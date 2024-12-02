Honor 300 Ultra tanıtıldı: Uygun fiyata amiral gemisi özellikler

6.78 inç büyüklüğünde AMOLED ekran gelen Honor 300 Ultra, 120 Hz yenileme hızı, HDR desteği ve 4000 nit tepe parlaklık seviyesiyle gelişmiş ekran deneyimi vadediyor. 300 Ultra, serinin diğer üyelerinden farklı olarak ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucuyu kullanıcılara sunuyor.
Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan telefon, 12 GB ve 16 GB RAM ile 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçeneklerine sahip.
Honor 300 Ultra, serinin diğer üyeleri gibi silikon karbon teknolojili 5300 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Ayrıca 100 W kablolu, 80 W kablosuz şarj hızını destekliyor.
Honor 300 Ultra fiyatı
Çeşitli yapay zeka araçlarına sahip olan Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile gelen Honor 300 Ultra'nın 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasiteli versiyonu 577 dolar, 16 GB RAM ve 1 TB kapasiteli versiyonu ise 646 dolar fiyattan Çin'de satışa sunulmuş durumda. Küresel pazarlara çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.
Honor 300 Ultra özellikleri
- Boyutlar: 163.8 x 75.3 x 8.2 mm, 198 gr
- Ekran: 6.78 inç, 1224 x 2700 piksel, AMOLED, 120Hz, HDR, 4000 nits (pik)
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 512 GB / 1 TB
- Arka kamera: 50 MP, f/2.0, OIS (ana); 50 MP, f/3.0, OIS, 3.8x zum (periskop telefoto); 12 MP, f/2.2 (ultra geniş açı)
- Ön kamera: 50 MP, f/2.1; 2 MP f/2.4 (derinlik sensörü)
- Batarya: 5300mAh, 100W hızlı şarj, 80 W kablosuz şarj
- İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0
- Bağlantı: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3, BDS uydu mesajlaşma
- Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), stereo hoparlör, IP65 sertifikası
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