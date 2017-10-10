Nokia VR kamerası OZO'ya yönelik çalışmaları durdurma kararı aldı

Bundan yaklaşık 2 yıl önce Nokia; 8 adet kamera ve 8 adet mikrofona sahip olan ve 360 derece kayıt imkanı sunan VR kamerası OZO'yu tanıtmıştı. OZO ile birlikte VR dünyasında değişim yaratmak ve sektörün önemli bir oyuncusu haline gelmek isteyen şirket, OZO'yu; ilk etapta 60.000$ fiyat etiketiyle satışa sunmuş sonrasında ise fiyatta indirime giderek müşterilerin 45.000$ karşılığında OZO'ya sahip olabileceklerini açıklamıştı. Şirket OZO'yu büyük ümitlerle geliştirip piyasaya sürse de rakiplerin artması ve pek çok VR gözlüğünün/kaskının satışa sunulmasının ardından işler Nokia için beklenildiği gibi gitmedi.

Finlandiya merkezli şirket bugün yaptığı açıklamayla birlikte bu olumsuz tablonun sonuçlarını açıkladı. ''VR endüstrisinin beklenenden daha yavaş geliştiğini'' ileri süren Nokia VR teknolojisine yönelik yatırımlarını optimize edeceğini kaydetti. Bu amaç uğrunda OZO VR kamerasına ve ilgili donanımlara yönelik geliştirme çalışmalarının sonlandırıldığını açıklayan şirket ayrıca Finlandiya, ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünya genelinde Nokia Technologies çatısı altında çalışan toplam 310 kişinin işine son verileceğini açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre yaklaşık 1090 çalışanı bulunan Nokia Technologies biriminin yüzde 35'i işten çıkarılacak. Nokia süreci başlatmak için Nokia Technologies'ın Finlandiya'daki çalışanlarını temsil eden heyeti görüşmeye davet ettiğini de ifade etti. Tabi işten çıkarmalara rağmen Nokia Technologies ekibi çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Nokia duyurusunda çok fazla detay vermese de şirketin; dijital sağlık alanına yönelik projelere ve karlı patent lisanslama işine odaklanacağını açıkladı.

https://www.nokia.com/en_int/news/releases/2017/10/10/nokia-focuses-on-patent-brand-and-technology-licensing-and-targets-faster-growth-in-digital-health-with-sharpened-strategy-for-nokia-technologies