Samsung Galaxy A55 5G'nin tüm özellikleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy A55 5G modeli 6.5 inç, 1080p çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip olacak. Samsung’un Exynos 1480 işlemcisinden güç alan telefon, iki bellek ve depolama alanı seçeneğiyle gelecek; 6GB RAM 128GB depolama ve 8GB RAM 256GB depolama. Ek depolama isteyenler için microSD kart desteği de mevcut. Telefon, 25W şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Galaxy A55 5G’nin kamera kurulumu, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50MP f/1.8 diyaframlı ana kamera, 12MP f/2.2 geniş açılı kamera ve 5MP makro kameradan oluşuyor. Öndeki kamera 32MP.
Samsung Galaxy A55 5G, Android 14 One UI 6.1 yazılımıyla gelecek. Bu, Samsung’un Galaxy S24 serisiyle tanıttığı Galaxy AI özelliklerinden bazılarını alacağı anlamına geliyor. Telefonun başlangıç fiyatının 449 euro olacağı söyleniyor. Bu fiyatlandırma 6GB + 128GB model için geçerli. 8GB RAM 256GB depolama alanlı modelin fiyatı 499 euro olması bekleniyor. Telefon, lacivert, buz mavisi, beyaz ve mor renk seçenekleriyle gelecek.
Samsung Galaxy A55 5G özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.5 inç, 2340x1080, 120Hz, AMOLED
- İşlemci: Samsung Exynos 1480
- Bellek ve depolama: 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 + 12MP f/2.4 + 5MP f/2.2
- Ön kamera: 32MP f/2.2
- Batarya: 5000 mAh
- Yazılım: Android 14, One UI 6.1
- Bağlantı: WiFi 6 AX, Bluetooth 5.3, NFC
- Boyut ve ağırlık: 161.1 x 77.4 x 8.2mm, 213 gr
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.