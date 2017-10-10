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Nokia VR kamerası OZO'ya yönelik çalışmaları durdurma kararı aldı

Nokia yaklaşık 2 yıl önce ''dünyanın en gelişmiş VR kamerası'' olarak tanıttığı OZO için geliştirme çalışmalarına son verdi. Şirket bu kararla birlikte 310 kişiyi işten çıkaracak.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bundan yaklaşık 2 yıl önce Nokia; 8 adet kamera ve 8 adet mikrofona sahip olan ve 360 derece kayıt imkanı sunan VR kamerası OZO'yu tanıtmıştı. OZO ile birlikte VR dünyasında değişim yaratmak ve sektörün önemli bir oyuncusu haline gelmek isteyen şirket, OZO'yu; ilk etapta 60.000$ fiyat etiketiyle satışa sunmuş sonrasında ise fiyatta indirime giderek müşterilerin 45.000$ karşılığında OZO'ya sahip olabileceklerini açıklamıştı. Şirket OZO'yu büyük ümitlerle geliştirip piyasaya sürse de rakiplerin artması ve pek çok VR gözlüğünün/kaskının satışa sunulmasının ardından işler Nokia için beklenildiği gibi gitmedi.
 
Finlandiya merkezli şirket bugün yaptığı açıklamayla birlikte bu olumsuz tablonun sonuçlarını açıkladı. ''VR endüstrisinin beklenenden daha yavaş geliştiğini'' ileri süren Nokia VR teknolojisine yönelik yatırımlarını optimize edeceğini kaydetti. Bu amaç uğrunda OZO VR kamerasına ve ilgili donanımlara yönelik geliştirme çalışmalarının sonlandırıldığını açıklayan şirket ayrıca Finlandiya, ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünya genelinde Nokia Technologies çatısı altında çalışan toplam 310 kişinin işine son verileceğini açıkladı.
Şirketin açıklamasına göre yaklaşık 1090 çalışanı bulunan Nokia Technologies biriminin yüzde 35'i işten çıkarılacak. Nokia süreci başlatmak için Nokia Technologies'ın Finlandiya'daki çalışanlarını temsil eden heyeti görüşmeye davet ettiğini de ifade etti. Tabi işten çıkarmalara rağmen Nokia Technologies ekibi çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Nokia duyurusunda çok fazla detay vermese de şirketin; dijital sağlık alanına yönelik projelere ve karlı patent lisanslama işine odaklanacağını açıkladı.

https://www.nokia.com/en_int/news/releases/2017/10/10/nokia-focuses-on-patent-brand-and-technology-licensing-and-targets-faster-growth-in-digital-health-with-sharpened-strategy-for-nokia-technologies Yorum Yaz
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OverClocK1ng 1 yıl
60.000 Dolara kamera yapıp bunu çok satacaklarını beklemişler ya. Tipik Nokia işte. Her zaman kazıkçıydı. Eskiden telefonda sahip olduğu patentler vs. sayesinde ve tanınmışlığından dolayı çok satıyordu. Rakipleri de Siemens, Ericsson vs. gibi takoz telefon üreticileri idi. Tabi koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi denildiği için alternatifi olmayan insanlar alıyorlardı. Şimdi yine telefon üretmeye başladı. Ama zannediyor ki eskisi gibi insanlar koşup gidip Nokia alacaklar. Elbette iyi satış yapacaktır ama beklentinin altında kalacak. Çünkü artık adam gibi, şık ve kaliteli telefon üreten bir sürü firma var. Kazın ayağı artık öyle değil..
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ankaland 1 yıl
VR işi 3d işinden daha zor.. ekipman hantal pahalı ve en büyük sorun içerik sağlayıcıların bu işten gelir elde etmelerinin zor olması bence VR yi yine çok uçlarda olmasına sebep olacak.. VR sadece geçici bir pazarlama taktiği olacaktır..
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Telefondan iki-üç para kazandılar,AR-GE hemen çöpe gitsin... Nokia ilk başta da bundan kaybetti zaten. Apple sağlam bir Ar-Ge çalışması ile pazarı alt üst etti. Hızlı adapte olan veya önceden hazırlıklı olan Samsung gibi telefon pazarında Nokia yanında esamesi okunmayan firmalar Ar-Ge ile nerelere geldi. Nokia en iyi olduğu kamera alanında OZO ile iyi şeyler yapabilirdi...
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