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    Honor 300 Ultra tanıtıldı: Uygun fiyata amiral gemisi özellikler

    Honor, 300 serisi telefonlarını tanıttı. Serinin zirvesinden yer alan Honor 300 Ultra, amiral gemisi özelliklerini uygun fiyata kullanıcılarak buluşturmayı hedefliyor. 
    Honor 300 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor, 300 serisi telefonlarını tanıttı. Şirket bu sene, 300 ve 300 Pro modellerine ek olarak 300 Ultra modelini de seriye ekledi. Honor 300 Ultra, amiral gemisi özelliklerini uygun fiyata kullanıcılarak buluşturmayı hedefliyor. Telefon neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    6.78 inç büyüklüğünde AMOLED ekran gelen Honor 300 Ultra, 120 Hz yenileme hızı, HDR desteği ve 4000 nit tepe parlaklık seviyesiyle gelişmiş ekran deneyimi vadediyor. 300 Ultra, serinin diğer üyelerinden farklı olarak ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucuyu kullanıcılara sunuyor.

    Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan telefon, 12 GB ve 16 GB RAM ile 512 GB ve 1 TB depolama alanı seçeneklerine sahip. 

    Honor 300 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında, 50 MP ana kameraya, 50 MP IMX858 sensöre sahip 3.8x optik yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açı kamera eşik ediyor. Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerayla yüksek kaliteli portre fotoğrafları vadediyor. Honor ayrıca gerçekçi ışık ve gölge efektleri elde etmek için özel bir AI Işık Kontrol Motoru eklediğini belirtiyor.

    Honor 300 Ultra, serinin diğer üyeleri gibi silikon karbon teknolojili 5300 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Ayrıca 100 W kablolu, 80 W kablosuz şarj hızını destekliyor.

    Honor 300 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor 300 Ultra fiyatı

    Çeşitli yapay zeka araçlarına sahip olan Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile gelen Honor 300 Ultra'nın 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasiteli versiyonu 577 dolar, 16 GB RAM ve 1 TB kapasiteli versiyonu ise 646 dolar fiyattan Çin'de satışa sunulmuş durumda. Küresel pazarlara çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.

    Honor 300 Ultra özellikleri

    • Boyutlar: 163.8 x 75.3 x 8.2 mm, 198 gr
    • Ekran: 6.78 inç, 1224 x 2700 piksel, AMOLED, 120Hz, HDR, 4000 nits (pik)
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 
    • RAM: 12 GB / 16 GB
    • Depolama: 512 GB / 1 TB 
    • Arka kamera: 50 MP, f/2.0, OIS (ana); 50 MP, f/3.0, OIS, 3.8x zum (periskop telefoto); 12 MP, f/2.2 (ultra geniş açı)
    • Ön kamera: 50 MP, f/2.1; 2 MP f/2.4 (derinlik sensörü) 
    • Batarya: 5300mAh, 100W hızlı şarj, 80 W kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3, BDS uydu mesajlaşma
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), stereo hoparlör, IP65 sertifikası
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