Nokia, Windows Phone 7'li telefonlar hazırlayabilir ?

Dünya telefon devi Nokia, Symbian ve MeeGo tabanlı telefon çalışmalarına ek olarak ürün gamına Windows Phone 7'li çözümler de ekleyebilir. Akıllı telefon pazarındaki kan kaybı karşısında Microsoft yöneticisi Stephen Elop'u tepe yöneticisi olarak atayan Nokia'nın, bu gelişmeyle birlikte yazılım devi Microsoft ile yakınlaşacağı yönündeki iddialar güçlenmiş ve iki firmanın hangi zeminde bulaşacağı merak edilir olmuştu.
Akıllı telefon pazarı için kendi kontrolünde olmayan platformlara sıcak bakmadığını dolayısıyla çalışmalarını Symbian ve MeeGo ekseninde devam edeceğini açıklayan Nokia, Windows Phone 7'li çözümler sunabilir. Mobile-Reviews sitesinin genel yayın yönetmeni Eldar Murtazin konuyla ilgili açıklamasında, şirket yöneticilerinin geçtiğimiz ay kapalı kapıların ardında bir araya geldiğini ve teknoloji paylaşımının ötesinde, Nokia markası altında yeni bir Windows Phone 7 telefon gamının oluşturulmasının görüşüldüğünü öne sürüyor. Windows Phone 7 ile akıllı telefon pazarında yeni bir sayfa açan Microsoft için Nokia gibi bir dev ile olası bir iş birliği önemli kazanımlar sağlayabilir.
Hem pazar payı hem de global yaygınlığı açısından, farklı fiyat segmentleri için lanse ettiği her telefonu pek çok kanalda aynı anda satışa sunabilme yeteneğine sahip olan Nokia, Windows Phone 7'nin yaygınlaşmasında önemli bir rol üstlenebilir. Nokia'nın Windows Phone 7 tabanlı çözümler sunup sunmayacağı henüz spekülasyondan ibaret olsa bile Nokia imzalı Windowas Phone 7 telefonların, karekteristik anlamda bir takım farklılıklara sahip olabileceği de iddia edilmiyor değil. Ekim ayında lanse edilen Windows Phone 7 için yeni yılın başında iki büyük güncelleme gelmesi ve kes-yapıştır ile multi-tasking gibi özelliklerin eklenmesi bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Söylediğin her firma için geçerli, nasıl daha ucuza mal olcaksa o şekilde üretilir. Önemli olan AR-GE çalışmaları; Nokia kendi mühendislerinin ortaya koyduğu donanımla pekala başka bir işletim sistemi kullanabilir...
android inadı için bir söz der ki ; esen rüzgar karşısında eğilmezsen kökünden sökülüp gidersin !!!
ceo kovuldu yeni ceo kovulmamak için nereye saldıracağı şaşırdı...
symbian
windows
meego :)
Yani senin dediğin iflasa götürür şirketi.
Hem adamlar artık Symbian için düzenli olarak güncelleme yayınlayacaklarını söylüyor. Güncellemelerde önemli ve köklü değişimler var sanırım.
BKZ: chip.com.tr/...
@raz0r38
Sanırım symbianı sevip savunan son insanlardan birisin. Ender birisi olduğun için seni kırmak istemiyorum:)
Neden Symbian artık iyi bir işletim sistemi değil:
1- Çok kasıyor
2- Her telefona mirror sürüm çıkartıp uygulama uyumluluğunu ortadan kaldırıyor.
3- Her modele uyumlu güncelleme yapılması çok zor ve zaman alıcı olduğu için güncellemeler geç ve buglar giderilmemiş olarak yayınlanıyor.
4- Görünüm ve kullanım sistemi artık demode oldu.
5- Uygulama bulmak zorlaştı
6- Satın aldığınız uygulamaların çoğu imei numarasına kayıt olduğu için telefonunuz serviste değişse bile satın aldığınız uygulamaları yeni telefona lisanslayamıyorsunuz
7- Symbianı Nokia kullanıyor ve tüketiciler Nokia'nın teknik servis hizmeti dahil malzeme kalitesinden bıkmış vaziyette.
8- Her 3 aya bir küçük değişikliklerle yeni model çıkarıp yeni telefon aldırtma derdiler fakat yeni telefon almış kişi 3 ay sonra daha yeni modeli görünce pişman oluyor.