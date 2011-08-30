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Nokia: Türkiye'nin en sevilen markasıyız

7 yıl
18,4b
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98
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek İcan Uyansoy, ekonomi dergisi CNBC-E Business'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Son yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin en sevilen markası olduklarını söyleyen Uyansoy, Nokia olarak amaçlarının akıllı telefonları demokratikleştirmek, herkesin alabileceği seviyelere çekmek olduğunu söyledi.
Türkiye'de yerel içeriğe müthiş bir talep olduğunu söyleyen Uyansoy, bir haftada 1 milyon 887 bin uygulama indirildiğini, bu açıdan bakıldığında ülke olarak Avrupa'da birinci, dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde ise ilk üç arasında yer aldığımızı ifade etti. Oyunların en popüler içerik olduğunu söyleyen Uyansoy, Nokia'nın 12 yıldır burada olduğunu, yatırımların krizde bile devam ettiğini ve Türkiye'de çok güçlü bir pozisyonda olduklarını söyledi. 
Röportajın tamamını CNBC-E Business Eylül sayısında okuyabilirsiniz. 

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xxxx1 7 yıl en beğenilen
birisi bu aplaya ''takke düştü kel göründü diyebilirmi''?..
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revelax 7 yıl
bizim nokiaya karsi garezimiz yok kim iyi performansli uygun fiyata tlf satarsa onu aliriz eskiden piyasada fazla model yoktu bizde cok bilincli kullanici degiliz ama devir degisti nokia degismedi turkiyede ne sursem satarim mantogi iyi yerlesmis bu degismesi lazim
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stealth213 7 yıl
buradaki arkadaşların çoğunun ebeveyni nokia kullanıyordur benimkiler gibi. Annem telefon ediyor babamda kamerasını kullanıyor sadece. Aslında babam bir ara samsunga geçti ancak telefonla denize girince yine nokia ya döndü
Bu +50 tayfasını geri bırakırsak teknolojinin t sinden çakmayan bir sürü 15+ insanlar gezmekte. özellikle bayanlar bunların daha da uzağında kalınca kulak aşinalığından ve en büyük rakibi samsungun hiçte çekici olmayan tasarımlarından dolayı nokia önde. Bir ara çok sevindim iphone u herkesin elinde görünce ancak facebook+tweeter+angry birds dışında uygulama kullanmayan arkadaşlarımı görünce 1800 tl nin 1600 lük kısmının markaya gittiğini görmek beni üzdü.

telefon alırken aslında ufak bir soru sorsalar 512mb ile 1gb ram arasında ne fark vardır? diye. Hafızası daha yüksektir diyen arkadaşları nokia bölümüne alsalar hem onlar paradan tasarruf eder hemde teknolojik harikalar tikicanların elinde işkence görmezler.
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bafbaf 7 yıl
8500 kapasitif ekrana geçeli bayağı oldu.
En sevilen marka olması satılan ürüne sağlanan servis desteğinden dolayıdır demek isterdim o da yok,bir yakınım navigasyon tuşu koptuğu için servise verdi,servis sıvı teması var diye garanti dışı bıraktı,çalışan cihaz bozuk olarak geldi.Artık modellerini problemli olarak üretip satan şirket benim en sevdiğim marka olamaz.
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khytr89 7 yıl

bafbaf

8500 kapasitif ekrana geçeli bayağı oldu.
En sevilen marka olması satılan ürüne sağlanan servis desteğinden dolayıdır demek isterdim o da yok,bir yakınım navigasyon tuşu koptuğu için servise verdi,servis sıvı teması var diye garanti dışı bıraktı,çalışan cihaz bozuk olarak geldi.Artık modellerini problemli olarak üretip satan şirket benim en sevdiğim marka olamaz.



işte bir bilinçsiz tüketici örneği...

nokia nın servis desteğini ne yazıkki teleservis şirketi veriyor burda markanın bir suçu yok.. üstelik bu teleservis apple,,sonyericsson,htc,i-mate gibi cihazlarında yetkili servisi

senin eleştirin nokia ya ya değil teleserviceye olmalı..
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photo sir 7 yıl
Adamlar doğru olanı yazmış, ama ben şahsen RIM seviyorum
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grimser 7 yıl
Ara sıra bende küfür ediyorum ama seviyorum yinede samimi buluyorum abi elimden gelen bu bende bunu yapabildim der gibi nokia
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ogi_can 7 yıl
tabi seversiniz. Tüm dünyanın 5800 stoğunu bitirdiniz burada! Hala satıyorlar ya dokunmatik olmayan rezistif ekranlı, kıt symbian işletim sistemli kalas telefonu.
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mertekin 7 yıl
Nokia maalesef gelişen teknoloji ve trendlere ayak uyduramadı/uydurmadı.
Bunun bedelini ağır ödediklerini kendileride biliyorlar.
Bu nedenle symbian belleyi diğer symbianlarla karşılaştırılmayacak derecede iyileştirip özellik eklemişler.

Muhtemelen 2012'de symbian belle ve windows phone 7 sistemli telefonları ile pozisyonlarını tekrar güçlü hale getirecekler.

Haklarını yemeyeyim halen N95 8GB kullanıyorum ve yetmediği hiç bir yer yapmadığı hiç bir şey yok.
Ama dediğim gibi Nokia'nın gelecek vaadetmesi için işlemci-ram-ekran kartı üçlüsünü sağlam tutup güzelde bir yazılım desteği vermesi gerekiyor.

Dipnot:Forumda bazı arkadaşların Nokia kullananlara çok ağır hakarete varan yorumlarını görüyorum.Bu arkadaşlar sosyal hayatta ezik takılan,adam yerine konulmayan,özgüveni eksik olan tipler.
Kendilerine piyasadaki en pahalı telefonu alıp olmayanlara hava atarak bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar sanırım.Böyle insanlardan çok görüyorum piyasada.
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SAITAMA 7 yıl
Abla kendini inandırmış ama müşteri artık yemiyor Nokia temcit pilavı gibi aynı telefonları ısıtıp ısıtıp önümüze koymaya devam ederse sonu hayırlı olmayacak.
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musivga 7 yıl
çok sevilmeleri en iyi oldukları anlamına gelmez. bu ülkede en sevilen ve en çok satılan araba bi zamanlar doğan ve şahindi çünkü ucuzdu. ilk piyasaya giren firma her zaman avantajlıdır renault gibi. nokiada bunun avantajını kullandı bide ucuz olmanın. tabi ilk zamanlar symbian yoktu ios android yoktu...biri bunları bu polyanna ablaya anlatsın herhafta bi model çıkaracağına gitsinler symbiana yatırım yapsınlar yoksa batacaklar bizde telefonları daha pahalıya almak zorunda kalacaz...
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omers 7 yıl
bu kadın neyden içdiğiyse bende ondan istiyorum :))
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KayhanKaan 7 yıl
İyi telefon anısıyla kötü telefon anasıyla anılır.
Türkler sizi nasıl seviyor acaba
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inexo 7 yıl omers
omers
bu kadın neyden içdiğiyse bende ondan istiyorum :))

bu tatlı rüyadan uyandırmak lazım
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Mr.Basketball 7 yıl
Nesini Seviyorlar Nokia'nın Anlamıyorum...
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gfbekir 7 yıl
nokiaya saygim sonsuz sonucta gercekten buyuk bir devdi ama benden onlara tavsiye teknolojiye ayak uydurun
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umutarslan.com 7 yıl
CodnameAlp
Samsung ve Iphone gibi firmalar yeni nesil telefonlar çıkarana kadar, piyasa tekelindeydi.. Her ay bir modelinin kapağını değiştirip yeni model diye yıllarca yutturdu millete.. Şimdi ise hakettiği ilgisizliğe mahkum oldular.

kapak değiştiği içinmi bu nefret :D 3gden 3gs ye kapak değişmediği gibi olsa daha hoş olurdu.
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Lepanto 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com
CodnameAlp
Samsung ve Iphone gibi firmalar yeni nesil telefonlar çıkarana kadar, piyasa tekelindeydi.. Her ay bir modelinin kapağını değiştirip yeni model diye yıllarca yutturdu millete.. Şimdi ise hakettiği ilgisizliğe mahkum oldular.

kapak değiştiği içinmi bu nefret :D 3gden 3gs ye kapak değişmediği gibi olsa daha hoş olurdu.

hocam aksam aksam guldurdun beni
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