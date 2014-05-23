Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia X2 adında yeni bir model benchmark skorlarında ortaya çıktı

5 yıl
543
1
29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia X2 adında yeni bir model benchmark skorlarında ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

Nokia'nın mobil cihaz bölümünün Microsoft'a satılmasının ardından en çok Android işletim sistemli Nokia X serisinin akibeti merak edilir olmuştu. Nokia eski başkanı Stephen Elop serinin uzun vadede devam edeceğini dile getirmesinin ardından yeni bir model benchmark skorlarında göründü.

Nokia X2 olarak skorlara yansıyan modelde 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon 200 yongaseti, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler yer alıyor. İlk nesil Nokia X modelinde 1GHz hızında işlemci, 512MB RAM olduğu düşünüldüğünde X2 ile donanım çıtasının biraz daha yükseldiği görülüyor.

Nokia, X serisini özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki pazar payını artırabilmek açısından önemli görüyordu. Microsoft'un da bu stratejiyi aynen devam ettirmesi bekleniyor. 

Microsoft'un yeni Nokia X serisini ne zaman piyasaya süreceğine dair bir bilgi yok. Ancak en azından yıl sonuna kadar hali hazırdaki seri ile yola devam edileceği tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/New-Android-based-Nokia-X2-in-the-making_id56322 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ALBAY 5 yıl en beğenilen
"X2 ile donanım çıtasının biraz daha yükseldiği görülüyor."

















"X2 ile donanım çıtasının biraz daha yükseldiği görülüyor."
Devamını Gör
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeLiCe_DoLuCa 5 yıl
Nokia yine ucundan ucundan verip "alın bununla yetinin" demeye başladı.. Batıyoruz ruh halinde kurtulup yine semirdiler galiba..

Yarın bunun 3mp kameralı ama süper müzik oynatanı,
öbürgün 50Mp kameralı ama ekranı kötü olanı,
sonraki hafta hafızası arttırılamayan ama işlemcisi çok güçlü olanı,
sonraki ay dokunmatik olmayan, yavaş işlemcili ama 128GB hafızalısı çıkar..


Sonra da Samsung gelir bunların hepsinin su geçirmeyenini yapar
Nokia yine ucundan ucundan verip "alın bununla yetinin" demeye başladı.. Batıyoruz ruh halinde kurtulup yine semirdiler galiba..Yarın bunun 3mp ka...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 4 yıl
cıta baya yükselmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkyb 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Nokia X2 vardı zaten ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Moto g veya diğerlerindeki donanım özellikleri ile nokia x'in karşılaştırılması yanlış. Yazıda da 1 ghz işlemci denmiş yanlış doğrusu 1 ghz çift çekirdekli işlemci.Zaten yapı olarak nokia x'in yazılım donanım entegrasyonu 512 mb ramlı olmasına rağmen birçok 1 gb ramlı modelden benchmarklarda bariz daha iyi skorlar alıyor moto g dede aynı nokia x'in 3 mp kamerası da çin malı telefon kameralarından hatta samsungun 5 mp kamerasından iyidir. Bu segmentteki yani çift hatlı telefon segmentindeki telefonların hepsi zaten düşük donanım özelliklerine sahip çift hatta ihtiyacım var deyip katlanıyoruz. Kamerayı bir kenara bırak nokia x içinde adam gibi paralı navigasyon cihazları ayarında ücretsiz offline çalışan navigasyon yazılımı var tasarım olarak da boyutları ele iyi oturuyor söylenecek pek bişey yok zaten 450 liralık bir makineden söz ediyoruz. x2 dede esasında beklentileri fazlasıyla karşılayan bir yapı var sadece donanıma değil donanımla yazılımın uyumuna yani toplam başarıma ödenen paraya bakın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TecnhoMania 4 yıl
Arkadaşlar cahillime verin: google buna nasıl müsade ediyor, çünkü içinde google uygulamaları yok. Android demeye bin şahit lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Limon- 4 yıl
Önceden stok sıkıntısı filan olurdu,artık bir de isim sıkıntısı başladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardarda45 4 yıl
yeni tuğlalar geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
Eski telefonum X2 idi bir ara...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BayıkAt 5 yıl
W8 Phone mu bu? Yahu birisinin bu ''işletim sistemi''nin Android olduğunu hatırlatması lazım 1.2 Ghz yetersiz kalıyor Android işletim sisteminde!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 4 yıl BayıkAt
Gayet yeterli fakat işlemcilerin kaliteli olması lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suns 5 yıl
Nokia artık android pazarının oyucusu olamayacağını anlamalı.wp konusunda tercihini çoktan yaptılar zaten.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 4 yıl suns
suns

Nokia artık android pazarının oyucusu olamayacağını anlamalı.wp konusunda tercihini çoktan yaptılar zaten.

Nokia mı kaldı ki? Elop zaten Nokia adının yerine yeni marka getirme sürecinde olduklarını açıkladı.

Bu Nokia X serisinin amacını da anlamış değilim. Madem WP düşük donanımlarda çok hızlı deniyor, Snapdragon 200 ve 3Mp kamera ile WP sürebilirler. Giriş seviyesi WP'lerde RAM düşük, ama en aşağı Snapdragon 400'den başlıyor. WVGA çözünürlüğü de dayadı mı grafik olarak da sıkıntı olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhanyıldız 5 yıl
Antutu rekoru kırmış
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soralalp 5 yıl
Android geliştirici günlerine gelmişler. İsteyenlere konferans veriyorlardı. Konferans konusu android uygulamami nazil Nokia x serisine tasirim. Adam utanmadan yarim saat boyunca androidi soktuklari hali bana kendileri işletim yapmışlar gibi anlatmaya calisti, birde android uygulamalarini nasil nokia'nin store'una tasirim onu anlattı. Bu emek hirsizligi değilde nedir? Nokia'nin windows phone'da olan gelişmesini takdir ederim ama bu x lerle yanlış sularda yuzuyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mugetsuga 5 yıl
Bazen bu şirketlerin nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu çok merak ediyorum. İnsan hiç mi inceleme yapmaz insanların ne istediği hakkında.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
543 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Baba" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl Huawei Ascend P7 test masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim