Nokia X6 ikinci kez satışa çıktı ve yine saniyeler içinde tükendi

Teknoloji Editörü
HMD Global'in üretimini yaptığı Nokia X6, satışa sunulduğu Çin'de fırtınalar estirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kez satışa sunulan akıllı telefonun stokları 10 saniye içinde tükenmişti. Şirket stoklarını yenilediği Nokia X6'yı ikinci kez satışa sundu ve cihaz yine saniyeler içinde tükendi.
HMD Global satışlardan memnun
Satışa sunulduğu ilk günde yaklaşık olarak 700 bin adet satılan Nokia X6, Çin'deki en popüler akıllı telefonlardan biri olacak gibi görünüyor. İkinci satışta da stokları tükenen cihaz yine üretime girdi ve 30 Mayıs'ta tekrar satışa sunulacağı belirtiliyor.
HMD Global her ne kadar stok konusunda zorlansa da bundan memnuniyet duyduğu su götürmez bir gerçek. Nokia X6'nın henüz diğer pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı büyük bir soru işareti. Zira şirket Çin'deki talebi henüz karşılayabilmiş değil. 30 Mayıs'ta yeniden satışa çıkacak telefon yeni bir rekor haberine konu olacak mı hep beraber göreceğiz. Nokia X6'nın Çin'de 1.299 Yuan (bugünkü kurla 970 TL) fiyat etiketine sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
https://www.gsmarena.com/nokia_x6_flash_sale_ends_in_seconds_again-news-31277.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani gelirse hafızası 64gb olacak.
Kendi fikri olarak da 1900-2000 bandında bir fiyat bekliyordu..
Biz de bekliyoruz bakalım :)
İlk telefonumdu benim o . Yıl 2012-2013 falandı . X6'yı görünce duygulandım . 5 MP kamerası vardı dönemine göre harikaydı ..
Apple veya samsung bunun 1.000 katı fazla cihaz urettigi icin kisa surede stok bitmiyor.
Adamlar uretim yapamiyor stok kisitli oldugu icin de güya stok bitiyor.
Bu muhabbeti Apple ve Samsung disinda hepsi yapmaya basladi. Iki firma iyice ayrışıyor diğerlerinden.
st
olanlar ne edsane bir telefon olduğunu hatıurlar bir ara türkiyede nokia telefonun oldumu parmakla gösterirlerdi
Daha Sony Z2 Kulanıyorum. Herşey Ateş pahası olmuş..!!!
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