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Tam Boyutta Gör Apple, dün geliştiriciler ve meraklılar için iOS 18.1 beta sürümünü yayınladı. Yeni iOS 18 sürümü yeni Siri ve fazlasını içeren Apple Intelligence'ı getiriyor. Ayrıca kullanıcıların telefon görüşmelerini kaydetmelerine ve yazılı döküm almasına olanak tanıyan bir özelliği de sunuyor.

iOS 18.1 beta çıktı: Apple Intelligence kullanıma sunuldu 16 sa. önce eklendi

iOS 18.1 arama kaydı özelliği nasıl kullanılacak?

iPhone kullanıcılarının aramayı kaydetmek için arama yaptıktan sonra sol üst köşedeki kayıt düğmesine dokunması yeterli olacak. Aramadaki herkes sesli bir mesajla aramanın kaydedildiğini dair bilgilendirilecek. Ancak, karşı tarafın onay vermesi gibi bir durum söz konusu değil; telefon görüşmesinin kaydedilmesini istemiyorsa görüşmeyi sonlandırması gerekecek.

Arama devam ederken gerçekleşen ses kaydı Notlar uygulamasına kaydedilecek. Kullanıcılar, kaydedilen telefon görüşmelerini Notlar’ı açıp tekrar dinleyebilecek ve yazılı olarak dökümünü ve özetini alabilecek.

Apple Intelligence, şu anda yalnızca iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 geliştirici beta sürümleriyle sınırlı. Apple Intelligence’ı açmak için güncellemeyi yüklemek de yeterli değil; iPhone’un dilini İngilizce, bölgeyi Amerika olarak ayarlayıp bekleme listesine katılmak gerekiyor.

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iOS 18.1 ile iPhone'lara arama kaydetme özelliği geliyor