Nokia, Windows Phone 7'li telefonlar hazırlayabilir ?

Dünya telefon devi Nokia, Symbian ve MeeGo tabanlı telefon çalışmalarına ek olarak ürün gamına Windows Phone 7'li çözümler de ekleyebilir. Akıllı telefon pazarındaki kan kaybı karşısında Microsoft yöneticisi Stephen Elop'u tepe yöneticisi olarak atayan Nokia'nın, bu gelişmeyle birlikte yazılım devi Microsoft ile yakınlaşacağı yönündeki iddialar güçlenmiş ve iki firmanın hangi zeminde bulaşacağı merak edilir olmuştu.

Akıllı telefon pazarı için kendi kontrolünde olmayan platformlara sıcak bakmadığını dolayısıyla çalışmalarını Symbian ve MeeGo ekseninde devam edeceğini açıklayan Nokia, Windows Phone 7'li çözümler sunabilir. Mobile-Reviews sitesinin genel yayın yönetmeni Eldar Murtazin konuyla ilgili açıklamasında, şirket yöneticilerinin geçtiğimiz ay kapalı kapıların ardında bir araya geldiğini ve teknoloji paylaşımının ötesinde, Nokia markası altında yeni bir Windows Phone 7 telefon gamının oluşturulmasının görüşüldüğünü öne sürüyor. Windows Phone 7 ile akıllı telefon pazarında yeni bir sayfa açan Microsoft için Nokia gibi bir dev ile olası bir iş birliği önemli kazanımlar sağlayabilir.

Hem pazar payı hem de global yaygınlığı açısından, farklı fiyat segmentleri için lanse ettiği her telefonu pek çok kanalda aynı anda satışa sunabilme yeteneğine sahip olan Nokia, Windows Phone 7'nin yaygınlaşmasında önemli bir rol üstlenebilir. Nokia'nın Windows Phone 7 tabanlı çözümler sunup sunmayacağı henüz spekülasyondan ibaret olsa bile Nokia imzalı Windowas Phone 7 telefonların, karekteristik anlamda bir takım farklılıklara sahip olabileceği de iddia edilmiyor değil. Ekim ayında lanse edilen Windows Phone 7 için yeni yılın başında iki büyük güncelleme gelmesi ve kes-yapıştır ile multi-tasking gibi özelliklerin eklenmesi bekleniyor.