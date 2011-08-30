Nokia: Türkiye'nin en sevilen markasıyız

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek İcan Uyansoy, ekonomi dergisi CNBC-E Business'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı. Son yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin en sevilen markası olduklarını söyleyen Uyansoy, Nokia olarak amaçlarının akıllı telefonları demokratikleştirmek, herkesin alabileceği seviyelere çekmek olduğunu söyledi.
Türkiye'de yerel içeriğe müthiş bir talep olduğunu söyleyen Uyansoy, bir haftada 1 milyon 887 bin uygulama indirildiğini, bu açıdan bakıldığında ülke olarak Avrupa'da birinci, dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde ise ilk üç arasında yer aldığımızı ifade etti. Oyunların en popüler içerik olduğunu söyleyen Uyansoy, Nokia'nın 12 yıldır burada olduğunu, yatırımların krizde bile devam ettiğini ve Türkiye'de çok güçlü bir pozisyonda olduklarını söyledi.
Röportajın tamamını CNBC-E Business Eylül sayısında okuyabilirsiniz.
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telefon alırken aslında ufak bir soru sorsalar 512mb ile 1gb ram arasında ne fark vardır? diye. Hafızası daha yüksektir diyen arkadaşları nokia bölümüne alsalar hem onlar paradan tasarruf eder hemde teknolojik harikalar tikicanların elinde işkence görmezler.
En sevilen marka olması satılan ürüne sağlanan servis desteğinden dolayıdır demek isterdim o da yok,bir yakınım navigasyon tuşu koptuğu için servise verdi,servis sıvı teması var diye garanti dışı bıraktı,çalışan cihaz bozuk olarak geldi.Artık modellerini problemli olarak üretip satan şirket benim en sevdiğim marka olamaz.
işte bir bilinçsiz tüketici örneği...
nokia nın servis desteğini ne yazıkki teleservis şirketi veriyor burda markanın bir suçu yok.. üstelik bu teleservis apple,,sonyericsson,htc,i-mate gibi cihazlarında yetkili servisi
senin eleştirin nokia ya ya değil teleserviceye olmalı..
Bunun bedelini ağır ödediklerini kendileride biliyorlar.
Bu nedenle symbian belleyi diğer symbianlarla karşılaştırılmayacak derecede iyileştirip özellik eklemişler.
Muhtemelen 2012'de symbian belle ve windows phone 7 sistemli telefonları ile pozisyonlarını tekrar güçlü hale getirecekler.
Haklarını yemeyeyim halen N95 8GB kullanıyorum ve yetmediği hiç bir yer yapmadığı hiç bir şey yok.
Ama dediğim gibi Nokia'nın gelecek vaadetmesi için işlemci-ram-ekran kartı üçlüsünü sağlam tutup güzelde bir yazılım desteği vermesi gerekiyor.
Dipnot:Forumda bazı arkadaşların Nokia kullananlara çok ağır hakarete varan yorumlarını görüyorum.Bu arkadaşlar sosyal hayatta ezik takılan,adam yerine konulmayan,özgüveni eksik olan tipler.
Kendilerine piyasadaki en pahalı telefonu alıp olmayanlara hava atarak bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar sanırım.Böyle insanlardan çok görüyorum piyasada.
Türkler sizi nasıl seviyor acaba
bu tatlı rüyadan uyandırmak lazım
kapak değiştiği içinmi bu nefret :D 3gden 3gs ye kapak değişmediği gibi olsa daha hoş olurdu.
hocam aksam aksam guldurdun beni
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