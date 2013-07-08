"Nokia Windows RT tabletin görselleri internete sızmış olabilir"

Nokia'nın Perşembe günü tanıtacağı 41MP kameraya sahip yeni Lumia akıllı telefonu için geri sayım devam ederken, uzun süredir gündemde olan bir tablet iddiası var.





Nokia'nın Microsoft ile ortaklığından bu yana sık sık gündeme gelen tablet iddiası henüz herhangi bir yönetici tarafından doğrulanmadı. Ancak bazı kaynaklar ısrarla Nokia markalı bir tabletin yıl sonuna doğru piyasaya çıkacağı konusunda ısrarlı.





Bugün WPCentral forumlarında paylaşılan bir görselin, Nokia tablet prototipinin ilk örneğini taşıdığı iddiası ortaya atıldı. Windows RT işletim sistemine sahip olan Nokia'nın tabletinde 1.3GHz saat hızında çalışan NVIDIA Tegra 3 işlemci, 2GB RAM, 16 noktadan dokunmatik ekran, HDMI, USB, SIM girişi gibi özellikler bulunuyor.





Nokia'nın bu tableti piyasaya sürme ihtimali oldukça düşük. Bir yıl öncesinin işlemcisini taşıdığı için pazarda tepkiyle karşılaşabilir. Kaynaklar da bu sebebe değinerek Nokia'nın modeli piyasaya sürmekten vazgeçtiğini belirtiyor.





Bununla birlikte Nokia'nın alüminyum kasaya sahip 10.5 ve 8.5 inçlik iki faklı Windows RT tableti gelecek yıl piyasaya sürmek için hazırlık yaptığı kısa süre önce gündeme gelmişti. Bu bakımdan Nokia'nın tablet planlarını tamamen bir kenara koyduğu söylenemez.





http://www.wpcentral.com/images-dropped-nokia-windows-rt-prototype-tablet-exposed?style=default