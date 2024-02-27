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    Samsung Galaxy A55 5G'nin tüm özellikleri ortaya çıktı

    Samsung Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A55 5G modeli merakla bekleniyor. Çok yakında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy A55'in tüm teknik özellikleri ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy A55 5G özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un orta sınıf Galaxy telefonları donanımlarıyla öne çıkmayabilir ancak oldukça popüler. Bu segmentte yılın beklenen telefonlarından biri de Galaxy A55 5G. Mart ayı etkinliği öncesinde telefonun tüm özellikleri ve hatta çıkış tarihi sızdırıldı.

    Samsung Galaxy A55 5G modeli 6.5 inç, 1080p çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip olacak. Samsung’un Exynos 1480 işlemcisinden güç alan telefon, iki bellek ve depolama alanı seçeneğiyle gelecek; 6GB RAM 128GB depolama ve 8GB RAM 256GB depolama. Ek depolama isteyenler için microSD kart desteği de mevcut. Telefon, 25W şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip olacak. Galaxy A55 5G’nin kamera kurulumu, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50MP f/1.8 diyaframlı ana kamera, 12MP f/2.2 geniş açılı kamera ve 5MP makro kameradan oluşuyor. Öndeki kamera 32MP.

    Samsung Galaxy A55 5G, Android 14 One UI 6.1 yazılımıyla gelecek. Bu, Samsung’un Galaxy S24 serisiyle tanıttığı Galaxy AI özelliklerinden bazılarını alacağı anlamına geliyor. Telefonun başlangıç fiyatının 449 euro olacağı söyleniyor. Bu fiyatlandırma 6GB + 128GB model için geçerli. 8GB RAM 256GB depolama alanlı modelin fiyatı 499 euro olması bekleniyor. Telefon, lacivert, buz mavisi, beyaz ve mor renk seçenekleriyle gelecek.

    Samsung Galaxy A55 5G özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.5 inç, 2340x1080, 120Hz, AMOLED
    • İşlemci: Samsung Exynos 1480
    • Bellek ve depolama: 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 + 12MP f/2.4 + 5MP f/2.2
    • Ön kamera: 32MP f/2.2
    • Batarya: 5000 mAh
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.1
    • Bağlantı: WiFi 6 AX, Bluetooth 5.3, NFC
    • Boyut ve ağırlık: 161.1 x 77.4 x 8.2mm, 213 gr
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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