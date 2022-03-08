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    Apple en yeni ürünlerini tanıtıyor: iPhone SE, iPad Air 5 ve dahası...

    Apple beklenen duyuruyu yaptı: iPhone SE 3 tanıtıldı

    Apple, uygun fiyatlı iPhone SE 3 modelini duyurdu. 5G destekli en ucuz iPhone statüsündeki 2022 iPhone SE 3, fiyatı ve özellikleriyle haberimizde.               
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    5G destekli 2022 iPhone SE3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Apple'ın bugün gerçekleştirdiği Peek Performance etkinliğinde en çok beklenen cihaz şüphesiz ki üçüncü nesil iPhone SE modeliydi. Resmen tanıtılan akıllı telefon yenilenmiş olsa da hala eski tasarımını koruması en üzücü detay olarak çıkıyor karşımıza.

    Cupertinolu şirket cihazda iPhone SE (2020) tasarım dilini sürdürmeyi tercih etmiş. Yani kalın çerçeveleri ve Touch ID parmak izi tarayıcısını içeren bir Ana Ekran tuşu mevcut. Dış görünüm olarak selefine oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Ön ve arka yüzeyinde kullanılan cam, iPhone 13 Pro ve iPhone 13’ün arka yüzeyindekiyle aynı ve bir akıllı telefondaki en dayanıklı cam olma özelliğini taşıyor.

    5G destekli 2022 iPhone SE3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    IP67 derecesi sayesinde suya ve toza dayanıklı olani cihaz, sıvı dökülmelerine karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlandı. iPhone SE 3'te IPS teknolojisine sahip 4.7 inç boyutunda LCD ekran bulunuyor. Retina HD panel, 326 ppi yoğunluk ve 1334 x 750 piksel çözünürlükle geliyor. Bununla birlikte 625 nit maksimum parlaklık değeriyle öne çıktığını da eklemeden geçmeyelim.

    5G destekli 2022 iPhone SE3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    A15 Bionic çip ve 5G desteği

    iPhone SE 3 gücünü A15 Bionic yonga setinden alıyor. Bildiğiniz üzere bu işlemci aynı zamanda iPhone 13 serisine de güç veriyor. A15 Bionic, iki adet yüksek performans çekirdeği ve dört adet yüksek verimlilik çekirdeği içeren ve bir akıllı telefondaki en hızlı CPU olan güçlü bir 6 çekirdekli CPU’ya sahip. Bu da iPhone SE’yi iPhone 8’e göre 1.8 kat, daha eski iPhone modellerine göre ise daha da hızlı hale getiriyor.

    Saniyede 15.8 trilyon işlem yapabilen 16 çekirdekli Neural Engine, üçüncü taraf uygulamalarında yapay öğrenme işlemlerinin daha hızlı yapılmasının yanı sıra iOS 15 ile Kamera uygulamasında Canlı Metin ve aygıt içi dikte gibi özelliklerin de iPhone SE’de kullanılmasını sağlıyor. Fotoğraf, oyun ve artırılmış gerçeklik deneyimleri için mükemmel bir çip olan A15 Bionic ile her işlem akıcılık kazanıyor.

    5G destekli 2022 iPhone SE3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefondaki en büyük yeniliklerden biri 5G bağlantısını desteklemesi. Beşinci nesil ağlara uyumlu cihaz bu taraftaki açığını da kapatmış oldu. 5G gibi yeni teknolojilere ve kompakt bir forma sahip olmasına rağmen iPhone SE, önceki nesle ve 4.7 inç iPhone modellerine göre daha uzun pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj için Qi uyumlu şarj aygıtlarıyla uyumlu olan iPhone SE hızlı şarjı da destekliyor.

    5G destekli 2022 iPhone SE3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    iPhone SE, f/1.8 diyafram içeren 12 megapiksel geniş kamerası sayesinde Akıllı HDR 4, Fotoğrafik Stiller, Deep Fusion ve Portre Modu gibi olağanüstü bilişimsel fotoğrafçılık özellikleri sunuyor.4 iPhone 13 Pro ve iPhone 13 ile kullanıma sunulan Akıllı HDR 4 özelliği, arka plan önündeki süjeye farklı renk, kontrast ve pürüz ayarları uygulamak için akıllı segmentasyon teknolojisini kullanıyor. Bu sayede zorlayıcı ışıklarda bile yüzleri doğru bir şekilde pozlayabiliyor. Ayrıca ışık ve her bir kişinin ten rengi için optimize edilmiş farklı ayarlarla fotoğraftaki kişiler için ayrı ayrı render işlemi yapıyor.

    5G destekli 2022 iPhone SE3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Fotoğrafik Stiller, kullanıcıların Apple’ın çok kareli görüntü işleme teknolojisinden hala yararlanmaya devam ederken, her görüntüye kendi kişisel fotoğraf tercihlerini uygulamalarını sağlıyor. Önceden ayarlanmış ve özelleştirilmiş tercihler, basit bir filtreden farklı olarak, fotoğrafın farklı parçalarında doğru ayarlamaları akıllı bir şekilde uygulayarak tüm sahneler ve süjeler üzerinde, farklı cilt tonları gibi önemli unsurlarının korunmasını sağlayacak şekilde işlem yapıyor.

    Gelişmiş yapay öğrenme sayesinde fotoğrafı piksel piksel işleyebilen Deep Fusion özelliği, fotoğrafın her alanındaki doku, detay ve pürüzleri optimize ediyor. A15 Bionic’teki görüntü sinyali işlemcisi, özellikle loş ışıkta pürüzleri azaltarak daha iyi beyaz dengesine ve gerçeğe daha yakın ten rengine sahip çok daha gelişmiş videolar sunuyor.

    5G destekli 2022 iPhone SE3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    iPhone SE 3 Türkiye Fiyatı:

    iPhone SE 64 GB, 128 GB ve 256 GB modelleriyle ve gece yarısı, yıldız ışığı ve (PRODUCT)RED renk seçenekleriyle 10.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Akıllı telefon 11 Mart Cuma ön siparişe açılacak, 18 Mart Cuma gününden itibaren satın alınabilecek.

    iPhone SE 3 Özellikleri:

    • Ekran: 4.7 inç LCD, 1334 x 750 piksel
    • İşlemci: Apple A15 Bionic
    • Depolama: 64/128/256 GB
    • İşletim sistemi: iOS 15
    • Arka kamera: 12 megapiksel
    • Ön kamera: 7 megapiksel
    • Boyutlar: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm
    • Ağırlık: 144 gr
    • Renkler: Beyaz, Siyah, Kırmızı
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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    epiques 5 saat önce

    şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..

    alex59 2 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 5 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 6 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 6 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 6 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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