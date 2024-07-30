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    Anlık Bildirim

    iOS 18.1 ile iPhone'lara arama kaydetme özelliği geliyor

    Apple, 29 Temmuz'da iOS 18.1'in ilk betasını yayınladı. iOS 18.1 beta sürümde Apple Intelligence'ın yanı sıra Arama Kaydı özelliğinin sunulduğu dikkat çekti.    
    ios 18.1 arama kaydı Tam Boyutta Gör
    Apple, dün geliştiriciler ve meraklılar için iOS 18.1 beta sürümünü yayınladı. Yeni iOS 18 sürümü yeni Siri ve fazlasını içeren Apple Intelligence'ı getiriyor. Ayrıca kullanıcıların telefon görüşmelerini kaydetmelerine ve yazılı döküm almasına olanak tanıyan bir özelliği de sunuyor.

    iOS 18.1 arama kaydı özelliği nasıl kullanılacak?

    iPhone kullanıcılarının aramayı kaydetmek için arama yaptıktan sonra sol üst köşedeki kayıt düğmesine dokunması yeterli olacak. Aramadaki herkes sesli bir mesajla aramanın kaydedildiğini dair bilgilendirilecek. Ancak, karşı tarafın onay vermesi gibi bir durum söz konusu değil; telefon görüşmesinin kaydedilmesini istemiyorsa görüşmeyi sonlandırması gerekecek.

    Arama devam ederken gerçekleşen ses kaydı Notlar uygulamasına kaydedilecek. Kullanıcılar, kaydedilen telefon görüşmelerini Notlar’ı açıp tekrar dinleyebilecek ve yazılı olarak dökümünü ve özetini alabilecek.

    Apple Intelligence, şu anda yalnızca iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 geliştirici beta sürümleriyle sınırlı. Apple Intelligence’ı açmak için güncellemeyi yüklemek de yeterli değil; iPhone’un dilini İngilizce, bölgeyi Amerika olarak ayarlayıp bekleme listesine katılmak gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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