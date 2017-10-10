İptal edilen ince çerçeveli Lumia telefonu internete sızdırıldı

Microsoft yavaş yavaş akıllı telefon pazarından çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bundan böyle yeni donanım geliştirilmeyecek ve Windows 10 mobil işletim sistemine yeni özellik eklenmeyecek. Aslında bunun ilk işaretleri iptal edilen Lumia telefonlarda saklı.

Dikkat çekici tasarım



2014 yılına ait bir Lumia telefonun sızdırılan görselleri Microsoft’un dikkat çekici bir modeli iptal ettiğini gösteriyor. Lumia 435 olması beklenen telefonda 5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekran yer alırken, Snapdragon 200 yonga seti, 4GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlüğünde arka kamera gibi özellikler mevcut.

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Telefonda dikkat çeken ise ince ekran çerçeveleri. Sağ ve sol kenarı inceltilen akıllı telefonun üst kenarı da oldukça ince. Sadece kamera ve sensörler için küçük bir alan bırakılmış. O dönemde üst çerçevede bu denli bir incelik pek de gördüğümüz bir şey değildi. Sadece Sharp Aquos telefonu çerçevesiz bir tasarım sunuyordu ancak çok pahalıydı. Lumia 435 bu bakımdan iyi bir alternatif olabilirdi.

Microsoft’un bu telefonu neden iptal ettiği bilinmiyor ancak yavaş yavaş alt seviye pazardan çıkarak üst seviyeye odaklanmaya başladığı döneme denk geldiği tahmin ediliyor. Bu bakımdan firmanın pazarlama konusunda kaynak ayırmak için böyle bir karar almış olması muhtemel.