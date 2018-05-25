Nokia X6 ikinci kez satışa çıktı ve yine saniyeler içinde tükendi

HMD Global'in üretimini yaptığı Nokia X6, satışa sunulduğu Çin'de fırtınalar estirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kez satışa sunulan akıllı telefonun stokları 10 saniye içinde tükenmişti. Şirket stoklarını yenilediği Nokia X6'yı ikinci kez satışa sundu ve cihaz yine saniyeler içinde tükendi.

HMD Global satışlardan memnun

Satışa sunulduğu ilk günde yaklaşık olarak 700 bin adet satılan Nokia X6, Çin'deki en popüler akıllı telefonlardan biri olacak gibi görünüyor. İkinci satışta da stokları tükenen cihaz yine üretime girdi ve 30 Mayıs'ta tekrar satışa sunulacağı belirtiliyor.

HMD Global her ne kadar stok konusunda zorlansa da bundan memnuniyet duyduğu su götürmez bir gerçek. Nokia X6'nın henüz diğer pazarlarda ne zaman satışa sunulacağı büyük bir soru işareti. Zira şirket Çin'deki talebi henüz karşılayabilmiş değil. 30 Mayıs'ta yeniden satışa çıkacak telefon yeni bir rekor haberine konu olacak mı hep beraber göreceğiz. Nokia X6'nın Çin'de 1.299 Yuan (bugünkü kurla 970 TL) fiyat etiketine sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gsmarena.com/nokia_x6_flash_sale_ends_in_seconds_again-news-31277.php