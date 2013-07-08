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Nokia Windows RT tabletin görselleri internete sızmış olabilir

5 yıl
658
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Windows RT tabletin görselleri internete sızmış olabilir
Nokia'nın Perşembe günü tanıtacağı 41MP kameraya sahip yeni Lumia akıllı telefonu için geri sayım devam ederken, uzun süredir gündemde olan bir tablet iddiası var.

Nokia'nın Microsoft ile ortaklığından bu yana sık sık gündeme gelen tablet iddiası henüz herhangi bir yönetici tarafından doğrulanmadı. Ancak bazı kaynaklar ısrarla Nokia markalı bir tabletin yıl sonuna doğru piyasaya çıkacağı konusunda ısrarlı.

Bugün WPCentral forumlarında paylaşılan bir görselin, Nokia tablet prototipinin ilk örneğini taşıdığı iddiası ortaya atıldı. Windows RT işletim sistemine sahip olan Nokia'nın tabletinde 1.3GHz saat hızında çalışan NVIDIA Tegra 3 işlemci, 2GB RAM, 16 noktadan dokunmatik ekran, HDMI, USB, SIM girişi gibi özellikler bulunuyor.

Nokia'nın bu tableti piyasaya sürme ihtimali oldukça düşük. Bir yıl öncesinin işlemcisini taşıdığı için pazarda tepkiyle karşılaşabilir. Kaynaklar da bu sebebe değinerek Nokia'nın modeli piyasaya sürmekten vazgeçtiğini belirtiyor.

Bununla birlikte Nokia'nın alüminyum kasaya sahip 10.5 ve 8.5 inçlik iki faklı Windows RT tableti gelecek yıl piyasaya sürmek için hazırlık yaptığı kısa süre önce gündeme gelmişti. Bu bakımdan Nokia'nın tablet planlarını tamamen bir kenara koyduğu söylenemez.
Nokia Windows RT tabletin görselleri internete sızmış olabilir


http://www.wpcentral.com/images-dropped-nokia-windows-rt-prototype-tablet-exposed?style=default Yorum Yaz
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Salona 5 yıl en beğenilen
"Nokia Windows RT tabletin görselleri internete sızmış olabilir"

Zaten fotoğrafın gerçek olmuşluğu belli değil. Haber zaten iddia ama iddia olması bile iddia
"Nokia Windows RT tabletin görselleri internete sızmışolabilir"Zaten fotoğrafın gerçek olmuşluğu belli değil. Haber zaten iddia ama iddia ol...
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aybey 5 yıl
Başka kaynaklar RT'den vaz geçip norlam x86 temelli Windows 8 üzerinde Nokia'nın çalıştığını yazıyorlar.
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1OOOOOO 5 yıl
Bu tablet çıkmayacak demişsiniz de fiyatı 600-700 liraya güncel işlemcili rami iyi bir tablet çıksa niye kimse almasın. Yani güncel donanımla çıkarıp 1000-2000 lira aralığına çıkarsa kimse dönüp de almaz. Yani özetle fiyat önemli.
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swat882 5 yıl 1OOOOOO
George Jetson

Bu tablet çıkmayacak demişsiniz de fiyatı 600-700 liraya güncel işlemcili rami iyi bir tablet çıksa niye kimse almasın. Yani güncel donanımla çıkarıp 1000-2000 lira aralığına çıkarsa kimse dönüp de almaz. Yani özetle fiyat önemli.

iki firmaya bak dostum sence ? ürünlerini ucuza satacak firmalar mı bunlar
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gokhans19 5 yıl
hawloo
ahead
regaibyigit.5 anlarım 10 anlarım 15 anlarımda bu 16 parmak ne alaka?
adamlar ayak parmaklarınıda kullanıyor heralde.
Kimse samsung 4 çekirdekli işlemci 2gb ram koyunca gereksiz demiyor. Ama Nokia 16 dokunma algılı ekran 41mp çözünürlüklü kamera yapınca bu ne şimdi gibi cevaplar alıyoruz. İnsanları anlamak garip.

4 çekirdek 2gb ram olunca performans artıyor ama 16 dokunmatikli olunca neye yarıyor bilen yok. Tabletin ekranına hem 2 elimizdeki tüm parmakları hemde 2 ayağımızdaki 6 parmağı aynı andamı basıcaz. Mantığı nedir yani 16 parmağı algılamasının.
Ha birde nokia ve windows rt. 2 ayrı çöp bunu alacak enayilerde vardır tabi. Android tablet dururken şuna para veren gidip kendini camdan atsın.
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swat882 5 yıl
nokia ve rt
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Guest-F8946C419 5 yıl gokhans19
gokhans19
hawloo
Orijinalden alıntı: ahead
Orijinalden alıntı: regaibyigit.5 anlarım 10 anlarım 15 anlarımda bu 16 parmak ne alaka?
adamlar ayak parmaklarınıda kullanıyor heralde.
Kimse samsung 4 çekirdekli işlemci 2gb ram koyunca gereksiz demiyor. Ama Nokia 16 dokunma algılı ekran 41mp çözünürlüklü kamera yapınca bu ne şimdi gibi cevaplar alıyoruz. İnsanları anlamak garip.

4 çekirdek 2gb ram olunca performans artıyor ama 16 dokunmatikli olunca neye yarıyor bilen yok. Tabletin ekranına hem 2 elimizdeki tüm parmakları hemde 2 ayağımızdaki 6 parmağı aynı andamı basıcaz. Mantığı nedir yani 16 parmağı algılamasının.
Ha birde nokia ve windows rt. 2 ayrı çöp bunu alacak enayilerde vardır tabi. Android tablet dururken şuna para veren gidip kendini camdan atsın.

Uygulama desteklemezse ne işe yarayacağını sorabilir miyim?

Benchmark testlerinde 10 puan fazla alıyor diye mutlu olan varsa bilemem.
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ahead 5 yıl
regaibyigit.
5 anlarım 10 anlarım 15 anlarımda bu 16 parmak ne alaka?

adamlar ayak parmaklarınıda kullanıyor heralde.
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hawloo 5 yıl ahead
ahead
regaibyigit.
5 anlarım 10 anlarım 15 anlarımda bu 16 parmak ne alaka?

adamlar ayak parmaklarınıda kullanıyor heralde.

Kimse samsung 4 çekirdekli işlemci 2gb ram koyunca gereksiz demiyor. Ama Nokia 16 dokunma algılı ekran 41mp çözünürlüklü kamera yapınca bu ne şimdi gibi cevaplar alıyoruz. İnsanları anlamak garip.
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ahead 5 yıl
bu zamanda tegra 3? çıkarmadan vaz geçsiler. elin adamı snapdragon 800 e geçiyor
nokia tegra 3.
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oltanoltan 5 yıl
Kamerası nerde ben göremedim.
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Salona 5 yıl en beğenilen
"Nokia Windows RT tabletin görselleri internete sızmış olabilir"

Zaten fotoğrafın gerçek olmuşluğu belli değil. Haber zaten iddia ama iddia olması bile iddia
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cagataykoroglu 5 yıl
Hep olabiliri konuşuyoruz ya olamazsa?
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regaibyigit. 5 yıl
5 anlarım 10 anlarım 15 anlarımda bu 16 parmak ne alaka?
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SystemApps 5 yıl
nokia tablet biraz tuhaf olsada hayır demem.ama işlemci tegra 4 olsun,artık
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