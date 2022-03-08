Apple beklenen duyuruyu yaptı: iPhone SE 3 tanıtıldı

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Apple'ın bugün gerçekleştirdiği Peek Performance etkinliğinde en çok beklenen cihaz şüphesiz ki üçüncü nesil iPhone SE modeliydi. Resmen tanıtılan akıllı telefon yenilenmiş olsa da hala eski tasarımını koruması en üzücü detay olarak çıkıyor karşımıza.

Apple etkinliğiyle 21:00'de canlı yayındayız 2 sa. önce eklendi

Cupertinolu şirket cihazda iPhone SE (2020) tasarım dilini sürdürmeyi tercih etmiş. Yani kalın çerçeveleri ve Touch ID parmak izi tarayıcısını içeren bir Ana Ekran tuşu mevcut. Dış görünüm olarak selefine oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Ön ve arka yüzeyinde kullanılan cam, iPhone 13 Pro ve iPhone 13’ün arka yüzeyindekiyle aynı ve bir akıllı telefondaki en dayanıklı cam olma özelliğini taşıyor.

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IP67 derecesi sayesinde suya ve toza dayanıklı olani cihaz, sıvı dökülmelerine karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlandı. iPhone SE 3'te IPS teknolojisine sahip 4.7 inç boyutunda LCD ekran bulunuyor. Retina HD panel, 326 ppi yoğunluk ve 1334 x 750 piksel çözünürlükle geliyor. Bununla birlikte 625 nit maksimum parlaklık değeriyle öne çıktığını da eklemeden geçmeyelim.

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A15 Bionic çip ve 5G desteği

iPhone SE 3 gücünü A15 Bionic yonga setinden alıyor. Bildiğiniz üzere bu işlemci aynı zamanda iPhone 13 serisine de güç veriyor. A15 Bionic, iki adet yüksek performans çekirdeği ve dört adet yüksek verimlilik çekirdeği içeren ve bir akıllı telefondaki en hızlı CPU olan güçlü bir 6 çekirdekli CPU’ya sahip. Bu da iPhone SE’yi iPhone 8’e göre 1.8 kat, daha eski iPhone modellerine göre ise daha da hızlı hale getiriyor.

Saniyede 15.8 trilyon işlem yapabilen 16 çekirdekli Neural Engine, üçüncü taraf uygulamalarında yapay öğrenme işlemlerinin daha hızlı yapılmasının yanı sıra iOS 15 ile Kamera uygulamasında Canlı Metin ve aygıt içi dikte gibi özelliklerin de iPhone SE’de kullanılmasını sağlıyor. Fotoğraf, oyun ve artırılmış gerçeklik deneyimleri için mükemmel bir çip olan A15 Bionic ile her işlem akıcılık kazanıyor.

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Akıllı telefondaki en büyük yeniliklerden biri 5G bağlantısını desteklemesi. Beşinci nesil ağlara uyumlu cihaz bu taraftaki açığını da kapatmış oldu. 5G gibi yeni teknolojilere ve kompakt bir forma sahip olmasına rağmen iPhone SE, önceki nesle ve 4.7 inç iPhone modellerine göre daha uzun pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj için Qi uyumlu şarj aygıtlarıyla uyumlu olan iPhone SE hızlı şarjı da destekliyor.

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iPhone SE, f/1.8 diyafram içeren 12 megapiksel geniş kamerası sayesinde Akıllı HDR 4, Fotoğrafik Stiller, Deep Fusion ve Portre Modu gibi olağanüstü bilişimsel fotoğrafçılık özellikleri sunuyor.4 iPhone 13 Pro ve iPhone 13 ile kullanıma sunulan Akıllı HDR 4 özelliği, arka plan önündeki süjeye farklı renk, kontrast ve pürüz ayarları uygulamak için akıllı segmentasyon teknolojisini kullanıyor. Bu sayede zorlayıcı ışıklarda bile yüzleri doğru bir şekilde pozlayabiliyor. Ayrıca ışık ve her bir kişinin ten rengi için optimize edilmiş farklı ayarlarla fotoğraftaki kişiler için ayrı ayrı render işlemi yapıyor.

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Fotoğrafik Stiller, kullanıcıların Apple’ın çok kareli görüntü işleme teknolojisinden hala yararlanmaya devam ederken, her görüntüye kendi kişisel fotoğraf tercihlerini uygulamalarını sağlıyor. Önceden ayarlanmış ve özelleştirilmiş tercihler, basit bir filtreden farklı olarak, fotoğrafın farklı parçalarında doğru ayarlamaları akıllı bir şekilde uygulayarak tüm sahneler ve süjeler üzerinde, farklı cilt tonları gibi önemli unsurlarının korunmasını sağlayacak şekilde işlem yapıyor.

Gelişmiş yapay öğrenme sayesinde fotoğrafı piksel piksel işleyebilen Deep Fusion özelliği, fotoğrafın her alanındaki doku, detay ve pürüzleri optimize ediyor. A15 Bionic’teki görüntü sinyali işlemcisi, özellikle loş ışıkta pürüzleri azaltarak daha iyi beyaz dengesine ve gerçeğe daha yakın ten rengine sahip çok daha gelişmiş videolar sunuyor.

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iPhone SE 3 Türkiye Fiyatı:

iPhone SE 64 GB, 128 GB ve 256 GB modelleriyle ve gece yarısı, yıldız ışığı ve (PRODUCT)RED renk seçenekleriyle 10.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Akıllı telefon 11 Mart Cuma ön siparişe açılacak, 18 Mart Cuma gününden itibaren satın alınabilecek.

iPhone SE 3 Özellikleri:

Ekran: 4.7 inç LCD, 1334 x 750 piksel

4.7 inç LCD, 1334 x 750 piksel İşlemci: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic Depolama: 64/128/256 GB

64/128/256 GB İşletim sistemi: iOS 15

iOS 15 Arka kamera: 12 megapiksel

12 megapiksel Ön kamera: 7 megapiksel

7 megapiksel Boyutlar: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm

138.4 x 67.3 x 7.3 mm Ağırlık: 144 gr

144 gr Renkler: Beyaz, Siyah, Kırmızı

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