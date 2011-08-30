Nokia: Türkiye'nin en sevilen markasıyız

Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek İcan Uyansoy, ekonomi dergisi CNBC-E Business'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Son yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin en sevilen markası olduklarını söyleyen Uyansoy, Nokia olarak amaçlarının akıllı telefonları demokratikleştirmek, herkesin alabileceği seviyelere çekmek olduğunu söyledi.

Türkiye'de yerel içeriğe müthiş bir talep olduğunu söyleyen Uyansoy, bir haftada 1 milyon 887 bin uygulama indirildiğini, bu açıdan bakıldığında ülke olarak Avrupa'da birinci, dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde ise ilk üç arasında yer aldığımızı ifade etti. Oyunların en popüler içerik olduğunu söyleyen Uyansoy, Nokia'nın 12 yıldır burada olduğunu, yatırımların krizde bile devam ettiğini ve Türkiye'de çok güçlü bir pozisyonda olduklarını söyledi.

Röportajın tamamını CNBC-E Business Eylül sayısında okuyabilirsiniz.