iOS 18.1 ile iPhone'lara arama kaydetme özelliği geliyor

iOS 18.1 arama kaydı özelliği nasıl kullanılacak?
iPhone kullanıcılarının aramayı kaydetmek için arama yaptıktan sonra sol üst köşedeki kayıt düğmesine dokunması yeterli olacak. Aramadaki herkes sesli bir mesajla aramanın kaydedildiğini dair bilgilendirilecek. Ancak, karşı tarafın onay vermesi gibi bir durum söz konusu değil; telefon görüşmesinin kaydedilmesini istemiyorsa görüşmeyi sonlandırması gerekecek.
Arama devam ederken gerçekleşen ses kaydı Notlar uygulamasına kaydedilecek. Kullanıcılar, kaydedilen telefon görüşmelerini Notlar’ı açıp tekrar dinleyebilecek ve yazılı olarak dökümünü ve özetini alabilecek.
Apple Intelligence, şu anda yalnızca iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 geliştirici beta sürümleriyle sınırlı. Apple Intelligence’ı açmak için güncellemeyi yüklemek de yeterli değil; iPhone’un dilini İngilizce, bölgeyi Amerika olarak ayarlayıp bekleme listesine katılmak gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.