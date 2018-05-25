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Nokia X6 ikinci kez satışa çıktı ve yine saniyeler içinde tükendi

Çin'de Nokia X6 fırtınası esmeye devam ediyor. HMD Global'in stoklarını yenilediği akıllı telefon yine satışa çıktıktan saniyeler sonra tükendi. Şirket cihazı 30 Mayıs'ta tekrar satışa sunacak.
12 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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HMD Global'in üretimini yaptığı Nokia X6, satışa sunulduğu Çin'de fırtınalar estirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kez satışa sunulan akıllı telefonun stokları 10 saniye içinde tükenmişti. Şirket stoklarını yenilediği Nokia X6'yı ikinci kez satışa sundu ve cihaz yine saniyeler içinde tükendi.

HMD Global satışlardan memnun

Satışa sunulduğu ilk günde yaklaşık olarak 700 bin adet satılan Nokia X6, Çin'deki en popüler akıllı telefonlardan biri olacak gibi görünüyor. İkinci satışta da stokları tükenen cihaz yine üretime girdi ve 30 Mayıs'ta tekrar satışa sunulacağı belirtiliyor.
HMD Global her ne kadar stok konusunda zorlansa da bundan memnuniyet duyduğu su götürmez bir gerçek. Nokia X6'nın henüz diğer pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı büyük bir soru işareti. Zira şirket Çin'deki talebi henüz karşılayabilmiş değil. 30 Mayıs'ta yeniden satışa çıkacak telefon yeni bir rekor haberine konu olacak mı hep beraber göreceğiz. Nokia X6'nın Çin'de 1.299 Yuan (bugünkü kurla 970 TL) fiyat etiketine sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gsmarena.com/nokia_x6_flash_sale_ends_in_seconds_again-news-31277.php Yorum Yaz
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lefransuva 12 ay en beğenilen ALBAY
fiyatı özelliklerine göre çok uygun. şu telefonun türkiyede 950 tlye satıldığını düşün. burda olsa burda da saniyeler içinde biter.
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sniper23 12 ay
Görende sanacak fırandan sıcak ekmek çıkıyor.
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Loustin 7 ay
bu telefon türkiye de satışa çıkacak mı bilgisi olan var mı?
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sui_cast 7 ay Loustin
Valla ben bekliyordum, öyle de duyum almıştım ama Nokia ile son yazışmamızda 5.1 ve 7.1 'in geleceğini söylediler.
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sui_cast 8 ay
Nokia Türkiye sitesi de bir zamandır telefonları görmek için baktığınızda ingilizce global siteye yönlendirip 6.1 plus'ı gösteriyor. Bazen normale dönüyor bazen bunu yapıyor. Henüz türkçesini hazırlamadıkları için bunu yaptıklarını düşünüyorum ve geleceğine işaret olarak yorumluyorum..
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lebendefrans 8 ay
hafızası 32 yerine 64 olsa tadından yenmez. 2 bin bandında nokia isminin türkiyedeki güveni sayesinde iyi satar diye tahmin ediyorum.
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sui_cast 8 ay lebendefrans
Global versiyon 64gb / 4gb ram olması lazım. 32gb çin versiyonunda var.. Gerçi adamlarda 6gb ramli versyion da var..
Yani gelirse hafızası 64gb olacak.
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sui_cast 8 ay
Bir teknoloji mağazasında Nokia tshirtü ile satış / tanıtım yapan bir arkadaş Eylül sonu gibi geleceğini söylemişti Türkiye'ye..
Kendi fikri olarak da 1900-2000 bandında bir fiyat bekliyordu..
Biz de bekliyoruz bakalım :)
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The Ace of Spades 9 ay
Nokia X6 ilk 2009'da çıkmıştı .. Onun devamı niteliğinde mi yoksa sadece aynı isim mi ?
İlk telefonumdu benim o . Yıl 2012-2013 falandı . X6'yı görünce duygulandım . 5 MP kamerası vardı dönemine göre harikaydı ..
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Glorfindel1907 9 ay The Ace of Spades
Aynı isimle yeni jenerasyon cihaz işte hocam, 2009'da çıkan cihazı çok kullanmak istemiştim ama askere gitmiştim o dönem o yüzden X3 almıştım, Yoksa Tasarım ve özellik olarak çok sevmiştim o cihazı
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Artunç 11 ay
Nokia açısından sevindirici bir haber bakalım devamı gelecek mi?
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Golden Gate 11 ay
3 saniyede bitti, 5 saniyede bitti işi hikaye.
Apple veya samsung bunun 1.000 katı fazla cihaz urettigi icin kisa surede stok bitmiyor.
Adamlar uretim yapamiyor stok kisitli oldugu icin de güya stok bitiyor.
Bu muhabbeti Apple ve Samsung disinda hepsi yapmaya basladi. Iki firma iyice ayrışıyor diğerlerinden.
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Mr. Jingles 12 ay
700K çok fazla ve bunu orta seviye bir telefonun bir günde yapması büyük başarı. Bazı arkadaşlar yalan haber diye esip gürlüyordu. Şimdi ne düşünüyorlar acaba?
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axesis 12 ay
nokia diyince durucan yaşı 25
st
olanlar ne edsane bir telefon olduğunu hatıurlar bir ara türkiyede nokia telefonun oldumu parmakla gösterirlerdi
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Lene 12 ay
Elin adamı siler süpürür... BİZDE Öyle Bakarız.. Aval Aval.

Daha Sony Z2 Kulanıyorum. Herşey Ateş pahası olmuş..!!!
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ddnet 9 ay Lene
GM g4 ekranı kırık ekstradan. :) Aynı gemideyiz.. :(
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