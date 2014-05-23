Nokia X2 adında yeni bir model benchmark skorlarında ortaya çıktı

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Nokia'nın mobil cihaz bölümünün Microsoft'a satılmasının ardından en çok Android işletim sistemli Nokia X serisinin akibeti merak edilir olmuştu. Nokia eski başkanı Stephen Elop serinin uzun vadede devam edeceğini dile getirmesinin ardından yeni bir model benchmark skorlarında göründü.
Nokia X2 olarak skorlara yansıyan modelde 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 200 yongaseti, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler yer alıyor. İlk nesil Nokia X modelinde 1GHz hızında işlemci, 512MB RAM olduğu düşünüldüğünde X2 ile donanım çıtasının biraz daha yükseldiği görülüyor.
Nokia, X serisini özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki pazar payını artırabilmek açısından önemli görüyordu. Microsoft'un da bu stratejiyi aynen devam ettirmesi bekleniyor.
Microsoft'un yeni Nokia X serisini ne zaman piyasaya süreceğine dair bir bilgi yok. Ancak en azından yıl sonuna kadar hali hazırdaki seri ile yola devam edileceği tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/New-Android-based-Nokia-X2-in-the-making_id56322 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yarın bunun 3mp kameralı ama süper müzik oynatanı,
öbürgün 50Mp kameralı ama ekranı kötü olanı,
sonraki hafta hafızası arttırılamayan ama işlemcisi çok güçlü olanı,
sonraki ay dokunmatik olmayan, yavaş işlemcili ama 128GB hafızalısı çıkar..
Sonra da Samsung gelir bunların hepsinin su geçirmeyenini yapar