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    Samsung One UI 7.0 güncellemesi tekrar başlıyor: İşte güncelleme takvimi

    Samsung'un sürpriz şekilde duraklattığı One UI 7.0 güncellemesi tekrar başlıyor. Peki hangi cihazlar ne zaman güncelleme alacak? İşte Samsung'un güncelleme takvimi...
    Samsung One UI 7.0 güncellemesi tekrar başlıyor: İşte takvim Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 7 güncellemesini kısa süreliğine durdurmuş ve kullanıcılardan bu konuda özür dilemişti. Şimdi ise yeniden dağıtıma almak için hazırlıklara başladı. Ice Universe, Galaxy S24 serisi için güncellemenin tekrar kullanıcılara sunulduğunu paylaştı. İşte güncellenen One UI 7.0 takvimi...

    One UI 7.0 güncellemesi tekrar başlıyor

    Güncellemenin neden durdurulduğu konusunda şirket sessiz kalırken, Güney Kore'deki Exynos işlemcili S24 modellerinde ciddi bir hata yaşandığı iddia edilmişti. Bu hata ise, telefon kilidinin açılmasına engel olabiliyordu. Görünüşe göre Samsung, bu problemi kısa sürede çözüme kavuşturdu ve dağıtım tekrar başlıyor.

    One UI 7 güncellemesinin tüm bölgelerde aynı anda mı yoksa kademeli olarak mı sunulacağı şu an için belirsiz. Benzer şekilde, güncellemeyi alacak modellerin listesinde bir değişiklik olup olmadığına dair de net bir bilgi bulunmuyor.

    Son olarak Samsung'un güncellemeye dair yeni takvimi ise Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Yeni paylaşılan güncelleme planı, bazı modellerin daha uzun süre bekleyeceğini gösteriyor. Hemen aşağıdan One UI 7.0 alacak modellere ve tarihlere göz atabilirsiniz.

    Nisan 2025

    • Galaxy S24
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold 6

    Mayıs 2025

    • Galaxy Tab S10+
    • Galaxy Tab S10 Ultra
    • Galaxy Z Flip 5 / Z Fold 5
    • Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy Z Flip 4 / Z Fold 4
    • Galaxy Tab S9 serisi
    • Galaxy Z Flip 3 / Z Fold 3
    • Galaxy S21 serisi
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy Tab S8 serisi
    • Galaxy S22 serisi
    • Galaxy S21 FE

    Haziran 2025

    • Galaxy Tab S9 FE serisi
    • Galaxy A16 5G / A35 5G / A55 5G
    • Galaxy F16 / F15 / F55 serisi
    • Galaxy M16 / M15 / M35 / M55 / M55s serisi
    • Galaxy A25 / A05s / A15 / A14 / A14 5G / A06
    • Galaxy A34 / A54 / A73 / A33 / A53
    • Galaxy F05 / F34 / F54
    • Galaxy M05 / M34 / M33 / M53
    • Galaxy Tab A9+ / A9+ 5G
    • Galaxy XCover 7
    • Galaxy F14 / F14 5G / M14 / M14 5G

    Temmuz 2025

    • Galaxy Tab A9
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    pskillercheto 19 saat önce

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