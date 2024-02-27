Samsung Galaxy A55 5G'nin tüm özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung’un orta sınıf Galaxy telefonları donanımlarıyla öne çıkmayabilir ancak oldukça popüler. Bu segmentte yılın beklenen telefonlarından biri de Galaxy A55 5G. Mart ayı etkinliği öncesinde telefonun tüm özellikleri ve hatta çıkış tarihi sızdırıldı.

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Samsung Galaxy A55 5G modeli 6.5 inç, 1080p çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip olacak. Samsung’un Exynos 1480 işlemcisinden güç alan telefon, iki bellek ve depolama alanı seçeneğiyle gelecek; 6GB RAM 128GB depolama ve 8GB RAM 256GB depolama. Ek depolama isteyenler için microSD kart desteği de mevcut. Telefon, 25W şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Galaxy A55 5G’nin kamera kurulumu, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50MP f/1.8 diyaframlı ana kamera, 12MP f/2.2 geniş açılı kamera ve 5MP makro kameradan oluşuyor. Öndeki kamera 32MP.

Samsung Galaxy A55 5G, Android 14 One UI 6.1 yazılımıyla gelecek. Bu, Samsung’un Galaxy S24 serisiyle tanıttığı Galaxy AI özelliklerinden bazılarını alacağı anlamına geliyor. Telefonun başlangıç fiyatının 449 euro olacağı söyleniyor. Bu fiyatlandırma 6GB + 128GB model için geçerli. 8GB RAM 256GB depolama alanlı modelin fiyatı 499 euro olması bekleniyor. Telefon, lacivert, buz mavisi, beyaz ve mor renk seçenekleriyle gelecek.

Samsung Galaxy A55 5G özellikleri (beklenen)

Ekran : 6.5 inç, 2340x1080, 120Hz, AMOLED

: 6.5 inç, 2340x1080, 120Hz, AMOLED İşlemci : Samsung Exynos 1480

: Samsung Exynos 1480 Bellek ve depolama : 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB

: 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB Arka kamera : 50MP f/1.8 + 12MP f/2.4 + 5MP f/2.2

: 50MP f/1.8 + 12MP f/2.4 + 5MP f/2.2 Ön kamera : 32MP f/2.2

: 32MP f/2.2 Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Yazılım : Android 14, One UI 6.1

: Android 14, One UI 6.1 Bağlantı : WiFi 6 AX, Bluetooth 5.3, NFC

: WiFi 6 AX, Bluetooth 5.3, NFC Boyut ve ağırlık: 161.1 x 77.4 x 8.2mm, 213 gr

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Samsung Galaxy A55 5G'nin tüm özellikleri ortaya çıktı