor.

Samsung, One UI 7 güncellemesi için özür mesajı paylaştı 2 gün önce eklendi

Son olarak Samsung'un güncellemeye dair yeni takvimi ise Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Yeni paylaşılan güncelleme planı, bazı modellerin daha uzun süre bekleyeceğini gösteriyor. Hemen aşağıdan One UI 7.0 alacak modellere ve tarihlere göz atabilirsiniz.

Nisan 2025

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Mayıs 2025

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Flip 5 / Z Fold 5

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4 / Z Fold 4

Galaxy Tab S9 serisi

Galaxy Z Flip 3 / Z Fold 3

Galaxy S21 serisi

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S8 serisi

Galaxy S22 serisi

Galaxy S21 FE

Haziran 2025

Galaxy Tab S9 FE serisi

Galaxy A16 5G / A35 5G / A55 5G

Galaxy F16 / F15 / F55 serisi

Galaxy M16 / M15 / M35 / M55 / M55s serisi

Galaxy A25 / A05s / A15 / A14 / A14 5G / A06

Galaxy A34 / A54 / A73 / A33 / A53

Galaxy F05 / F34 / F54

Galaxy M05 / M34 / M33 / M53

Galaxy Tab A9+ / A9+ 5G

Galaxy XCover 7

Galaxy F14 / F14 5G / M14 / M14 5G

Temmuz 2025

Galaxy Tab A9

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Samsung One UI 7.0 güncellemesi tekrar başlıyor: İşte takvim